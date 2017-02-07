Главная / Тульская PRовинция « 7 февраля 2017 »

Укол вилкой и угроза убийством

Пенсионерка из Новомосковска семь месяцев пишет заявления в правоохранительные органы, пытаясь обезопасить свою жизнь от соседей.

В редакцию поступило письмо от пенсионерки из Новомосковска Надежды Седовой.

“Я являюсь председателем домового комитета. Жители нашего дома следят за порядком во дворе, сажают цветы, красят бордюры, высаживают кустарники, украшают двор, который является образцовым. 2 июля прошлого года в нашем дворе у меня произошел конфликт с соседкой и ее матерью. Я сделала замечание 12-летней девочке, которая бегала по только что покрашенным бордюрам и рвала цветы, бросая их на асфальт.

Мы сидели на лавочке вместе с соседкой, когда мама девочки подбежала к нам. Она навалилась на меня, подставила мне в бок удлиненную кухонную вилку (35-40 см) с двумя острыми зубцами и стала кричать: “Я тебя сейчас уничтожу, я с тобой сейчас расправлюсь!” Затем она еще сильнее уперла вилку мне в бок, повредив кожу.

Я сильно переволновалась, испугавшись за свою жизнь. Около 15 минут я была в таком состоянии. Услышав крики, пришли двое соседей и помешали расправиться со мной. В течение семи месяцев полиция отказывает в возбуждении уголовного дела против матери девочки, ссылаясь на то, что она не говорила слово “убью”. Прокуратура отменяет постановление полиции и усматривает признаки преступления, предусмотренного ст. 119 ч. 1 УК РФ. После этого соседка напала на меня еще два раза и угрожала, что расправится со мной, если я не перестану жаловаться.

Я очень напугана, за меня некому заступиться. Я не могу найти защиту в полиции. Прошу Вашей помощи, напишите о моей проблеме! Я пожилой, одинокий человек, не могу защитить свои права”.

Обидчиц пенсионерки Надежды Седовой - мать и бабушку девочки, новомосковские правоохранители привлекли к административной ответственности и по решению суда оштрафовали на 1,5 тысячи рублей.

Но одинокая пенсионерка теперь не может без сопровождения выйти из дома, боится расправы и пишет заявления в полицию и местную прокуратуру о привлечении к уголовной ответственности соседки за угрозу убийством. Полиция не видит состава преступления и отказывает в возбуждении дела.



Надежде Седовой пришло письмо, из которого она узнала, что 18 января заместитель прокурора Новомосковска И. Н. Зигаревич отменил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.



А 20 января она узнает, что прокурор Новомосковска А. В. Журба уведомил заявительницу, что в возбуждении уголовного дела в отношении ее соседки отказано.



Теперь Надежда Седова собирается писать о своей истории губернатору области Алексею Дюмину.

Казалось бы, обычный бытовой конфликт, полицейские не находят оснований, что угроза убийства была реальной. Однако одинокая пенсионерка напугана и пытается обезопасить себя от агрессивной соседки с вилкой. Наверное, следовало бы провести профилактическую беседу с обидчицей Надежды Седовой в прокуратуре и полиции и официально предупредить дальнейшие угрозы, а не ограничиваться только перепиской…