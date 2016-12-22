Главная / PRяники виртуальные « 22 декабря 2016 »

“Окончательное решение по изменению регионального законодательства не принято”

Председатель комитета по предпринимательству и потребительскому рынку обратилась к редактору портала с опровержением на статью “А гадость пьют из экономии”.









В целом согласны с замечанием Татьяны Лапаевой. Действительно, информацию, изложенную на официальном портале правительства Тульской области, мы восприняли как окончательную, поскольку убеждены, что либерализация областного закона № 727 “О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Тульской области” является необходимой мерой, которая никак не повлияет на алкоголизацию населения региона.

К тому же фраза “объявить о либерализации” не означает провести ее. Правда, теперь, если предложения рабочей группы не будут поддержаны в правительстве региона, это будет выглядеть странно в глазах туляков. На наш взгляд, именно либерализация торговли легальным алкоголем оздоровит ситуацию в регионе, а возможно, даже уменьшит риск отравлений суррогатами.

И донесите эту мысль до уважаемого губернатора Алексея Дюмина!



Редактор