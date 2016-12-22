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Главная / PRяники виртуальные « 22 декабря 2016 »


“Окончательное решение по изменению регионального законодательства не принято”

Председатель комитета по предпринимательству и потребительскому рынку обратилась к редактору портала с опровержением на статью “А гадость пьют из экономии”.



В целом согласны с замечанием Татьяны Лапаевой. Действительно, информацию, изложенную на официальном портале правительства Тульской области, мы восприняли как окончательную, поскольку убеждены, что либерализация областного закона № 727 “О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Тульской области” является необходимой мерой, которая никак не повлияет на алкоголизацию населения региона. 

К тому же фраза “объявить о либерализации” не означает провести ее. Правда, теперь, если предложения рабочей группы не будут поддержаны в правительстве региона, это будет выглядеть странно в глазах туляков. На наш взгляд, именно либерализация торговли легальным алкоголем оздоровит ситуацию в регионе, а возможно, даже уменьшит риск отравлений суррогатами.
 И донесите эту мысль до уважаемого губернатора Алексея Дюмина!

Редактор

 

Комментарии к статье

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Четверг, 20:44 - 22 дек 16
гость — «Проктолог» пишет:

Очень жаль что нет яйц у остальных.

Четверг, 20:51 - 22 дек 16
гость — «Читатели» пишет:

"На наш взгляд, именно либерализация торговли легальным алкоголем оздоровит ситуацию в регионе, а возможно, даже уменьшит риск отравлений суррогатами."

На наш — тоже. Только вот предложение запретить ночную торговлю алкоголем в предприятиях общественного питания (бары, кафе), кроме ресторанов, выглядит полностью абсурдным. В случае принятия этого пункта законодательно, ВСЕМ круглосуточным предприятиям общественного питания, кроме ресторанов, придётся свернуть свою деятельность. Кому это выгодно?..

Четверг, 20:54 - 22 дек 16
гость — «Читатели» пишет:

Как и предложение запретить торговлю спиртным на первых этажах жилых домов. Магазины со спиртным, работающие в дневное время, никакого неудобства жильцам первых этажей домов не доставляют. А в случае их закрытия огромные неудобства будут испытывать тысячи покупателей, которым придётся ради бутылки вина или пива наматывать километры до ближайшего супермаркета и толкаться там в очередях среди людей с полными корзинами продуктов. Кому это тоже выгодно?..

Четверг, 20:58 - 22 дек 16
Редактор пишет:

Частичная либерализация торговли спиртным все же лучше, чем ее полное отсутствие. Все частности будут урегулированы позже.

Четверг, 21:00 - 22 дек 16
гость — «Туляк» пишет:

Вообще не понимаю о чем речь. Пить надо качественное вино, а от курить вообще ноадо бросать.

Четверг, 21:59 - 22 дек 16
гость — «Свобода привыше всего» пишет:

Да похрену Ваши извороты. Решил все проблемы по напиткам без участия госструктур. Имею качественный алкоголь и полную не зависимость. А долбанутые нехай башляют прибабасы чинуш.

Четверг, 22:15 - 22 дек 16
гость — «Редактору» пишет:

"Частичная либерализация торговли спиртным все же лучше, чем ее полное отсутствие. Все частности будут урегулированы позже"

Будем надеяться. Больше ничего не остаётся...

Четверг, 22:21 - 22 дек 16
гость — «Мда...» пишет:

Оставил Груздев после себя "память", что теперь никак не разгребём...

Четверг, 23:33 - 22 дек 16
гость — «Прохор» пишет:

тула улица ствольная дом 5 торгуют синькой круглосуточно! Погоны завозят спирт!
Общак дело видимо святое!

Пятница, 00:30 - 23 дек 16
гость — «@» пишет:

Оздоровит ситуацию легализация анаши.

Пятница, 00:31 - 23 дек 16
гость — «Бла бла бла» пишет:

Вся эта писанина и муки законотворчества выглядят как тихий бесполезный пук на фоне мощного, крышуемого погонами оборота левого алкоголя.

Цитатник

Ситуация в городе не позволяет нам так роскошествовать.

Игорь Рогов, депутат тульской гордумы

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