Фотографии, сохраненные Михаилом Тенцером на его сайте "Тула ушедшего века", не могут оставить равнодушными туляков — свидетелей той эпохи.
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Главная / Тульская PRовинция « 6 февраля 2017 »
Тула без маршруток
Фотографии, сохраненные Михаилом Тенцером на его сайте "Тула ушедшего века", не могут оставить равнодушными туляков — свидетелей той эпохи.
Комментарии к статье
Понедельник, 23:33 - 6 фев 17
И легковых машин практически нет.Дороги свободны и нет пробок.
Понедельник, 23:45 - 6 фев 17
Михаил молодец. Город без маршруток-будущее Тулы!
Понедельник, 23:52 - 6 фев 17
Какой широкий проспект Ленина и ул Советская!!!
Вторник, 00:08 - 7 фев 17
Как же хорошо тогда было на улицах города. И деревья не гибли из-за ужасной загазованности воздуха. Как бы нам снова, хоть на половину, вернуть те свободные улицы, комфортные для жителей города, для водителей общественного транспорта и машин экстренных служб.
Вторник, 00:16 - 7 фев 17
Как вспомнишь, так вздрогнешь! Нищета, убожество, на остановках по 20-30 минут в ожидании 1-го троллейбуса на проспекте, чтобы доехать минут за 25 до М. Горького, и это если сумеешь влезть. Особенный "кайф" получали от этого БДСМ зимой, в морозы.
Вторник, 00:18 - 7 фев 17
Как бы нам снова, хоть на половину, вернуть те времена, когда нам было по 16-20 лет, когда мы ничего не замечали вокруг и ничем не интересовались. Ну почти ничем, кроме противоположного пола.
Вторник, 00:55 - 7 фев 17
Как-то непривычно пустынны улицы.Очень мало транспорта.
Вторник, 01:10 - 7 фев 17
inserbia "Трамвай у нас ходит плохо только в июле и августе, так как отпуска, народа мало, все уезжают на отдых. Немецкие трамваи вообще все сняты на ремонт до начала августа, потом их выпустят, а снимут до 1 сентября старые чешские. А испанские ходят по гостевым маршрутам, поэтому такая фигня. И еще. У нас количество транспорта привязано к количеству отмеченных билетов на том или ином маршруте. Чем больше людей, тем больше выпускается дополнительного транспорта на линию. Вообщем, не платят массово = долго ждут. И смс всегда можно отправить, чтобы узнать, где находится от остановки любой транспорт. Вообщем, спрашивайте про Белград, расскажу. Живу тут давно."
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Цитатник
Усы-то обрить недолго, но вы не надейтесь, что после Петра Первого сильно прославитесь!
В. Стародубцев
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