Главная / PRяники виртуальные « 10 февраля 2017 »

Об интервью тульским СМИ Евгения Авилова

Мнение Тульского управдома.

Интервью Евгения Авилова, появившееся в ИА “Тульские новости”, выглядит странно.

Из него я узнал, что каких-то радикальных перемен в общественном транспорте городские власти делать не собираются. Да, появились новые трамваи, но, помимо этого, конкретных шагов именно по развитию этого вида транспорта в его интервью я не увидел.

При этом возникает, например, вопрос: зачем покупать новые трамвайные вагоны по 24 млн рублей, если не загружать их и не зарабатывать?

Что касается маршруток, то городские чиновники избавляться полностью от них, похоже, не собираются. Речь идет всего лишь об упорядочивании их работы. Процитирую: “Наша основная задача - ни в коей мере не мешать перевозчикам, мы готовы помогать, но мы хотим, чтобы они слышали мнение жителей”.

Глава администрации Тулы признал, что городские тепловые и водопроводные коммуникации нуждаются в замене, но надежда в основном только на инвестора. В связи с этим городские власти надеются на концессионные соглашения.

Похоже, "Газпром" отказался брать “Тулатеплосети” с такими долгами, а других желающих пока не находится. Поэтому, по словам градоначальника, выходить уже с заключением концессионного соглашения "будем где-то летом”.

Аналогичная ситуация по “Тулгорводоканалу”. Похоже, после аварии власть также намерена передавать его в концессию.



Какое-то мутное получилось интервью.

Тульский управдом