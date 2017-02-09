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Главная / PRяники с перцем « 9 февраля 2017 »


“Штатное расписание в подведомственных учреждениях держится в строжайшем секрете”

Накануне пресс-конференции председателя комитета по спорту Дмитрия Яковлева в редакцию обратились сотрудники подведомственных учреждений.

По их мнению, в комитете Тульской области по спорту и молодежной политике начались гонения.

Министр тульского спорта Яковлев Д. Н. поручил руководителям подведомственных учреждений провести очередную “оптимизацию кадров”.

В связи с этим поручением под видом издания нового постановления правительства Тульской области, регулирующего оплату труда сотрудников учреждений физической культуры и спорта, раздают для подписания дополнительные соглашения к трудовым договорам “без даты”, согласно этим трудовым договорам работники переходят с постоянных ставок на срочные. Также в доп. соглашениях предусмотрен срок заключения трудового договора – на 3 месяца, впоследствии трудовой договор будет продляться (но не со всеми, а с теми, кто угоден).

Нас, тренеров подведомственных учреждений, просто возмущают эти факты!

В подведомственные учреждения принимаются на работу на высокооплачиваемые должности родственники (жены, дети, зятья, друзья) руководителей. Штатное расписание в подведомственных учреждениях держится в строжайшем секрете – дают только выписку из него. Очень много “мертвых душ” – псевдосотрудников учреждений, которые просто числятся и получают зарплату, но данных работников никто и никогда в учреждениях не видел. Заработная плата “мертвых душ” в разы выше тренеров с именем.

Чтобы устроиться на работу в подведомственное комитету по спорту учреждение, нужно не только пройти конкурс, но и сделать так, чтобы руководителю этого учреждения было “интересно тебя брать”, то есть не за просто так….

Перспективные спортсмены, прошедшие подготовку у тульских специалистов в юношеском и юниорском возрасте, уходят в Москву и Санкт-Петербург, начинают успешно выступать на международной арене за другие регионы, становятся олимпийскими призерами и чемпионами мира. К нам возвращаются спортсмены, вышедшие в тираж, а также ни дня не выступавшие за Тульскую область и не показывающие никаких результатов. 

Финансирование происходит по прямому устному указанию Яковлева Д. Н., и только тех, кто угоден и сговорчив… Тульские перспективные спортсмены, желающие выступать за Тульскую область, вынуждены ездить на тренировочные сборы и соревнования за счет личных средств, что всем хорошо известно, в том числе и Яковлеву Д. Н., однако от него мы слышим: “Кому не нравится – никого не держу”.


Просим опубликовать на вашем портале данное обращение, поскольку замалчивать и терпеть это уже невозможно.

Сотрудники подведомственных учреждений.



К сожалению, наши читатели не привели хотя бы одни пример, подтверждающий их информацию, но думаем, после соответствующей проверки, мы все же получим ответ на анонимную публикацию, либо этими вопросами займется областная прокуратура. 

Комментарии к статье

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Четверг, 11:15 - 9 фев 17
гость — «@» пишет:

Можно подумать, что компетентные органы (если они вообще по сей день таковыми являются)) не осведомлены за чей счёт этот малый меняет автобили как перчатки в бюджете +/- семи миллионов.

Четверг, 11:24 - 9 фев 17
гость — «Серый дом» пишет:

Каждые три месяца новая крутая тачка. Ау, УФСБ и прокуратура....

Четверг, 11:35 - 9 фев 17
гость — «гость» пишет:

Взгляд одержимого..маниака.

Четверг, 11:42 - 9 фев 17
гость — «Пофигу, а я и так знаю» пишет:

“Штатное расписание в подведомственных учреждениях держится в строжайшем секрете”.
Правильно делают, нельзя воровать открыто, чтобы народ знал: сколько эти слуги народа получают за свой "непосильный" труд, сколько их "трудится" на "благо" туляков?
Конфиденциальная информация: господа (народ) не должны ничего знать о своих слугах (чиновниках)!
Это всё по-Путински, так правит Единая Россия! Закрыто - зачем нищим знать правду о малоимущих чиновниках,которым всё мало и мало... Вдруг спать перестанут простые туляки от полученной информации, вдруг по-новому думать начнут, вдруг революцию надумают сделать?

Четверг, 11:53 - 9 фев 17
гость — «Ку-ку» пишет:

Но кто- то же его прикрывает , может Якушкина , о чём уже говорилось , Якушкину Андрианов ,Андрианова судя по его посещению Груманты ещё кто-то, а отвечать если что Новому Губернатору.

Четверг, 12:17 - 9 фев 17
гость — «-=-» пишет:

народ не любит богатых потому как трудом праведным не построишь палат каменных.

Четверг, 12:18 - 9 фев 17
гость — «Шел мимо -Гость» пишет:

Предпочтительнее на этом...!

Четверг, 12:19 - 9 фев 17
гость — «Хорошо » пишет:

А Дима достоин звания непотопляемый.

Четверг, 12:52 - 9 фев 17
гость — «Дима Ульянов» пишет:

"Сидя в кресле или на диване с пивом и поливая всех дерьмом миллионы не заработаешь и Россию (родной город) к процветанию не приведешь..."

Четверг, 12:57 - 9 фев 17
гость — «Нет слов, одни эмоции» пишет:

Мне бы до карточек на продовольствие дожить, а то жрать нечего, зарплата нищенская, поборы в ЖКХ богатые, ни на что денег не хватает... Семья трещит как грецкий орех! Дно отчётливо вижу - не как Улюкаев!
А этим бля..дям всё мало и мало. Скоро из ушей потечёт, всё нажраться не могут...
С удовольствием поменялся бы с ними работой: думаю в несколько раз лучше любого из них работал бы!
Сколько это бля...ство терпеть, уж никаких сил нет!
Может кто хорошую (хорошо оплачиваемую) работу предложит? На всё согласный!
Попался бы мне это склизкий министр Яковлев, очки на нужное место натянул бы, чтоб лучше тот видел, как народ живёт!
И лишь потом разрешил бы ему рот открывать!

Четверг, 12:58 - 9 фев 17
гость — «-=-» пишет:

лихо ванька печку склал даже не дымится.

Четверг, 13:01 - 9 фев 17
гость — «Гость» пишет:

Ищу сотрудников. Стабильная зарплата и соцпакет

Четверг, 13:03 - 9 фев 17
гость — «Народ» пишет:

Дима находится под влиянием "Подзаборной"

Четверг, 13:05 - 9 фев 17
гость — ««Диме Ульянову» » пишет:

ПРАВИЛЬНО ДИМА ГОВОРИШЬ. Вот в субботу бревнышко попробуй хотя бы что нибудь сделать, брёвнышко потаскай по по проспекту, как В.И. Ульянов(Ленин)

Четверг, 13:06 - 9 фев 17
гость — «-=-» пишет:

Китайская актриса о любви к России: «Это место, где девушка стала человеком»:
Китаянка Ян Гэ девушка, которая переехала из Пекина в Тулу, а потом отправилась покорять Москву, рассказала о своей жизни в России и сравнила ее с китайской действительностью. «Афиша Daily» регулярно общается с иностранцами, живущими и работающими в Москве. Сегодня — девушка, которая переехала из Пекина в Тулу, а потом отправилась покорять Москву и..

WhatayaWantFromMe Сегодня 08:30
"Еще я долго не могла привыкнуть есть свеклу: какая-то непонятная окровавленная еда со вкусом земли."
Ха-ха-ха, это она еще топинамбур не пробовала =))
Хорошая статья, спасибо.

Oleg Сегодня 09:23
ну вот..и китайцы становятся русскими..нас не победить..
+3
Станислав Сегодня 13:00
Спасибо, интересно! Хотя вкус либерально-мултикультурно-рекламный... Вот про религию зацепило. Почему не в тексте, а картинкой не понял.. От слова "совсем".

Четверг, 13:11 - 9 фев 17
гость — «Ку-ку» пишет:

А ты Дима Ульянов дебил. Миллионы в бизнесе - окей, чиновник - слуга народа и миллионы он у тебя ворует.

Четверг, 13:11 - 9 фев 17
гость — «-=-» пишет:

лихо ванька печку склал даже не дымится
лихо, я, сосу-лижу и в кармане прибавляется...

Четверг, 13:16 - 9 фев 17
гость — «-=-» пишет:

“Привет от пассивных”: Макаревич обиделся на Московский продюсерский центр
Хорошо, когда человек занимается своим делом: врач лечит, сантехник чинит унитазы, а музыкант исполняет музыку. Но если все эти условные люди внезапно обнаруживают в себе «политика», это обычно заканчивается тем, что они сидят у разбитого корыта (из которого потом злобно ворчат о несчастной доле). Андрей Макаревич, который как-то однажды решил пойти в оппозицию, ныне ...

Eugenia Сегодня 10:27
оне думают, что говорить гадости про страну, в которой живешь, прибивать себя за яйца к брусчатке, плести интриги за иностранные гранты - это значит быть активистом. у настоящего гражданина "активность" с иными понятиями ассоциируется - скромный труд, порядочность, аккуратность, уважение...теперь пусть те, кто с "активностью" пока не разобрался посмотрят на антипример Макакевича и сделают выводы

самое главное для либерастпидорисов это вовремя покончить с собой что они и делают с отчаянной регулярностью.

Четверг, 13:19 - 9 фев 17
гость — «-=-» пишет:

ну то что ты сосешь от этого никому не жарко ни холодно соси на здоровье только скажи честно когда сосешь губой трясешь.

Цитатник

Я не гарантирую, что вода будет в Туле. По свету такая же ситуация.

В. Доберштейн, директор обособленного подразделения "Энергосбыт"

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