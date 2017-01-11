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Наш путь - фермерские кооперативы

Министр сельского хозяйства отчитался губернатору о поддержке мелких сельхозпроизводителей.

На днях мы опубликовали обращение фермера из Щекинского района к губернатору, которая пожаловалась Алексею Дюмину, что местные чиновники чинят препятствия в реализации ее продукции.

Вчера на оперативном совещании перед губернатором отчитывался министр сельского хозяйства Дмитрий Миляев, который заявил, что в дополнение к действующим в регионе рынкам в 2017 году намечается открытие фермерских рынков в Туле и в Заокском районе.

Не знаем, как насчет нового фермерского рынка в Туле, но в Заокском районе инициатива по его созданию на границе Тульской и Московской областей принадлежит энтузиастам из кооператива LavkaLavka. Мы писали о его строительстве еще летом прошлого года.

Правда, цены на экологически чистую фермерскую продукцию будут кусаться. 

“В планах создание шести сельскохозяйственных кооперативов. Кооперация призвана не только объединить усилия фермеров, стимулировать производственный процесс в фермерских хозяйствах, но и повысить эффективность сбыта продукции”, - доложил областной министр сельского хозяйства.

Хорошо, что губернатор и министр отреагировали на обращение фермера.

Комментарии к статье

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Среда, 11:48 - 11 янв 17
гость — «Туляк» пишет:

Когда за дело берутся чиновники- надо бежать куда глаза глядят, ибо результатом таких работ являются отчеты.......

Среда, 12:06 - 11 янв 17
гость — «Спец» пишет:

Видимо, кто-то из БД читает мои заметки. :)
Только вот слова-то они передрали, а смысла написанного не поняли.
При нынешней власти никакие кооперации невозможны, ибо они в корне противоречат самой сути режима неофеодалов, которым относительно свободные мелкие буржуйчики , да ещё и объединённые в кооперативы - нож в задницу и прямая угроза.
Это для социализма капитализм был отсталым строем, кое-как, с диким перерасходом ресурсов и труда, тягающимся с гораздо меньшим по количеству населения и ресурсам соцблоком, а для феодалов из кооператива "Озеро" буржуи - это страшное и непонятное будущее, которое их непременно сожрёт по законам истоии.
Так что фермеров прошу успокоиться, ничего не будет. :)

Среда, 12:07 - 11 янв 17
гость — «Про министра дармоеда» пишет:

Министр сельского хозяйства отчитался губернатору о поддержке мелких сельхозпроизводителей - СКОЛЬКО ДЕНЕГ НАПИЛИЛ И СКОММУНИЗДИЛ - КОРРУМПИРОВАННЫЙ МИНИСТР НЕ СКАЗАЛ?!

Среда, 12:16 - 11 янв 17
гость — «Отличная новость» пишет:

Год начался весьма эффективно, за пару дней уже было принято несколько важных решений! Надежды на счастливое будущее Тульской области восхлынули с новой силой.

Среда, 12:17 - 11 янв 17
гость — «Фермер» пишет:

Поэтому и цены у нас такие! Этому дай, тому отдай, за крышу заплати...

Среда, 12:18 - 11 янв 17
гость — «Читатель» пишет:

Интересно готовы ли будут туляки выкладывать такие деньги за экологически чистые продукты? Но это уже второстепенный вопрос, главное, что фермерам дали такую возможность.

Среда, 12:21 - 11 янв 17
гость — «Наёмник у фермера» пишет:

А кто Вам сказал, что это экологически чистые продукты? Кошки этот сыр не едят...

Среда, 12:22 - 11 янв 17
гость — «Фермеру» пишет:

Сразу видно комментарий писал не фермер. Если ты не можешь выйти честно на данный рынок, то это уже твои проблемы. А если ты фермер, то уж точно должен знать откуда происходит такое ценообразование на настоящую продукцию.

Среда, 12:27 - 11 янв 17
гость — «Депутат » пишет:

Уже и Чистюнин -честный фермер, строит на южном фермерский рынок

Среда, 12:29 - 11 янв 17
гость — «Не верю фермерам в коррумпированной России» пишет:

Раньше подделывали дешевую водку, а теперь дорогую - только такой путь даёт гарантированную высокую прибыль.
И крыша тут очень помогает! Проще в магазине купить полутухлое мясо (или ещё что нибудь) наклеить фермерскую бирочку - на рынке два дурака: один покупает, другой продаёт - кто кого обманет, тот и в прибыли...

Среда, 12:47 - 11 янв 17
гость — «Ну и на ... нужны такие фермер» пишет:

Осетинскому красная цена 300 рублей. Хороший сыр должен стоить 400-500 за глаза. А дороже - те, которые по нескольку месяцев выдерживаются. И это исключительно из натурального молока. Ну, а пальмовые поделки - раз в 5 дешевле.

Среда, 12:51 - 11 янв 17
гость — «Лопатыч» пишет:

«Ну и на ... нужны такие фермер» пишет:

Осетинскому красная цена 300 рублей. Хороший сыр должен стоить 400-500 за глаза.
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Откуда такие познания? Не путай хотелки со своей покупательской способностью.

Среда, 15:04 - 11 янв 17
гость — «Аргинзонкирменпулс» пишет:

Больше товаров! Товарищи! Больше критики!

Среда, 15:14 - 11 янв 17
гость — «Мимокрокодил» пишет:

Хотите расскажу вам историю о Русском Мире? Не хотите? А пофиг - вот. Есть такой депутат Госдумы, авторитетный бизнесмен из Дагестана Умахан Умаханов. Образование - зооинженерный факультет Саратовского государственного аграрного университета, который он закончил в 38 лет (в 2003 году). Ну, все ясно: "баращка хотшешь?". В волшебном Путинленде, где неизвестные гномы куют Vergeltungswaffe, не имеющее аналогов в мире и от которого ссытся без памперсов весь бездуховный Запад, этот чабан является владельцем Подольского электромеханического завода. Причем Умаханов имеет хорошие отношения с властями и неоднократно награжден: в 2000 году удостоен Благодарности Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами РФ В. В. Путина. А в 2002 году Указом Президента РФ В.В. Путина награжден Орденом Мужества. Вот так вот!

Завод же интересен тем, что выступает монопольным производителем гидравлических систем для подвижных пусковых комплексов "Ярс" (также не имеющих в мире никаких аналогов и приводящих в ужас бездуховных эльфов). А Эрефовка в последние годы озабочена локальной такой гонкой вооружений. Зачем и для чего - не ясно, но вот на оборонку тратятся гигантские средства (параллельно с яхтами бурхановичей и дивидендами олигархов).

Все было бы заебись, но заводик находится в предбанкротном состоянии, а его долг составляет несколько миллиардов рублей (только перед Сбербанком - почти 1,4 миллиарда рублей) и уже с июня 2016 года он никаких поставок не ведет. Хотя ему даже проплатили заказы на 2017 год вперед. Бесполезно. Деньги куда-то пропали ("баращка хотшешь"?).*

Теперь россиянцы, готовые "противососать" с Западом по всему земному шарику, ломают голову - как же им из говна и палок наклепать ракеток православных и безаналоговых, если заводик авторитетного дага (на котором работники в среднем получают около 30 тысяч рублей!) не справляется с гособоронзаказом? А вообще у господина Умаханова были наполеоновские планы по освоению государственного бабла - например, он планировал в родном Дагестане начать производство зенитных установок**.

Кстати, что касается зенитных установок, то лишний раз напомню, что НПО "Алмаз-Антей", который разрабатывает и производит безаналоговые (а як же) комплексы С-300, С-400 и так далее, порядка 10 лет возглавлял азербайджанский торговец с рынка (в прямом смысле этого слова) Ашурбейли, открыто выводивший баблос в США и распродавший в Москве большую часть недвижимости НПО (или сдав ее в аренду). Никаких претензий к нему со стороны ФСБ и т.п. компетентных органов не возникло, хотя небольшое расследование было как бы проведено.

Граждане, заканчивайте рассказывать друг другу сказки про "геополитическое противососание", про "вызовы Западу" и "курсы Великого Кормчего". Это банальная колония, дырка от бублика, концлагерь мягкого режима. Здесь орудуют иностранные Дома и этнические ОПГ, здесь ничего не осталось ни святого, ни ценного, здесь все или фейк, или карго, или потлач, а также и то, и другое вместе взятое. Даешь деколонизацию Северной Евразии! Требуем гражданских прав от метрополий!

* - на самом деле в россиянском ВПК царит везде одна и та же жопа - почти все предприятия либо уже в предбанкротном состоянии, либо как какой-нибудь Уралвагонзавод - глубоко убыточны. Я так понимаю, их собственники водопад государственного бабла рационально перенаправляют в офшоры, а на заводы вешают долги.

** - дело не в национальности, но подобных людей в принципе нельзя подпускать к сколько-нибудь технологическому бизнесну. Однако, в РесФеде действует жесткое правило - нет ничего невозможного. Поэтому иногда всевозможные "уникальные предприятия" возглавляют (или владеют ими) откровенные кретины из кишлаков с начальным средним образованием.

хехе

Среда, 15:36 - 11 янв 17
гость — «Боярин» пишет:

А сколько податей с душь сегодня собрали? Что то мало наверное кони сдохли или мошна порвалась на обочине. Где опричники? Почему волости плохо работают. Где сажа.

Среда, 15:42 - 11 янв 17
гость — «мечта» пишет:

Нет , что ни говорите, а слова - очень красивые:
Наш путь - фермерские кооперативы

Именно это , по хорошему и надо- КООПЕРАТИВЫ. И объединять не только фермеров, но и мелких производителей.Да и просто сельских жителей, даже кто летом живет- ведь яблоки например родятся - девать некуда- гноят
Или коров многие держат- 1-2 , тоже людям интересно часть продукции сдать.
И как-же такого добиться, чтоб продукцию эту по желанию можно было без проблем сдать на реализацию.

Интернет нужен и продажи через интернет. Но заниматься этим не может каждый мелкий собственник, а надо именно кооперироваться!

Но что это не понравится хозяевам сетей - это факт. И козни будут строить. Интересно это понимают наши руководители

Среда, 15:47 - 11 янв 17
гость — «Шел мимо» пишет:

Насчет производства в Дагестане зениток, ничего не скажу, но кое что изготавливают. Буйнакск, например, связан с "вертушками". Каспийск тоже не дремлет, по... торпедам. Кстати, во время взрыва подлодки "Курск" в торпедном отсеке находился представитель завода. Гражданское лицо. Пресса сразу сообщила об этом, потом как-то тихо умолкли.
По гидравлике ПТМ "ЯРСов", я думаю имитация. Наверное, попросили ребята, "за большой лужой," притормозить производство, вот нашли отговорку. Политика, понимашь? У нас в стране хаос не простой, а хаос в хаосе, а это уже система.
Не удивляйтесь Кроко, после присвоения сердюкову героя россии, я верю, что земля плоская!

Среда, 15:51 - 11 янв 17
гость — «Лопатычу» пишет:

На 1 кг осетинского сыра идет 5 литров молока, на 1 кг твердого - до 10 л. Закупочная цена настоящего жирного молока (4-5%) - 20 рублей литр (сейчас может чуть больше). Хотите сказать, что ах какая работа стоит 2000 рублей за кг? Да у нас уже корейцы жируют на сырах, которые молоко вчера только увидели. Разреши конкуренцию и сдует этих "фермеров" как и не было.

Среда, 15:54 - 11 янв 17
гость — «=-=» пишет:

Жуткий мрак коррупции с застоем
Нас окутал, чуть не погубив.
Но впадать в отчаянье не стоит -
Всё наладит кооператив.

Была эпоха - ей-ей,
Период был - будь здоров, -
Союз фальшивых вождей
И настоящих воров.

А нынче Энгельс и Маркс
С восторгом сомтрят на нас.
И явно им по душе,
Что будет мясо в борще.

Ждёт нас путь крутой, а не пологий,
Но порыв в душе не укротить.
Несмотря на дикие налоги,
Мы найдём, чем рэкету платить.


Прошлых лет идейные пираты
Извратить пытались нашу жизнь.
Но проснулся наш кооператор
И на дне построит коммунизм.

... И будет мясо в борще,
А также всё вообще.

Среда, 16:06 - 11 янв 17
гость — «СВОБОДУ РУССКОМУ ГЕРОЮ ПОЛКОВНИКУ КВАЧКОВУ В.В.!» пишет:

Родина Е.А., кандидат юридических наук, тема научных исследований «Терроризм», «Борьба с преступлениями, связанными с отмыванием денежных средств, добытых преступным путем и финансированием терроризма»
Правовой анализ последних уголовных дел Квачкова Владимира Васильевича. Часть 1.
Давно наблюдаю за возбуждением уголовных дел против полковника ГРУ, Квачкова Владимира Васильевича. Хочу дать правовой анализ последних уголовных дел с точки зрения Российского права и международной практики. Я постараюсь объяснить почему боевой офицер, кавалер трех орденов, полковник ГРУ Квачков В.В. не опасен для мира и России, а даже полезен.
Для мировой закулисы лучше и полезнее: Анатолий Чубайс, уличённый в воровстве капиталов у своих же хозяев, которые его поставили «смотрящим за Россией», а по сути, он агент КГБ, выполняющий эту роль, бояться они Квачкова, который открыто, говорит, кто есть Чубайс, Кудрин, Греф и другие лица из либерально-экономической элиты.
В своей статье «Дети госбезопасности» я разъяснила суть спецоперации по внедрению Чубайса, Грефа, Кудрина, Путина, Медведева и других в мировую финансовую и политическую элиту. Квачков двойной игры не играет, говорит как есть и как умеет, что, на мой взгляд – это политическая позиция, но не преступление и тем более не экстремизм и не терроризм.
Сразу оговорюсь, во многих вопросах по Новороссии, Крыму, будущем социалистического развития России, и ряду других вопросах, ряду эпитетов о «жидо-масонстве» я не совсем согласна с Квачковым В.В., но это темы для дискуссии и обсуждений, но никак не возбуждения уголовного дела, и тем более содержания Квачкова в тюрьме.
Материалы и фактические обстоятельства дела.
В силу допуска меня к любой информации, мне стали известны материалы уголовного дела № 28410, результаты ОРМ, рапорты, опросы по последнему ролику в интернете под названием «Квачков ИК-5 в Мордовии», акты экспертных заключений, рапорты оперативного работника ФСБ Журавлева А.Б., по заявлению которого и возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 205 ч.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма». Ролик https://www.youtube.com/watch?v=kcWyuTByYEQ от 09.07.2015 года в деле указан как «Квачков ИК-5 в Мордовии». По адресу, указанному в деле никакого ролика нет. Видео недоступно. Я нашла видео в интернете, по описанию похожее на вменяемое Квачкову, как призыв к вооруженному восстанию и осуществление террористической деятельности. https://www.youtube.com/watch?v=CpOntMezrg4 Несколько раз просмотрела.
Старший оперуполномоченный по ОВД отдела УФСБ России по РМ в п.г.т. Явас, майор Журавлев А.Б. явно перестарался или просто выполнял команду начальства.
Не из текста видеоролика, не из теста на бумажном носителе невозможно услышать и тем более осознать, что Квачков призывает к насильственному захвату власти и осуществлению террористической или экстремисткой деятельности. В показаниях и объяснениях Квачков В.В. указывает, что данный видеоролик он не выкладывал в интернет и как там мог оказаться этот материал он не знает, никому заданий не давал.
Согласного акта экспертного исследования от 28 августа 2015 года № 1708/3-6, 1709/3-6, 1710/3-6, проведенного экспертами ФБУ «Мордовская лаборатория судебной экспертизы» Минюста РФ Рогачевой Е.В., Шилкина С.В., Потаниной Е.М., уровню и содержанию поставленных вопросов, а также данных ответов можно сделать следующие выводы:
экспертизу поручено сделать специалистам, не имеющим достаточного опыта и квалификации. По моей информации это первая экспертиза в практике указанных экспертов на эту тему. Образование и уровень знаний экспертов не позволяет им делать подобные экспертизы, так
Рогачева Евгения Викторовна, филолог по образованию со стажем работы по экспертной специальности "исследование речевой деятельности" на момент исследования - 2 года,
Шилки Сергей Викторович, специализирующийся по образованию по направлению "практическая психология", имеющий стаж работы по экспертной специальности 17 лет, Потанина Екатерина Михайловна, имеющая образование по специальности "Автоматизированные системы обработки информации и управления" со стажем по экспертной специальности "Исследование голоса и звучащей речи" 1 год.
Квалификация экспертов ничем не подтверждена, документов, свидетельствующих об их квалификации, не представлено, владение экспертами научными методиками ничем не подтверждено, они не составляют творческого коллектива или рабочей группы, не имеют руководителя, который отвечал бы за конечные выводы и комплексный подход экспертизы, право сделать комплексные выводы предоставлено некомпетентному лицу. Вопросы, поставленные перед экспертами и ответы на поставленные вопросы не позволяют инкриминировать Квачкову В.В. состав преступления, предусмотренный ч.1 ст. 205 -2 УК РФ. Экспертизу и повторную экспертизу явно делали под диктовку следователя ФСБ и оперативников ФСБ.
Так, было поставлено 5 вопросов и я напишу краткие выводы на поставленные вопросы:
1. Каково дословное содержание разговора, зафиксированного в файле с именем «Квачков в ИК-5 Мордовия. MP 4».
Ответ из экспертизы: Есть исследование. Текст изучен.
2. Содержится ли в приставленном на исследование материале видеозаписи обращения Квачкова В.В. лингвистические и психологические признаки пропаганды исключительности, превосходства, неполноценности человека по признакам расы, пола, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой - либо социальной группе?
Ответ из экспертизы: Содержатся лингвистические признаки к совершению негативных, агрессивных, насильственных действий по отношению к государственной власти и её представителей (из лингвистической экспертизы).
Ответ из экспертизы : В представленном материале не содержатся признаки пропаганды исключительности, превосходства, неполноценности человека по признакам расы, пола, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой - либо социальной группе.
3. Содержится ли в приставленном на исследование материале видеозаписи обращения Качкова В.В. лингвистические и психологические признаки возбуждения вражды (ненависти, розни) по отношению к группе лиц, выделяемой по признакам расы, пола, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой-либо социальной группе?
Ответ из экспертизы : В представленном материале не содержатся признаки возбуждения вражды (ненависти, розни) по отношению к группе лиц, выделяемой по признакам расы, пола, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой - либо социальной группе.
4. Содержится ли в приставленном на исследование материале видеозаписи обращения Квачкова В.В. лингвистические и психологические признаки побуждения (в том числе в форме призыва) к совершению каких либо действий (в том числе насильственных, разрушительных, дискриминирующих)?
Ответ из экспертизы : В представленном материале не имеется психологических признаков на возбуждение розни (ненависти) по национальному, религиозному, расовому признаку, принадлежности к какой-либо социальной группе.
5. Имеются ли в представленном на исследование материале видеозаписи обращения Квачкова В.В. лингвистические и психологические признаки воздействия на граждан?
Ответ из экспертизы: в представленном на исследование материале имеются признаки оказания психологического воздействия на человека. Данное воздействие направлено на формирование, подкрепление эмоционально-положительной оценки националистических целей, идей, задач, взглядов, а также негативных установок в подготовке и формированию программы для насильственных действий по отношению к государственной власти и их представителей.
Весьма странные формулировки по пятому пункту даются на основании теоретических выкладок о психологическом воздействии, целенаправленности, преднамеренности, однако не приводятся примеры и анализ практического воздействия на определенное количество людей, нет ссылки на опросы или методики, нет анализа охвата и фактического психологического воздействия, как того требует эта статья.
Проще говоря, нет примеров кого, сколько и каким образом удалось психологически обработать Квачкову В.В. этим роликом и что они сделали. Так можно обвинить по ч.1 ст. 205-2 УК РФ половину депутатов Госдумы, почти всех руководителей страны и даже Медведева, негативно отзывающихся о Президенте Украины Порошенко П.А., о Бараке Обаме, Президенте США. Интернет пестрит высказываниями государственных служащих и деятелей такими призывами и такими эпитетами, что человек 200 государственных деятелей явно затмили ролик Квачкова.
Куда же в этом случае смотрит ФСБ?
В сети от Медведева, депутатов Журавлева, Федорова, Макаренко и других, в отношении ряда руководителей Украины и США были призывы к расовой, национальной розни, способы и частота воздействия на массовое сознание людей огромны на протяжении многих лет и они пока на свободе.
Нигде в тексте Квачков не призывает взяться за оружие и идти на Кремль, нигде в видео и тексте нет призывов к экстремизму. Описывать роль политических оппонентов или выражать недовольство политическими оппонентами не есть призыв в вооруженному свержению власти или экстремизму.
Фактические обстоятельства дела не исследовались и не учитывались ни при возбуждении уголовного дела, ни при следствии в суде. Все дело сводится к изучению тестов (лингвистическое и психологическое исследование) и исчерпывается анализом текстового материала - слов, звучащих в видеозаписи, и текста стенограммы и допросу свидетелей, которые находятся в колонии и могут сказать всё, ради своего освобождения.
Так в деле имеется ряд опросов осужденных, часть которых говорит, что не знает о деятельности Квачкова, другая часть видимо как под диктовку рассказывает о том, что Квачков пытался их убедить следовать его идеям. В конце приписка, «осужденный такой-то этапирован в другую колонию или получил досрочное освобождение». Так некто осужденный Степанов рассказал, что Квачков взял у него сим-карту, записал на телефон и разметил в сети, но почему-то этот Степанов потом быстро этапирован в другое ИК и освобожден, другой осужденный после оговора Квачкова меняет фамилию и тоже освобождается досрочно. Очевидно был применен метод КГБ - оговариваешь соседа и получаешь поблажку.
Кроме того как и положено в деле имеется тайный свидетель Иванов П.П., давший показания против Квачкова. При чем этот тайный свидетель дает единственные ключевые показания о готовящемся вооруженном мятеже и организаторе Квачкове. Более эти показания никто не подтверждает.
Для вменения ч.1 ст. 205-2 УК РФ необходимо, чтобы подозреваемый имел умысел, возможности и последствия для осуществления террористической деятельности или публичного оправдания терроризма, призывал открыто к свержению власти и мел на это возможности. Находясь в условиях ограничения свободы, Квачков не имел возможности ни осуществлять террористическую деятельность, ни организовать её ввиду отсутствия прямого умысла и возможностей.
Многие свидетели, допрошенные в ИК 5, даже не знали о том, что Квачков вообще записал какой-то ролик, и чем он занимался на свободе. И если даже в замкнутой группе людей исправительного учреждения многие не знали о наличии замыслов и призывов к какой-то деятельности Квачкова, то что говорить о людях на свободе.
В деле имеются материалы, как адвоката Квачкова Виканова А.М. подвергают гонениям, отказывают ему в ходатайствах и не допускают к подозреваемому. Неоднократно вносились отводы экспертами, заявлялись ходатайства о проведении повторных экспертиз в г. Волгограде и г. Москве у более профессиональных специалистов. Была проведена повторная экспертиза (Заключение эксперта по уголовному делу № 28410 от 28 апреля 2016 года № 892/3-1, 893/1) уже в составе двух, но все тех же экспертов Рогачевой Е.В. и Шилкина С.В.
Был расширен круг вопросов (их уже было 9), привожу для краткости ответы на поставленные вопросы. Даже эти ответы позволяют прекратить уголовное преследование по уголовному делу № 28410 в отношении Квачкова В.В.
Ответ из экспертизы:
«В представленном на экспертизу видеоролике не содержатся психологические и лингвистические признаки пропаганды исключительности, превосходства, неполноценности человека по признакам расы, пола, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой-либо социальной группе.
В представленном на экспертизу видеоролике не содержатся психологические и лингвистические признаки вражды (ненависти) по отношению к группе лиц по, выделяемой по признакам расы, пола, национальности, языка, происхождения, отношения к религии.
В представленном на экспертизу видеоролике содержатся психологические и лингвистические признаки к побуждению негативных действий (каких именно не сказано, прим. автора) (агрессивных, насильственных) в отношении представителей государственной власти в РФ.
В представленном на экспертизу видеоролике не использованы специальные языковые средства, направленные на целенаправленное формирование негативных оскорбительных характеристик, отрицательных эмоциональных оценок в адрес какой-либо национальной, религиозной и расовой группы.
В представленном на экспертизу видеоролике имеется информация, способная вызвать у человека негативные эмоции в отношении действующей государственной власти и её представителей.
В представленном на экспертизу видеоролике не имеется информации, способной вызвать унижение в отношении группы лиц по признакам расы, пола, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а также в отношении действующей власти и ее представителей.
В представленном на экспертизу видеоролике имеется информация, способная повлиять на эмоциональное состояние человека и побудить к негативным эмоциям (агрессии) в отношении действующей государственной власти и её представителей.
В представленном на экспертизу видеоролике содержатся лингвистические и психологические признаки побуждения к совершению действий, направленные на насильственный захват действующей государственной власти в РФ. Данные действия относятся к периоду современности (после обращения предполагается их совершение на территории РФ (в частности в г. Москве) насильственным (агрессивным, вооружённым) путем (из чего сделан этот вывод не ясно. Прим автора)».
По своей сути ролик безобиден и даже полезен для возрождения русского духа и православия, Квачков выступает за Новороссию, и признание Крыма Российским, за что в настоящее время Путин и Медведев награждают, дают ордена, медали и дачи в Крыму.
За что же тогда возбуждено уголовное дело на Квачкова, за то, что он фактически поддерживает Путина, хоть и недоволен им и группой экономистов-либералов?
Что даст освобождение Квачкова Владимира Васильевича?
Как правильно сказал Квачков, с точки зрения тактики и стратегии спецоперация по «освобождению» Крыма и Севастополя была проведена блестяще. Эта операция и её тактика проведения войдет в учебники военных училищ и будет преподаваться для офицеров и рядового состава ГРУ. Такие боевые офицеры могли бы преподавать, учить ребят как защищать Родину. Весьма сложно понять власть, считающую Квачкова Владимира Васильевича опасным. Опаснее те, кто рядом изображают друзей и готовы в любой момент предать. Самое интересное, что Квачков В.В. выступал и агитировал за создание монархии, за что бывшего прокурора Крыма Поклонскую хвалят.
Я проанализировала в этой статье только экспертизы и ряд показаний свидетелей .Хотелось бы намекнуть , что бывших ГРУшников не бывает , и если полковнику Квачкову В.В. ФСБ решила «пришить» дело , то стоит помнить , что в ГРУ есть своя контрразведка и сбор материала по таким делам идет параллельно и всегда можно ожидать появление материалов против Журавлева А.Б. (о его делах) и руководителей подразделений ФСБ Мордовии.

Среда, 16:08 - 11 янв 17
гость — «мечте» пишет:

гость — «мечта» пишет:

Нет , что ни говорите, а слова - очень красивые:
Наш путь - фермерские кооперативы

Именно это , по хорошему и надо- КООПЕРАТИВЫ. И объединять не только фермеров, но и мелких производителей.Да и просто сельских жителей, даже кто летом живет- ведь яблоки например родятся - девать некуда- гноят
Или коров многие держат- 1-2 , тоже людям интересно часть продукции сдать.
И как-же такого добиться, чтоб продукцию эту по желанию можно было без проблем сдать на реализацию.

Интернет нужен и продажи через интернет. Но заниматься этим не может каждый мелкий собственник, а надо именно кооперироваться!

Но что это не понравится хозяевам сетей - это факт. И козни будут строить. Интересно это понимают наши руководители
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Вы правы, помочь фермерам, сельским жителям и просто дачникам могут кооперативы. Только не фермерские, а те кооперативы, что были во всех районах в советское время, т.е. организации потребительской кооперации, заготовительные пункты которой закупали излишки или специально для продажи выращенной сельскохозяйственной продукции, перерабатывали в своих цехах и продовольственных комбинатах, продавали населению на базарах и через свои магазины, снабжали закупленным картофелем и овощами, фруктами воинские части, предприятия общественного питания заводов, комбинаты школьного питания. Вот такие кооперативы надо возрождать. А чем будут заниматься новые шесть сельскохозяйственных кооперативов и как долго они просуществуют - это большой вопрос. Жаль, что губернатор не предложил Миляеву как можно подробней рассказать о своих замыслах.

Среда, 16:10 - 11 янв 17
гость — «СВОБОДУ РУССКОМУ ГЕРОЮ ПОЛКОВНИКУ КВАЧКОВУ В.В.!» пишет:

Родина Е.А., кандидат юридических наук, тема научных исследований «Терроризм», «Борьба с преступлениями, связанными с отмыванием денежных средств, добытых преступным путем и финансированием терроризма»
Правовой анализ последних уголовных дел Квачкова Владимира Васильевича. Часть 1.
Давно наблюдаю за возбуждением уголовных дел против полковника ГРУ, Квачкова Владимира Васильевича. Хочу дать правовой анализ последних уголовных дел с точки зрения Российского права и международной практики. Я постараюсь объяснить почему боевой офицер, кавалер трех орденов, полковник ГРУ Квачков В.В. не опасен для мира и России, а даже полезен.
Для мировой закулисы лучше и полезнее: Анатолий Чубайс, уличённый в воровстве капиталов у своих же хозяев, которые его поставили «смотрящим за Россией», а по сути, он агент КГБ, выполняющий эту роль, бояться они Квачкова, который открыто, говорит, кто есть Чубайс, Кудрин, Греф и другие лица из либерально-экономической элиты.
В своей статье «Дети госбезопасности» я разъяснила суть спецоперации по внедрению Чубайса, Грефа, Кудрина, Путина, Медведева и других в мировую финансовую и политическую элиту. Квачков двойной игры не играет, говорит как есть и как умеет, что, на мой взгляд – это политическая позиция, но не преступление и тем более не экстремизм и не терроризм.
Сразу оговорюсь, во многих вопросах по Новороссии, Крыму, будущем социалистического развития России, и ряду других вопросах, ряду эпитетов о «жидо-масонстве» я не совсем согласна с Квачковым В.В., но это темы для дискуссии и обсуждений, но никак не возбуждения уголовного дела, и тем более содержания Квачкова в тюрьме.
Материалы и фактические обстоятельства дела.
В силу допуска меня к любой информации, мне стали известны материалы уголовного дела № 28410, результаты ОРМ, рапорты, опросы по последнему ролику в интернете под названием «Квачков ИК-5 в Мордовии», акты экспертных заключений, рапорты оперативного работника ФСБ Журавлева А.Б., по заявлению которого и возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 205 ч.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма». Ролик https://www.youtube.com/watch?v=kcWyuTByYEQ от 09.07.2015 года в деле указан как «Квачков ИК-5 в Мордовии». По адресу, указанному в деле никакого ролика нет. Видео недоступно. Я нашла видео в интернете, по описанию похожее на вменяемое Квачкову, как призыв к вооруженному восстанию и осуществление террористической деятельности. https://www.youtube.com/watch?v=CpOntMezrg4 Несколько раз просмотрела.
Старший оперуполномоченный по ОВД отдела УФСБ России по РМ в п.г.т. Явас, майор Журавлев А.Б. явно перестарался или просто выполнял команду начальства.
Не из текста видеоролика, не из теста на бумажном носителе невозможно услышать и тем более осознать, что Квачков призывает к насильственному захвату власти и осуществлению террористической или экстремисткой деятельности. В показаниях и объяснениях Квачков В.В. указывает, что данный видеоролик он не выкладывал в интернет и как там мог оказаться этот материал он не знает, никому заданий не давал.
Согласного акта экспертного исследования от 28 августа 2015 года № 1708/3-6, 1709/3-6, 1710/3-6, проведенного экспертами ФБУ «Мордовская лаборатория судебной экспертизы» Минюста РФ Рогачевой Е.В., Шилкина С.В., Потаниной Е.М., уровню и содержанию поставленных вопросов, а также данных ответов можно сделать следующие выводы:
экспертизу поручено сделать специалистам, не имеющим достаточного опыта и квалификации. По моей информации это первая экспертиза в практике указанных экспертов на эту тему. Образование и уровень знаний экспертов не позволяет им делать подобные экспертизы, так
Рогачева Евгения Викторовна, филолог по образованию со стажем работы по экспертной специальности "исследование речевой деятельности" на момент исследования - 2 года,
Шилки Сергей Викторович, специализирующийся по образованию по направлению "практическая психология", имеющий стаж работы по экспертной специальности 17 лет, Потанина Екатерина Михайловна, имеющая образование по специальности "Автоматизированные системы обработки информации и управления" со стажем по экспертной специальности "Исследование голоса и звучащей речи" 1 год.
Квалификация экспертов ничем не подтверждена, документов, свидетельствующих об их квалификации, не представлено, владение экспертами научными методиками ничем не подтверждено, они не составляют творческого коллектива или рабочей группы, не имеют руководителя, который отвечал бы за конечные выводы и комплексный подход экспертизы, право сделать комплексные выводы предоставлено некомпетентному лицу. Вопросы, поставленные перед экспертами и ответы на поставленные вопросы не позволяют инкриминировать Квачкову В.В. состав преступления, предусмотренный ч.1 ст. 205 -2 УК РФ. Экспертизу и повторную экспертизу явно делали под диктовку следователя ФСБ и оперативников ФСБ.
Так, было поставлено 5 вопросов и я напишу краткие выводы на поставленные вопросы:
1. Каково дословное содержание разговора, зафиксированного в файле с именем «Квачков в ИК-5 Мордовия. MP 4».
Ответ из экспертизы: Есть исследование. Текст изучен.
2. Содержится ли в приставленном на исследование материале видеозаписи обращения Квачкова В.В. лингвистические и психологические признаки пропаганды исключительности, превосходства, неполноценности человека по признакам расы, пола, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой - либо социальной группе?
Ответ из экспертизы: Содержатся лингвистические признаки к совершению негативных, агрессивных, насильственных действий по отношению к государственной власти и её представителей (из лингвистической экспертизы).
Ответ из экспертизы : В представленном материале не содержатся признаки пропаганды исключительности, превосходства, неполноценности человека по признакам расы, пола, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой - либо социальной группе.
3. Содержится ли в приставленном на исследование материале видеозаписи обращения Качкова В.В. лингвистические и психологические признаки возбуждения вражды (ненависти, розни) по отношению к группе лиц, выделяемой по признакам расы, пола, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой-либо социальной группе?
Ответ из экспертизы : В представленном материале не содержатся признаки возбуждения вражды (ненависти, розни) по отношению к группе лиц, выделяемой по признакам расы, пола, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой - либо социальной группе.
4. Содержится ли в приставленном на исследование материале видеозаписи обращения Квачкова В.В. лингвистические и психологические признаки побуждения (в том числе в форме призыва) к совершению каких либо действий (в том числе насильственных, разрушительных, дискриминирующих)?
Ответ из экспертизы : В представленном материале не имеется психологических признаков на возбуждение розни (ненависти) по национальному, религиозному, расовому признаку, принадлежности к какой-либо социальной группе.
5. Имеются ли в представленном на исследование материале видеозаписи обращения Квачкова В.В. лингвистические и психологические признаки воздействия на граждан?
Ответ из экспертизы: в представленном на исследование материале имеются признаки оказания психологического воздействия на человека. Данное воздействие направлено на формирование, подкрепление эмоционально-положительной оценки националистических целей, идей, задач, взглядов, а также негативных установок в подготовке и формированию программы для насильственных действий по отношению к государственной власти и их представителей.
Весьма странные формулировки по пятому пункту даются на основании теоретических выкладок о психологическом воздействии, целенаправленности, преднамеренности, однако не приводятся примеры и анализ практического воздействия на определенное количество людей, нет ссылки на опросы или методики, нет анализа охвата и фактического психологического воздействия, как того требует эта статья.
Проще говоря, нет примеров кого, сколько и каким образом удалось психологически обработать Квачкову В.В. этим роликом и что они сделали. Так можно обвинить по ч.1 ст. 205-2 УК РФ половину депутатов Госдумы, почти всех руководителей страны и даже Медведева, негативно отзывающихся о Президенте Украины Порошенко П.А., о Бараке Обаме, Президенте США. Интернет пестрит высказываниями государственных служащих и деятелей такими призывами и такими эпитетами, что человек 200 государственных деятелей явно затмили ролик Квачкова.
Куда же в этом случае смотрит ФСБ?
В сети от Медведева, депутатов Журавлева, Федорова, Макаренко и других, в отношении ряда руководителей Украины и США были призывы к расовой, национальной розни, способы и частота воздействия на массовое сознание людей огромны на протяжении многих лет и они пока на свободе.
Нигде в тексте Квачков не призывает взяться за оружие и идти на Кремль, нигде в видео и тексте нет призывов к экстремизму. Описывать роль политических оппонентов или выражать недовольство политическими оппонентами не есть призыв в вооруженному свержению власти или экстремизму.
Фактические обстоятельства дела не исследовались и не учитывались ни при возбуждении уголовного дела, ни при следствии в суде. Все дело сводится к изучению тестов (лингвистическое и психологическое исследование) и исчерпывается анализом текстового материала - слов, звучащих в видеозаписи, и текста стенограммы и допросу свидетелей, которые находятся в колонии и могут сказать всё, ради своего освобождения.
Так в деле имеется ряд опросов осужденных, часть которых говорит, что не знает о деятельности Квачкова, другая часть видимо как под диктовку рассказывает о том, что Квачков пытался их убедить следовать его идеям. В конце приписка, «осужденный такой-то этапирован в другую колонию или получил досрочное освобождение». Так некто осужденный Степанов рассказал, что Квачков взял у него сим-карту, записал на телефон и разметил в сети, но почему-то этот Степанов потом быстро этапирован в другое ИК и освобожден, другой осужденный после оговора Квачкова меняет фамилию и тоже освобождается досрочно. Очевидно был применен метод КГБ - оговариваешь соседа и получаешь поблажку.
Кроме того как и положено в деле имеется тайный свидетель Иванов П.П., давший показания против Квачкова. При чем этот тайный свидетель дает единственные ключевые показания о готовящемся вооруженном мятеже и организаторе Квачкове. Более эти показания никто не подтверждает.
Для вменения ч.1 ст. 205-2 УК РФ необходимо, чтобы подозреваемый имел умысел, возможности и последствия для осуществления террористической деятельности или публичного оправдания терроризма, призывал открыто к свержению власти и мел на это возможности. Находясь в условиях ограничения свободы, Квачков не имел возможности ни осуществлять террористическую деятельность, ни организовать её ввиду отсутствия прямого умысла и возможностей.
Многие свидетели, допрошенные в ИК 5, даже не знали о том, что Квачков вообще записал какой-то ролик, и чем он занимался на свободе. И если даже в замкнутой группе людей исправительного учреждения многие не знали о наличии замыслов и призывов к какой-то деятельности Квачкова, то что говорить о людях на свободе.
В деле имеются материалы, как адвоката Квачкова Виканова А.М. подвергают гонениям, отказывают ему в ходатайствах и не допускают к подозреваемому. Неоднократно вносились отводы экспертами, заявлялись ходатайства о проведении повторных экспертиз в г. Волгограде и г. Москве у более профессиональных специалистов. Была проведена повторная экспертиза (Заключение эксперта по уголовному делу № 28410 от 28 апреля 2016 года № 892/3-1, 893/1) уже в составе двух, но все тех же экспертов Рогачевой Е.В. и Шилкина С.В.
Был расширен круг вопросов (их уже было 9), привожу для краткости ответы на поставленные вопросы. Даже эти ответы позволяют прекратить уголовное преследование по уголовному делу № 28410 в отношении Квачкова В.В.
Ответ из экспертизы:
«В представленном на экспертизу видеоролике не содержатся психологические и лингвистические признаки пропаганды исключительности, превосходства, неполноценности человека по признакам расы, пола, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой-либо социальной группе.
В представленном на экспертизу видеоролике не содержатся психологические и лингвистические признаки вражды (ненависти) по отношению к группе лиц по, выделяемой по признакам расы, пола, национальности, языка, происхождения, отношения к религии.
В представленном на экспертизу видеоролике содержатся психологические и лингвистические признаки к побуждению негативных действий (каких именно не сказано, прим. автора) (агрессивных, насильственных) в отношении представителей государственной власти в РФ.
В представленном на экспертизу видеоролике не использованы специальные языковые средства, направленные на целенаправленное формирование негативных оскорбительных характеристик, отрицательных эмоциональных оценок в адрес какой-либо национальной, религиозной и расовой группы.
В представленном на экспертизу видеоролике имеется информация, способная вызвать у человека негативные эмоции в отношении действующей государственной власти и её представителей.
В представленном на экспертизу видеоролике не имеется информации, способной вызвать унижение в отношении группы лиц по признакам расы, пола, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а также в отношении действующей власти и ее представителей.
В представленном на экспертизу видеоролике имеется информация, способная повлиять на эмоциональное состояние человека и побудить к негативным эмоциям (агрессии) в отношении действующей государственной власти и её представителей.
В представленном на экспертизу видеоролике содержатся лингвистические и психологические признаки побуждения к совершению действий, направленные на насильственный захват действующей государственной власти в РФ. Данные действия относятся к периоду современности (после обращения предполагается их совершение на территории РФ (в частности в г. Москве) насильственным (агрессивным, вооружённым) путем (из чего сделан этот вывод не ясно. Прим автора)».
По своей сути ролик безобиден и даже полезен для возрождения русского духа и православия, Квачков выступает за Новороссию, и признание Крыма Российским, за что в настоящее время Путин и Медведев награждают, дают ордена, медали и дачи в Крыму.
За что же тогда возбуждено уголовное дело на Квачкова, за то, что он фактически поддерживает Путина, хоть и недоволен им и группой экономистов-либералов?
Что даст освобождение Квачкова Владимира Васильевича?
Как правильно сказал Квачков, с точки зрения тактики и стратегии спецоперация по «освобождению» Крыма и Севастополя была проведена блестяще. Эта операция и её тактика проведения войдет в учебники военных училищ и будет преподаваться для офицеров и рядового состава ГРУ. Такие боевые офицеры могли бы преподавать, учить ребят как защищать Родину. Весьма сложно понять власть, считающую Квачкова Владимира Васильевича опасным. Опаснее те, кто рядом изображают друзей и готовы в любой момент предать. Самое интересное, что Квачков В.В. выступал и агитировал за создание монархии, за что бывшего прокурора Крыма Поклонскую хвалят.
Я проанализировала в этой статье только экспертизы и ряд показаний свидетелей .Хотелось бы намекнуть , что бывших ГРУшников не бывает , и если полковнику Квачкову В.В. ФСБ решила «пришить» дело , то стоит помнить , что в ГРУ есть своя контрразведка и сбор материала по таким делам идет параллельно и всегда можно ожидать появление материалов против Журавлева А.Б. (о его делах) и руководителей подразделений ФСБ Мордовии.

Среда, 16:12 - 11 янв 17
гость — «Спецам и прочим» пишет:

Почему же не возможно? Все при желании возможно. Другое дело, когда человеку лень полностью погружаться в процесс, и при не удачах он начинает искать виноватых: и власть, и магазины, и других фермеров. Херовому танцору тоже много чего мешает, как говорится.

Среда, 16:30 - 11 янв 17
гость — «Алёша 77» пишет:

Только цены на фермерские сыры окажутся не по карману пенсионерам и некотрым простым гражданам.

Среда, 16:41 - 11 янв 17
гость — «JACQUES» пишет:

Цены на сыр от 1 500-2 500 рэ. А вкус у этих сыров наверняка как у сыра за 200 рэ.

Среда, 17:19 - 11 янв 17
гость — « сыровар» пишет:

Господа ! Вы не подскажете как обстоят дела с ярмаркой в Москве ? Действует ли она ?

Среда, 17:45 - 11 янв 17
гость — «мечта» пишет:

Да, именно ,организации потребительской кооперации. И кажется они еще живы, эти организации!
Например в Веневском районе открыли магазин в деревне Прудищи. А то только мусульмане какие-то торговали. Теперь есть магазин.
Только вот в нем не продают молоко, от деревенских коров. Женщины с бутылками молока едут в Венев .
И яблоки в 2015 году все погнили. Если на участке 3-4 яблони, и урожай- то справиться с ними уже невозможно.
А что-б этой кооперации собрать у народа эти яблоки, да в подмосковье, на рынок! С руками бы оторвали эти яблочки!

Цитатник

Во многих городах и районах люди убедились, что эта партия никогда не приведет страну к процветанию и единству. Нельзя забывать, что верхушка "Единой России" - очень богатые люди.

В. Стародубцев

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