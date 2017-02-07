Главная / PRяники печатные « 7 февраля 2017 »

Мой губернатор Наш читатель написал стихи на юбилей Владимира Груздева. К юбилею В. С. Груздева Мой губернатор, здравицу пою: Пусть дарит жизнь ещё полсотни лет! И от души желаю Вам в бою Быть вольным, сильным духом... и побед! Вы ворвались ракетой к тулякам, Расшевелили лежебок гнездо, И новый Кремль взметнулся к облакам По воле Вашей, но людей трудом. Вы – явный лидер, хоть не без греха, За что Вас тульский полюбил народ, В Вас русский дух простого мужика, Но внешне смотритесь, как знатный лорд. Остался груздевский в округе след: Дороги, парки, для детей дары... Не все удачно, не всегда без бед, Не удалось Вам избежать хулы. Конечно, здо'рово иметь друзей, Но чтоб случайно не свернуть с пути, Отправить надобно льстецов в музей, Враги для дел нужны, как ни крути. Итог правления – большой багаж, В нём опыт жизни и тернистый путь. Мы верим Вам и обожаем Вас! Не дайте Духу и Душе уснуть! Комментарии, разумеется, не открываем.

Добавление комментариев запрещено модератором.



Цитатник



В компании работают высококачественные профессионалы. С. Кондратенко, депутат Тульской областной Думы Реклама

Наш опрос Готовы ли вы отказаться от перемещения по городу на личном автомобиле? Не готов в принципе



Если прижмет, то придется



Готов, если перемещаться по городу в общественном транспорте станет удобнее и выгоднее



Уже перестал ездить по Туле на собственном автомобиле



Последние комментарии Топ обсуждаемых за 10 дней Рекомендуем





