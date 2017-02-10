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Главная / PRяники виртуальные « 10 февраля 2017 »


Об интервью тульским СМИ Евгения Авилова

Мнение Тульского управдома.

Интервью Евгения Авилова, появившееся в ИА “Тульские новости”, выглядит странно. 

Из него я узнал, что каких-то радикальных перемен в общественном транспорте городские власти делать не собираются. Да, появились новые трамваи, но, помимо этого, конкретных шагов именно по развитию этого вида транспорта в его интервью я не увидел. 

При этом возникает, например, вопрос: зачем покупать новые трамвайные вагоны по 24 млн рублей, если не загружать их и не зарабатывать? 

Что касается маршруток, то городские чиновники избавляться полностью от них, похоже, не собираются. Речь идет всего лишь об упорядочивании их работы. Процитирую: “Наша основная задача - ни в коей мере не мешать перевозчикам, мы готовы помогать, но мы хотим, чтобы они слышали мнение жителей”.

Глава администрации Тулы признал, что городские тепловые и водопроводные  коммуникации нуждаются в замене, но надежда в основном только на инвестора. В связи с этим городские власти надеются на концессионные соглашения. 

Похоже, "Газпром" отказался брать “Тулатеплосети” с такими долгами, а других желающих пока не находится. Поэтому, по словам градоначальника, выходить уже с заключением концессионного соглашения "будем где-то летом”. 

Аналогичная ситуация по “Тулгорводоканалу”. Похоже, после аварии власть также намерена передавать его в концессию.

Какое-то мутное получилось интервью.

Тульский управдом 

Комментарии к статье

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Пятница, 11:46 - 10 фев 17
гость — «гость» пишет:

так авилов - мутный человек. с мутным восприятием будущего города и с еще более мутным представлением о своем будущем.
вот и мутит

Пятница, 12:11 - 10 фев 17
гость — «Кузьма» пишет:

"Аналогичная ситуация по “Тулгорводоканалу”. Похоже, после аварии власть также намерена передавать его в концессию".

Друзья, какая концессия?! Тулгорводоканал давно в офшоре

Пятница, 12:54 - 10 фев 17
гость — «Простой житель Тулы» пишет:

Об интервью тульским СМИ Евгения Авилова...
Мнение Тульского управдома...
Каких-то радикальных перемен в общественном транспорте городские власти делать не собираются!
При этом возникает, например, вопрос: зачем покупать новые трамвайные вагоны по 24 млн рублей, если не загружать их и не зарабатывать? Что касается маршруток, то городские чиновники избавляться полностью от них, похоже, не собираются.

Вывод прост: бардак в транспортной сфере останется! Без каких либо положительных перспектив!

Глава администрации Тулы признал, что городские тепловые и водопроводные коммуникации нуждаются в замене, но надежда в основном только на инвестора. В связи с этим городские власти надеются на концессионные соглашения.
Аналогичная ситуация по “Тулгорводоканалу”. Похоже, после аварии власть также намерена передавать его в концессию.

Вывод также прост:
За концессию городского имущества - концессионеры платить из своего кармана не будут, включат плату в тарифы - тарифы вырастут: с простых туляков драли в ЖКХ три шкуры - будут драть пять!

Законный вопрос: а на фига тулякам такой крендель, как коррумпированный Авилов нужен?
Пусть своим тёмным воровским бизнесом занимается в другом месте - не в Туле!

Пятница, 13:32 - 10 фев 17
гость — «Мнение народа: http://www.youtube.com/watch?v=OWup0Fn7PLw» пишет:

Мнение народа:
http://www.youtube.com/watch?v=OWup0Fn7PLw

Пятница, 14:20 - 10 фев 17
гость — «Возвращение груздя!» пишет:

Ждём!

Пятница, 14:23 - 10 фев 17
гость — «Туляк» пишет:

Убрав из города маршрутки, можно решить массу проблем города.
Во-первых, существенно разгрузятся улицы. Утром, когда стоишь в пробке, вокруг себя мы видим одни маршрутки, которые о ПДД не слышали даже краем уха, а если и слышали, то не поняли, т.к. либо понимать нечем, либо по-русски не очень!
Во-вторых, денежные потоки (плата за проезд) сразу пойдет в Тулгорэлектротранс, у предприятия наконец-то появится хоть какой-то шанс свести концы с концами.
В-третьих, огромному количеству "незаконных мигрантов" станет негде работать, и хоть какая-нибудь их часть покинет наш город.
Туляки, привыкшие ездить на маршрутках, конечно, повозмущаются немного, но со временем привыкнут. Научились же мы все заходить в переднюю дверь!!! И на трамваях научимся ездить, они все пустые идут в час-пик!
НО!!!!!!!!!!!!!
Сколько дохода потеряют чиновники!!!!!!!!!!!!
Прекратят идти взятки от маршруток тульским чиновникам, платные стоянки не будут нужны, т.к. смысла ограничивать движение в центре не будет и даже "незаконные мигранты" перестанут платить на чай участковым!!!!!
Короче не выгодно это, ребята!!! Продолжаем ездить на маршрутках!!!!!

Пятница, 14:36 - 10 фев 17
гость — «мнение» пишет:

Концессионные соглашения в убыток себе никто заключать не будет. А тут и предложения подоспели - увеличивать тарифы не раз в год, но и при заключении этих соглашений. Из чьего кармана предполагается оплата?

Пятница, 15:16 - 10 фев 17
гость — «ДуМА» пишет:

Умный начальник народу на пальцах сможет объяснить о чём речь, а дурак не сможет даже красивыми и мудрёными словами.

Пятница, 16:12 - 10 фев 17
гость — «Ветеран» пишет:

Суки из "Единой России" верните наворованные деньги на трубы !!! Трубы горят....

Пятница, 16:18 - 10 фев 17
гость — «JACQUES» пишет:

Очередной бред жени бордюра и тротуарного плиточника.

Пятница, 17:52 - 10 фев 17
гость — « Саша» пишет:

Мутный управдом, цену себе повышает.

Пятница, 19:21 - 10 фев 17
гость — «1» пишет:

Это фигня. Кто может объяснить что за статья расходов появилась в платежках "ТСН энерго Тула" за январь под названием ОКР вместо бывшего ОДН, но в том же размере. А ОДН перешел в платежку управляющей компании???? Энергетики АУУУУ. Теперь мы дважды платим ОДН ????

Пятница, 19:28 - 10 фев 17
гость — «2» пишет:

Господин Авилов, что вы на это скажете? Народ ждет. Караул еще пока не устал....

Пятница, 19:53 - 10 фев 17
гость — «любопытный» пишет:

А не понятно, что пока Вова сидит в Кремле - Авиловы и Со будут сидеть в БИДЕ?

Цитатник

У меня нет друзей, у меня есть подчиненные

Наталия Зелиньска, главный редактор "Тульских известий"

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