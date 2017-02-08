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Главная / PRяники с перцем « 8 февраля 2017 »


Губернатор заступился за символ города

Алексей Дюмин поддержал идею развития трамвайного движения в Туле.  

Очередная кампания, начатая противниками  тульского трамвая, завершилась их поражением. Сегодня развенчать якобы слухи о намерении городских властей продолжить наступление на этот вид общественного транспорта решил сам Алексей Дюмин. По-видимому, общественный резонанс, о котором заявил губернатор, докатился до Москвы. В том числе благодаря статье блогера Ильи Варламова Варвары взяли Тулу!  

Алексей Дюмин, в частности,  повторил,  что трамвай - один из символов города Тулы и вопрос его ликвидации не рассматривается.   

“Напомню, мы заключили соглашение с правительством Москвы о передаче нам 35 современных трамвайных вагонов. Всё это направлено на развитие и обновление трамвайного парка”, - сказал глава региона. Губернатор поручил главе администрации г. Тулы Евгению Авилову разъяснить населению, что вопрос ликвидации трамвайного сообщения не стоит на повестке дня.

Похоже, что городские власти все же намеревались убрать трамвай из центра города ( на этот раз с Фридриха Энгельса) , но встретили активное сопротивление активных горожан. Между тем Алексей Дюмин был поставлен в неловкое положение, поскольку о стратегических планах   тульского градоначальника он, похоже, не знал вообще. 

Поэтому нынешний громкий общественный резонанс вокруг тульского трамвая стал для губернатора сигналом  к тому, чтобы взять ситуацию в Туле под свой личный контроль, а не доверять ее даже первому заместителю и главе правительства… 

 

 

Комментарии к статье

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Среда, 22:26 - 8 фев 17
гость — «@» пишет:

Своего градоначальника ставить пора, Бордюр и так "наработал" дай Бог каждому.

Среда, 22:35 - 8 фев 17
гость — «Эх» пишет:

Старая команда не может работать в новых условиях. Нет связи с губернатором, не только лищь все могут с ним контактировать. Отсюда рассогласованность действий.

Среда, 22:37 - 8 фев 17
гость — «Чего-то...» пишет:

...не сразу среагировал! Ждал в какую сторону волна пойдет?

Среда, 22:52 - 8 фев 17
гость — «гость» пишет:

Отсюда вывод: нечего молчать, когда что-то не нравиться

Среда, 23:15 - 8 фев 17
гость — «Зачет Дюмину» пишет:

Инициаторов убрать трамваи - в отставку!!!

Четверг, 01:08 - 9 фев 17
гость — «Александр_К» пишет:

Решение ожидаемое. Чиновники все прежние. Губернатору похоже бодаться с местной чиновничьей элитой нет резона, проще оставить как есть. Поэтапная замена трамваев на троллейбусы и автобусы на газовом топливе - это большая и трудоемкая работа. А зачем? Куда проще ничего не трогать, не спеша менять старые трамваи, при этом не привлекать специалистов, например, из МАДИ, а ссылаться на мнение жителей. Страусиная политика. В городе вводится в строй заметное количество жилья – многоэтажных домов: Зеленстрой, за восточным путепроводом, в Заречье, Северная мыза, в районе ул.Кутузова, точечная застройка в центре на месте снесенных старых домов. Транспортная ситуация будет только ухудшаться. Конкретно для Тулы, конкретно трамвай – это тормоз в улучшении транспортной обстановки в городе. А говорильня «плачь о трамвае» будет продолжаться. И можно с уверенностью сказать, что трамвай останется. Не по плечу он нынешним.

Четверг, 02:45 - 9 фев 17
гость — «Александру К» пишет:

Автобусы на газовом топливе давно пора выкинуть на свалку и начать развивать экологически чистый вид транспорта-трамваи и троллейбусы.

Цитатник

Конечно, нас сдерживают достаточно скромные возможности областного бюджета.

О. Татаринов, председатель Тульской областной думы

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