Главная / PRяники с перцем « 11 января 2017 »

Наш путь - фермерские кооперативы

Министр сельского хозяйства отчитался губернатору о поддержке мелких сельхозпроизводителей.

На днях мы опубликовали обращение фермера из Щекинского района к губернатору, которая пожаловалась Алексею Дюмину, что местные чиновники чинят препятствия в реализации ее продукции.

Вчера на оперативном совещании перед губернатором отчитывался министр сельского хозяйства Дмитрий Миляев, который заявил, что в дополнение к действующим в регионе рынкам в 2017 году намечается открытие фермерских рынков в Туле и в Заокском районе.

Не знаем, как насчет нового фермерского рынка в Туле, но в Заокском районе инициатива по его созданию на границе Тульской и Московской областей принадлежит энтузиастам из кооператива LavkaLavka. Мы писали о его строительстве еще летом прошлого года.

Правда, цены на экологически чистую фермерскую продукцию будут кусаться.





“В планах создание шести сельскохозяйственных кооперативов. Кооперация призвана не только объединить усилия фермеров, стимулировать производственный процесс в фермерских хозяйствах, но и повысить эффективность сбыта продукции”, - доложил областной министр сельского хозяйства.

Хорошо, что губернатор и министр отреагировали на обращение фермера.