Главная / Фольклор « 5 января 2017 »

Фермерский класс не вписался в стратегию Алексея Дюмина?

Фото "Тульские известия"



Письмо фермера из Щекинского района стало криком души мелкого сельского предпринимателя, которому препятствуют местные чиновники.

В распоряжении редакции портала оказалось письмо фермера из Щекинского района Елены Шевченко к губернатору Тульской области Алексею Дюмину. Читал ли её обращение глава региона, нам достоверно неизвестно. Тем не менее поставленная проблема весьма актуальна и касается ни много ни мало, а выживания фермерского класса в Тульской области.









Суть письма заключается в том, что фермер Елена Шевченко столкнулась с препонами, которые чинят ей местные власти в реализации ее продукции, а точнее – молока.

В 2015 году она получила грант от областного министерства сельского хозяйства и вырастила на своей ферме 15 коров. Когда же пришло время сбывать продукцию (молоко, творог, сметану, сыр и масло) на рынке, местные чиновники начали противодействовать торговле, хотя все надлежащие справки у Шевченко имелись. Более того, 13 декабря 2016 года представитель администрации Первомайского поселка потребовал от фермера оплатить за незаконную торговлю штраф.

“Что мне делать? В Туле торговля только в четверг, пятницу и в субботу. Куда мне девать свое молоко в остальные дни?” – спрашивает Алексея Дюмина фермер из Щекина. “Зачем тогда власти области выдают нам денежные средства, если мы не защищены никак от произвола местных властей?” – написала губернатору Елена Шевченко.

На первый взгляд остановить произвол чиновников поселка Первомайского можно одним телефонным звонком от имени Алексея Дюмина, хотя у них наверняка найдутся аргументы в оправдание своих действий.

Но проблема на самом деле глубже. Чиновникам от областного сельского хозяйства проще отчитаться о количестве и объеме выданных грантов, чем по-настоящему заниматься фермерской потребкооперацией, помогать в организации фермерской торговли.

По итогам недавней сельхозпереписи, в регионе осталось меньше 1000 фермеров и менее 200 тысяч личных подсобных хозяйств. Причем в нашем регионе отчетливо прослеживается тенденция не к увеличению мелкого бизнеса на селе, а к сокращению.

К сожалению, это логика развития отечественного сельхозрынка. Стоит лишь процитировать соответствующий пассаж из Стратегии социально-экономического развития области до 2028 года: “Стратегические планы должны быть нацелены на отбор и стимулирование тех видов сельскохозяйственной деятельности, которые максимально эффективны в условиях Тульской области и которые предусматривают внедрение индустриальных технологий и координируются с работой предприятий пищевой промышленности области”.

Тульские фермеры в своем большинстве в эту стратегию, похоже, пока никак не вписываются…