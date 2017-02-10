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Главная / Фольклор « 10 февраля 2017 »


Отрабатываю политический заказ...

Илья Варламов против политолога Сергея Рунько.

Я много путешествую по России и пишу о проблемах российских городов. Реакция на критику разная. Где-то адекватная. Даже Кадыров собрал совещание и велел разобраться с проблемами. Но часто бывает, что мэр или губернатор собирает совещание и списывает всю критику на политический заказ против него.

Это вообще очень удобно... У тебя в городе нет дорог, дворы завалены мусором, общественный транспорт как в беднейших африканских странах, и если кто-то тыкает тебя носом в проблему, то это... конечно, политический заказ!

Или вот ты мэр Тулы... И вот ты решил уничтожить в городе трамвай. В то время как все современные города трамвай развивают, обновляют подвижной состав и ремонтируют пути, ты несешь всякий бред про то, что трамвай – это прошлое, и надо его выпилить. И когда люди совершенно справедливо возмущаются, что ты делаешь? Правильно, кричишь: "Караул, меня просто заказали!" Ага... 

Ну что, пора признаться вам, как это обычно происходит. Меня вызывают в администрацию президента. Я прихожу к специальному человеку... Огромный кабинет, в полумраке сложно различить черты лица серьёзного человека, который сидит в кожаном плаще под единственной лампой... Видны только его стеклянные глаза, как у карпа! Я осторожно подхожу к столу, лицо человека не выражает никаких эмоций...

— Илья Александрович, тяните билет! — говорит он мне, а на столе перед ним несколько перевёрнутых бумажек...

Я беру одну из них, а там название города и проблема. Например: "Омск – дороги и мэр-поросенок" или "Архангельск – гнилые бараки, в которых живут люди". 

— Понял, разрешите выполнять? — говорю я в стеклянные глаза, понимаю, что ответа не будет, и быстро ухожу из кабинета. Дальше уже секретарша передаёт мне конверт с билетами на самолет и бронью отеля, и я еду мочить очередного мэра или губернатора.

Честно-честно, так и есть на самом деле. А как, вы думали, политические заказы отрабатываются?

Плавали, знаем... Вспомните хотя бы Уфу или блистательный Туркменистан. Вспомните, как башкирские "политологи" упражнялись в остроумии, пытаясь выяснить, кому выгодно очернение их родного колхоза. А Ярославль, который отбивался всеми силами губернаторских СМИ! ) Освежите в памяти, было очень смешно! Тем более что такая ситуация по всей стране.

В общем, Тула решила не отставать!

Чтобы противостоять "курчавому блогеру с фотоаппаратом", из Тулы отрядили политолога Сергея Рунько (я думаю, для пущего драматизма причёска у эксперта соответствующая). 

Именно он изъявил желание отстаивать честь и зарплату господина Авилова на площадке издания "Тульские Новости". На что прежде всего обращает внимание политолог Рунько? Может быть, на судьбу тульского трамвая? Вовсе нет! Главная проблема Тулы – это, конечно, политический заказ против её мэра Евгения Авилова:

"Возможно, мы имеем дело с политическим заказом против Евгения Авилова – достаточно авторитетного управленца, если верить общественности, которая к нему обращалась с просьбами. Приход к власти нового губернатора предсказуемо оживил кулуарные внутриполитические течения, которые так или иначе выплёскиваются в медийные скандалы, иногда на пустом месте.

История с тульским трамваем – одна из таких. Она не то, чтобы возникла на пустом месте и высосана из пальца, но является лишь верхушкой айсберга и звеном длинной цепи. Что бы ни сделал сити-менеджер в данном случае, раскрученный курчавый блогер с фотоаппаратом приедет и что-нибудь нащёлкает и выложит в интернет с едкими комментариями".

Дальше ещё круче! Буквально в одном тезисе политолог Рунько говорит, что денег Туле не даёт Путин, но виноваты в этом всё равно "белоленточники":

"Мы имеем целый клубок взаимосвязанных друг с другом транспортных проблем, которые возникли не сегодня и даже не позавчера. Это морально устаревшая система транспортных коммуникаций – улицы и проспекты, рассчитанные на трафик 70-х годов, схема трамвайных маршрутов, разработанная полвека назад, отвечавшая потребностям принципиально иного города – индустриального центра с огромными предприятиями типа почившего Комбайнового завода.

С помощью визга в "Твиттерах" и ЖЖ их не решить. Требуются миллиарды и миллиарды рублей инвестиций. Пусть известный общественный деятель, презирающий провинцию, ставит вопрос о справедливой системе налогообложения и отношениях Москвы и субъектов федерации. Пусть ставит вопрос о необходимости регистрации головных офисов предприятий по месту их работы. 

Тогда у Тулы и других провинциальных городов, возможно, появятся деньги на то, чтобы стать "маленькими Нью-Йорками" с быстрыми трамваями и без пробок. Но, судя по всему, такого техзадания у авторитетного белоленточника не было".

Ну и напоследок политолог Рунько оказывает своему мэру медвежью услугу, замечая, что в Туле всё настолько плохо, что все адекватные люди бегут оттуда в Москву:

"Гораздо проще набивать лайки и репосты на недостатках города, из которого Москва ежегодно высасывает лучших специалистов, чем ставить вопрос ребром и по-взрослому. Кто после этого "некомпетентный варвар" – большой вопрос".

Такие дела ) Раз уж мой пост в защиту трамваев – "политический заказ", хочется пожелать Евгению Авилову удачи на новом месте работы.

На всякий случай сообщаю свою позицию. Я буду прилагать все усилия, чтобы отправить в отставку любого мэра или губернатора, если он решит портить наши города. Вот такой вот у меня политический заказ.

Источник

Думаем, все же никакого политического заказа Сергей Рунько не получал. Но он добился не менее важного, а именно известности, благодаря популярному блогеру Илье Варламову. Одним словом, Тула рулит! Пора уже, наконец, Евгению Авилову пригласить Илью Варламова в город-герой и провести дня него экскурсию. Мы же любим свой город и хотим сделать его лучше... 

 

Комментарии к статье

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Пятница, 11:43 - 10 фев 17
гость — «-=-» пишет:

в росии всегда найдется на любого ястреба свой сокол.

Пятница, 11:44 - 10 фев 17
гость — «гость» пишет:

просто чиновникам надо заниматься своим делом.
блогерам - своим. как и делает Варламов
а политологам лучше молчать.

Пятница, 12:00 - 10 фев 17
гость — «@» пишет:

Рулит конечно, ямы по колено уже, а комуто из Кремля мож и выше.. по самое не балуйся.

Пятница, 12:00 - 10 фев 17
гость — «-=-» пишет:

чё не нравится а самоуничтожением заниматься в кайфецелу что ли.

Пятница, 12:06 - 10 фев 17
гость — «-=-» пишет:

вчера по нтв показали какую то дорогу с деревню в тульской области .такую дорогу только фокусники построить могли вся в трещинах как после землетрясения и что характерно дорога как бы изнутри раздута ну акопяны ну фокусники.

Пятница, 12:09 - 10 фев 17
гость — «Ужо» пишет:

А кто из них хто на фотках?

Пятница, 12:14 - 10 фев 17
гость — «Диплодок» пишет:

Построили систему власти так, что даже Варламов именует Авилова мэром, а не сити-менеджером.

Но по сути курчавый мальчик прав. Не трогай трамвай, не ты его делал. Не были вы, господа менеджеры и чиновники, в том стройотряде в 72-73 гг., когда ребята-комсомольцы-студенты пупки по 15 часов в сутки рвали, укладывали пути по Энгельса. И деньга заработали. и благодарность от туляков. Мы ж потом без пробок на трамвае 20 лет катались! Не было тогда ни маршруток, ни личных авто. Трамвай - выручил.

И не нужно его убивать. Теперь, уважаемый сити-менеджер, утрись, и делай, что нужно. Дабы трамвай в Туле стал украшением города, а не страшилкой. Евгеньевич, ты же туляк!!!

Пятница, 12:16 - 10 фев 17
гость — «-=-» пишет:

ПУТИН ОБЪЯВИЛ О СМЕРТИ ЗАПАДА
Единственной реальной валютой мировой политики становятся танки, пушки, подводные лодки и самолёты. Всё остальное – плетение лукавых словес и не имеет никакого значения. Кто бы с кем ни садился за стол переговоров, сейчас имеет значение только одно – количество штыков, авианосцев и военных спутников, на которые могут опираться политики.Кто кого сильнее?Заявление Путин [...]

И тем не менее баланс сил в космосе неумолимо меняется в пользу России и Китая. Американские эксперты не на шутку встревожены: у русских, пишут они, уже есть спутники-камикадзе, есть и поисково-ударный спутник "Космос 2499", который способен сближаться со спутниками противника и уничтожать. А недавно западных наблюдателей поразил российский спутник "Луч", который маневрировал в космосе, "парковался" рядом с другими спутниками и "подслушивал" их коммуникации с землей.

Так что и здесь американским надеждам, судя по всему, не суждено сбыться. Путин прав: «Сегодня Россия сильнее любого агрессора».

предатели идите с повинной пока не поздно и соберите деньги которые получили от своих кураторов может и простится вам ваше предательство.

Пятница, 12:17 - 10 фев 17
гость — «Диплодок» пишет:

Извини, перекрестил. Васильевич, конечно.

Пятница, 12:18 - 10 фев 17
гость — «Туляк» пишет:

За какие заслуги наградили Артура Чилингарова золотой медалью"За особый вклад по развитию Тульской обл.? Это Тульскую обл. надо было бы наградить за то,что она помогла Чилингарову,Грызлову и К" в их политических и материальных амбициях!А плагиатора и "великого" комбинатора поздравляем с днем рождения.Желаем долгих лет жизни,чтобы смог понять,осознать главную цель и сущность жизни ,и смог успеть покаяться и что то хорошее сделать для соотечественников!(колокол с именем его превосходительства не в счет,а в минус)

Пятница, 12:19 - 10 фев 17
гость — «эстет » пишет:

бесит фотка рунько!!!!

Пятница, 13:15 - 10 фев 17
гость — «-=-» пишет:

в росии всегда найдется на любого ястреба свой сокол и Питух, вроде меня, охраняемый индюками Великаго!

Пятница, 13:17 - 10 фев 17
гость — « результаты "труда" Евгения Авилова» пишет:

Захват тульской телекомпании "Альтаир"

Перехват контроля над ТК "Альтаир"
Основатель ТК "Альтаир", крупнейшего в Тульской области телекоммуникационного холдинга, пропал в 2003 году. Так как тело предпринимателя не было найдено, он был объявлен без вести пропавшим. Был назначен доверительный управляющим имущества Воробьева Александра Игнатенко, который занимал этот пост до 2005 года.

Осенью 2005 года в борьбу за активы "Альтаира" включаются депутаты Тульской городской Думы Григорий Нуждихин, Александр Ядыкин и Евгений Авилов — на тот момент совладельцы медиахолдинга "ФМ-Медиа".
В декабре 2005 года Авилов, являясь и.о. председателя Тульской городской Думы, направил и.о. главы администрации Советского района Тулы представление о назначении Ядыкина доверительным управляющим имуществом пропавшего Воробьева. По данным местных СМИ, Авилов написал это представление от имени всей думы, не поставив об этом в известность депутатов. В результате Ядыкин сменил Игнатенко, а группа Нуждихина получила полный контроль над ТК «Альтаир» и другими активами Воробьева.

Кому интересно, публикации полный текст тут http://econcrime.ru/case/7/

Авилов не хочет уходить
https://www.pryaniki.org/view/article/9649/

"Пшли вон, быдло, это моя земля, а мой друг Авилов"
http://www.pryaniki.org/view/article/1012243/

Маленькие слабости Жени Бордюра
http://www.pryaniki.org/view/article/1012271/

"Я Авилову, Прокопуку и компании даже колхоз не доверил бы, не то что Тулу"
http://www.pryaniki.org/view/article/1012293/

Авилов, пробудись!
http://www.pryaniki.org/view/article/1010729/

Откуда говнище?
http://www.pryaniki.org/view/article/1012852/

Жители деревни Мызы недовольны Евгением Авиловым
Комитет по борьбе с коррупцией подозревает главу администрации Тулы в сговоре с застройщиком "МГ-ФИНАНС".
https://www.pryaniki.org/view/article/1015525/

Коррупция в АО "Тулатеплосеть" и администрации г. Тулы
https://www.pryaniki.org/view/article/1016266

Евгений Авилов перетасовал старую кадровую колоду
https://www.pryaniki.org/view/article/1016728

Евгений Авилов отчитался за цыган
https://www.pryaniki.org/view/article/1016317

В Туле объявят конкурс на должность главы администрации
https://www.pryaniki.org/view/article/1016489/


но… Авилов, снова остался, как прежде: Авилов не хочет уходить
https://www.pryaniki.org/view/article/9649/


Авилов остается
https://www.pryaniki.org/view/article/1016493/

Партийное возвышение Евгения Авилова
https://www.pryaniki.org/view/article/1016618

Парковочное пространство придется расширять
https://www.pryaniki.org/view/article/1016673

“Оглянитесь назад, посмотрите вперед и увидите, из-за чего перегружены улицы нашего города...”
https://www.pryaniki.org/view/article/1016686


Евгений Авилов наехал на коммерческих перевозчиков по расписанию
https://www.pryaniki.org/view/article/1016781

Об интервью тульским СМИ Евгения Авилова
https://www.pryaniki.org/view/article/1016850

Пятница, 13:18 - 10 фев 17
гость — «Диванному критику Варламову» пишет:

Даже если Илья и не отрабатывает заказ, а просто высказывает свое мнение, то почему бы ему не разобраться в ситуации изнутри хоть немного? И главу администрации не называть мэром...

Пятница, 13:30 - 10 фев 17
гость — «ГОСТЬ» пишет:

Варламов -это чучело лохматое.

Пятница, 14:10 - 10 фев 17
гость — «-=-» пишет:

зачем ты раскрываешься ну петух и петух кому до этого дело а то что охрана у тебя значит соли на х кому то насыпал а слизать забыл.

Пятница, 14:20 - 10 фев 17
гость — «Возвращение груздя!» пишет:

Ждём!

Пятница, 17:15 - 10 фев 17
гость — «На коммент в 14:20» пишет:

Померла - так померла!
Пусть титьку отращивает и дитё кормит!
Как жареным запахло, так свинтил сразу же, а теперь, вишь ли, вернуться захотел! Пусть возвращается, забирает свою банду-правительство и сваливает!

Пятница, 17:15 - 10 фев 17
гость — «-=-» пишет:

свидомит ты что ястребом себя возомнил ты тупан а ястреб это совсем другая птица.

Пятница, 19:04 - 10 фев 17
гость — «-=-» пишет:

к весне собирайте манатки голос исрайля и новую закрывают и пряники сбой давать начали паника заипала предупреждал занимай место на паперти а то поздно будет. самоубились вовремя аминь.

Пятница, 19:06 - 10 фев 17
гость — «-=-» пишет:

Готовимся! Венедиктов рассказал о письме Роскомнадзора с угрозой закрыть «Эхо Москвы»
Готовимся!Венедиктов рассказал о письме Роскомнадзора с угрозой закрыть «Эхо Москвы» Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов рассказал о полученном от Роскомнадзора письме, в котором радиостанцию предупредили о возможном закрытии в случае, если она не исправит связанное со структурой собственников нарушение. Об этом Венедиктов сообщил Rambler News Service. «М...

Пятница, 19:23 - 10 фев 17
гость — «1» пишет:

Это фигня. Кто может объяснить что за статья расходов появилась в платежках "ТСН энерго Тула" за январь под названием ОКР вместо бывшего ОДН, но в том же размере. А ОДН перешел в платежку управляющей компании???? Энергетики АУУУУ. Теперь мы дважды платим ОДН ????

Пятница, 19:46 - 10 фев 17
гость — «любопытный» пишет:

В 2013 году Сергей Рунько вместе с редактором Денисом Бычихиным были вынуждены уйти с “Эхо Москвы в Туле”. Был большой скандал. Они пригласили главу Тулы Прокопука на интервью , тот не пришел и они устроили интервью по вопросам радиослушателей с креслом гостя. Я не слышал, но, говорят, было смешно. В БИДЕ взбесились. Зато я слышал, как Бычихин в последней своей передаче сказал напоследок: В России начинается период реакции. Как видите, Рунько не отличался тогда холуйством перед начальством.

Пятница, 19:53 - 10 фев 17
гость — «Варламову» пишет:

Илья, ты просто луч света в этом темном мрачном царстве убитых дорог, вонючих помоек, которые жгут по ночам, вонючих очистных сооружений, которые не справляются, и насквозь коррумпированной системы чинуш, которые только и рыскают в поисках сделок с землей и с совестью. И все это "крышуют" местные "погоны".

Пятница, 20:09 - 10 фев 17
гость — «Масяня» пишет:

Я все жду когда на российском ТВ наконец-то признаются, что Трамп таки получил в наследство от
Обамы список кодов домофонов от подъездов российских домов и продолжил дело свое предшественника по обгаживанию лифтов, по дорогам, которые от Сирийских ничем не отличаются....

Пятница, 20:25 - 10 фев 17
гость — «Леди» пишет:

С интересом, в течение нескольких лет, читаю заметки Ильи. Как правило, Россия дальше Москвы и Питера убита, плохи больницы и дороги, скучные люди. Улыбнули и очерки Варламова про русских в Куршевеле (было несколько). Но не в обиду Илье, на ночь предпочитаю Достоевского, Толстого или Чехова.
Про кресло с Прокопуком слышала, говорят было прикольно.

Цитатник

В последнее время в администрацию стали приходить письма явно коммерческого характера: предлагается что-то купить, принять участие в каком-нибудь проекте... Фактически отправители подобных сообщений хотят тем или иным образом получить бюджетные деньги, и отвечать на такие предложения мы не должны.

Алексей Кораблев, вице-губернатор Тульской области

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