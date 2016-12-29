Антитрамвайные построения

Туляк сообщил о сокращении трамвайного движения по Ф. Энгельса.
После недавнего антитрамвайного выпада нашего градоначальника Авилова его подчиненный Симакович ("Тулгорэлектротранс") бросился выполнять поручение шефа и стал опять сокращать выпуск трамваев 14-го маршрута. Вместо положенных в часы пик 6 вагонов работают 3-4, а после 10 вечера нередко на линию выходит всего один трамвай. Цель: полностью отучить пассажиров от трамвая и закрыть линию по ул. Ф. Энгельса совсем. Открыто добивать трамвай уже нельзя, значит, можно втихаря пакостить! Стыдно!
Как только Авилова вышибут из мэрского кресла (а это случится рано или поздно), то по ночам ему будет сниться умирающий трамвай... Он будет то уезжать, то наезжать на него, будет преследовать его в личном автомобиле... Одним словом, бедный трамвай долго-долго ему будет сниться...