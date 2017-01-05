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Главная / Фольклор « 5 января 2017 »


Фермерский класс не вписался в стратегию Алексея Дюмина?

Фото "Тульские известия"

Письмо фермера из Щекинского района стало криком души мелкого сельского предпринимателя, которому препятствуют местные чиновники. 

 

В распоряжении редакции портала оказалось письмо фермера из Щекинского района Елены Шевченко к губернатору Тульской области Алексею Дюмину. Читал ли её обращение глава региона, нам достоверно неизвестно. Тем не менее поставленная проблема весьма актуальна и касается ни много ни мало, а выживания фермерского класса в Тульской области.





Суть письма заключается в том, что фермер Елена Шевченко столкнулась с препонами, которые чинят ей местные власти в реализации ее продукции, а точнее – молока.

 В 2015 году она получила грант от областного министерства сельского хозяйства и вырастила на своей ферме 15 коров. Когда же пришло время сбывать продукцию (молоко, творог, сметану, сыр и масло) на рынке, местные чиновники начали противодействовать торговле, хотя все надлежащие справки у Шевченко имелись. Более того, 13 декабря 2016 года представитель администрации Первомайского поселка потребовал от фермера оплатить за незаконную торговлю штраф.

“Что мне делать? В Туле торговля только в четверг, пятницу и в субботу. Куда мне девать свое молоко в остальные дни?” – спрашивает Алексея Дюмина фермер из Щекина. “Зачем тогда власти области выдают нам денежные средства, если мы не защищены никак от произвола местных властей?” – написала губернатору Елена Шевченко.

На первый взгляд остановить произвол чиновников поселка Первомайского можно одним телефонным звонком от имени Алексея Дюмина, хотя у них наверняка найдутся аргументы в оправдание своих действий. 

Но проблема на самом деле глубже. Чиновникам от областного сельского хозяйства проще отчитаться о количестве и объеме выданных грантов, чем по-настоящему заниматься фермерской потребкооперацией, помогать в организации фермерской торговли. 

По итогам недавней сельхозпереписи, в регионе осталось меньше 1000 фермеров и менее 200 тысяч личных подсобных хозяйств.  Причем в нашем регионе отчетливо прослеживается тенденция не к увеличению мелкого бизнеса на селе, а к сокращению.

К сожалению, это логика развития отечественного сельхозрынка. Стоит лишь процитировать соответствующий пассаж из Стратегии социально-экономического развития области до 2028 года: “Стратегические планы должны быть нацелены на отбор и стимулирование тех видов сельскохозяйственной деятельности, которые максимально эффективны в условиях Тульской области и которые предусматривают внедрение индустриальных технологий и координируются с работой предприятий пищевой промышленности области”.

Тульские фермеры в своем большинстве в эту стратегию, похоже, пока никак не вписываются… 

 

Комментарии к статье

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Четверг, 11:11 - 5 янв 17
гость — «-=-» пишет:

надо быть и коновалом и менеджером и юристом и врачом одновременно то для совков слишком.

Четверг, 11:17 - 5 янв 17
гость — «Фермер» пишет:

Лапаева, объясни свою работу. Где поддержка фермеров?

Четверг, 11:21 - 5 янв 17
гость — «народ» пишет:

Самоуправление в нашей многострадальной стране заканчивается в кабинете нашего Президента В В Путина, но Владимир Владимирович не может навести порядок в каждом регионе.Чиновники на местах после того как их утверждают местные депутаты становятся такими независимыми и самоуверенными. Они забывают о чем постоянно говорит Президент - все структуры власти должны создавать благо для народ, а не заниматься вредительством! Где наши депутаты? Они избрали сухаря и бездельника. Почему чиновнику не уважают депутатов и народ. Хорошее домашнее молоко нужно людям прежде всего. Фермеров, которые нас начинают кормит натуральными продуктами надо благодарить и создавать условия для реализации качественных продуктов. Чиновникам надо строить для фермеров крытые сельхозрынки. А у них кишка тонка.Они живут по принципу все хорошее надо закопать и уничтожить. Пусть народ питается в супермаркетах сомнительными по происхождению продуктами.ДЕПУТАТЫ-просыпайтесь??? И наведите порядок на своих территориях, помогайте Владимиру Владимировичу делать РОССИЮ богатой и сильной страной в мире!!!Власть принадлежит народу а не чиновникам!

Четверг, 11:23 - 5 янв 17
гость — «знающий» пишет:

Фермерша не отстегнула Раулю - Саше Душакову который в Щекине контролирует все торговые точки

Четверг, 11:24 - 5 янв 17
гость — «Олег» пишет:

Пробовал ее сыр на ярмарке. Вкуснятина, из настоящего молока. И женщина очень вежливая, всю её продукцию смог попробовать. Топленое молоко из настоящей русской печи.

Четверг, 11:24 - 5 янв 17
гость — «согласен» пишет:

Все торгаши работают строго под Раулем Душаковым из администарции щекинского раона

Четверг, 11:25 - 5 янв 17
гость — «Хе-хе» пишет:

Если уволить (сократить) 90% чиновников - это будет только на благо российской экономике! Не надо будет всяким бездельникам доказывать свою значимость и необходимость!

Четверг, 11:31 - 5 янв 17
гость — «вопрос» пишет:

А для чё вооще нужны чиновники?...

Четверг, 11:32 - 5 янв 17
гость — «Туляк» пишет:

Часть гранта надо было вернуть в виде налички, а вы по простоте крестьянской на развитие самой себя пустили. Так нельзя делать. Теперь не надо жаловаться ни на кого.

Четверг, 11:36 - 5 янв 17
гость — «Рауль Кастро» пишет:

Грант на 15 коров. Надо было купить ОДНУ корову, а остальные деньги отстегнуть кому надо, как все делают. И не было бы проблем, дали бы точку на рынке и получала бы еще гранты.

Четверг, 11:41 - 5 янв 17
гость — «Дюмян» пишет:

А, что я с этого поимею и, что Путяну отстегну?

Четверг, 11:59 - 5 янв 17
гость — «Леди» пишет:

Чиновники (на любом уровне)-мрази конченные.
Меня еще интересует судьба автоклуба, за который Калина бил челом перед Рыбкиной. Только такие идиоты-чиновники могут усердно лизать зад своему руководству и гнуть спину, а трудягу будут добивать всеми способами.
Напишите, где фермер продает молоко в Туле?

Четверг, 12:03 - 5 янв 17
гость — «Дед» пишет:

Рагулю хер в глотку, шоб шея не гнулась.

Четверг, 12:06 - 5 янв 17
Трофимов Игорь Анатольеви пишет:

проблема в том что ВВП и его денщик к народу не имеют не какого отношения и глупо писать им письма. не бывает не хорошего царя не гуманных бояр. правда лишь в народовластии. Слава Руси!

Четверг, 12:10 - 5 янв 17
гость — «Заинтересована» пишет:

С первого марта готова брать крупные поставки "молочки"для питания детей. Условие - качество.Как связаться с фермером ?

Четверг, 12:40 - 5 янв 17
гость — «шмайсер» пишет:

Бизнес начинается не с получения денег, а с проработки возможностей сбыта товара, услуг. Если нет сбыта, бизнес не начинают блять

Четверг, 13:09 - 5 янв 17
гость — «гость» пишет:

"Стратегия Алексея Дюмина" - вы это серьёзно? Не слишком пафосно? Как то смешновато!

Четверг, 13:25 - 5 янв 17
гость — «3648» пишет:

На фото бомжиха какая-то. Еще и торговать собралась.

Четверг, 13:32 - 5 янв 17
гость — «-=-» пишет:

А тем временем в самой России тоже неизбежно начнутся серьезные перемены.

В политическом аспекте неизбежна частичная смена действующих властных фигур. С весны российские сторонники клана Клинтон («Рейха») начнут тихо покидать насиженные чиновные места, уступая место представителям кланов-победителей. Однако, смена правительства целиком представляется маловероятной.

В экономике будут происходить разнонаправленные тенденции. Избыточно раздутый торговый и финансовый сектора (в том числе и малый бизнес) продолжат оставаться под серьезным давлением, но реальный сектор начнет развиваться более активно, в противном случае грядущего после перестройки экономики США противостояния нам не выдержать.
Не случайно в этом году в бюджетном послании Путина этому вопросу было отдано небывало большое место. И здесь самым большим ограничением для нашей страны является кадровый вопрос. Офисный планктон тяжело и медленно перестраивается с работы в офисном кресле на работу на производстве. А перестраиваться так или иначе придется. И государство будет вынуждено этому вопросу всячески содействовать, в том числе и зажимая виртуальный бизнес для массового выдавливания из него людей.

Четверг, 14:02 - 5 янв 17
гость — «Елене» пишет:

Сообщите где в Туле продаете свою продукцию?есть ли график?молоко Бежин Луг даже не скисается,вот чем мы травимся!

Четверг, 14:19 - 5 янв 17
гость — «любопытный» пишет:

А кто это у нее за спиной? Наши таджикские друзья? На фига она в таком случае вообще нужна?
Помогает властям проводить замену русского народа чурками?
Немецкие, канадские и австралийские фермеры сами работают.

Четверг, 14:49 - 5 янв 17
гость — «)))» пишет:

С земли и без маркировки молочкой торговать НЕЛЬЗЯ!Ждем отравлений???Почему нельзя торговать на рынке в Щекино при наличии вет.контроля?

Четверг, 15:12 - 5 янв 17
гость — «Цгость» пишет:

Куда смотрит минист сельского хозяйства Тулы Миляев , чем занимается пливать ему на фермеров. Гнать его в шею. Только приписками занимается, очко втерательством. А губернатора это устаивает.

Четверг, 15:51 - 5 янв 17
гость — «[::::]» пишет:

Руссиане, зачем вам молоко и сыр? Добрый дяденька Роттенберг привезет вам вкусного и полезного пальмового масла. Кушайте на здоровье!

Четверг, 16:27 - 5 янв 17
гость — «Диплодок» пишет:

Хватит городить фигню. Саша Душаков собственной тени боится, а вы тут из него лепите местного мафиози. Есть подозрение, что в ряде случаев торговля реально идет "с земли". А по Первомайскому - я поспрошаю, уточню. Мож, чего и расскажу потом.

Четверг, 16:57 - 5 янв 17
гость — «Иванко» пишет:

Письмо -то хоть до Царя дошло ? К нему надо было с торбой натурпродуктов идти. И дать сравнить какое пойло он сейчас пьет и какое должно быть на самом деле.

Четверг, 17:01 - 5 янв 17
гость — «Гость» пишет:

А какой пооизвол она имеет ввиду?
Сама решила коров разводить.
Если у нее молокозаводы не берут, значит качество говно.
Хочет на рынке продавать - велком, саободные места есть. Кто ей чем обязан? Колхознички обнаглели.
Им и кредиты дешевые, и льготы. Теперь еще их продукцию покупать. А вот мне не надо, я заводскому доверяю
Короче опять то же - чуть что "дюмин помоги".
А ведь ей никто не мешает- жиаи, работай
Халявщица

Четверг, 17:22 - 5 янв 17
гость — «гость. » пишет:

Правила фермеры должны соблюдать, копнешь, а там бардак : с ветлечебницы справок нет, коровы без прививок, добавляют хрень всякую в продукцию - по интернету вкусовые добавки берут, скотина заболела - в забой ее, а справку не дают на такую продукцию - продают ее в черную . В итоге народ подтравится - а отвечать кому ??? За собой надо смотреть вначале, а потом губеру писать письма .

Четверг, 17:53 - 5 янв 17
гость — «умник» пишет:

А сколько загублено хороших дел,начиная с прокуратуры и другими власть имущеми.

Четверг, 18:40 - 5 янв 17
гость — «гость» пишет:

где коровы а где дюмин она что с луны свалилась он тут не для этого.

Четверг, 19:17 - 5 янв 17
гость — «Читатель» пишет:

Жизнь меня научила, что правда редко бывает на одной стороне. Никому в голову не приходило, что у госпожи Шевченко может быть не все так уж чисто с документами на продукцию? Я вот лично за то, чтобы вся молочка проверялась самым строгим образом.

Четверг, 19:18 - 5 янв 17
гость — « гостю в 17:01 » пишет:

молокозаводы с фермерами имеющими небольшое поголовье коров не работают. Им объемы молока большие нужны, чтобы сразу залить молоковоз под завязку. Даже в крупных хозяйствах танкеры накопители-охладители молока ставят, чтобы набрать нужный объем молока в течение нескольких дней. Поэтому фермерам очень сложно реализовать свою продукцию. Потребительскую кооперацию загубили, а если бы заготконторы (пункты) работали, то у фермеров заботы были бы только по содержанию животных и получению от них качественной продукции.

Фермер готова торговать на рынке, только вот местная администрация ее туда не пускает, наверное потому, что на этом рынке одни тряпки продают.

Вывод такой: Миляев и его подчиненные - основная причина бедственного положения фермеров. Они привыкли работать только после ударов в зад, которыми награждал их Груздев. Поэтому А.Г. Дюмину надо решить вопрос: бить их постоянно по фейсам, или все же найти таких, которые знают дело, умеют и хотят работать на благо области.

Четверг, 19:19 - 5 янв 17
гость — «мимокрокодил» пишет:

фермеры.хехе

Четверг, 19:22 - 5 янв 17
гость — «шариков» пишет:

Надо возрождать колхозы и совхозы.

Четверг, 19:40 - 5 янв 17
гость — «...» пишет:

Фермеры - это 19 век. Крупные агропредприятия нужны! Там и качество, и количество.

Четверг, 19:47 - 5 янв 17
гость — «покупатель» пишет:

Вы берёте молоко Тульское? Посмотрите Берёшь молоко одоевское, спасское так на стенках кувшина ( у меня прозрачный)сметану не отмыть. К сожалению органы, которым надлежит следить за продукцией совсем не работают или есть другие причины.В магазине "Магнит" что на ул. Шухова, товар в зал вывозят гнилой . Бардак

Четверг, 20:05 - 5 янв 17
гость — «Как бы матчасть» пишет:

Агробизнес в нашей стране имеет две крайности. С одной стороны это подобия крупных хозяйств жестко вписанные в схемы... с другой стороны вот такие фермеры, живущие на подачки с барского плеча и нужные только для галочки, а также чтобы накачивать схемы госденьгами(как пример что альтернатив им нет)... женщине надо определиться с точкой безубыточности своего бизнеса и искать дополнительные возможности по реализации, наверное немного стоит поучиться именно экономике... чтобы развивать проект дальше...

Четверг, 21:22 - 5 янв 17
гость — «Мендель» пишет:

Пейте молоко слоновье - будет вам Здоровье!

Четверг, 21:29 - 5 янв 17
гость — «ветнадзор» пишет:

Правильно делают местные власти, что не дают торговать с "земли". А потом думаем чем же траванулись мы и наши дети... А что ж эта, так называемая фермерша не поставит палатку соответствующую санитарным нормам... Значит с документами то не все в порядке... А нахаляву то конечно, встал продал, денежки взял и вперед. А как пришли штраф требовать за незаконную торговлю, так давай письма писать.Не засоряйте голову Губернатору г-жа Шевченко, а лучше подумайте о законности Вашего бизнеса.

Четверг, 22:33 - 5 янв 17
гость — «Шепелёвой» пишет:

Допекли женщину своими запретами. Документы на животных и ветсправка есть, дайте торговать на рынке.

Четверг, 23:08 - 5 янв 17
гость — «Зато Миляева повысили...» пишет:

В сельском хозяйстве полный "загон"... Цельным, наразбавленным молоком торговать "низя", а порошковым с тульского завода - можно! Там вся санитария соблюдена, только пить там нечего!!!
Сейчас натуральная, качественная продукция разве что Одоевского маслозавода...
ГОСТовская, как в советские времена. Так что советую всем, кто хочет хороших молочных продуктов, покупайте одоевское.
Поверьте, это не реклама - их продукция в рекламе не нуждается...
Всегда брала, беру и буду брать только одоевскую молочку...

Четверг, 23:37 - 5 янв 17
гость — «Для тех кто пьёт молокозаводское» пишет:

Те кто не пил парного, ночного, и просто не сепарированного молока, вряд ли поймут что такое Молоко из под коровы, многим противопоказано, многим не нравится(не вкусно), но нет ничего общего с сан нормами у этих продуктов, недавно здесь была статья про сыр об этом, тем ни менее я пока не видел ни одного пострадавшего от натуральных продуктов, однако, такой продукт практически под запретом...

Четверг, 23:39 - 5 янв 17
гость — «Музыкант» пишет:

Процесс деградации Российского государства после развала Союза затормозился, но не остановился.

Производство, а тем более сельское хозяйство - это образ жизни. Кто из этих мудрых комментаторов-критиков фермера согласятся навоз выгребать за коровами.
Поэтому после того, как на руинах этого разложившегося государства появятся необходимые условия для людей созидающих в т.ч. и в сельхоз производстве, потребуется не одно поколение соотечественников, прежде чем появються ощутимые результаты.

Со мной работает девчонка из Алексина. Они со свекровью уже несколько лет назад подсчитали и прослезились. Продали почти всю скотину, оставив только для личных нужд и направили свою крестьянскую закалку на разведение собак декоративных пород.
Если до этого они еле, еле выходили и в ноль, то сейчас у них, не смотря на падающий рынок, рентабельность один к десяти, т.е. на каждый вложенный рубль, они получают 10 прибыли.

У нас народ трудолюбивый и предприимчивый, просто государство людоедское. Оно мутирует, но пока ещё не поменялось.

Сколько советские войска погубили в Афгане народу из 9 млн. населения? 10, 15, а может все 20%. И чем это закончилось?

А сейчас, что происходит на востоке Украины и в Сирии?

Это только на первый взгляд кажется, что проще повлиять на конъюнктуру рынка сырья, чем заниматься реальным оздоровлением экономики, а в результате имеем то, что имеем.

Пятница, 00:36 - 6 янв 17
гость — «С пяточка» пишет:

Надо было девочкам с надзора творожка давать! У нас стоит одна, так никакие проверки ее не касаются, тоже молочком кислым людей потчует

Пятница, 04:27 - 6 янв 17
гость — «Гость» пишет:

Насколько я знаю, реализация фермерской продукции регламентируется довольно простыми, но справедливыми правилами. Нашим же фермерам чаще всего кажется, что заморачиваться с выполнением этих правил - лишняя головная боль. Можно сколько угодно кричать про то, как “власть притесняет торговлю”, но если (не дай Бог) отравится куча людей - сразу начнут кричать про то, что “власть не контролирует качество продукции”!

Цитатник

.... мною оказана помощь в виде краски на ремонт 7 подъездов.

С. Честюнин, депутат Тульской городской Думы.

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