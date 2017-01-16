Главная / Фольклор « 16 января 2017 »

С такими "журналистами" нам не по пути”

После Тульских PRяников Сергей Демидов обиделся на журналистку ГТРК “Тула”

Известный тульский краевед, написавший петицию к губернатору о сохранении архитектурных памятников в социальной сети высказал свое отношение к журналистке ГТРК “Тула” Полине Ермолаевой, которая не только отказалась ставить под ней подпись, но и высказала негативное отношение к ней.

На мое предложение подписать нашу петицию журналист канала ГТРК "Тула" Полина Ермолаева дала следующий ответ:

" Вы бредите. Лучше пусть разрушенные полусоженные хибары стоят, в 3 метрах от которых в энском году прошел аж Толстой, чем красивые не выбивающиеся из общего исторического ландшафта дома, на которые у Вас, видимо, просто нет средств..... а это завись.....или заказ)))) Чистой воды демогогия....надеюсь Вы много времени не потратили на свою "петицию". И надеюсь, что глава региона тоже на нее не потратит и минуты"

Человек имеет полное право не подписывать что-либо без всякого объяснения причин. Но такой ответ для журналиста ,ведущего в определенной мере тему "Культура" не допустим. Такое отношение к культурному наследию просто шокирует. Общекультурный уровень зашкаливает. А для журналиста новостной программы, которая и должна просто знакомить с событием и разными его оценками просто не допустим. Журналисты официального канала за долгое годы отражения официальной позиции и т. ч. совсем разучились думать и иметь свою позицию Их "позицией" стало просто отражение точки зрения власти. Стоит ли после этого удивляться крайне не объективному и одностороннему отражению событий, отказу от отражения всякого иного мнения. Также становится понятным, почему на тульском ТТРК не практикуются ни ток -шоу, ни дискуссии. С такими "журналистами" нам не по пути”.

На мой взгляд, губернатор должен читать все петиции и даже высказывать отношение к ним. Общественная дискуссия по такому общественно значимому вопросу, как благоустройство и сохранение памятников в Туле необходима и полезна. С другой стороны, у Полины Ермолаевой может быть и свое мнение, и она имеет право его высказать.

В поддержку дискуссии и инициативы я подписал петицию Сергея Демидова.



Редактор