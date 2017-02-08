Главная / Кто есть кто « 8 февраля 2017 »

Скончался основатель Промышленно-металлургического холдинга Борис Зубицкий Основатель Промышленно-металлургического холдинга (ПМХ) Борис Зубицкий скончался 7 февраля 2017 г. на 70-м году жизни, сообщила компания. Зубицкий - заслуженный металлург Российской Федерации, почетный коксохимик, доктор технических наук, профессор, генеральный директор Кемеровского коксохимического завода (ПАО "Кокс" - крупнейший в России экспортер чугуна). Зубицкий, прошедший на Кемеровском коксохимическом заводе путь от слесаря-ремонтника до гендиректора, начал собирать активы в 1995 г., когда за ваучеры купил первые 10% предприятия. Затем он консолидировал завод и в конце 1999 г. приобрел акции одного из крупнейших производителей товарного чугуна - "Тулачермета", который возглавил сын Зубицкого Евгений. Тогда же Зубицкого-старшего избрали в Госдуму третьего созыва от партии "Единство", позже он вошел в "Единую Россию". В 2016 г. Зубицкий отдал свои акции в группе "Кокс" жене и сыну. В 2008 г. Зубицкий и его сын впервые попали в список Forbes (с состоянием $1,2 и $1,4 млрд соответственно), а в 2016 г. журнал оценивал состояние депутата в $350 млн (на тот момент он владел 26,77% ПАО "Кокс").



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Алексей Дюмин выразил соболезнование родным и близким Бориса Зубицкого, заявив: "Из жизни ушел выдающийся человек, талантливый политик и общественный деятель".

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Сегодня губернатор Тульской области Алексей Дюмин с рабочим визитом посетил ООО "Металлопрокатный завод". На рабочей встрече с собственниками и руководством предприятия он отметил, что в металлургии наблюдается падение, связанное с низкими ценами на чугун, которые лишь в конце года начали повышаться. Ситуация на рынке коснулась и Металлопрокатного завода. Преодолеть негативные рыночные тенденции удалось благодаря кооперации предприятия с "Тулачермет-Сталь". По словам Алексея Дюмина, строительство нового сталепрокатного производства позволит тульским металлургам не просто перейти с выпуска чугуна на выплавку стали и создать 1600 новых рабочих мест, но и организовать внутрирегиональную кооперацию со смежными производителями. Поставки от Металлопрокатного завода для проекта "Тулачермет-Сталь" - положительный пример такой кооперации."В подобной кооперации заинтересованы и тульские оборонные предприятия. Площадка Металлопрокатного завода примыкает к территории наших крупнейших оборонных предприятий: "НПО "СПЛАВ" и "Щегловскому валу". Эти возможности также необходимо использовать", - заявил губернатор. Как известно, Борис Зубицкий скептически относился к вложению денег в новый проект "Тулачермет-Сталь", считая его невыгодным для бизнеса. Вероятно, второй за месяц визит Алексея Дюмина, который помог ПМХ получить кредиты на реализацию проекта, каким-то образом связан со смертью основателя холдинга.



Между тем, по нашей информации, так практически и не начал свою работу Ревякинский металлопрокатный завод, который перешел в собственность новым хозяевам. Причина - недостаток спроса на его продукцию на отечественном рынке. Поэтому, скорее всего, вся надежда инвесторов проекта "Тулачермет-Сталь" - на гособоронзаказ. В 2016 г. Зубицкий отдал свои акции в группе "Кокс" жене и сыну. В 2008 г. Зубицкий и его сын впервые попали в список Forbes (с состоянием $1,2 и $1,4 млрд соответственно), а в 2016 г. журнал оценивал состояние депутата в $350 млн (на тот момент он владел 26,77% ПАО "Кокс").Алексей Дюмин выразил соболезнование родным и близким Бориса Зубицкого, заявив: "Из жизни ушел выдающийся человек, талантливый политик и общественный деятель".На сайте ПМХ информация о смерти основателя холдинга пока не появилась.Сегодня губернатор Тульской области Алексей Дюмин с рабочим визитом посетил ООО "Металлопрокатный завод". На рабочей встрече с собственниками и руководством предприятия он отметил, что в металлургии наблюдается падение, связанное с низкими ценами на чугун, которые лишь в конце года начали повышаться. Ситуация на рынке коснулась и Металлопрокатного завода. Преодолеть негативные рыночные тенденции удалось благодаря кооперации предприятия с "Тулачермет-Сталь". По словам Алексея Дюмина, строительство нового сталепрокатного производства позволит тульским металлургам не просто перейти с выпуска чугуна на выплавку стали и создать 1600 новых рабочих мест, но и организовать внутрирегиональную кооперацию со смежными производителями. Поставки от Металлопрокатного завода для проекта "Тулачермет-Сталь" - положительный пример такой кооперации."В подобной кооперации заинтересованы и тульские оборонные предприятия. Площадка Металлопрокатного завода примыкает к территории наших крупнейших оборонных предприятий: "НПО "СПЛАВ" и "Щегловскому валу". Эти возможности также необходимо использовать", - заявил губернатор. Как известно, Борис Зубицкий скептически относился к вложению денег в новый проект "Тулачермет-Сталь", считая его невыгодным для бизнеса. Вероятно, второй за месяц визит Алексея Дюмина, который помог ПМХ получить кредиты на реализацию проекта, каким-то образом связан со смертью основателя холдинга.Между тем, по нашей информации, так практически и не начал свою работу Ревякинский металлопрокатный завод, который перешел в собственность новым хозяевам. Причина - недостаток спроса на его продукцию на отечественном рынке. Поэтому, скорее всего, вся надежда инвесторов проекта "Тулачермет-Сталь" - на гособоронзаказ.





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Эту методику утвердил глава города в виде своего постановления. А. Луговской, заместитель председателя Тульской городской думы. Реклама

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