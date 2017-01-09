Главная / PRяники виртуальные « 9 января 2017 »

Тульские пряники и "проплаченные тролли"*

Мнение о нашем портале краеведа Сергея Демидова.

"Проституционный" сайт "Тульские пряники" обратился к этой острой для Тулы проблеме. Но обратился совсем не для того, чтобы ее решить, а чтобы, как всегда, просто раздуть дискуссию, брех и пустозвонство. Чего стоит, например, комментарий редактора, уже не первый раз переворачивающего наизнанку мои слова и без всякого моего разрешения перепечатывающего мои комментарии и публикации в других СМИ.



Я никогда не сотрудничал с этим порталом и ни коим образом не несу ответственности за их комментарии. Ирония редактора, хозяина и прочих лиц из ТП здесь совсем не уместна. А может, и не ирония. Такова позиция господ "пряничников". Вернее, как всегда, ее полное отсутствие.

Теперь о комментариях в мой адрес. Всем хорошо известно, что такие комменты здесь пишут проплаченные тролли. И эти комменты никак не выражают мнения туляков. Аргументация этих троллей примитивна до крайности. Мысли никакой. Ведь никто и нигде не писал о том, что в тех домах, которые я предлагаю сохранить, надо непременно жить. В голову этих троллей никак не приходит, что все эти памятники можно и нужно использовать для развития туризма, для социально-культурных, рекреационных целей, для развития городской инфраструктуры. И никогда не придет, потому что пишут они только то, что им укажут. Давний тульский прием - призыв к массовому сносу старого. Только недавно на публичных слушаниях по вопросу о строительстве на ул. Свободы звучали точно эти же фразы. Догадываетесь, кто их сочиняет и кидает в массы? Правильно, очень заинтересованные в таком строительстве лица и структуры.

Вот, собственно, и все. В дальнейшем никаких моих комментариев на ТП не будет. Я не намерен вести никаких дискуссий с лицами, позиция которых определена свыше и проплачена.

Мы рады, что публикации на нашем портале по-прежнему вызывают столь бурную реакцию у читателей. Это в очередной раз убеждает нас, что мы на правильном пути. В отличие от СМИ, мы практически всегда высказываем свою позицию, кто бы и как бы к ней ни относился. И даем высказаться другим, в том числе уважаемому нами Сергею Демидову.



* Тролль (швед. Troll — очарование, колдовство) — сверхъестественное существо из скандинавской мифологии — представляют собой горных духов, ассоциируемых с камнем, обычно враждебных человеку.