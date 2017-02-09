Главная / PRяники с перцем « 9 февраля 2017 »

“Штатное расписание в подведомственных учреждениях держится в строжайшем секрете”

Накануне пресс-конференции председателя комитета по спорту Дмитрия Яковлева в редакцию обратились сотрудники подведомственных учреждений.

По их мнению, в комитете Тульской области по спорту и молодежной политике начались гонения.

Министр тульского спорта Яковлев Д. Н. поручил руководителям подведомственных учреждений провести очередную “оптимизацию кадров”.

В связи с этим поручением под видом издания нового постановления правительства Тульской области, регулирующего оплату труда сотрудников учреждений физической культуры и спорта, раздают для подписания дополнительные соглашения к трудовым договорам “без даты”, согласно этим трудовым договорам работники переходят с постоянных ставок на срочные. Также в доп. соглашениях предусмотрен срок заключения трудового договора – на 3 месяца, впоследствии трудовой договор будет продляться (но не со всеми, а с теми, кто угоден).

Нас, тренеров подведомственных учреждений, просто возмущают эти факты!

В подведомственные учреждения принимаются на работу на высокооплачиваемые должности родственники (жены, дети, зятья, друзья) руководителей. Штатное расписание в подведомственных учреждениях держится в строжайшем секрете – дают только выписку из него. Очень много “мертвых душ” – псевдосотрудников учреждений, которые просто числятся и получают зарплату, но данных работников никто и никогда в учреждениях не видел. Заработная плата “мертвых душ” в разы выше тренеров с именем.

Чтобы устроиться на работу в подведомственное комитету по спорту учреждение, нужно не только пройти конкурс, но и сделать так, чтобы руководителю этого учреждения было “интересно тебя брать”, то есть не за просто так….

Перспективные спортсмены, прошедшие подготовку у тульских специалистов в юношеском и юниорском возрасте, уходят в Москву и Санкт-Петербург, начинают успешно выступать на международной арене за другие регионы, становятся олимпийскими призерами и чемпионами мира. К нам возвращаются спортсмены, вышедшие в тираж, а также ни дня не выступавшие за Тульскую область и не показывающие никаких результатов.

Финансирование происходит по прямому устному указанию Яковлева Д. Н., и только тех, кто угоден и сговорчив… Тульские перспективные спортсмены, желающие выступать за Тульскую область, вынуждены ездить на тренировочные сборы и соревнования за счет личных средств, что всем хорошо известно, в том числе и Яковлеву Д. Н., однако от него мы слышим: “Кому не нравится – никого не держу”.



Просим опубликовать на вашем портале данное обращение, поскольку замалчивать и терпеть это уже невозможно.

Сотрудники подведомственных учреждений.







К сожалению, наши читатели не привели хотя бы одни пример, подтверждающий их информацию, но думаем, после соответствующей проверки, мы все же получим ответ на анонимную публикацию, либо этими вопросами займется областная прокуратура.