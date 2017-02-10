Главная / Фольклор « 10 февраля 2017 »

Отрабатываю политический заказ...

Илья Варламов против политолога Сергея Рунько.

Я много путешествую по России и пишу о проблемах российских городов. Реакция на критику разная. Где-то адекватная. Даже Кадыров собрал совещание и велел разобраться с проблемами. Но часто бывает, что мэр или губернатор собирает совещание и списывает всю критику на политический заказ против него.

Это вообще очень удобно... У тебя в городе нет дорог, дворы завалены мусором, общественный транспорт как в беднейших африканских странах, и если кто-то тыкает тебя носом в проблему, то это... конечно, политический заказ!

Или вот ты мэр Тулы... И вот ты решил уничтожить в городе трамвай. В то время как все современные города трамвай развивают, обновляют подвижной состав и ремонтируют пути, ты несешь всякий бред про то, что трамвай – это прошлое, и надо его выпилить. И когда люди совершенно справедливо возмущаются, что ты делаешь? Правильно, кричишь: "Караул, меня просто заказали!" Ага...

Ну что, пора признаться вам, как это обычно происходит. Меня вызывают в администрацию президента. Я прихожу к специальному человеку... Огромный кабинет, в полумраке сложно различить черты лица серьёзного человека, который сидит в кожаном плаще под единственной лампой... Видны только его стеклянные глаза, как у карпа! Я осторожно подхожу к столу, лицо человека не выражает никаких эмоций...

— Илья Александрович, тяните билет! — говорит он мне, а на столе перед ним несколько перевёрнутых бумажек...

Я беру одну из них, а там название города и проблема. Например: "Омск – дороги и мэр-поросенок" или "Архангельск – гнилые бараки, в которых живут люди".

— Понял, разрешите выполнять? — говорю я в стеклянные глаза, понимаю, что ответа не будет, и быстро ухожу из кабинета. Дальше уже секретарша передаёт мне конверт с билетами на самолет и бронью отеля, и я еду мочить очередного мэра или губернатора.

Честно-честно, так и есть на самом деле. А как, вы думали, политические заказы отрабатываются?

Плавали, знаем... Вспомните хотя бы Уфу или блистательный Туркменистан. Вспомните, как башкирские "политологи" упражнялись в остроумии, пытаясь выяснить, кому выгодно очернение их родного колхоза. А Ярославль, который отбивался всеми силами губернаторских СМИ! ) Освежите в памяти, было очень смешно! Тем более что такая ситуация по всей стране.

В общем, Тула решила не отставать!

Чтобы противостоять "курчавому блогеру с фотоаппаратом", из Тулы отрядили политолога Сергея Рунько (я думаю, для пущего драматизма причёска у эксперта соответствующая).





Именно он изъявил желание отстаивать честь и зарплату господина Авилова на площадке издания "Тульские Новости". На что прежде всего обращает внимание политолог Рунько? Может быть, на судьбу тульского трамвая? Вовсе нет! Главная проблема Тулы – это, конечно, политический заказ против её мэра Евгения Авилова:

"Возможно, мы имеем дело с политическим заказом против Евгения Авилова – достаточно авторитетного управленца, если верить общественности, которая к нему обращалась с просьбами. Приход к власти нового губернатора предсказуемо оживил кулуарные внутриполитические течения, которые так или иначе выплёскиваются в медийные скандалы, иногда на пустом месте.

История с тульским трамваем – одна из таких. Она не то, чтобы возникла на пустом месте и высосана из пальца, но является лишь верхушкой айсберга и звеном длинной цепи. Что бы ни сделал сити-менеджер в данном случае, раскрученный курчавый блогер с фотоаппаратом приедет и что-нибудь нащёлкает и выложит в интернет с едкими комментариями".

Дальше ещё круче! Буквально в одном тезисе политолог Рунько говорит, что денег Туле не даёт Путин, но виноваты в этом всё равно "белоленточники":

"Мы имеем целый клубок взаимосвязанных друг с другом транспортных проблем, которые возникли не сегодня и даже не позавчера. Это морально устаревшая система транспортных коммуникаций – улицы и проспекты, рассчитанные на трафик 70-х годов, схема трамвайных маршрутов, разработанная полвека назад, отвечавшая потребностям принципиально иного города – индустриального центра с огромными предприятиями типа почившего Комбайнового завода.

С помощью визга в "Твиттерах" и ЖЖ их не решить. Требуются миллиарды и миллиарды рублей инвестиций. Пусть известный общественный деятель, презирающий провинцию, ставит вопрос о справедливой системе налогообложения и отношениях Москвы и субъектов федерации. Пусть ставит вопрос о необходимости регистрации головных офисов предприятий по месту их работы.

Тогда у Тулы и других провинциальных городов, возможно, появятся деньги на то, чтобы стать "маленькими Нью-Йорками" с быстрыми трамваями и без пробок. Но, судя по всему, такого техзадания у авторитетного белоленточника не было".

Ну и напоследок политолог Рунько оказывает своему мэру медвежью услугу, замечая, что в Туле всё настолько плохо, что все адекватные люди бегут оттуда в Москву:

"Гораздо проще набивать лайки и репосты на недостатках города, из которого Москва ежегодно высасывает лучших специалистов, чем ставить вопрос ребром и по-взрослому. Кто после этого "некомпетентный варвар" – большой вопрос".

Такие дела ) Раз уж мой пост в защиту трамваев – "политический заказ", хочется пожелать Евгению Авилову удачи на новом месте работы.

На всякий случай сообщаю свою позицию. Я буду прилагать все усилия, чтобы отправить в отставку любого мэра или губернатора, если он решит портить наши города. Вот такой вот у меня политический заказ.



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Думаем, все же никакого политического заказа Сергей Рунько не получал. Но он добился не менее важного, а именно известности, благодаря популярному блогеру Илье Варламову. Одним словом, Тула рулит! Пора уже, наконец, Евгению Авилову пригласить Илью Варламова в город-герой и провести дня него экскурсию. Мы же любим свой город и хотим сделать его лучше...