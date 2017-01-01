Главная / PRяники с перцем « 1 января 2017 »

Как заработать на банкротстве, или Афера с ООО АПК “Солопенки”

Компания Дениса Кутлина, злостно задолжавшая по земельным налогам, пытается выкупить собственную недвижимость.

Накануне Нового года собрание кредиторов ООО “Агропромышленный комплекс “Солопенки”, признанное банкротом по решению Арбитражного суда Тульской области (дело № А68-3514/2015) не состоялось из-за отсутствия необходимого кворума .

Владельцем этого ООО является Денис Кутлин , брат осужденного в 2012 году за коммерческий подкуп депутата Руслана Кутлина.

История ООО “Агропромышленный комплекс “Солопенки” началась еще в нулевых с банкротства бывшего совхоза “Алексинский”, имущество которого выкупил Денис Кутлин на свою фирму. Кроме того, у крестьян были выкуплены и земельные паи. В итоге, вся недвижимость была оценена на сумму более 100 миллионов рублей. Имущество разрушалось, поля зарастали лесом. Поскольку платить налоги ООО “Агропромышленный комплекс “Солопенки”, похоже, не собирался, в 2015 году ИФНС подала на банкротство общества. Причем для осуществления процедуры было поначалу назначено СРО не подконтрольное Денису Кутлину.

Однако предпринимателю удалось внести в реестр кредиторов две фирмы (ООО “Доверие" и ООО “ФутОптТорг”), c помощью которых на первом же собрании был назначен конкурсный управляющий Е.И. Морозов, который якобы действует в интересах Дениса Кутлина.

Говорят, что ООО “Агропромышленный комплекс “Солопенки”, фирма Руслана Кутлина смогла войти своим имуществом в уставной капитал ЗАО “Симоново”( Заокский район), которое тоже находится в состоянии банкротства. Выходит, что фирма-банкрот, которая, как утверждает наш источник, не вела никакой деятельности и не могла быть по определению кредитором, претендует на имущество другой фирмы, тоже банкрота.

В настоящее время в результате процедуры банкротства земельные участки, принадлежащие фирме Кутлина, оцениваются всего в 6,5 миллионов рублей, хотя по заключению оценщиков стоимость недвижимости оценивается на сумму не менее чем в 23 миллиона рублей.

Их-за того, что на торги не было подано заявок, цена участков может еще снизится до той цены, которая устроит Дениса Кутлина. Таким образом, он сможет через подконтрольные фирмы второй раз выкупить недвижимость. А ИФНС в таком случае может идти лесом. Красивая схема, не правда ли?





Дело Кутлиных



Распродадут до нитки

