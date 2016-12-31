Главная / Тульская PRовинция « 31 декабря 2016 »

Распродадут до нитки

Имущество некогда успешного суворовского предприятия пустят с молотка.

На днях мы писали об инциденте, связанном с Суворовским текстильным комбинатом, который вынужден избавляться от своих работников. Похоже, крах проекта по возрождению “Суворовской нити” с помощью так называемого инвестора, уже наступил.

Как известно, 2 февраля состоятся электронные торги по продаже имущества ЗАО “Суворовская нить” в соответствии с решением Арбитражного суда Тульской области от 21.05.2013 г. по делу А68-6216/2012

Имущество предприятия продается тремя лотами. Общая стоимость недвижимого имущества не превышает 15 миллионов рублей. Примечательно, что организатором торгов выступает ООО “Бизнес и Право”, действующим на основании договора на оказание услуг с конкурсным управляющим г-ном Петраковым, связанным с семейством Кутлиных .