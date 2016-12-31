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Главная / Тульская PRовинция « 31 декабря 2016 »


Распродадут до нитки

Имущество  некогда успешного суворовского предприятия пустят с молотка.

На днях мы писали об инциденте, связанном с Суворовским текстильным комбинатом, который вынужден избавляться от своих работников. Похоже, крах  проекта по возрождению “Суворовской нити” с помощью так называемого инвестора, уже наступил. 

Как известно, 2 февраля состоятся электронные торги по продаже имущества  ЗАО  “Суворовская нить” в соответствии с решением Арбитражного суда Тульской области от 21.05.2013 г. по делу А68-6216/2012

Имущество предприятия продается тремя лотами. Общая  стоимость недвижимого имущества  не превышает  15 миллионов рублей. Примечательно, что организатором  торгов выступает  ООО “Бизнес и Право”, действующим  на основании договора на оказание услуг с конкурсным управляющим г-ном  Петраковым, связанным с семейством Кутлиных .

 

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Цитатник

А Тимаков народ взбаламутил, поднял и убежал. Человек безответственный, баламут.

С. Куприянов, депутат Тульской областной думы

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