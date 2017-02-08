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Губернатор заступился за символ города

Алексей Дюмин поддержал идею развития трамвайного движения в Туле.

Очередная кампания, начатая противниками тульского трамвая, завершилась их поражением. Сегодня развенчать якобы слухи о намерении городских властей продолжить наступление на этот вид общественного транспорта решил сам Алексей Дюмин. По-видимому, общественный резонанс, о котором заявил губернатор, докатился до Москвы. В том числе благодаря статье блогера Ильи Варламова Варвары взяли Тулу!

Алексей Дюмин, в частности, повторил, что трамвай - один из символов города Тулы и вопрос его ликвидации не рассматривается.

“Напомню, мы заключили соглашение с правительством Москвы о передаче нам 35 современных трамвайных вагонов. Всё это направлено на развитие и обновление трамвайного парка”, - сказал глава региона. Губернатор поручил главе администрации г. Тулы Евгению Авилову разъяснить населению, что вопрос ликвидации трамвайного сообщения не стоит на повестке дня.

Похоже, что городские власти все же намеревались убрать трамвай из центра города ( на этот раз с Фридриха Энгельса) , но встретили активное сопротивление активных горожан. Между тем Алексей Дюмин был поставлен в неловкое положение, поскольку о стратегических планах тульского градоначальника он, похоже, не знал вообще.

Поэтому нынешний громкий общественный резонанс вокруг тульского трамвая стал для губернатора сигналом к тому, чтобы взять ситуацию в Туле под свой личный контроль, а не доверять ее даже первому заместителю и главе правительства…