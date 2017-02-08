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Главная / Фольклор « 8 февраля 2017 »


Ведь правду говорят, не верить интернет- продажам


Наш читатель рассказала о том, как работает сервис по продаже билетов  кассир24.рф

Очень хотела попасть на спектакль с Добронравовым, который проходил в Городском концертном зале. Месяц уговаривала мужа пойти со мной. Заранее приобрела билеты  на сайте кассир24.рф. Пришли, а на наших местах сидят. Предъявляю билет, а сидящие  показывают ту же самую распечатку из интернета.  Вечер испорчен, сидели на стульях.   Ну как же так?! Стала искать информацию, отзывы и наткнулась на статью Слободы 

У этого сайта даже логотип схож с известным  интернет ресурсом kassir.ru. 

Обидно до слёз 
 

Елена Митрофанова

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Комментарии к статье

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Среда, 13:09 - 8 фев 17
гость — «-=-» пишет:

трамваи запустили теперь и за правду матку пора взяться как сказал очень плохой немец правда есть нечто иное как многократно повторенная лож.

Среда, 13:13 - 8 фев 17
гость — «салоедушка» пишет:

на что только ворье кремлёвское не идёт дабы народ околпачить

Среда, 13:16 - 8 фев 17
гость — «Мадам...» пишет:

Это же хоррошо... Что вы не животное... Донбасс...в крови.... Ужас. Пойду посмотрю что осталось. Спасибо путину...конечно,за все..б конечно спасибо за то,что вы и не знаете...,что в вашим еблем! Спасибо...конечно всем! Очень продуктивная работа! Дебилы епть!!!

Среда, 13:18 - 8 фев 17
гость — «-=-» пишет:

надо и про амеровское ворье тоже не забывать первую экономику мира заколбасили в момент и сами того гляди побираться по свету начнут с вами предателями в первых рядах потому как рисковать ваши братаны ох как воздерживаются они же избранные.

Среда, 13:20 - 8 фев 17
гость — «-=-» пишет:

«Свои убили!» — центр украинской военной пропаганды разослал «методички», как комментировать убийство комбата «Гиви»
Главный штаб украинской военной пропаганды (74-й центр информационно-психологических операций, войсковая часть А1277, г. Львов, руководитель — полковник ВС Украины Сергиенко Александр Петрович) разослал по всем своим подчиненным структурам циркуляр, в котором говорится о том, что необходимо всячески поддерживать версию убийства Михаила Толстых представителям [...]

Среда, 13:23 - 8 фев 17
гость — «-=-» пишет:

vox3711 Сегодня 13:15
Весь рунет украинские нацисты загадили своими погаными вбросами " Гиви убили свои же".
А что мы хотели - это война.
Информационная война, против нас.
Воют убивая не только пулями , но и ложью.
Вот посмотрим отметится .
0
Andrey Сегодня 13:16
" дискредитация руководства", а что само по себе убийство командира в кабинете не является дискридитацией умения выполнять свои должностные обязанности? или это у них только первый раз так?

Среда, 13:29 - 8 фев 17
гость — «-=--=-» пишет:

Додон: Молдавия можейт выйти из Евроассоциации и вступить в Евразийский союз
Президент Республики Молдова Игорь Додон, который находится в Брюсселе с официальным визитом, встретился с председателем Европейского совета Дональдом Туском, где заявил, что поддержит инициативу парламентского большинства или граждан аннулировать Соглашение об ассоциации с ЕС, передает УНН со ссылкой на noi.md.Президент Молдовы сказал, что несмотря на то, что прогноз [...]

в ваших рядах трещина неимоверной глубины и ширины наметилась и она будет только увеличиваться вы же самоубийцы что поделать.

Среда, 13:33 - 8 фев 17
гость — «-=-» пишет:

Умер Борис Зубицкий

Среда, 13:37 - 8 фев 17
гость — «-=-» пишет:

Франции уже назначили президента
Согласно новым опросам, экс-министр правительства Олланда Эммануэль Макрон довольно значительно опередил своего соперника, экс-премьера правительства Саркози Франсуа Фийона, в борьбе за второе место первого тура президентских выборов во Франции.Напомним: на этих выборах кандидат, финиширующий вторым после Марины Ле Пен в апреле, по всем прогнозам должен стать президен [...]

Prikolist Сегодня 10:41
Блиииин! Он что, помоложе и посимпатичнее во ФРАНЦИИ найти не мог?!?! Это ж крокодилиха! ;-)
+2

PRIMUS » Prikolist Сегодня 11:14
Это большой плюс. Судя по женской логике, все француженки должны подумать: Ой, бедняжка! Такой красавчик и так не повезло со второй половинкой. Дай-ка я за него проголосую! А вообще, на её месте должна быть - я :)))
0
Prikolist » PRIMUS Сегодня 11:25
Хммм... Логично! Если он ещё пообещает по куннилингусу всем женщинам, проголосовавшим за него - победа в кармане! ;-)

Среда, 13:40 - 8 фев 17
гость — «актёрр одной роли» пишет:

Да-а-а-а Добронравов это актер больших и малых........ Интересно кто на эту бездарность ходыт.

Среда, 13:50 - 8 фев 17
гость — «-=-» пишет:

Суд повторно признал Навального виновным по «делу «Кировлеса»
Ленинский районный суд Кирова признал политика Алексея Навального и бизнесмена Петра Офицерова виновными по «делу «Кировлеса», передает корреспондент РБК. Суд установил, что Навальный организовал невыгодную для «Кировлеса» сделку, объявил судья Алексей Втюрин. По его словам, Навальный «разработал прес [...]


за кого теперь голосовать то будете .выдвигай свидомит свою кандидатуру ты по тупость никому не уступишь.

Среда, 13:51 - 8 фев 17
гость — «-=-» пишет:

Мыслепреступник Сегодня 13:49
В Кремле Навального всё-таки списали, значит Ройзман.
0
Kont Сегодня 13:50
Ой-вэй... это чтож получается... кандидат в Президенты - таки мелкий жулик? 16 лямов - этож даже не смешно по нашим меркам, тем более на двоих...

Цитатник

На сегодняшний день в Тульской областной думе собственные интересы политика как бы расшиты.

С. Кондратенко, депутат Тульской областной думы.

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