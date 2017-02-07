Главная / PRяники виртуальные « 7 февраля 2017 »

Вопрос ликвидации тульского трамвая не рассматривается

Городские власти опровергли версию СМИ о намерении ликвидировать трамвайное движение в городе.

В связи с рядом публикаций в средствах массовой информации о работе муниципального пассажирского транспорта, в частности трамваев, администрация города Тулы совместно с МКП "Тулгорэлектротранс" сообщает следующее.

Трамвай является одним из символов Тулы. Администрацией города не рассматривается вопрос ликвидации трамвайной сети. Дальнейшее развитие действующей сети возможно при мониторинге дорожного движения и с учетом общественного мнения.

С 2012 года ведется планомерная работа по обновлению подвижного состава и развитию инфраструктуры трамвайных путей. За последние пять лет было израсходовано около 450 млн руб. (источники финансирования – федеральный, областной и городской бюджеты).

В 2013 году приобретено 14 единиц трамваев модели 71-407 (Уралтрансмаш). На эти цели из бюджетов города и области было выделено порядка 201,5 млн руб. В декабре 2016 года получено 30 единиц трамваев 71-619КТ в дар Тульской области от Правительства Москвы. С 1 декабря 2016 года трамваи вышли на маршруты города. 30 единиц трамвайных вагонов от Правительства Москвы позволили вывести из эксплуатации 19 единиц трамваев модели Т3 (находятся в эксплуатации более 32 лет) и 11 единиц трамваев Т3М (находятся в эксплуатации более 25 лет).

В 2017 году согласно достигнутых договоренностей с Правительством Москвы, планируется получение еще 18 единиц трамвайных вагонов 71-619КТ, что позволит вывести из эксплуатации 18 единиц трамваев Т3М (находятся в эксплуатации более 25 лет) и обеспечить выполнение задачи по полной модернизации трамвайного транспорта. Таким образом, планируется, что в эксплуатации будут находиться 63 единицы трамваев, не использовавших срок полной амортизации (для трамвая он составляет 16 лет). Кроме того, в период с 2018 по 2020 годы планируется приобрести еще 5 новых вагонов. Размер затрат составит более 125 млн руб.

Также с 2012 года производится ремонт трамвайных путей в Туле:

2012 год:

- угольник Коминтерна, пересечение ул. Советской и ул. Коминтерна – широкополосные плиты (12,6 млн руб.);

- угольник Оружейный переулок, пересечение ул. Октябрьской и ул. Демидовская плотина – широкополосные плиты (22 млн руб.);

- участок трамвайного пути по ул. Советской от ул. Коминтерна до Оружейного переулка – широкополосные плиты (80, 3 млн руб.).

2013 год:

- угольник Пирогова, пересечение ул. Советской и ул. Оборонной – широкополосные плиты (22,6 млн руб.);

- угольник Ф.Энгельса, пересечение ул. Советской и ул. Ф. Энгельса – применение широкоплоскостной технологии (18,4 млн руб.).

2014 год:

- угольник Площадка, пересечение ул. Пролетарской с ул. Епифанской и ул. Демидовская плотина – применение широкоплоскостной технологии (ж.б. плиты) (26,5 млн руб.).

2015 год:

- ул. Михеева (6,2 млн руб.).

2016 год:

- ул. Тимирязева на участке от ул. Михеева до ул. Агеева (48 млн ру.).

В 2017 году планируется произвести ремонт на следующих участках:

1. Ул. Епифанская на участке от ул. Пролетарской до ул. Марата (880 метров погонных одиночного пути).

2. Ул. Марата на участке от ул. Епифанской до ул. Ложевой (750 метров погонных одиночного пути).

3. Ул. Марата на участке от ул. Ложевой до ул. Каракозова (1300 метров погонных одиночного пути).

Сумма затрат на ремонт составит порядка 140 млн руб.

Также в следующем году планируется озеленение и посадка газонной травы на следующих участках трамвайных путей:

- ул. Щегловская Засека

- проспект Ленина

- ул. Станиславского.





Все это замечательно, но остается вопрос о трамвайном движении по улице Фридриха Энгельса. Просим городские власти уточнить планы.

