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Что будет с Россией в 2017 году

Политические прогнозы Гайдаровского форума.

В последний день работы Гайдаровского форума участники секции "Политические тенденции: оценки, анализ, прогноз" ответили на вопросы, почему в России ничего не меняется и какие основные события произойдут в стране или повлияют на нее извне в 2017 году.

Правда, прогнозы прошлого года не сбылись, а произошедшего, наоборот, почти никто не предсказывал, подвел итоги в начале сессии ее модератор – президент фонда "Перспектива" Леонид Гозман. Ошибкой оказались ожидания, что "холодильник победит телевизор", что кто-либо из оппозиционных кандидатов пройдет в Госдуму, а вот расширение военного участия России в Сирии предвидел лишь один эксперт.

В экспертном сообществе возобладали ощущения продолжения инерции общественно-политической жизни – за такой сценарий проголосовали 80% экспертов, рассказал Гозман: "Зашкаливает, как рейтинг [президента России Владимира] Путина". Эксперты не верят в смену курса и ждут продолжения политики мягкого подавления. Это отразилось и в оценках текущей ситуации, и в прогнозах: значимых перемен – по крайней мере, к лучшему – большинство участников экспертного опроса не ждет, а перемены внешние сулят в основном одни неприятности.

По мнению заведующего лабораторией методологии оценки регионального развития НИУ ВШЭ Николая Петрова, главным событием внутренней политической жизни в 2016 г. стали кадровые перестановки, в том числе смена руководителя администрации президента 63-летнего генерал-полковника Сергея Иванова на 44-летнего Антона Вайно, почти всю жизнь проработавшего в администрации и правительстве. "Этот год был необыкновенно важным, и я не согласен с тем, что просто началась смена поколений. Скорее – с этой сменой поколений кардинально меняется вся политическая конструкция: если раньше вокруг Путина были партнеры, младшие партнеры и верные слуги, то сегодня партнеры уходят или ушли, остаются верные слуги, что кардинально меняет ситуацию. Это маневр, который подавил потенциальное сопротивление элит смене курса". Тем самым Кремль, считает Петров, готовился к кардинальным переменам, которые и произойдут в 2017 г. "Мы находимся в штопоре, другое дело – тот мир, который из окошка самолета год назад выглядел как более стабильный и надежный, сегодня тоже весь трясется", – отметил он. Поэтому смена пилота находящегося в штопоре самолета уже невозможна, но в 2017 г. будет резкий маневр, прогнозирует Петров: либо либерально-экономические реформы при закручивании гаек в политической сфере, либо – движение в сторону еще большего авторитаризма. Выбор будет зависеть в том числе от того, как будут развиваться события на внешней арене, ожидает Петров: "В частности, от того, получится ли "медовый месяц" с [избранным президентом США Дональдом] Трампом, на который сейчас многие рассчитывают".

Если мы в штопоре, то пора открывать бутылку, что население и делает, сострил член правления Фонда Егора Гайдара Андрей Колесников. Вероятность длительной инерции была очевидна ему еще в 2012 г., признался он, а источник ошибок – экстраполяция прошлого опыта на текущие и будущие события: в отличие от советского времени сейчас экономика рыночная, "у нас есть еда, и она не исчезает, несмотря на наступление государства на эту самую рыночную экономику". Поэтому никакой битвы холодильника с телевизором нет – они каждый на стороне друг друга, рассказал Колесников: "Открываешь холодильник – а там телевизор, а по телевизору показывают холодильник". Главным событием в России в 2017 г. станет отсутствие событий, считает Колесников: "Это будет год подготовки к событиям 2018 г.". Самой значимой внешней тенденцией 2017 г. будет "расширение зоны трампизации" в западном мире, ожидает он: на президентских выборах во Франции победит кандидат, более лояльно относящийся к Путину. Но радикально отношения с Россией это вряд ли изменит: предсказывать тренд на сближение нового Запада траблмейкеров с Путиным пока еще рано, считает Колесников.

Прогноз инерции разделяет и старший научный сотрудник Института мировой политики Петерсона Андерс Аслунд. "Я здесь [на Гайдаровском форуме] три дня – все сидят, вежливо слушают, никто не кричит – спрос на изменения очень маленький, никто не готов за них бороться, министры обсуждают технические вещи. У меня сейчас такое же чувство, как в 1984 г., когда я приехал работать в Москву: все понимают, что система неоптимальна и, может быть, неустойчива, но скорых изменений не будет – а значит, тогда лучше не выступать против системы и ждать", – сравнил Аслунд. Поэтому главными событиями, влияющими на Россию, в 2017 г. станут события внешние. В 2017 г., во-первых, произойдет саммит Трампа и Путина, который будет важен независимо от результатов, ожидает Аслунд. Во-вторых, еще одним событием года – трагичным – станет то, что Трамп "сломает одну или несколько международных организаций", опасается он. А в-третьих, у России не останется внешнего врага, считает Аслунд: "Для Кремля это проблема".

Россия, как и весь мир, входит во время вождей – актуальны романтизм, идея, лидеры, а поляризация "телевизор против холодильника" неактуальна, считает член совета при президенте России по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека Дмитрий Орешкин. "Нужно говорит не о государстве, а о вождестве", – предложил он: государство – это законы, выборы, оппозиция, а в вождестве есть только вождь и народ, оппозиции же отводится роль юродивого, который сообщает вождю правду, но претендовать на власть не может. Поскольку, убежден Орешкин, ситуация в России будет абсолютно управляемой (на силовой ресурс и телевидение денег хватит), то никакие внутренние проблемы стране не угрожают, но "черный лебедь" может прилететь извне. В мире стало много вождей и кто-нибудь из них может учудить свою версию великого похода, не исключает он: Турция, Белоруссия, Марин Ле Пен. Не исключено, что начнется внешнеполитический кризис и Россия будет вынуждена втянуться в конфронтацию, не обязательно военную, с кем-то из соседей. Но систему, зависящую от внешних трудностей, это может только мобилизовать, считает Орешкин. Во внутренней жизни инерции хватит еще лет на 10, однако при вождестве опасность представляет растущий разрыв системы ценностей между условными западом и востоком страны. Результаты голосования за "Единую Россию" - от максимального на Кавказе до минимального в Москве и Петербурге – очень похожи на распределение голосов при референдуме 1990 г., сравнил он. Накапливание внутренних проблем опасно не тем, что "все грохнется" – этого как раз не стоит ожидать, считает он, а тем, что как только появится альтернативный вождь – с новым языком, призывами, обещаниями все изменить, то вся система, кажущаяся инерционной, окажется удивительно слабой. "Внутренняя устойчивость системы сводится к одному человеку как к гвоздю, на котором все висит", – заключил Орешкин.

Обострения внешнеполитической ситуации по периметру российских границ, скорее всего в Турции, ожидает и политолог Татьяна Ворожейкина. Кризис в Турции далек от завершения, считает она, а от этого зависят и события в Сирии, и российская роль в Сирии: "В Турции случатся события, которые заденут Россию прямо или косвенно". В самой России изменения происходят исподволь, но предпосылок для радикальных перемен в 2017 г. нет, считает политолог Владимир Гельман. Однако любые изменения в глобальной ситуации негативно отразятся на России и могут стать триггером потрясений, однако и эти изменения произойдут не в 2017 г., полагает он. В России в 2017 г. "ничего не будет", согласен профессор РАНХиГС Георгий Сатаров. Путин будет соблюдать максимальную стабильность, плавно подводя страну к выборам 2018 г., поэтому все силы будут брошены на поддержание стабильности – финансовой, продовольственной, кадровой в том числе, ожидает он. Изменения же будут связаны с выборами и данными под них обещаниями.

Для России выход из инерционного сценария возможен только в результате внешнеполитической катастрофы, полагает писатель Денис Драгунский: "Чего я, естественно, не желаю ни себе, ни вам, ни стране". Внутриполитических потрясений в России быть не может, убежден он: автоматические стабилизаторы режима – возраст и распределение населения. В 1917 г. медианный возраст жителя России был 19 лет, как сейчас в секторе Газа, а в России 2017 г. он 40 лет, пояснил Драгунский; огород, ипотека, дети – тоже стабилизаторы, как и насилие, которое одновременно стало еще и объектом поклонения. Но вот начало в 2017 г. жесткой финансово-экономической реформы в России вероятно, ожидает Драгунский, и начнет ее либо новый премьер, либо – чтобы не менять перед выборами премьера – новый вице-премьер.

Во второй половине 2017 г. будет либо внешнеполитическое, либо внутриполитическое обострение с новым врагом, чтобы подойти к выборам с нужной степенью сплоченности, дал свой прогноз президент фонда "Перспектива" Леонид Гозман. Скорее, состоятся выборы нового внешнего врага: внутренний хорош всем, кроме того, что его полагается быстро разгромить – иначе, если он живет, возникнут сомнения, а не слаба ли власть. Поэтому роман Путина с Трампом к концу 2017 г. завершится, полагает Гозман: "Кто-то должен отвечать за грязь в подъездах, и если это не Америка, то непонятно кто. Поэтому с Трампом мы поссоримся и вообще с Западом".

Ведомости

По нашему мнению, прогнозы некоторых экспертов и выступление Алексея Дюмина перед представителями тульских СМИ почему-то совпали.
А вот что сообщил политолог Валерий Соловей на своей страничке в ФБ: "Каждую неделю губернаторы посылают в Москву отчеты о политической ситуации. Раньше посылали ежемесячно, с сентября –еженедельно. Отчеты, естественно, выдержаны в духе "в Багдаде все спокойно, народ обожает калифа".

Комментарии к статье

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Воскресенье, 09:28 - 15 янв 17
гость — «Ванга» пишет:

лысому валить надо пока не оттрампили окончательно

Воскресенье, 09:41 - 15 янв 17
гость — «Причины октябрьской революции 1917 года:» пишет:

Октябрьская революция 1917 года в России

http://historykratko.com/oktyabrskaya-revolyutsiya-1917-goda

Причины октябрьской революции 1917 года:

усталость от войны;
промышленность и сельское хозяйство страны оказались на грани полного развала;
катастрофический финансовый кризис;
нерешенность аграрного вопроса и обнищание крестьян;
оттягивание социально-экономических реформ;
противоречия Двоевластия стали предпосылкой для смены власти.


Ходорковский призвал к совершению революции как единственному и необходимому способу замены власти, указав, что им для этого уже предпринимаются определенные меры

https://news.mail.ru/politics/24303949

«По причине отсутствия в стране, по его утверждению, института честных вы¬боров и иных механизмов законной смены власти, Ходорковский призвал к совершению революции как единственному и необходимому способу замены власти, указав, что им для этого уже предпринимаются определенные меры», — говорилось в обращении Генпрокуратуры.

Воскресенье, 09:44 - 15 янв 17
гость — «[::::]» пишет:

А хохлы-то, хохлы когда уже замерзнут?

Воскресенье, 09:47 - 15 янв 17
гость — «Дорогие россияне» пишет:

Мы рабы! Рабы мы!

Воскресенье, 09:53 - 15 янв 17
гость — «Прогноз» пишет:

Усилятся поборы с населения,безработица,ущемления пенсионеров.

Воскресенье, 10:32 - 15 янв 17
гость — «А не пора ли прикрыть эту контору под названием Гайдаровский форум?» пишет:

Такое впечатление, что там присутствуют доморощенные Ванги, которые, собравшись на лавке у дома в деревне, лениво щелкая семечки, гадают, что и как будет в стране в 2017 году. Как тут не вспомнить знаменитый мем С. Лаврова "дебилы, б...дь"!

Воскресенье, 10:57 - 15 янв 17
гость — «КАТАРСИС» пишет:

Разве Хирург там не рассказал, что всё будет ХАРАШО!

Воскресенье, 11:07 - 15 янв 17
гость — « Саша» пишет:

Гозман участник ОПГ ограбивший население всей страны...

Воскресенье, 11:31 - 15 янв 17
гость — «Ответ» пишет:

То же что и раньше:
Госкоррупция
Мертвый бизнес
Траты на зарубежных сателлитов
Дешевые по сути и дорогие материально понты
Обнищание патриотического населения
Поддержка этим патриотическим населением своего обнищания
Ну и конечно надежды на Трампа ведь пишут о компромате на него у Путина (фото с проститутками в Москве)

Пожалуй этого достаточно, чтобы чувствовать себя счастливыми в самой зачтательной стране в мире.

Воскресенье, 11:35 - 15 янв 17
гость — «Ответ (продолжение)» пишет:

У свободы самая дорогая цена, но при этом самое сладкое и долгое послевкусие. Цена рабству хлеб и водка, и все время больная голова.

Воскресенье, 12:11 - 15 янв 17
гость — «любопытный» пишет:

Кое-какие веселые события все-таки будут. Будут серьезные меры против Нашей Раши за то, что сдуру полезли при пацифисте Обаме нагадить американцам в их избирательной системе. Будет лишение российских спортивных жуликов, вроде Легкова, краденых медалей на играх в Сочи, позор на весь мир и , вероятно, отстранение от следующих зимних Игр. Будут первые решения международных судов по искам Украины к РФ. Будет создание международного трибунала по сбитому Боингу над Донбассом и убийству 300 человек и ордера на арест российских террористов. Закончатся денежки в стабилизационном фонде.Совку с телеящиком вместо головы будет все веселее и веселее. Ха-ха-ха!

Воскресенье, 12:13 - 15 янв 17
гость — «патриот» пишет:

Надо сплотиться вокруг своего лидера чтобы враги не смогли воспользоваться временными трудностями

Воскресенье, 12:22 - 15 янв 17
гость — «Алёша 77» пишет:

Да ничего не будет с Россией в 2017 году.Всё останется как есть сейчас.

Воскресенье, 12:25 - 15 янв 17
гость — «Патриоту» пишет:

Говорят мост в крым начальной стоимостью 4,5 млр долларов уже вырос по факту в половину. Его кстати строит компания, принадлежащая роттенбергу, который в свою очередь принадлежит путину. Таки вот, многие инженерные спецы скептически относятся к конструкции данного сооружения. Полагая, что сложные природные условия: встречные течения, очень илистое дно и вулканические процессы на нем быстро повредят несущие конструкции моста. А значит в какой то момент...,, кто то может не успеть сплотиться вокруг своего лидера...,

Воскресенье, 12:41 - 15 янв 17
гость — «Событолог» пишет:

Воскресенье, 12:11 - 15 янв 17
гость — «любопытный» пишет:

Кое-какие веселые события все-таки будут.
______________________________________________________

Ну почему же кое какие? Для тебя и тебе подобных скорее всего ключевые - сам у себя будешь сосать вдоволь, а не пытаться искать у кого нибудь, типа импортных пацифистов, украдкой. И будет твоей голове, вместо телеящика, наконец то занятие. А весёлое или нет, тебе решать, ну скорее всего нет, потому что это действо будет происходить с сурьёзным выражением, ну типа, жить та нада. Эххх...

Воскресенье, 13:08 - 15 янв 17
гость — «любопытному» пишет:

Ну что ж ты за идиот клинический, полный злобы и ненависти. Удивляюсь, как тебя еще матушка-земля на себе носит. Не иначе как готовит она для тебя какой-то коварный замысел, в результате которого сам не будешь рад себе.

Воскресенье, 13:23 - 15 янв 17
гость — «Грызлов» пишет:

Залдостанова (хирурга), надо поставить министром экономики! Затирают его!

Воскресенье, 13:29 - 15 янв 17
гость — «любопытный» пишет:

Хунвейбины! Я собой доволен. Вы действительно вызываете у меня чувство глубокого презрения, а ваши хозяева - чувства посильнее. У вас в новом году будет все по старому, будете кормить кремлевских и белодомовских воров и их всяческую обслугу, например, спортивную.

Бразильский нападающий Луис Адриано будет зарабатывать в московском «Спартаке» 4,5 миллиона евро в год.
Об этом пишет итальянское издание «Газетта делла спорт». По его сведениям, клуб «Милан», который покинул Адриано, практически ничего на заработал с его продажи, но ощутит существенную экономию после его ухода.

Вся премьер-лига зарабатывает, по информации Алишера Аминова, 50 млн долларов в год. Прожирает она 1,5 -2 миллиарда долл в год. Из вашего кармана. Cовки! Карманы держите шире и славьте фюрера . Ха-ха-ха!

Воскресенье, 13:40 - 15 янв 17
гость — «SCHWAB» пишет:

Гозман-это либеральный гандон.Американский ставленник,предатель России.Они уже вместе с пьяным ельциным уничтожали Россию в 90-е.

Воскресенье, 13:49 - 15 янв 17
гость — «Мимокрокодил» пишет:

Байкер херург уже выступил, нет? Очень интересно было бы посмотреть на панельную дискуссию Кудрин, Греф, Дворкович и Хирург. хехехе

Воскресенье, 13:52 - 15 янв 17
гость — «Св. Иоанн Златоуст» пишет:

,,Все будет так...Как ты даже не думаешь!!!,,

Воскресенье, 13:55 - 15 янв 17
гость — «Новость » пишет:

В хохляндии выпустили справочник "как выявить в сети кремлеботов"
- они пытаются увести от темы
- применяют нецензурную лексику
- пытаются некими консервативными темами очернить все прогрессивное
Это основное. По-моему очень точно

Воскресенье, 13:56 - 15 янв 17
гость — «Как его «SCHWAB» вопрос» пишет:

Когда Гозман разваливал с Ельциным - А где в это время был Путин, чем занимался?

Воскресенье, 14:06 - 15 янв 17
гость — «гость» пишет:

Голодный чиновник
http://blagomirie.ru/wp-content/uploads/2016/04/zernaj-svinyj.jpg

Конкурс на замещение вакантной чиновничьей должности
https://www.cardcow.com/images/set249/card00271_fr.jpg

От бюджетного корыта ни одного чиновника не оттащить даже за хвост!
http://ic.pics.livejournal.com/skif_tag/19770500/4210399/4210399_original.jpg

Новогодние пиры чиновников
http://img-fotki.yandex.ru/get/3009/196374393.4c/0_13a7ac_cb9373af_orig

Дележка новогодних подарков
http://i042.radikal.ru/1201/7b/7c3045dd65b7.jpg

Воскресенье, 14:09 - 15 янв 17
гость — «о Гайдарах» пишет:

http://lifefreebru.spybb.ru/viewtopic.php?id=946

Егор Гайдар - продукт генетической цепи революционеров-вырожденцев. Прадед и прабабка Голиковы активно участвовали в событиях 1905 года. Дедушка Аркадий Петрович Гайдар (Голиков) был психопатом-садистом, который впервые убил человека в 14-летнем возрасте. Аркадий Голиков палачествовал в Малороссии, на Кубани, являлся одним из руководителей (в 17 лет!) уничтожения восставших крестьян Тамбовской губернии. Затем он зверствовал в Хакасии, где убивал даже малолетних детей из местной бедноты. Из свидетельств очевидцев:"...согнал Гайдар со своим отрядом больше ста человек на обрыв у реки и начал расстреливать. Он стрелял из нагана в затылок. Не белогвардейцев (они в тайге были), а простых крестьян. Много было женщин, подростков, детей. Тех, кто оставался жив, Гайдар пинками сталкивал с обрыва в реку. Зверь, а не человек...", "...людей без суда и следствия расстреливали, рубили шашками, бросали в колодцы. Голиков не знал пощады ни к старикам, ни к детям. Основным объектом кровавой охоты молодого комиссара становились местные жители - хакасы...". Маниакальность 18-летнего Гайдара-деда неприятно удивила даже "коллег"-большевиков: Голикова обвинили в "самочинных расстрелах". После приезда в Красноярск для выяснения "обстоятельств" Аркадий Голиков был не только исключён из партии, снят с должности, но и направлен на психиатрическое освидетельствование. Аркадий получил возможность заняться личной жизнью и женился на юной жидовке-троцкистке Руве-Лии Лазаревне Соломянской, которая родила ему сына Тимура (по другим данным, Аркадий Гайдар усыновил ребёнка Соломянской от неизвестного отца). Гайдар-Голиков в приватных разговорах подчёркивал свою симпатию к Лейбе Троцкому, а Сталин лично отказал ему в восстановлении в партии. В последние годы жизни он страдал маниакально-депрессивным психозом на фоне хронического алкоголизма, посттравматической энцефалопатией, приступами неконтролируемой ярости, бешенства, неоднократно пытался покончить жизнь самоубийством, лежал в психбольницах. В 1938 году органы НКВД завели дело против него, так и не получившее продолжения. Соломянская провела четыре года в ГУЛАГе (уже после развода). Кстати, отец Рувы-Лии - инженер Лазарь Григорьевич (Гершелевич) - большевик с дореволюционным стажем, потомок евреев, изгнанных из Испании в XV веке. Об отце будущего "реформатора", Тимуре Аркадьевиче Гайдаре, нельзя сказать ничего плохого (кроме того, что он неистово гордился своими еврейско-большевистскими корнями). Советский патриот, моряк-подводник, журналист, собкор "Правды" на Кубе, в Афганистане. Умер 10 лет назад в звании контр-адмирала. Видно, особо разрушительные гены передаются через поколение. Внучек с самого начала представлял из себя редкое сочетание избалованного мальчика-мажора, беспринципного карьериста и дегенеративного труса-ботаника. В 24 года вступил в КПСС, изображал из себя правоверного коммуниста, делал успешную карьеру, стучал, разоблачал критиков советского строя. Уже в 27 лет стал экспертом комиссии при Совмине, в 30 - ведущим научным сотрудником Института экономики АН СССР, в 31 - редактором и завотделом в журнале ЦК КПСС "Коммунист", в 34 - доктором экономических наук, завотделом "Правды" и директором Института экономической политики Академии народного хозяйства СССР. В ноябре 1991 года мгновенно перекрасившийся (за год до этого он заявлял, что "рынок в Советском Союзе никому не нужен и невозможен") Егорушка занял пост вице-премьера (позднее - 1-й вице-премьер, и. о. премьера) в ельцинском правительстве и сотворил "экономические реформы". На его счету ваучерная прихватизация, дикий рост цен, гиперинфляция и потеря населением сбережений в Сбербанке, небывалый спад производства, массовое обнищание населения. Общенациональную российскую собственность, созданную трудом многих поколений русского и других коренных народов России, Гайдар передал в руки нескольких десятков еврейских кланов. Егор Тимурович Гайдар - галахический еврей. Чистокровной еврейкой была его бабка по отцу Рува-Лия Лазаревна Соломянская. Еврейкой была и его бабка по матери - жена знаменитого сказочника Бажова Валентина Александровна Иваницкая (из семьи польско-еврейских ссыльных). Наконец, сам Егорушка всегда считал себя евреем. Его биография занимает почётное место на крупнейшем русскоязычном еврейском ресурсе sem40.ru. Жену он себе тоже выбрал из этих - Марию Аркадьевну Стругацкую, дочь фантаста Стругацкого, сына профессионального еврейского революционера-ленинца. На момент смерти Гайдар являлся директором Института экономики переходного периода (ИЭПП), исполнительным вице-президентом Международного демократического союза, председателем Совета масонского клуба "Взаимодействие", одним из руководителей масонского "Ордена Орла", членом консультативного комитета "Arrabida Meetings" (Португалия), членом Совета по Сотрудничеству в Балтийском регионе при премьер-министре Швеции, почётным профессором Калифорнийского университета, членом редакционной коллегии журнала "Вестник Европы" (Москва), членом консультативного совета журнала "Acta Oeconomica" (Будапешт).
"О мёртвых либо хорошо, либо ничего"? Окститесь! Я не знаю, какой наижутчайшей формы смертной казни было достойно это чудовище. За невиданное в мировой истории ограбление целой страны, за миллионы людей, которых недосчитался русский народ в ходе "реформ". Напомню одно из высказываний упыря: "Надо понимать, что в XXI веке Россия как страна русских не имеет перспектив". Вот так. Он не скрывал своей ненависти к нам, русским, к нашей Родине. Так почему же мы должны стыдливо опускать глаза при известии о его смерти?! Как сказал один мой френд, "хорошо, что помер - жаль, своей смертью".

Будь проклят, ублюдок! Гори в аду, тварь!

Воскресенье, 14:10 - 15 янв 17
гость — «SCHWAB» пишет:

Во сколько ненавистников Путина разгавкалость на пряниках.Можно подумать что вся эта либеральная шваль хорошую жизнь сделает.

Воскресенье, 14:11 - 15 янв 17
гость — «КПД» пишет:

Гозман либеральная проститутка.Либералы в лихие 90 уже гнобили и разваливали Россию матушку.

Воскресенье, 14:16 - 15 янв 17
гость — «Либеральная шваль » пишет:

А ка же ты под ником с латинскими буквами пишешь, а патриот. И почему в твоём понятии Россия, это Путин?!А знаешь, почему у вас так? Нет! Потому что вы ни на что не способны. Вам нужны ноги которые бы вас пинали, а вы бы в них пресмыкались. Это в вас от природной трусости и лени.

Воскресенье, 14:16 - 15 янв 17
гость — «И Господь говорит: "Не будьте как фарисеи"» пишет:

из Интернета

Глава

СВИНЬИ И БЕСЫ

Из растений Христос проклял только одно — бесплодную смоковницу.

Из животных погубил плодовитых свиней, разрешив в них вселиться бесам.

Из людей Христос предал проклятию только книжников, которые совмещают в себе бесплодие сухой
смоковницы с почти механической производительностью свиней.

“Горе вам, книжники!” — это сказано тогдашней интеллигенции, того класса, что зарылся в священных книгах, поработился букве и в гипнозе слов утратил здравый человеческий смысл.

Интеллигенцией еврейской тогда были фарисеи.

Именно у них Христос отметил пороки книжной переначитанности: противное лицемерие прежде всего, предвзятость, мелочность, “оцеживание комара”, соединенное с сумасшедшей надменностью.

Фарисеи считали себя праведными, но эта праведность была Господу неугодна.

И Господь говорит: "Не будьте как фарисеи".

Что делали фарисеи?

Они приходили в людное место, на площадь, в рожок созывали нищих.

Все, кто хотел получить милостыню, к ним бежали.

Фарисеи вытаскивали котомочку с деньгами и перед всем народом раздавали милостыню.

Господь запретил делать добрые дела напоказ, сказав:
"Когда молишься, войди в комнату твою (т.е. внутрь себя) и, помолись Отцу твоему, Который в тайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно" (Мф.6,6).

И о посте Господь предупреждал, что не надо поститься только внешне, чтобы все видели и знали, что ты постишься.

Так делали фарисеи, в посты они ходили с унылыми, постными лицами.

Раньше постились во вторник и четверг, потому фарисей, пришедший с мытарем в храм, говорил: "Пощусь два раза в неделю" (Лк.18,12).

Подвиги надо совершать тайно, только для Бога.

ДЕЯНИЯ ФАРИСЕЕВ РАЗВЕ НЕ НАПОМИНАЮТ НАРОДУ ДЕЯНИЯ ВЛАСТЕЙ (ТОЛЬКО ОБЕЩАНИЯ ИЛИ МЕЛКИЕ ПОДАЧКИ) НАРОДУ ПЕРЕД ВЫБОРАМИ?

НО ПОСЛЕ ВЫБОРОВ ОЧЕРЕДНОЙ РОСТ ЦЕН, РОСТ ТАРИФОВ БЕЗ РОСТА ЗАРПЛАТЫ?


Интеллигенция, современная Достоевскому, казалась ему стадом свиней, в которое по Божьему попущению вселились бесы.

Ненависть к настоящему, предпочтение ему мечты считается признаком умственной силы, но в действительности это признак опасной дряблости ума.

Воскресенье, 14:17 - 15 янв 17
гость — «МНОГОГЛАГОЛЕНИЕ» пишет:

МНОГОГЛАГОЛЕНИЕ
Признаком славолюбия является многоглаголание, т.к. человек неудовлетворен только славою, которая возникает у него в мечтаниях, он ищет славу видимую от людей.

Своими разговорами и поучениями он выносит желание своего сердца прославиться среди людей и пред Богом.

Поэтому Писание и Св. отцы говорили, что, приобретая добродетель молчания, можно усмирять в себе страсть.

Но молчание должно быть не только устами, но и не позволять себе мыслями самовозноситься.

когда ты что-то рассказываешь о себе пустое и праздное, что и как ты сделал, то ли хорошее, то ли правильное – все равно ты хвастаешься, хотя ты так и не думаешь.

Многоглаголание действующих лиц не имеют никаких границ, и все они говорят языком надутым, высокопарным и чрезвычайно тяжелым

Многоглаголание есть седалище, на котором тщеславие любит являться и торжественно себя выставлять.

Многоглаголание есть признак неразумия, дверь злословия, руководитель к смехотворству, слуга лжи, истребление сердечного умиления, призывание уныния, предтеча сна, расточение внимания, истребление сердечного хранения, охлаждение святой теплоты, помрачение молитвы.
В

Воскресенье, 14:21 - 15 янв 17
гость — «ответ на вопрос, заданный в 13: 56» пишет:

гость — «Как его «SCHWAB» вопрос» пишет:

Когда Гозман разваливал с Ельциным - А где в это время был Путин, чем занимался?
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Увы, помощником и советником Ельцины не был, и председателем Правительства Рф тоже не был. Если бы был То не допустил во властные структуры Гайдара, Чубайса Шохина, Авена, Шахрая, Бурбулиса и прочей нечисти.


В 1991—1996 ВВП годах работал помощником ректора ЛГУ по международным вопросам, возглавлял Комитет по внешним связям мэрии Ленинграда, был советником мэра, первым заместителем председателя правительства Санкт-Петербурга.

Воскресенье, 14:32 - 15 янв 17
гость — «Shushkov» пишет:

Гайдар-это инициатор шоковой терапии, когда цены выросли в 1000 раз и больше,когда перестали платить вовремя зарплаты и пенсии, когда началось обнищание населения, когда люди стали померать с голоду.Гайдар-инициатор развала промышленности и сельского хозяйства.

Воскресенье, 14:53 - 15 янв 17
гость — ««ответ на вопрос, заданный в 13: 56» пишет:» пишет:

А тут пишут другое, набери в поисковике "путинизм как он есть". Кому верить?

Воскресенье, 15:06 - 15 янв 17
гость — «Испорченным людям,без добра в сердце » пишет:

Помимо чудотворных действий, Матрона была и великой пророчицей. Предсказание Матроны на 2017 год не содержит ничего хорошего для страны и людей. В пророчестве гласит, что 10 февраля указанного года случится конец света. Большинство людей верят этому предсказанию, ведь оно было произнесено от божественного святого.

Революция 1917 года была предсказана Матроной за недолгое время. Ее слова гласили, что это будет страшное для народа время, когда люди начнут делить землю, стараясь отхватить себе большую часть. Пострадают многие, но в большей части - обычный, простой народ. Все слова великой пророчицы сбылись, революция 1917 года перевернула всю жизнь "вверх тормашками", стараясь обогатиться, чиновники не гнушались ни здоровьем, ни жизнью народа.

Предсказания о Мировой войне также сбылись до единого слова. Она предрекла нелегкую битву, но победный конец. Так все и произошло. О конце света Матрона говорила с особой уверенностью. Слова ее воплощаются в жизнь. Ею было сказано, что жить на земле становиться с каждым днем все хуже и невозможнее. Наступает голод, некоторые люди вместо хлеба едят землю. Все эти слова описывают наше настоящее. В больших мегаполисах люди живут более-менее нормально, чего не скажешь о маленьких глубинках. Основная их пища - то, что выросло на огороде. В этом и заключается пророчество Матроны - кушает землю и ее дары. Очень интересно описывает Матрона сам конец света. Как будто он наступит вечером, причем одновременно для всего живого, потому что слова ее гласят: "Вечером все на земле мертвые лежать будете". Что это будет? Атомная бомба или нечто сверхъестественное? Следующее описание еще более странное: "Утром все уйдет под землю". Что могут означать эти слова? Куда исчезнет земля, может ли образоваться яма в неизвестность? Обозначила Матрона Московская предсказания 2017 незадолго до своей кончины. Складывается мнение, как-будто она выполнила волю Всевышнего, рассказала народу об их будущем, и спокойно покинула этот мир. Что произойдет на самом деле, нам остается только ждать. Важно помнить, что верующие и послушные люди будут меньше страдать и мучиться, поэтому мир нужно делать добрее.

Воскресенье, 15:35 - 15 янв 17
гость — «член комитета» пишет:

Спрашиваете, чем Путин до Кремля занимался? Читайте серию интервью бизнесмена Максима Фрейдзона "Путин и преступный коллектив" – о сходстве нравов российского режима и уголовной группировки.
Согласно статистике сайта Радио Свобода, читателей в 2016 году больше всего заинтересовал цикл интервью с бывшим питерским, а ныне израильским бизнесменом Максимом Фрейдзоном "Я отказался играть в этой команде, "Володя из ресторана "Луна", "Он всю страну решил повязать кровью", "Путину нужны были деньги". В интервью, которые прочитали более миллиона человек, Максим Фрейдзон рассказывал о том, как в 90-е годы в Петербурге создавался союз криминалитета и власти, и о той роли, которую играл в этом союзе чиновник мэрии Владимир Путин.

Воскресенье, 16:39 - 15 янв 17
гость — «Трещалки встречаются повсеместно» пишет:

Жуки подсемейства трещалок (Criocerinae) рода Lilioceris – "чиновники".

Известно много видов жуков подсемейства трещалок ("чиновников"), которые ничего не делают полезного, кроме треска с сообщениями о якобы проводимой ими работы ("чиновники"-бюрократы, "чиновники"-пильщики бюджета, несколько видов и подвидов лево-охранительных органов и несколько видов ни за чем не надзирающих (хотя обязаны за свою зарплату!) органов: трещалок-крышевателей).
Наиболее распространены трещалки луковые (горе луковое для народа) и трещалки лилейные (пиаром для самоудовлетворения занимаются).

Трещалки встречаются повсеместно
Некоторые трещалки в изоляции в местах не столь отдаленных.

Жук геркулес, живущий в тропической Америке.
Жук окрашен в роскошный оливковый цвет, он словно покрыт лаком. Геркулес — родственник наших жуков-носорогов, только рог его 9 см, а сам жук вместе с рогом— 17,5 см.
Самка геркулеса выглядит скромнее. Она намного меньше и рогов не имеет (жук-муж ей не наставляет рога, т.е. не изменяет?)
Длина жука-бюджето-гранто-пила - титана такая же, как и у голиафа, оно и понятно, чтобы пилить бюджет самому в одно рыло нужна сила!

Обычно жук-скакун ("чиновник") сидит на возвышенном месте (на верхних ветках власти и лево-охранительных и надзорных органов) и своими громадными глазами высматривает "добычу" ("жертву").
Увидев что-либо движущееся, жук сразу срывается с места и летит по направлению к предполагаемой добыче.
У обычного жука-навозника (чиновник ЖэКиХа-ха) в тропиках много родственников, занимающихся тем же непривлекательным, но очень полезным делом.
В отличие от нашего темно-синего навозника тропические его родственники сияют всеми цветами радуги.
"Чиновники"- гусеницы ночной бабочки-совки (Heliothis virescens), личинки, которые через 4 дня вылупляются из яиц, сначала вступают в борьбу друг с другом.

Эти "каннибалы" поедают себе подобных паразитов ("чиновников") до тех пор, пока из них не остается кто-нибудь один.

Воскресенье, 17:50 - 15 янв 17
гость — «Маруся гайдар» пишет:

Вот я опять вернулась в Рашку, сифилис вылечу и опять буду ярой опозиционеркой

Воскресенье, 18:44 - 15 янв 17
гость — «ничего не меняется» пишет:

Увидел в зеркале кривую рожу - обвини зеркало.

Цитатник

«Ефим Михайлович (Рабинович) у нас самый мудрый по возрасту, а я - по должности».

О. Татаринов - председатель Тульской областной думы

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