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Главная / PRяники виртуальные « 29 декабря 2016 »


Антитрамвайные построения

Туляк сообщил о сокращении трамвайного движения по Ф. Энгельса.

После недавнего антитрамвайного выпада нашего градоначальника Авилова его подчиненный Симакович ("Тулгорэлектротранс") бросился выполнять поручение шефа и стал опять сокращать выпуск трамваев 14-го маршрута. Вместо положенных в часы пик 6 вагонов работают 3-4, а после 10 вечера нередко на линию выходит всего один трамвай. Цель: полностью отучить пассажиров от трамвая и закрыть линию по ул. Ф. Энгельса совсем. Открыто добивать трамвай уже нельзя, значит, можно втихаря пакостить! Стыдно!


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Комментарии к статье

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Четверг, 12:06 - 29 дек 16
гость — «Долго будет трамвай ему сниться....» пишет:

Как только Авилова вышибут из мэрского кресла (а это случится рано или поздно), то по ночам ему будет сниться умирающий трамвай... Он будет то уезжать, то наезжать на него, будет преследовать его в личном автомобиле... Одним словом, бедный трамвай долго-долго ему будет сниться...

Четверг, 12:42 - 29 дек 16
гость — «Сон про не сон, а про не сон это сон... на 12-06» пишет:

Рааадостный такой на колбасе будет кататься пальчиком показывая на бордюры. Но это если не примут.

Четверг, 12:46 - 29 дек 16
гость — «Алёша 77» пишет:

Я вообще сегодня 14 трамвая не видел.12,13 едут а 14 вообще нет.

Цитатник

На мой взгляд, это провокация, которая людей заводит в блуд.

И. Каенков, Председатель Тульской областной федерации профсоюзов.

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