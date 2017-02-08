Ведь правду говорят, не верить интернет- продажам

Наш читатель рассказала о том, как работает сервис по продаже билетов кассир24.рф
Очень хотела попасть на спектакль с Добронравовым, который проходил в Городском концертном зале. Месяц уговаривала мужа пойти со мной. Заранее приобрела билеты на сайте кассир24.рф. Пришли, а на наших местах сидят. Предъявляю билет, а сидящие показывают ту же самую распечатку из интернета. Вечер испорчен, сидели на стульях. Ну как же так?! Стала искать информацию, отзывы и наткнулась на статью Слободы
У этого сайта даже логотип схож с известным интернет ресурсом kassir.ru.
Обидно до слёз
Елена Митрофанова
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трамваи запустили теперь и за правду матку пора взяться как сказал очень плохой немец правда есть нечто иное как многократно повторенная лож.