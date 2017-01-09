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Главная / PRяники виртуальные « 9 января 2017 »


Тульские пряники и "проплаченные тролли"*

Мнение о нашем портале краеведа Сергея Демидова.

"Проституционный" сайт "Тульские пряники" обратился к этой острой для Тулы проблеме. Но обратился совсем не для того, чтобы ее решить, а чтобы, как всегда, просто раздуть дискуссию, брех и пустозвонство. Чего стоит, например, комментарий редактора, уже не первый раз переворачивающего наизнанку мои слова и без всякого моего разрешения перепечатывающего мои комментарии и публикации в других СМИ.

Я никогда не сотрудничал с этим порталом и ни коим образом не несу ответственности за их комментарии. Ирония редактора, хозяина и прочих лиц из ТП здесь совсем не уместна. А может, и не ирония. Такова позиция господ "пряничников". Вернее, как всегда, ее полное отсутствие.

Теперь о комментариях в мой адрес. Всем хорошо известно, что такие комменты здесь пишут проплаченные тролли. И эти комменты никак не выражают мнения туляков. Аргументация этих троллей примитивна до крайности. Мысли никакой. Ведь никто и нигде не писал о том, что в тех домах, которые я предлагаю сохранить, надо непременно жить. В голову этих троллей никак не приходит, что все эти памятники можно и нужно использовать для развития туризма, для социально-культурных, рекреационных целей, для развития городской инфраструктуры. И никогда не придет, потому что пишут они только то, что им укажут. Давний тульский прием - призыв к массовому сносу старого. Только недавно на публичных слушаниях по вопросу о строительстве на ул. Свободы звучали точно эти же фразы. Догадываетесь, кто их сочиняет и кидает в массы? Правильно, очень заинтересованные в таком строительстве лица и структуры. 

Вот, собственно, и все. В дальнейшем никаких моих комментариев на ТП не будет. Я не намерен вести никаких дискуссий с лицами, позиция которых определена свыше и проплачена.

Мы рады, что публикации на нашем портале по-прежнему вызывают столь бурную реакцию у читателей. Это в очередной раз убеждает нас, что мы на правильном пути. В отличие от СМИ, мы практически всегда высказываем свою позицию, кто бы и как бы к ней ни относился. И даем высказаться другим, в том числе уважаемому нами Сергею Демидову.    

 * Тролль (швед. Troll — очарование, колдовство) — сверхъестественное существо из скандинавской мифологии — представляют собой горных духов, ассоциируемых с камнем, обычно враждебных человеку.

Комментарии к статье

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Понедельник, 11:36 - 9 янв 17
гость — «гость» пишет:

Демидов - мужик! Мо-ло-дец!

Понедельник, 11:39 - 9 янв 17
гость — «Прозрачные стёкла врут» пишет:

Давай покрасим серый домик в чёрный цвет
Давай покрасим серый домик в чёрный цвет
___________________________________________________
тоовагрищи!!!!
Для революции нам необходимы диверсанты-экскаваторщики,диверсанты-электрики и диверсанты-сантехники.

Понедельник, 11:54 - 9 янв 17
гость — «Редактору» пишет:

Вы так мужика до инфаркта доведете. Он много лет думал, что тролли это проплаченные Рыбкиной чиновники, а теперь и жители ул. Свободы, проплаченные застройщиком, а оно вот как оказалось: тролль - это сверхъестественное существо, пугающее местных жителей своими размерами и колдовством.

Понедельник, 13:13 - 9 янв 17
гость — «гостям» пишет:

Здание администрации ТО вместе с внутренним двориком, выкрашенное в чёрный цвет, с высоты птичьего полёта станет подобно квадрату Малевича. Вот Вам господа и НОВАЯ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСЬ-авангардизьм!
Тайный смысл, вложенный в «Чёрный квадрат», можно тогда сформулировать так: мир, окружающий нас, только на первый, поверхностный, взгляд выглядит плоским и черно-белым. Если человек будет воспринимать мир объемно и во всем разноцветии, его жизнь кардинально изменится. Миллионы людей, которых по их словам инстинктивно притягивало к этой картине, подсознательно чувствовали объемность и разноцветность «Черного квадрата».

Черный цвет поглощает все другие цвета, поэтому увидеть в черном квадрате разноцветный куб достаточно сложно. А увидеть за черным белое, за ложью правду, за смертью жизнь сложней многократно. Но тому, кому удастся это сделать, откроется великая философская формула.

Понедельник, 13:23 - 9 янв 17
гость — «Демидову» пишет:

"Теперь о комментариях в мой адрес. Всем хорошо известно,что такие комменты здесь пишут проплаченные тролли."
.........
"В дальнейшем ни каких моих комментариев на ТП не будет. Я не намерен вести никаких дискуссий с лицами, позиция которых определена свыше и проплачена."
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Удобная позиция, дядя! Все, кто пишет против -проплаченные троли, а кто за -борцы за справедливость. А может Вас поддерживают троли и придурки, можно и так развернуть. Настучали Вы много, но в основном бестолково, с явными переборами: "а рядом с 1-2-этажной застройкой - здания до 36 м?" -это весь гнилой центр города оставить и молиться на развалюхи? Да ещё заставить собственников поддерживать этот хлам в "историческом" состоянии без всяких благ цивилизации. Если не хочешь сам туда переехать, то хоть пройдись по этим улицам, а ещё лучше зайди во дворы -даже на проспекте Ленина за историческими кирпичными фасадами разваливающиеся гнилушки.

Понедельник, 15:20 - 9 янв 17
гость — «любопытный» пишет:

Довольно убогая обида не по адресу интеллигента советско-путинского периода, пишущего челобитные начальству. Дядя, эти тролли - тролли тов Пу, Дюмина, партии жуликов и воров и ничьи больше. "...заинтересованные в таком строительстве лица и структуры" - оттуда же. Ну да, вы же, настоящие тульские интеллигенты и краеведы, политикой не интересуетесь. Пишите письма! Ха-ха-ха!

Понедельник, 15:44 - 9 янв 17
гость — «Алёша 77» пишет:

У защитника ветхого и аварийного жилья господина Демидова значит такая позиция-кто против ветхого и аварийного жилья и за развитие города то они все проплаченные тролли.

Понедельник, 16:45 - 9 янв 17
гость — «Туляк» пишет:

Ну кто же против? Аварийную недвижимость необходимо реставрировать и использовать как украшение города!

Понедельник, 16:49 - 9 янв 17
гость — «Туляку» пишет:

Прошёлся по Тургеневской и не нашел ни одного ветхого дома, которым можно было бы украсить город. Что реставрировать будем, а???

Понедельник, 17:12 - 9 янв 17
гость — «мамай» пишет:

дуче

Понедельник, 17:30 - 9 янв 17
гость — «Туляку» пишет:

гость — «Туляк» пишет:

Ну кто же против? Аварийную недвижимость необходимо реставрировать и использовать как украшение города


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Как вы это себе представляете? Допусти на ул. Каминского, в той части, что от пр. Ленина к базару, среди стоящих там халабуд имеется дом, относящийся к культурному или историческому наследию. Начинаем его реставрировать, вкладывая туда 100-150 млн. руб. И вот он готов, свеженький, нарядный, такой, как когда то его купчина построил. А рядом - справа, слева, напротив - ветхость жуткая, аварийная, с десятком вывесок разных форматов на каждом доме. Полагаете, что отреставрированный дом будет служить украшением города или даже улицы? Да никогда.... И что с ним делать ?...Снимать с фундамента и куда-нибудь перетаскивать? Только вот куда и зачем?

Понедельник, 17:43 - 9 янв 17
гость — «SCHWAB» пишет:

Дедушке нравятся ветхие и аварийные халупы в центре Тулы. А что в этих халупах до сих пор живут люди в скотских условиях без воды,газа,канализации и с туалетом на улице как в деревне,да плюс ещё крысы с мишами,ему на это глубоко на срать.Главное для него-это историческая,полуразвалившаяся,гнилая,ценность в центре Тулы.

Понедельник, 17:47 - 9 янв 17
гость — «гнилая ценность» пишет:

Дедушка высказал свое мнение. Только так дедушку и могут заметить на его неприметной работе. Иначе бы никто и не знал о том, что на белом свете есть такой дедушка!

Понедельник, 20:45 - 9 янв 17
гость — «Для 17:43» пишет:

То что люди живут в ужасных условиях в Туле или вне её - это конечно безобразие, только причём здесь краевед и планы по рестарврации? Людей давно уже надо было расселить или дать возможность получения льготной ипотеки.

Понедельник, 22:20 - 9 янв 17
гость — «Тому, кто Туляку писал 17:30» пишет:

Вы писали будто на каждой центральной улице всего 1 дом - памятник, а остальные халупы, это далеко не так. Если есть несколько домов не представляющих ценности, то на этом месте можно возвести красивый объект стилизованный под старую архитектуру с небольшой этажностью (не выше др. домов), т.е. можно удачно вписать здания в общую картину, как это делают в др.городах России и за рубежом

Понедельник, 22:41 - 9 янв 17
гость — «Телевизор» пишет:

Молодец, Сергей Иванович!

Вторник, 01:43 - 10 янв 17
гость — «Тула» пишет:

(Мы рады, что публикации на нашем портале по-прежнему вызывают столь бурную реакцию у ..)-позицию?ха-ха,не льстите себе-большая редкость путЕвый,умный коммент-остальное срач,и оскорбления друг-друга.
Да и темы зачастую-высосаны из пальца ,или как ро груздева,каждую хрень писали,и комменты вы,видно,неугодные удаляете.Особо гордиться нечем,в Туле по прежнему-задница везде!

Вторник, 01:47 - 10 янв 17
гость — «JACQUES» пишет:

Господин с бородкой и защитник ветхой,полугнилой старины с характером.Иш как заговорил.Везде у него проплаченные тролли.

Цитатник

Одна из главных задач - сохранение трудового коллектива, скота и урожая

Вячеслав Дудка - губернатор Тульской области

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