Ольга Суслова vs Геннадия Ефимова

Накануне вынесения приговора по делу Мищенко – Ефимова в редакцию пришла копия письма бывшей гражданской жены одного из подсудимых в Новомосковский горсуд и ответ прокуратуры Московской области.
Ольга Суслова против Геннадия Ефимова
По оперативной информации, Геннадий Ефимов был избит сыном Ольги Сусловой, после того, как он появился возле ее дома в Видном и попытался добиться примирения. Если факт подтвердится, то по факту побоев будет возбуждено уголовное дело. Санта -Барбара отдыхает...
как студент мог избить участника войны в Афганистане?
И мириться он пришел в рабочий день, когда никого не должно было быть дома...
Может редакции стоить позвонить Ольге и ее сыну и узнать, как было все на самом деле?