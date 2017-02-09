Ольга Суслова vs Геннадия Ефимова -2

Бывшая сожительница обвиняемого по уголовному делу о грантах пытается повлиять на решение суда.
К нам поступила копия ответа из прокуратуры Московской области на обращение Ольги Сусловой.
Комментировать здесь нечего. Идет борьба за дом, на который претендует не только героиня подмосковной Санта-Барбары, но и ее бывший гражданский муж, помогавший, по его утверждениям, его достраивать, и на этом основании претендующий на эту недвижимость вдовы.
По ее словам, помимо грантовых денег, у Геннадия Ефимова появился еще бизнес – проведение московских ярмарок. Это была совместная задумка с Максимом Мищенко. Но с первого раза у них ничего не получилось.