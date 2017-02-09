Накануне пресс-конференции председателя комитета по спорту Дмитрия Яковлева в редакцию обратились сотрудники подведомственных учреждений.
По их мнению, в комитете Тульской области по спорту и молодежной политике начались гонения.
Министр тульского спорта Яковлев Д. Н. поручил руководителям подведомственных учреждений провести очередную “оптимизацию кадров”.
В связи с этим поручением под видом издания нового постановления правительства Тульской области, регулирующего оплату труда сотрудников учреждений физической культуры и спорта, раздают для подписания дополнительные соглашения к трудовым договорам “без даты”, согласно этим трудовым договорам работники переходят с постоянных ставок на срочные. Также в доп. соглашениях предусмотрен срок заключения трудового договора – на 3 месяца, впоследствии трудовой договор будет продляться (но не со всеми, а с теми, кто угоден).
Нас, тренеров подведомственных учреждений, просто возмущают эти факты!
В подведомственные учреждения принимаются на работу на высокооплачиваемые должности родственники (жены, дети, зятья, друзья) руководителей. Штатное расписание в подведомственных учреждениях держится в строжайшем секрете – дают только выписку из него. Очень много “мертвых душ” – псевдосотрудников учреждений, которые просто числятся и получают зарплату, но данных работников никто и никогда в учреждениях не видел. Заработная плата “мертвых душ” в разы выше тренеров с именем.
Чтобы устроиться на работу в подведомственное комитету по спорту учреждение, нужно не только пройти конкурс, но и сделать так, чтобы руководителю этого учреждения было “интересно тебя брать”, то есть не за просто так….
Перспективные спортсмены, прошедшие подготовку у тульских специалистов в юношеском и юниорском возрасте, уходят в Москву и Санкт-Петербург, начинают успешно выступать на международной арене за другие регионы, становятся олимпийскими призерами и чемпионами мира. К нам возвращаются спортсмены, вышедшие в тираж, а также ни дня не выступавшие за Тульскую область и не показывающие никаких результатов.
Финансирование происходит по прямому устному указанию Яковлева Д. Н., и только тех, кто угоден и сговорчив… Тульские перспективные спортсмены, желающие выступать за Тульскую область, вынуждены ездить на тренировочные сборы и соревнования за счет личных средств, что всем хорошо известно, в том числе и Яковлеву Д. Н., однако от него мы слышим: “Кому не нравится – никого не держу”.
Просим опубликовать на вашем портале данное обращение, поскольку замалчивать и терпеть это уже невозможно.
Сотрудники подведомственных учреждений.
К сожалению, наши читатели не привели хотя бы одни пример, подтверждающий их информацию, но думаем, после соответствующей проверки, мы все же получим ответ на анонимную публикацию, либо этими вопросами займется областная прокуратура.
Можно подумать, что компетентные органы (если они вообще по сей день таковыми являются)) не осведомлены за чей счёт этот малый меняет автобили как перчатки в бюджете +/- семи миллионов.