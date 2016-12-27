Главная / PRяники виртуальные « 27 декабря 2016 »

“Мы устали жить в постоянном стрессе и борьбе за своё давно оплаченное жильё”

Новое обращение дольщиков 10-го корпуса 4-го Северо-Восточного мкр г. Тулы к губернатору Алексею Дюмину и министру строительства РФ Михаилу Меню.

Третий год мы, дольщики 10-го корпуса 4-го Северо-Восточного мкр г. Тулы, бьемся за свои оплаченные квартиры. Сначала мы слушали обещания "СУ-155", что строительство 10-го корпуса начнется в сентябре 2014 г., затем – в ноябре 2015 г.

26 мая 2015 года г-н Балакин обещал, что строительство нашего дома будет завершено в срок, согласно ДДУ, и 30 апреля 2016 года мы получим свои квартиры. Наступил 2016 год. И вот, казалось бы, всё, проблема разрешилась. По поручению Правительства РФ достройка объектов "СУ-155" доверена АКБ" Российский Капитал", который предоставил утвержденный график строительства нашего дома, согласно которому окончание строительства – 11.12.2017 г.

В мае 2016 г. на стройплощадке 10-го корпуса начались земляные работы. К июню был выкопан котлован. По проблеме достройки объектов "СУ-155" 7.06.2016 г. Тулу посетил министр строительства и ЖКХ РФ Мень М. А. и старший вице-президент АКБ "Российский капитал" Оганесян М. М.

После данного приезда все СМИ утверждали, что в 2017 году все объекты "СУ-155" в Туле будут достроены. Но не тут-то было. Работы на стройплощадке 10-го корпуса были прекращены. Представитель АКБ "Российский Капитал" Сарокваша В. Ф. постоянно обещал, что сроки строительства изменятся не будут и мы получим квартиры, согласно графику строительства нашего дома.

20.12. 2016 г. приехал в Тулу старший вице-президент АКБ "Российский капитал" Бетин О. И., который сказал, что можно про графики забыть и в январе 2017 г. будут составлены планы достройки всех объектов.

Представитель АКБ "Российский Капитал" Батукаев Т. сказал, что 10-й корпус стоит в планах на 2018 г. Потом через СМИ мы узнали, что начало строительства 10-го корпуса намечается на конец второго квартала 2017 г. Получается, что нас еще на год отодвинули от возможности жить в своих квартирах.

Мы устали жить в постоянном стрессе и борьбе за свое давно оплаченное жилье. Мы устали от невыполненных обещаний. Мы хотим жить и растить детей, а не стоять на митингах и пикетах. Мы просим, чтобы 10-й корпус 4-го Северо-Восточного мкр г. Тулы был включен в план достройки на 2017 г., согласно утвержденному графику строительства АКБ "Российский Капитал" нашего дома. Мы просим взять под личный контроль строительство нашего дома.



С уважением, дольщики 10-го корпуса.





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А чем может помочь губернатор? Может, Росгвардию ввести?