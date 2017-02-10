Главная / Кто есть кто « 10 февраля 2017 »

Преемник наградил Владимира Груздева за особый вклад в развитие области

Алексей Дюмин и его заместители приехали к юбиляру, чтобы поздравить бывшего губернатора с круглой датой.

Вчера советник директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, экс-депутат Госдумы и журналист Александр Хинштейн в своем твиттере выложил фотографии с банкета по случаю юбилея Владимира Груздева, на которой делегация Тульской области во главе с Алексеем Дюминым вручила юбиляру высшую награду региона.

Помимо губернатора, на фотографии - председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов, заместитель губернатора Александр Сорокин, председатель облдумы Сергей Харитонов, а также полпред президента в ЦФО Александр Беглов.





Столь солидный набор высокопоставленных гостей на банкете, где собралось не меньше сотни приглашенных, свидетельствует о том, что экс-губернатор Тульской области Владимир Груздев вовсе не ушел в тень и может рассчитывать на продолжение политической карьеры.

Алексей Дюмин наградил своего предшественника золотой медалью за "За особый вклад в развитие Тульской области".

По тексту закона ею награждаются граждане, чья деятельность принесла значимые для области результаты в государственной, политической, экономической, научно-исследовательской, общественной и иных сферах деятельности, получившие широкую общественную известность и признательность, за особо плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур народов, укреплению дружественных отношений между областью и другими регионами Российской Федерации.

Правда, самого указа Алексея Дюмина на официальном портале правовых актов мы обнаружить не смогли. Последние указы о награждении медалями за "За особый вклад в развитие Тульской области" губернатор подписал в отношении Бориса Сокола (25 января 2017 года) и Вячеслава Веденина (28 сентября 2016 года).

Кстати



Золотыми медалями "За особый вклад в развитие Тульской области" ранее были награждены:

Николай Макаровец

Дмитрий Аленичев

Артур Чилингаров

Евгений Давыдов

Вячеслав Веденин

Всего удостоенных высшей награды области (золотыми и серебряными медалями) - 26 человек.