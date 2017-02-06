Главная / Фольклор « 6 февраля 2017 »

Ольга Суслова vs Геннадия Ефимова

Накануне вынесения приговора по делу Мищенко – Ефимова в редакцию пришла копия письма бывшей гражданской жены одного из подсудимых в Новомосковский горсуд и ответ прокуратуры Московской области.













Ольга Суслова против Геннадия Ефимова

По оперативной информации, Геннадий Ефимов был избит сыном Ольги Сусловой, после того, как он появился возле ее дома в Видном и попытался добиться примирения. Если факт подтвердится, то по факту побоев будет возбуждено уголовное дело. Санта -Барбара отдыхает...