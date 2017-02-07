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Главная / PRяники виртуальные « 7 февраля 2017 »


Вопрос ликвидации тульского трамвая не рассматривается

Городские власти опровергли версию СМИ о намерении ликвидировать трамвайное движение в городе. 

В связи с рядом публикаций в средствах массовой информации о работе муниципального пассажирского транспорта, в частности трамваев, администрация города Тулы совместно с МКП "Тулгорэлектротранс" сообщает следующее.

Трамвай является одним из символов Тулы. Администрацией города не рассматривается вопрос ликвидации трамвайной сети. Дальнейшее развитие действующей сети возможно при мониторинге дорожного движения и с учетом общественного мнения.

С 2012 года ведется планомерная работа по обновлению подвижного состава и развитию инфраструктуры трамвайных путей. За последние пять лет было израсходовано около 450 млн руб. (источники финансирования – федеральный, областной и городской бюджеты).

В 2013 году приобретено 14 единиц трамваев модели 71-407 (Уралтрансмаш). На эти цели из бюджетов города и области было выделено порядка 201,5 млн руб. В декабре 2016 года получено 30 единиц трамваев 71-619КТ в дар Тульской области от Правительства Москвы. С 1 декабря 2016 года трамваи вышли на маршруты города. 30 единиц трамвайных вагонов от Правительства Москвы позволили вывести из эксплуатации 19 единиц трамваев модели Т3 (находятся в эксплуатации более 32 лет) и 11 единиц трамваев Т3М (находятся в эксплуатации более 25 лет).

В 2017 году согласно достигнутых договоренностей с Правительством Москвы, планируется получение еще 18 единиц трамвайных вагонов 71-619КТ, что позволит вывести из эксплуатации 18 единиц трамваев Т3М (находятся в эксплуатации более 25 лет) и обеспечить выполнение задачи по полной модернизации трамвайного транспорта. Таким образом, планируется, что в эксплуатации будут находиться 63 единицы трамваев, не использовавших срок полной амортизации (для трамвая он составляет 16 лет). Кроме того, в период с 2018 по 2020 годы планируется приобрести еще 5 новых вагонов. Размер затрат составит более 125 млн руб.

Также с 2012 года производится ремонт трамвайных путей в Туле:

2012 год:

- угольник Коминтерна, пересечение ул. Советской и ул. Коминтерна – широкополосные плиты (12,6 млн руб.);

- угольник Оружейный переулок, пересечение ул. Октябрьской и ул. Демидовская плотина – широкополосные плиты (22 млн руб.);

- участок трамвайного пути по ул. Советской от ул. Коминтерна до Оружейного переулка – широкополосные плиты (80, 3 млн руб.).

2013 год:

- угольник Пирогова, пересечение ул. Советской и ул. Оборонной – широкополосные плиты (22,6 млн руб.);

- угольник Ф.Энгельса, пересечение ул. Советской и ул. Ф. Энгельса – применение широкоплоскостной технологии (18,4 млн руб.).

2014 год:

- угольник Площадка, пересечение ул. Пролетарской с ул. Епифанской и ул. Демидовская плотина – применение широкоплоскостной технологии (ж.б. плиты) (26,5 млн руб.).

2015 год:

- ул. Михеева (6,2 млн руб.).

2016 год:

- ул. Тимирязева на участке от ул. Михеева до ул. Агеева (48 млн ру.).

В 2017 году планируется произвести ремонт на следующих участках:

1. Ул. Епифанская на участке от ул. Пролетарской до ул. Марата (880 метров погонных одиночного пути).

2. Ул. Марата на участке от ул. Епифанской до ул. Ложевой (750 метров погонных одиночного пути).

3. Ул. Марата на участке от ул. Ложевой до ул. Каракозова (1300 метров погонных одиночного пути).

Сумма затрат на ремонт составит порядка 140 млн руб.

Также в следующем году планируется озеленение и посадка газонной травы на следующих участках трамвайных путей:

- ул. Щегловская Засека

- проспект Ленина

- ул. Станиславского.



Все это замечательно, но остается вопрос о трамвайном движении по улице Фридриха Энгельса. Просим городские власти уточнить планы.
 

Комментарии к статье

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Вторник, 14:15 - 7 фев 17
гость — «Туляк» пишет:

Убрать его оттуда к чертовой матери

Вторник, 14:24 - 7 фев 17
гость — «Начальнику ГИБДД трамвай мешает https://www.pryaniki.org/view/article/1012251» пишет:

Начальнику ГИБДД трамвай мешает https://www.pryaniki.org/view/article/1012251

Вместо них из бюджета города и области купить пассажирские автобусы типа ЛИАЗ.

Трамваи никому не мешают, они в Европе и США по-прежнему есть.

Но вот новому, но престарелому начальнику УГИБДД УМВД Тульской области, почему-то помешали. Займись делом, старик!

Во всей России начальники УМВД и УГИБДД заняты делом.
Если возникает необходимость, то выставляются регулировщики дорожного движения.
Наводят порядок с обладателями блатных номеров на автомобилях(штрафуют, невзирая на блатные номера).
В других регионах России начальники заняты пресечением продвижения по службе за "вознаграждение" и борьбой с "сборами по плану вышестоящего начальства" и борются с поборами подчиненных на дорогах. С трамваями не борются.


Не нравится Тула, ее трамваи - уезжай в Рязань!
В Рязань скоро вернутся те, кто выйдет на свободу все те, кто сели (но тебя почему-то не посадили в Рязани).
Как ты объяснишь им и тулякам, что ты один "ни при чем", а начальник и все (кроме тебя) замы начальника ГИБДД Рязанской области получили наказание: http://www.avtovzglyad.ru/article/2013/09/09/610033-gibdd-stranyi-pod-sudom-i-sledstviem.html
?

Начальнику областного ГИБДД вновь трамвай мешает
https://www.pryaniki.org/view/article/1016799

“Оскорбил чувства верующих в тульский трамвай”
https://www.pryaniki.org/view/article/1016829/

Тульские трамваи. Мысли и выводы
https://www.pryaniki.org/view/article/1016830/

Вторник, 14:25 - 7 фев 17
гость — «ГИБДД нужно расформировать!» пишет:

В России есть Ространснадзор России и Минтранс России, которые стоят на страже закона и защиты прав пассажиров и перевозчиков.

Поэтому ГИБДД нужно расформировать!

Вторник, 14:25 - 7 фев 17
гость — «Туляк» пишет:

Городские власти опровергли версию СМИ о намерении ликвидировать трамвайное движение в городе.

Зассали коррумпированные чиновники - дранки!!!

Вторник, 14:26 - 7 фев 17
гость — «20 тысяч рублей «за бездействие»: будни начальника ГИБДД» пишет:

https://auto.mail.ru/article/62513-20_tysyach_rublei_za_bezdeistvie_budni_raionnogo_nachalnika_gibdd/
20 тысяч рублей «за бездействие»: будни начальника ГИБДД

Должностное лицо подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконное бездействие, сообщает Следственный комитет России.

По версии следствия, 6 октября 2016 года высокопоставленный гаишник получил от местного жителя 20 тысяч рублей за то, чтобы не привлекать мужчину к ответственности за совершение ДТП и оставление места аварии, а также не изымать у него водительское удостоверение.
В ходе осмотра служебного кабинета следователи изъяли денежные средства в размере тех самых 20 тысяч рублей, а также документацию, имеющую отношение к произошедшему. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

В августе 2016 года сообщалось о задержании замглавы ГИБДД, который, по версии следствия, за несколько лет «заработал» 800 тысяч рублей, закрывая глаза на техническое состояние маршруток в городе. В том же месяце стало известно о жителе, который взял в банке в кредит100 тысяч рублей, чтобы заплатить взятку инспектору ГИБДД.

Вторник, 14:40 - 7 фев 17
гость — «Около 3 млн руб. составлял ежемесячный доход от незаконной деятельности начальника УГИБДД » пишет:

http://o001oo.ru/index.php?showtopic=77414

Около 3 млн руб. составлял ежемесячный доход от незаконной деятельности начальника УГИБДД Тульской области и его подчиненного


Борцы с коррупцией зафиксировали более 20 эпизодов получения взяток начальником тульской областной госавтоинспекции и его подчиненным, сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре МВД России.

"Сотрудниками главного управления собственной безопасности совместно с коллегами из Тульской области зафиксировано более 20 эпизодов получения взяток начальником отдела технадзора и регистрационно-экзаменационной работы управления ГИБДД по Тульской области, а также его руководителем - начальником УГИБДД региона", - сказал сотрудник пресс-центра.

Там пояснили, что в ходе обыска в служебном кабинете здания областного управления ГИБДД были задокументированы факты передачи должностным лицам подчиненными сотрудниками и обычными гражданами денег за покровительство и получение номерных знаков с "престижным" набором цифр и букв.
Также, по данным МВД, руководство тульской госавтоинспекции получало деньги за выдачу водительских удостоверений без обучения в автошколе.

"Ежемесячный доход от подобной незаконной деятельности составлял около 3 млн руб.", - отметили в МВД.

Вторник, 15:39 - 7 фев 17
гость — «песня» пишет:

От улыбки станет всем светлей! От улыбки даже радуга проснется. поделииись улыбкою своей и она тебе сейчас уже вернется.
Свободу товаррищам ментам! Им всем по государственным наградам! Урра товарищи господа и все остальные граждане мира и земного шара!

Вторник, 16:15 - 7 фев 17
гость — «-=-» пишет:

Беги или умри: детский омбудсмен обратила внимание ГИБДД на игру в соцсетях
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась к руководству ГИБДД в связи с распространением в соцсетях игры "Беги или умри", провоцирующей детей перебегать дорогу перед приближающимся транспортом. "Считаю необходимым провести анализ имею [...]

Считаю необходимым провести анализ имеющихся случаев дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних пешеходов, свидетельствующих о возможном участии ребенка в данной игре, и усилить меры, направленные на профилактику безопасного поведения на дороге среди несовершеннолетних", — отмечается в обращении Анны Кузнецовой, направленном начальнику Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Виктору Нилову.

В аппарате омбудсмена пояснили, что в последнее время в социальных сетях среди детей активно распространяется игра "Беги или умри", предлагающая ребенку перебежать дорогу как можно ближе к приближающемуся транспорту

Вторник, 16:16 - 7 фев 17
гость — «-=-» пишет:

Свыше половины (56 процентов) россиян считают себя счастливыми. Об этом сообщает Interfax со ссылкой на результаты социологического опроса, проведенного в декабре 2016 года ассоциацией независимых исследовательских агентств Gallup International/WIN при участии холдинга «Ромир».

Вторник, 16:21 - 7 фев 17
гость — «-=-16. 16» пишет:

в смутные времена не до жиру быть бы живым а ты все ёрничаешь свидомит.

Вторник, 16:27 - 7 фев 17
гость — «-=-» пишет:

меньшинство хочет повелевать большинством такое только в пиндостане возможно тот кто тебе платит интересно знает об этом или ходор в девяностых интеллектуально так и остался тупан.

Вторник, 16:36 - 7 фев 17
гость — «просто Гость» пишет:

Единственный минуст тульского трамвая - это идиотская система высадки пассажиров прямо под колеса автомобилей. Октябрьская, Демидовская плотина, М.Горького...

Вторник, 16:38 - 7 фев 17
гость — «-=-» пишет:

Занимательная арифметика или стоимость сирийского похода "Адмирала Кузнецова"
Как сообщает информационное агентство "РБК", Россия потратила на сирийский поход авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» и кораблей сопровождения от 7,5 млрд до 10 млрд руб., подсчитал РБК. Дороже всего бюджету обошлись два разбившихся палубных истребителя Использование в военной операции в Сирии корабельной группы во главе с тяжелым авианосн [...]

прохоровские геи подсчитали а как акции рбк обвалил с восьмидесяти до трехи считать не хочет геевская морда правда в последнее время немного повышает и то из за того что выдавливают его из россии подчистую остался рбк и русал остальное все изъято принудительно добровольно .своим все что хочешь а врагам закон.

Вторник, 17:14 - 7 фев 17
гость — «-=-» пишет:

Секретарша заявил Путяна, Д. Песцов заявил, что подсчеты стоимости похода авианосца не корректны. По его утверждению поход даже принес доход определенной части населения. В результате полученной от похода прибыли он и известная часть населения смогла совершить деловую поездку на Канары и в Куршавель. Он хотел бы, что бы пенсионеры, врачи и учителя поехали бы туда, тоже. Но для этого нужно организовать еще один поход авианосца на Марс для борьбы с последователя Пусси Райт. Дохода от этого мероприятия будет достаточно для безбедной жизни всех граждан РФ.

Вторник, 17:16 - 7 фев 17
гость — «-=-» пишет:

Стало известно какие новые государства появятся в 2017 году на карте мира

https://www.youtube.com/watch?v=dXMU1yDJ2sE#t=45

Вторник, 17:20 - 7 фев 17
гость — «-=-» пишет:

Около трети, то есть 5 млн из 17 млн российских семей приходится на матерей-одиночек с детьми. Об этом сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова, передает «РИА Новости».
_____________________________
Да здравствует Путин - отец одиночка!

Вторник, 17:27 - 7 фев 17
гость — «-=-» пишет:

сколько матерей и неродившихся детей при вашей власти уже давно подсчитано о матерях вспомнил один в один пиндос те тоже о детях думали когда напалмом во вьетнаме херачили эранжем орандж истинные дети своих людоедов родителей.

Вторник, 17:46 - 7 фев 17
гость — «Был сегодня на Энгельса» пишет:

От Советской до Первомайской, кроме трамвайных путей другой дороги нет! Это финиш, так загнать город! Улица то широченная, что мешает дорогу рядом сделать? Ну, ряд хибар придется снести, так на то и бюджет. А убрать трамвай, все равно ширина будет 6 метров - по одной полосе в каждую сторону. Зачем козе такой баян? Решения нужно принимать нормальные, перспективные, а не затыкать ж.. пальцем.

Вторник, 17:47 - 7 фев 17
гость — «-=-» пишет:

людоеды они перво наперво о одиноких матерях и детях пекутся потому что самая вкуснятина.

Вторник, 18:03 - 7 фев 17
гость — «-=-» пишет:

Около 75% россиян подвергались оскорблениям и плохому обращению в интернете, подсчитали аналитики Microsoft. В итоге по уровню онлайн-общения Россия оказалась одной из самых бескультурных стран
__________________
Я здесь самый культурный. И Великому зиговал, и хохлов обсерал, и недоброжелателей на бой кровавый вызывал. Правда потом обосрался сам. Жаль что хозяева мои от власти мало за это платят, а за деньги я готов любой Оларке на дороге вылизать.

Вторник, 18:22 - 7 фев 17
гость — «17:46 му» пишет:

Так и на отрезке Ложевая/Марата хибары убирать необходимо, тем самым сделав нормальную развязку до Каракозова.

Вторник, 19:05 - 7 фев 17
гость — «[::::]» пишет:

Ковровое бомбометание в помощь!

Вторник, 19:29 - 7 фев 17
гость — «-=-» пишет:

Трамп будет воевать с Ираном. Китай следующий.
После избрания Трампа, я много раз говорил, что он нам выгоден, но не потому что он русофил (спойлер: он не русофил), не потому, что он развалит США (спойлер: не развалит) и не потому, что он подарит на тарелочке Украину и Сирию (спойлер: не подарит, а попробует продать). Трамп для нас выгоден совсем по другой причине. Правление нового американского президента будет о...

AleXO » Дон Позорро Сегодня 19:16
Вся проблема в том, что США могут не ограничиться экономической войной. Захерачат сгоряча по Китаю или Ирану ЯО и что делать?
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Дон Позорро » AleXO Сегодня 19:25
Не захерачат, ибо в ответ получат то же самое. Лично я такой вариант не исключаю только в следствие действий безумца, отдающего приказ безумцу возле красной кнопки. В нескольких безумцев в Белом Доме и возле красной кнопки одновременно как то не верится.

Вторник, 19:40 - 7 фев 17
гость — «-=-» пишет:

Евгений Сатановский: Пролеты Пентагона
Новый президент США требует конкретики на Ближнем Востоке Переход власти в США от демократической администрации к республиканской редко обходится без серьезных подвижек во внешней политике. В то же время так резко менять столь многое, как это делает или намеревается Дональд Трамп, дело неслыханное. Хотя и избирательная кампания, и сами выборы, и массовые проте...


Дон Позорро Сегодня 19:19
Трампу вообще не позавидуешь ))) В отличие от Путина.

Цитатник

«У меня есть очень плохая привычка читать в машине. Должен сказать, что когда мы ехали по федеральной трассе уже по Тульской области, читать было очень трудно. Но, когда мы свернули на местную дорогу, ситуация в лучшую сторону не изменилась»

С.ергейИванов, первый вице-премьер правительства РФ

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