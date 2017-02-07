Наш читатель написал стихи на юбилей Владимира Груздева.
К юбилею В. С. Груздева
Мой губернатор, здравицу пою:
Пусть дарит жизнь ещё полсотни лет!
И от души желаю Вам в бою
Быть вольным, сильным духом... и побед!
Вы ворвались ракетой к тулякам,
Расшевелили лежебок гнездо,
И новый Кремль взметнулся к облакам
По воле Вашей, но людей трудом.
Вы – явный лидер, хоть не без греха,
За что Вас тульский полюбил народ,
В Вас русский дух простого мужика,
Но внешне смотритесь, как знатный лорд.
Остался груздевский в округе след:
Дороги, парки, для детей дары...
Не все удачно, не всегда без бед,
Не удалось Вам избежать хулы.
Конечно, здо'рово иметь друзей,
Но чтоб случайно не свернуть с пути,
Отправить надобно льстецов в музей,
Враги для дел нужны, как ни крути.
Итог правления – большой багаж,
В нём опыт жизни и тернистый путь.
Мы верим Вам и обожаем Вас!
Не дайте Духу и Душе уснуть!
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