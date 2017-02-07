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Главная / PRяники печатные « 7 февраля 2017 »


Мой губернатор

Наш читатель написал стихи на юбилей Владимира Груздева. 

 

       К юбилею В. С. Груздева

 

Мой губернатор, здравицу пою:

Пусть дарит жизнь ещё полсотни лет!

И от души желаю Вам в бою

Быть вольным, сильным духом... и побед!

 

Вы ворвались ракетой к тулякам,

Расшевелили лежебок гнездо,

И новый Кремль взметнулся к облакам

По воле Вашей, но людей трудом.

 

Вы – явный лидер, хоть не без греха,

За что Вас тульский полюбил народ,

В Вас русский дух простого мужика,

Но внешне смотритесь, как знатный лорд.

 

Остался груздевский в округе след:

Дороги, парки, для детей дары...

Не все удачно, не всегда без бед,

Не удалось Вам избежать хулы.

 

Конечно, здо'рово иметь друзей,

Но чтоб случайно не свернуть с пути,

Отправить надобно льстецов в музей,

Враги для дел нужны, как ни крути.

 

Итог правления – большой багаж,

В нём опыт жизни и тернистый путь.

Мы верим Вам и обожаем Вас!

Не дайте Духу и Душе уснуть!

 

 

Комментарии, разумеется, не открываем.

 

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