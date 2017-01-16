Главная / Кто есть кто « 16 января 2017 »

Знакомься, Тула, у тебя новая “крыша”!

Последние назначения в администрации города-героя могут быть связаны с Юрием Андриановым.

Сегодня на оперативном совещании глава администрации Тулы Евгений Авилов объявил о назначении 39-летнего Алексея Крыгина начальником управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы. Ранее он занимал должность заместителя генерального директора ООО “Тульские транспортные линии”.



Генеральным директором компании является Александр Васильчиков, который при губернаторе Вячеславе Дудке работал директором областного департамента транспорта и связи.



По нашей версии, кандидатуру Алексея Крыгина на должность начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы мог рекомендовать Александр Васильчиков, который в 2013 году вошел в “Экспертный совет при первом заместителе губернатора Тульской области – председателе правительства Тульской области”. То есть велика вероятность, что именно с непосредственной подачи Юрия Андрианова Алексей Крыгин мог стать победителем конкурса на эту должность.

Вот и недавние кадровые назначения в администрации Тулы, по информации нашего источника, связаны вовсе не с одним желанием Евгения Авилова, а его нового областного куратора – мудрого Юрия Михайловича Андрианова. Выходит, с приходом нового губернатора у областного центра появилась весьма влиятельная “крыша”.

Напомним, ранее куратором Тулы был советник губернатора Виктор Трифонов (дядя Витя). То есть, статус областного центра вырос.