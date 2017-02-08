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Скончался основатель Промышленно-металлургического холдинга Борис Зубицкий

Основатель Промышленно-металлургического холдинга (ПМХ) Борис Зубицкий скончался 7 февраля 2017 г. на 70-м году жизни, сообщила компания. Зубицкий - заслуженный металлург Российской Федерации, почетный коксохимик, доктор технических наук, профессор, генеральный директор Кемеровского коксохимического завода (ПАО "Кокс" - крупнейший в России экспортер чугуна).

Зубицкий, прошедший на Кемеровском коксохимическом заводе путь от слесаря-ремонтника до гендиректора, начал собирать активы в 1995 г., когда за ваучеры купил первые 10% предприятия. Затем он консолидировал завод и в конце 1999 г. приобрел акции одного из крупнейших производителей товарного чугуна - "Тулачермета", который возглавил сын Зубицкого Евгений. Тогда же Зубицкого-старшего избрали в Госдуму третьего созыва от партии "Единство", позже он вошел в "Единую Россию".

В 2016 г. Зубицкий отдал свои акции в группе "Кокс" жене и сыну. В 2008 г. Зубицкий и его сын впервые попали в список Forbes (с состоянием $1,2 и $1,4 млрд соответственно), а в 2016 г. журнал оценивал состояние депутата в $350 млн (на тот момент он владел 26,77% ПАО "Кокс"). 

Источник

Алексей Дюмин выразил соболезнование родным и близким Бориса Зубицкого, заявив: "Из жизни ушел выдающийся человек, талантливый политик и общественный деятель". 
На сайте ПМХ информация о смерти основателя холдинга пока не появилась.



Сегодня губернатор Тульской области Алексей Дюмин с рабочим визитом посетил ООО "Металлопрокатный завод". На рабочей встрече с собственниками и руководством предприятия он отметил, что в металлургии наблюдается падение, связанное с низкими ценами на чугун, которые лишь в конце года начали повышаться. Ситуация на рынке коснулась и Металлопрокатного завода. Преодолеть негативные рыночные тенденции удалось благодаря кооперации предприятия с "Тулачермет-Сталь". По словам Алексея Дюмина, строительство нового сталепрокатного производства позволит тульским металлургам не просто перейти с выпуска чугуна на выплавку стали и создать 1600 новых рабочих мест, но и организовать внутрирегиональную кооперацию со смежными производителями. Поставки от Металлопрокатного завода для проекта "Тулачермет-Сталь" - положительный пример такой кооперации."В подобной кооперации заинтересованы и тульские оборонные предприятия. Площадка Металлопрокатного завода примыкает к территории наших крупнейших оборонных предприятий: "НПО "СПЛАВ" и "Щегловскому валу". Эти возможности также необходимо использовать", - заявил губернатор. Как известно, Борис Зубицкий скептически относился к вложению денег в новый проект "Тулачермет-Сталь", считая его невыгодным для бизнеса. Вероятно, второй за месяц визит Алексея Дюмина, который помог ПМХ получить кредиты на реализацию проекта, каким-то образом связан со смертью основателя холдинга.

Между тем, по нашей информации, так практически и не начал свою работу Ревякинский металлопрокатный завод, который перешел в собственность новым хозяевам. Причина - недостаток спроса на его продукцию на отечественном рынке. Поэтому, скорее всего, вся надежда инвесторов проекта "Тулачермет-Сталь" - на гособоронзаказ. 

Комментарии к статье

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Среда, 21:29 - 8 фев 17
гость — «г.ефремов» пишет:

Как на завод ОАО"ЕЗСК" ждем.

Среда, 21:59 - 8 фев 17
гость — «А причина смерти» пишет:

какая?

Среда, 22:00 - 8 фев 17
гость — «JACQUES» пишет:

В России все олигархи выдающиеся,меценаты.Только пробы на них ставить негде.Прихватили себе в лихие 90-е бывшую соцсобственность,заводы и фабрики которые строил Советский народ.А олигархи теперь качают из них бабло на свои счета за бугром.

Среда, 22:09 - 8 фев 17
гость — «Туляк» пишет:

Соболезнование родным и близким!

Среда, 22:23 - 8 фев 17
гость — «Давно здесь сидим» пишет:

О покойнике или хорошо, или ничего.

Среда, 23:20 - 8 фев 17
гость — «Гость» пишет:

Неожиданно,рано . Еще жить и жить!

Среда, 23:23 - 8 фев 17
гость — «Гость» пишет:

Зубицкий на свои деньги построил областную детскую психоневрологическую больницу. Мой ребёнок там лечится. Всё понимаю и про то, что отдал небольшую часть капитала, и на работягах он зарабатывал больше, и деньги в офшор уводил. Но современную больницу построил и оснастил... Мир твоему праху, Борис Давыдович, пусть земля тебе будет пухом.

Среда, 23:34 - 8 фев 17
гость — «О покойнике или хорошо» пишет:

Или ничего, кроме ПРАВДЫ.

Среда, 23:44 - 8 фев 17
гость — «тулачермету» пишет:

безразличен был город ...засирался по полной.Никакие меценатства не оправдание!Не жалко...

Цитатник

Эту методику утвердил глава города в виде своего постановления.

А. Луговской, заместитель председателя Тульской городской думы.

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