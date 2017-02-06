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Главная / Тульская PRовинция « 6 февраля 2017 »


Тула без маршруток

 Фотографии, сохраненные Михаилом Тенцером на его сайте "Тула ушедшего века", не могут оставить равнодушными туляков — свидетелей той эпохи. 

Комментарии к статье

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Понедельник, 23:21 - 6 фев 17
гость — «@» пишет:

Прикольно:)

Понедельник, 23:33 - 6 фев 17
гость — «Алёша 77» пишет:

И легковых машин практически нет.Дороги свободны и нет пробок.

Понедельник, 23:45 - 6 фев 17
гость — «ПРО» пишет:

Михаил молодец. Город без маршруток-будущее Тулы!

Понедельник, 23:52 - 6 фев 17
гость — «Житель» пишет:

Какой широкий проспект Ленина и ул Советская!!!

Вторник, 00:08 - 7 фев 17
гость — «гостья» пишет:

Как же хорошо тогда было на улицах города. И деревья не гибли из-за ужасной загазованности воздуха. Как бы нам снова, хоть на половину, вернуть те свободные улицы, комфортные для жителей города, для водителей общественного транспорта и машин экстренных служб.

Вторник, 00:16 - 7 фев 17
гость — «Быдлу» пишет:

Как вспомнишь, так вздрогнешь! Нищета, убожество, на остановках по 20-30 минут в ожидании 1-го троллейбуса на проспекте, чтобы доехать минут за 25 до М. Горького, и это если сумеешь влезть. Особенный "кайф" получали от этого БДСМ зимой, в морозы.

А как вспомнишь поездки в пос. Ленинский из Тулы, когда на Луначарского удавалось влезть лишь некоторым, остальные, ругаясь, оставались мёрзнуть на остановке до следующего, такого же, автобуса, который придёт через полчаса.

Тут квакают против маршруток только две категории людей: старые совковые пердуны и их внуки, которые уже не знают, что такое город без маршруток. Придурки, блин, дебильные, быдлоотребье...

Вторник, 00:18 - 7 фев 17
гость — «Ujcnm» пишет:

Как бы нам снова, хоть на половину, вернуть те времена, когда нам было по 16-20 лет, когда мы ничего не замечали вокруг и ничем не интересовались. Ну почти ничем, кроме противоположного пола.

Вторник, 00:55 - 7 фев 17
гость — «SCHWAB» пишет:

Как-то непривычно пустынны улицы.Очень мало транспорта.

Вторник, 01:10 - 7 фев 17
гость — «А как у них?» пишет:

inserbia "Трамвай у нас ходит плохо только в июле и августе, так как отпуска, народа мало, все уезжают на отдых. Немецкие трамваи вообще все сняты на ремонт до начала августа, потом их выпустят, а снимут до 1 сентября старые чешские. А испанские ходят по гостевым маршрутам, поэтому такая фигня. И еще. У нас количество транспорта привязано к количеству отмеченных билетов на том или ином маршруте. Чем больше людей, тем больше выпускается дополнительного транспорта на линию. Вообщем, не платят массово = долго ждут. И смс всегда можно отправить, чтобы узнать, где находится от остановки любой транспорт. Вообщем, спрашивайте про Белград, расскажу. Живу тут давно."
Белград

Цитатник

Усы-то обрить недолго, но вы не надейтесь, что после Петра Первого сильно прославитесь!

В. Стародубцев

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