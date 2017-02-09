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Главная / Фольклор « 9 февраля 2017 »


Ольга Суслова vs Геннадия Ефимова -2

Бывшая сожительница обвиняемого по уголовному делу о грантах пытается повлиять на решение суда.

К нам поступила копия ответа из прокуратуры Московской области на обращение Ольги Сусловой.

Комментировать здесь нечего. Идет борьба за дом, на который претендует не только героиня подмосковной Санта-Барбары, но и ее бывший гражданский муж, помогавший, по его утверждениям, его достраивать, и на этом основании претендующий на эту недвижимость вдовы.

Комментарии к статье

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Четверг, 11:43 - 9 фев 17
гость — «МедиаЦФО» пишет:

По ее словам, помимо грантовых денег, у Геннадия Ефимова появился еще бизнес – проведение московских ярмарок. Это была совместная задумка с Максимом Мищенко. Но с первого раза у них ничего не получилось.

Четверг, 12:08 - 9 фев 17
гость — «Адвокат» пишет:

Ведьма. Своего мужика пыталась посадить, когда еще и не было скандала с грантами и митингами. Писала в Видновскую прокуратуру жалобы на Ефимова и Мищенко, получала отказы. Затем вела всю переписку по грантам со своей почты, и все отсылала в Следственный комитет России. Требовала посадить Мищенко и Ефимова. Когда это не сработало, написала обращение в тульскую полицию и отравила Ефимова его лично сдать в Туле. Когда Ярошевский, Сорокин и Лучин договорились на время проверки не выносить сор из избы, то Суслову это не устроило. Она писала жалобы на имя Президента России, председателю Следственного комитета России и Генпрокурору, с требованием не дать тульской полиции замять это дело. Написала в Комсомольскую правду, Известия, Лайф Ньюз, АиФ, на сайт Компромат.ру и еще с десяток адресов. Все это есть в изъятой следствием переписке с ее компьютера. Сейчас пытается посадить Ефимова, придумала его нападение на своего 19 летнего сына 190 ростом с перцовым болончиком и сразу же подала заявление в полицию и в Новомосковский суд с требованием ограничить свободу Ефимову. Ведь 21 февраля в Видновском суде у нее суд с Ефимовым, и у нее нет никаких доказаиельств по делу. Якобы Ефимов украл у нее документы на дом с ее слов, а документов попросту не было, так как дом недострой и не был оформлен. Все это напоминает водевиль с целью любыми способами посадить Ефимова.

Четверг, 13:08 - 9 фев 17
гость — «Три Да» пишет:

Я очень хорошо знаю Ефимова, это очень хороший человек. Просто диву даюсь, за что его судят, за то что он честно сказал, кто вор.

Четверг, 13:11 - 9 фев 17
гость — «Николай» пишет:

Мне если честно то-же не ясно какая это справедливость, когда судят человека который не побоялся пойти против воровства чиновников.А посмотрите на его бывшую, просто не вооруженным глазом видно дешевая Б...ь

Четверг, 13:23 - 9 фев 17
гость — «Три Да» пишет:

За неделю до суда пойти избивать сына свидетеля на суде? Да ни в жизнь не поверю! Это выгодно только самой Сусловой.

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