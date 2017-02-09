Главная / Фольклор « 9 февраля 2017 »

Ольга Суслова vs Геннадия Ефимова -2 Бывшая сожительница обвиняемого по уголовному делу о грантах пытается повлиять на решение суда. К нам поступила копия ответа из прокуратуры Московской области на обращение Ольги Сусловой.

Комментировать здесь нечего. Идет борьба за дом, на который претендует не только героиня подмосковной Санта-Барбары, но и ее бывший гражданский муж, помогавший, по его утверждениям, его достраивать, и на этом основании претендующий на эту недвижимость вдовы.





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