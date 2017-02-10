Главная / PRяники печатные « 10 февраля 2017 »

Русский ждун

Политолог Дмитрий Травин нашел новый национальный символ.

Раньше я полагал, что русским национальным зверем является чебурашка, но теперь понимаю: на самом деле это ждун. И не важно, что сие существо придумали недавно в Голландии. Петр I все исконное и национальное привез в свое время из Голландии. Только ждун слегка припозднился. По-видимому, сидел где-то и ждал, пока позовут.

Русский ждун грустный, ленивый и вялый. Но симпатичный. Он оброс жирком, повесил нос и сложил ручки на животике со складками жира, поскольку в стране давно царит застой и нет условий ни для политической, ни для гражданской, ни для инвестиционной активности. Но ждун – оптимист. Он не отчаивается. Он затаился и ждет. В данный момент ждет президентских выборов 2018 г., после которых нам обещаны долгожданные реформы. Налоговая, во всяком случае.

Консервативный ждун полагает, что президента страны долгое время обманывали правительственные либералы, но вот теперь он наконец встрепенется и примет программу развития экономики, соответствующую национальным интересам. Либеральный ждун считает, что президента долгое время обманывали силовики и он не подозревал, насколько плохо складываются у нас дела в экономике. Но вот теперь президент наконец встрепенется и перейдет к реформам – хотя бы потому, что без развития хозяйственной системы не сможет сохранить свою власть.

Молодой ждун ждет смены элит и надеется занять место в «Газпроме» или по крайней мере в одной из госслужб, обладающих правом устраивать проверки бизнесу и брать с него мзду. Пожилой ждун ждет наведения порядка, уничтожения врагов, возрождения СССР, братской дружбы народов, дешевой отечественной колбасы и хороших импортных таблеток, позволяющих ее переварить.

Но больше всего ожидает от президента простой ждун-обыватель, который не разбирается ни в либерализме, ни в консерватизме, но знает, что доброго царя долгое время обманывали злые бояре, а теперь, проведав каким-то образом о чаяниях народных, государь поднимет зарплаты и пенсии, снизит цены и тарифы, раздаст всем потребительские кредиты, позволит не возвращать долги и Крым, отремонтирует дороги, просветит дураков, усилит обороноспособность, ослабит доллар, возродит Россию и ликвидирует коррупцию.

Отцы, дети и навоз

Обещанного, как известно, три года ждут. Поэтому после выборов ждун будет сидеть, сложив ручки на животике, примерно до 2021 г. После чего начнет ждать очередных президентских выборов, надеясь на преемника. Преемник появится. По всей видимости, товарищ Ждунов. Скажет что-нибудь типа «свобода лучше, чем несвобода» – и ждун вновь воодушевится. Воодушевлен он будет лет шесть, поскольку после выборов 2024 г. вновь станет ждать обещанной свободы положенные три года. А затем начнет уповать на что-нибудь еще. Надо ведь ждать. Не отчаиваться. Отчаяние – грех.

Ждун – это наше всё. Не Пушкин, а именно ждун.

Русский ждун – это наш великий полководец, заманивший врага в Москву и ждущий в засаде, пока тот сам себя слопает. Русский ждун – это оппозиционер, ожидающий во глубине сибирских руд, что оковы тяжкие почему-то падут, придут какие-то братья и отдадут ему меч. Русский ждун – это динамичная молодежь, выпускающая энергию на дискотеках под песню «Перемен! Мы ждем перемен!». Русский ждун – это бизнес, годами ожидающий, пока Центральный банк снизит процентную ставку, а власть создаст условия для отечественных производителей. Русский ждун – это сама власть, ожидающая роста цен на нефть и газ, вместо того чтобы создавать эти самые условия для производителя. Русский ждун – это дипломаты, ожидающие Трампа, который придет и снимет с нас санкции. А если не снимет, то будем ждать еще четыре года, пока их не снимет кто-то другой, поскольку в США власть меняется, а наш ждун неизменен. Русский ждун – это церковь, предлагающая ждать до Страшного суда, когда восторжествуют те, кто тихо ждал и покорялся властям, а торопыги отправятся суетиться на сковородках в места, не столь отдаленные от жаркой печки. Русский ждун – это революционер, ожидающий объективных условий, при которых возможны перемены. Не смололась еще, мол, та мука, как говорил Плеханов, из которой со временем будет выпечен пшеничный пирог социализма. Плеханов, правда, в политике проиграл, а победил нетерпеливый Ленин. Но насколько же велик оказался русский ждун! Руками торопыги Ленина он как раз и достиг полного успеха. При социализме ожидание стало по-настоящему всеобъемлющим и всеохватывающим. По утрам народ тоскливо ждал автобуса, чтобы добраться до работы. На работе столь же тоскливо ждал распоряжений начальства. Но больше всего ждал окончания рабочего дня, поскольку никакого смысла в распоряжениях начальства не было. Вечером он долго ждал, стоя в очереди за дефицитным товаром. Часами ждал продуктов. Месяцами – импортной мебели. Годами – обещанной властями отдельной квартиры. Какое-то время ждал еще коммунизма и мировой революции, но от них отказался раньше, чем от продуктов, мебели и приличного жилья.

Ждал еще, пока умрет Брежнев. Но без особой надежды, поскольку от преемника не ждал никаких преобразований. Энергии возникшего внезапно во главе страны Горбачева сильно удивился и стал ждать от него халявы. А не дождавшись, сосредоточил внимание на Ельцине. И потом ждал «Волгу» за ваучер, сапоги для жены от МММ и кредиты для бюджета от МВФ.

Популярнейшим рекламным роликом эпохи Ельцина стал «Ждем-с» с генералиссимусом Суворовым, постящимся за царским столом и ожидающим звезды от императрицы. Это была, собственно, даже не реклама позабытого нынче банка, а краткое кинематографическое выражение чаяний новой русской элиты. Ожидание разнообразных милостей от власти. Собственности, привилегий, наград, госбумаг с высокой доходностью и низким риском, а также соучастия в управлении страной. Русский ждун совсем уже было подумал, что жизнь удалась, но дождался лишь девальвации и дефолта августа 1998 г.

Так и живем мы. То русский бунт, бессмысленный и беспощадный. То русский ждун, осмысленный, рациональный, но столь же беспощадный.

Автор – профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге



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