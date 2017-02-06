Главная / PRяники печатные « 6 февраля 2017 »

Алексей Дюмин и Сергей Степашин поздравили Владимира Груздева с юбилеем

Экс-губернатор Тульской области принимает поздравления.

Уважаемый Владимир Сергеевич! Поздравляю вас с юбилеем! Многолетняя деятельность на ответственных должностях в полной мере раскрыла ваши личные и деловые качества. Вы проявили себя как крепкий руководитель, инициативный и энергичный человек. Ваша работа в Тульской области была направлена на развитие региона и, безусловно, дала свои плоды. Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и достижения поставленных целей!



Губернатор Тульской области Алексей Дюмин



Дорогой Владимир Сергеевич! Сердечно поздравляю вас с юбилеем. 50 лет — возраст политической молодости: уже многое достигнуто, но еще большее впереди. Недавно В. В. Путин высоко оценил вашу работу в Тульской области, наградив вас орденом Александра Невского. Я желаю, чтобы ваша текущая деятельность по развитию Ассоциации юристов России стала такой же успешной, как все предыдущие. Крепкого вам здоровья и успехов!



Председатель наблюдательного совета госкорпорации "Фонд содействия реформированию ЖКХ" Сергей Степашин



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Уважаемый Владимир Сергеевич!

Примите и мои скромные поздравления с 50-летием.

В этот день принято подводить итоги прожитого и сделанного. Пожалуй, главное, что вы совершили за четыре года вашего руководства областью, заключается в том, что вы ее разбудили и подтолкнули вперед.

На мой взгляд, эти результаты нельзя оценить ни в километрах дорог, ни в квадратных метрах построенного жилья, ни в процентах промышленного роста. Люди вновь почувствовали, что с властью можно вести прямой и откровенный диалог и решать свои насущные вопросы. На своем примере вы доказали, что и один лидер, если он одержим идеей, может больше, чем несколько правительств.

На пройденном пути, конечно, были и ошибки и обиды (а как их могло не быть?). Зато вы обрели и новых друзей, и достойных врагов, что дано далеко не каждому из нас. И с этим багажом опыта вы отмечаете сегодня ваш юбилей.

Желаю вам так же ярко прожить вторую половину жизни, добиться новых побед на избранном вами пути.



Редактор портала Тульские PRяники Сергей Мигалин





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