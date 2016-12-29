Главная / PRяники виртуальные « 29 декабря 2016 »

Антитрамвайные построения Туляк сообщил о сокращении трамвайного движения по Ф. Энгельса.



После недавнего После недавнего антитрамвайного выпада нашего градоначальника Авилова его подчиненный Симакович ("Тулгорэлектротранс") бросился выполнять поручение шефа и стал опять сокращать выпуск трамваев 14-го маршрута. Вместо положенных в часы пик 6 вагонов работают 3-4, а после 10 вечера нередко на линию выходит всего один трамвай. Цель: полностью отучить пассажиров от трамвая и закрыть линию по ул. Ф. Энгельса совсем. Открыто добивать трамвай уже нельзя, значит, можно втихаря пакостить! Стыдно!

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На мой взгляд, это провокация, которая людей заводит в блуд. И. Каенков, Председатель Тульской областной федерации профсоюзов. Реклама

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