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Главная / Фольклор « 6 февраля 2017 »


Ольга Суслова vs Геннадия Ефимова

Накануне вынесения приговора по делу Мищенко – Ефимова в редакцию пришла копия письма бывшей гражданской жены  одного из подсудимых в Новомосковский горсуд и ответ  прокуратуры Московской области.






Ольга Суслова против Геннадия Ефимова  

 По оперативной информации,  Геннадий Ефимов был избит сыном Ольги Сусловой, после того, как он появился возле ее дома в Видном и попытался добиться примирения. Если факт подтвердится, то по факту  побоев будет  возбуждено уголовное дело. Санта -Барбара отдыхает...

Комментарии к статье

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Понедельник, 17:34 - 6 фев 17
гость — «Туляк» пишет:

как студент мог избить участника войны в Афганистане?
И мириться он пришел в рабочий день, когда никого не должно было быть дома...
Может редакции стоить позвонить Ольге и ее сыну и узнать, как было все на самом деле?

Понедельник, 17:36 - 6 фев 17
гость — «Туляк» пишет:

Сравните дату обращения Ольги в Новомосковский суд и дату "избиения" Ефимова. Все становиться ясно.

Цитатник

Я россиянин, гражданин Российской Федерации. Поэтому переживаю за Россию и россиян

Владимир Аллахвердов, менеджер, член партии "Единая Россия" с 2009 года

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