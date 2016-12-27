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Главная / PRяники виртуальные « 27 декабря 2016 »


“Мы устали жить в постоянном стрессе и борьбе за своё давно оплаченное жильё”

Новое обращение дольщиков 10-го корпуса 4-го Северо-Восточного мкр г. Тулы к губернатору Алексею Дюмину и министру строительства РФ Михаилу Меню. 

Третий год мы, дольщики 10-го корпуса 4-го Северо-Восточного мкр г. Тулы,  бьемся за свои оплаченные квартиры. Сначала мы слушали обещания "СУ-155", что строительство 10-го корпуса начнется в сентябре 2014 г., затем – в ноябре 2015 г. 

26 мая 2015 года г-н Балакин обещал, что строительство нашего дома будет завершено в срок, согласно ДДУ, и 30 апреля 2016 года  мы получим свои квартиры. Наступил 2016 год. И вот, казалось бы, всё, проблема разрешилась. По поручению Правительства РФ достройка объектов "СУ-155" доверена АКБ" Российский Капитал", который предоставил утвержденный график строительства нашего дома, согласно которому окончание строительства – 11.12.2017 г.

В мае 2016 г. на стройплощадке 10-го корпуса начались земляные работы. К июню был выкопан котлован. По проблеме достройки объектов "СУ-155" 7.06.2016 г. Тулу посетил министр строительства и ЖКХ РФ Мень М. А. и старший вице-президент АКБ "Российский капитал" Оганесян М. М. 

После данного приезда все СМИ утверждали, что в 2017 году все объекты "СУ-155" в Туле будут достроены. Но не тут-то было. Работы на стройплощадке 10-го корпуса были прекращены. Представитель АКБ "Российский Капитал" Сарокваша В. Ф. постоянно обещал, что сроки строительства изменятся не будут и мы получим квартиры, согласно графику строительства нашего дома.
20.12. 2016 г. приехал в Тулу старший вице-президент АКБ "Российский капитал" Бетин О. И., который сказал, что можно про графики забыть и в январе 2017 г. будут составлены планы достройки всех объектов.

Представитель АКБ "Российский Капитал" Батукаев Т. сказал, что 10-й корпус стоит в планах на 2018 г. Потом через СМИ мы узнали, что начало строительства 10-го корпуса намечается на конец второго квартала 2017 г. Получается, что нас еще на год отодвинули от возможности жить в своих квартирах.

Мы устали жить в постоянном стрессе и борьбе за свое давно оплаченное жилье. Мы устали от невыполненных обещаний. Мы хотим жить и растить детей, а не стоять на митингах и пикетах. Мы просим, чтобы 10-й корпус 4-го Северо-Восточного мкр г. Тулы был включен в план достройки на 2017 г., согласно утвержденному графику строительства АКБ "Российский Капитал" нашего дома. Мы просим взять под личный контроль строительство нашего дома.

С уважением, дольщики 10-го корпуса.



Дольщики 10-го корпуса ЖК "Парус" не верят обещаниям Алексея Дюмина 


А чем может помочь губернатор? Может, Росгвардию ввести?

Комментарии к статье

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Вторник, 10:03 - 27 дек 16
гость — «-=-» пишет:

налог на недвигу вырастет в десятки раз в ближайшие годы.

Вторник, 10:17 - 27 дек 16
гость — «Туляк» пишет:

У власти нет полномочий влиять на бизнес. Тем более на крупный. И вообще- вся компетенция властей сводится к двум вещам: 1) чтоб не было протестных настроений в регионе (1%- это ни что), 2) констатировать факты, как в Туле и в ТО всё зашибись- промышленность в горе, с/х работает по плану, строительство квадратных метров в пределах нормы. А что касается недовольных, так их везде хватает.

Вторник, 10:21 - 27 дек 16
гость — «-=-» пишет:

нет ни одного народа в мире что бы он этот народ был доволен своей властью .любая власть есть насилие.ленин.

Вторник, 10:21 - 27 дек 16
гость — «Дольщикам» пишет:

Как можно верить такой власти,которая регулярно организует для народа то кризис,то дефолт,то обвал?! Ведь их лозунг: "Денег нет,но вы держитесь!"

Вторник, 10:23 - 27 дек 16
гость — «-=-» пишет:

или власть есть насилие правящего класса.

Вторник, 10:27 - 27 дек 16
гость — «-=-» пишет:

дефолт это все амеровские штучки вот трамп примет присягу и надо будет ждать ихний дефолт и на нас конечно отразится так как ихнее переформатирование будет капитальным.

Вторник, 12:34 - 27 дек 16
гость — «Хе-хе» пишет:

Росгвардию ввести? И отмудохать дольщиков, чтобы болото не мутили?

Вторник, 14:16 - 27 дек 16
гость — «-=-» пишет:

Хаха! Путин наш президент! Бугага!

Вторник, 15:16 - 27 дек 16
гость — «житель микрорайона» пишет:

Да надоела уже эта стройка!!! Вы или достройте или снесите незавершённые объекты,а деньги верните дойщикам!!!!

Вторник, 15:29 - 27 дек 16
гость — «Шел мимо-Туляк» пишет:

"у власти нет полномочий влиять на бизнес."
Ха-ха-ха! Может, полонского привести в пример.
Дураку делиться надо было, вот тогда бы власть не могли бы повлиять на бизнес!
Пизанская башня, стоящая на кривом фундаменте приватизации, очень сильно накреняется!

Вторник, 15:54 - 27 дек 16
гость — «Алёша 77» пишет:

А ведь Груздев привёл в нашу область эту строительную пирамиду под названием СУ-155.Вот с кого надо было-бы спросить за всю эту афёру.

Вторник, 18:13 - 27 дек 16
гость — «Кремль» пишет:

Дюмин ничем не поможет. У него миссия сдерживать до 2018г. недовольства масс обещаниями и показухой. Свой человек...

Вторник, 18:59 - 27 дек 16
гость — «!» пишет:

Президент кажется ясно пояснил почему поставил Дюмина. И был прав.

Вторник, 19:12 - 27 дек 16
гость — «Дольщикам» пишет:

Дольщики сами прекрасно знали на что шли! Покупка квартир в недостроенных домах - это всегда риск. Не нужно значит было брать!

Цитатник

Хочется лично задать вопрос главе исполнительной власти - гаранту областной конституции: почему творится такое беззаконие?

О. Лукичёв, депутат Тульской областной Думы.

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