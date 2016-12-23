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Владимир Путин об Алексее Дюмине

Президент страны сказал о своем ставленнике ровно то, что и должен.

На сегодняшней большой пресс-конференции Владимир Путин расставил точки над “i” в отношении своего ставленника, а на сегодняшний день нашего уважаемого губернатора Алексея Дюмина, сняв все домыслы доренок и политологов про него, как возможного своего преемника.

За три дня до этого я высказался по этому поводу, и, как выяснилось, наши позиции с Владимиром Владимировичем совпали практически полностью. Президенту действительно надоели рассуждения о том, что Дюмин его преемник. Но вместе с тем Путин спас своего протеже от возможных атак кремлевского окружения, ревниво относящегося ко всем разговорам про статус Дюмина.

Преемником Путина может быть только он сам. Точка. Впрочем, это было известно еще во времена местоблюстителя президентского кресла Дмитрия Медведева.

Что касается необходимости “свежей крови”, то в отношении Тульской области я на все сто согласен с лидером страны. Так называемая тульская элита после Стародубцева так и не смогла выдвинуть достойного руководителя, поэтому ее надо спокойно и с почестями проводить всю на покой.



Впрочем, остается ответить на вопрос: а есть ли на самом деле группа, которую можно назвать этим словом?

Для тех, кто еще не понял, приглашаю вернуться к моему тексту, опубликованному 20 декабря, хотя сам не считаю его каким-то откровением. Просто надо было честно сказать то, о чем у нас предпочитают молчать.



Тульский провинциальный политолог Андрей Туманов



А.Гамов: Радио «Комсомольская правда», сайт kp.ru и собственно газета «Комсомольская правда».

У меня вопрос довольно острый, поэтому я надеюсь на очень откровенный, как всегда, ответ. Вы, Владимир Владимирович, расставляете на постах глав регионов людей из своего ближайшего окружения. Я специально с некоторыми из них познакомился, в "Комсомолке" были интервью с Алексеем Дюминым, Герой России, генерал-лейтенант, с Дмитрием Юрьевичем Мироновым, исполняющим обязанности. Алексей Дюмин – это Тульская область, уже губернатор. Дмитрий Юрьевич Миронов – это Ярославская область, исполняющий обязанности губернатора.

И мне показалось, что это продолжение той традиции, которую Вы начали, по-моему, где-то лет восемь назад, когда назначили человека со стороны главой Ингушетии, Юнус-Бека Евкурова, который тоже генерал-майор, Герой России, и, как я понял, он оправдывает доверие Президента. Познакомился я и с самым молодым губернатором, исполняющим обязанности губернатора Калининградской области, – это Антон Андреевич Алиханов, которому 30 лет. И вот я думаю: Вы специально это делаете, так расставляете кадры? И сохранится ли такая практика и тактика Президента при формировании губернаторского корпуса в дальнейшем? Вообще, чем это вызвано? Вы не доверяете местному губернаторскому корпусу в связи с известными "посадками", скажем так?

И наконец, коллеги не дадут соврать, обсуждается и в СМИ, и у нас в "Комсомолке", что якобы Владимир Владимирович Путин их "обкатывает", и Алексея Геннадьевича, и Дмитрия Юрьевича. Так ли это? Для чего Вы их "обкатываете", Владимир Владимирович? Для каких-то далеко идущих целей? И каковы Ваши цели?

Спасибо большое.

В.Путин: Цели – благо России. А как этого достичь? Экономикой надо заниматься, социальной сферой, обеспечением обороноспособности и безопасности. И для этого нужны, конечно, подходящие люди.

У нас сколько субъектов Российской Федерации? 85. А сколько человек Вы назвали сейчас? Троих. И что, они такую существенную роль сыграли или играют во всём губернаторском корпусе? Кто был избран с подачи Президента в тех или иных субъектах Федерации – давайте посмотрим, что там происходит. И вот ответ на вопрос: доверяем мы местным, так называемым, кадрам или нет. Конечно, доверяем. В подавляющем большинстве субъектов Российской Федерации работают люди – выходцы из этих регионов. Просто в абсолютном большинстве. Но есть и случаи, когда, что называется, элиту нужно обновлять, обновлять нужно кровь. Это совершенно очевидная вещь. И это, кстати говоря, востребовано гражданами региона, чтобы произошло определённое обновление региональных элит.

Вы назвали двух или трёх человек, но даже в последних изменениях их больше. А как же Гапликов, который был направлен в Коми? А как же назначение в Кировскую область? Все они достаточно молодые, эффективные. А новый руководитель Севастополя? Все они достаточно энергичные, молодые и, на мой взгляд, перспективные руководители, кстати говоря, хорошо себя зарекомендовавшие. Поэтому критерии отбора – личные и деловые качества, которые и дают основания полагать, что эти люди будут эффективно справляться с возложенными на них обязанностями. Я очень на это и рассчитываю.

По поводу того, какие есть виды на них. Это будет зависеть от них самих, от того, как будут граждане оценивать их работу. Дюмин проработал полгода, по-моему, в Тульской области, за него проголосовало 85 процентов граждан региона. Это хороший показатель, но этого недостаточно. Теперь нужно показать результаты в практической работе. То же самое касается и других моих коллег, начиная от Севастополя, Кировской области или Ярославля.





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