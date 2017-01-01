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Главная / PRяники с перцем « 1 января 2017 »


Как заработать на банкротстве, или Афера с ООО АПК “Солопенки”

Компания Дениса Кутлина, злостно  задолжавшая по земельным  налогам, пытается выкупить собственную  недвижимость.

Накануне Нового года собрание кредиторов ООО “Агропромышленный комплекс “Солопенки”, признанное банкротом по решению Арбитражного суда  Тульской области (дело № А68-3514/2015) не состоялось из-за отсутствия необходимого кворума .

Владельцем этого ООО является Денис  Кутлин ,  брат осужденного в 2012 году за коммерческий подкуп депутата Руслана  Кутлина. 

История ООО “Агропромышленный комплекс “Солопенки” началась еще в нулевых с банкротства  бывшего совхоза “Алексинский”, имущество которого выкупил Денис Кутлин на свою фирму. Кроме того, у крестьян были выкуплены и земельные паи. В итоге, вся недвижимость  была оценена на сумму более 100 миллионов рублей. Имущество разрушалось, поля зарастали лесом. Поскольку платить налоги ООО “Агропромышленный комплекс “Солопенки”, похоже, не собирался, в 2015 году ИФНС подала на банкротство общества. Причем  для осуществления процедуры было поначалу назначено СРО не подконтрольное  Денису Кутлину. 

 Однако предпринимателю удалось внести  в реестр кредиторов две фирмы (ООО “Доверие" и ООО “ФутОптТорг”), c помощью которых  на первом же собрании был назначен  конкурсный управляющий  Е.И.  Морозов, который якобы действует в интересах  Дениса Кутлина.

Говорят, что  ООО “Агропромышленный комплекс “Солопенки”, фирма Руслана Кутлина смогла  войти своим имуществом в уставной капитал ЗАО “Симоново”( Заокский район), которое тоже находится в состоянии банкротства. Выходит, что фирма-банкрот, которая, как утверждает наш источник, не вела никакой деятельности и не могла быть по определению кредитором,   претендует на имущество другой фирмы, тоже банкрота. 

В настоящее время в результате процедуры банкротства земельные участки, принадлежащие фирме  Кутлина, оцениваются  всего в  6,5 миллионов рублей, хотя по заключению оценщиков стоимость недвижимости  оценивается  на сумму не менее чем в 23 миллиона рублей.

Их-за того, что  на торги не было подано заявок, цена участков может еще снизится до той цены, которая устроит Дениса Кутлина. Таким образом, он сможет через подконтрольные фирмы второй раз  выкупить недвижимость. А ИФНС в таком случае может идти лесом. Красивая схема, не правда ли?


Дело Кутлиных 


 Распродадут до нитки                                
 

Комментарии к статье

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Воскресенье, 11:37 - 1 янв 17
гость — «Артемьев» пишет:

Деник давай я прилечу к тебе в Испанию?Поддержу так сказать по-пацански и квартиру новую покажешь задно или задне.

Воскресенье, 13:16 - 1 янв 17
гость — «Владимир Вялый» пишет:

Поздравляю россиян с 17-м годом петуха!

Воскресенье, 14:09 - 1 янв 17
гость — «.....» пишет:

а что удивляться. в алексине жулик на жулике. простой пример. дочь пред.комитета имущ и земел. отношений, мать- риэлтор. семейные подряды там уже. коррумпирована власть алексинская настолько, что ничего уже не стесняются. сосновый бор рубят, домины строят... даже продолжать не хочу... вешать ...только вешать..

Воскресенье, 14:31 - 1 янв 17
гость — «еще пример» пишет:

муж-зам главы. жена судья. решение суда где риэлтор вышла замуж за покойника. кто выносил решение. догадайтесь. обнаглели от своей безнаказанности в конец. даже на судейскую пенсию им похрену. они ничего не боятся.

Воскресенье, 14:34 - 1 янв 17
гость — «еще пример» пишет:

лесные земли все или проданы или в аренде. что равнозначно. вешать...только вешать...

Воскресенье, 17:49 - 1 янв 17
гость — «Леон» пишет:

Ну а чего, другие депутатики тоже неплохие земельно-уголовные дела провернули - Иванцов, Федотов, Афонский ...

Воскресенье, 18:06 - 1 янв 17
гость — «Леону» пишет:

подскажите о каких земельных делах Афонского Вы говорите? Ведь к нему я ходила за помощью и защитой от рейдеров. Обидно будет разочароваться.

Воскресенье, 20:54 - 1 янв 17
гость — «Вася» пишет:

Кутлин плюс РоссельхозБанк равно большая афера . Выдача кредитов на левые конторы , поэтому и оценка большая а так какие Солопенки , Симоново это воздух . Может когда нибудь за них возьмутся какие-нибудь силовые структуры .

Воскресенье, 21:42 - 1 янв 17
гость — «Кутлин-Васе» пишет:

Вася, но если тебе известны факты поделись, а то надежды не оправдаются и так и будешь инкогнито писать, а я в солнечной Испании, жопу греть) с Новым годом, лохи!)

Воскресенье, 21:47 - 1 янв 17
гость — «Анарион» пишет:

Надо иметь хорошую крышу.

Воскресенье, 21:55 - 1 янв 17
гость — «-=-» пишет:

у вас у либерастпидорисов фашингтон крышей был все равно не помогло так и все другие крыши потом оказываются дырявыми.главное как карта ляжет.

Воскресенье, 22:34 - 1 янв 17
гость — «Сергей» пишет:

Если встречать НГ плохо сваренным самогоном, то как пройдёт весь год?..

Воскресенье, 23:42 - 1 янв 17
гость — «Вася» пишет:

Кутлину от Васи . Чуешь жаренным пахнёт .

Понедельник, 00:56 - 2 янв 17
гость — «алексинец» пишет:

Схема прежняя. Авванесян с груздем разорили Приволье, тубиспансер и тубсанторий. Втихаря толкнули и концы вводу.

Понедельник, 01:57 - 2 янв 17
гость — «-=-» пишет:

Культуралисты vs Либералы": борьба за новый мировой порядок
Грубо говоря, борьба за будущий мировой порядок ведется между левыми культуралистами и либералами.По мнению культуралистов, мир состоит из различных цивилизаций, несовместимых друг с другом. Во времена холодной войны шла борьба между христианским Западом и атеистическим Советским Союзом. Сейчас речь идет о борьбе между христианским Западом и исламизмом, который грозит..

Pax Americana рухнул. Мы уже не боремся за то, чтобы другие стали, как мы: сейчас мы должны бороться за то, чтобы не стать такими, как они. Но самое ужасное, на самом деле, то, что мы впервые после окончания Второй мировой войны никак не можем договориться о том, кто же наши враги.

Цитатник

Вы на это местная власть. А вы мычите! Вам каждый день по 70 миллионов дают?

Владимир Груздев, губернатор Тульской области

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