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С такими "журналистами" нам не по пути”

После Тульских PRяников Сергей Демидов обиделся на журналистку ГТРК “Тула”

Известный тульский краевед, написавший петицию к губернатору о сохранении архитектурных памятников в социальной сети высказал свое отношение к журналистке ГТРК “Тула”  Полине Ермолаевой, которая не только отказалась ставить под ней подпись, но и высказала негативное отношение к ней.    

На мое предложение подписать нашу петицию журналист канала ГТРК "Тула" Полина Ермолаева дала следующий ответ:

" Вы бредите. Лучше пусть разрушенные полусоженные хибары стоят, в 3 метрах от которых в энском году прошел аж Толстой, чем красивые не выбивающиеся из общего исторического ландшафта дома, на которые у Вас, видимо, просто нет средств..... а это завись.....или заказ)))) Чистой воды демогогия....надеюсь Вы много времени не потратили на свою "петицию". И надеюсь, что глава региона тоже на нее не потратит и минуты"

Человек имеет полное право не подписывать что-либо без всякого объяснения причин. Но такой ответ для журналиста ,ведущего в определенной мере тему "Культура" не допустим. Такое отношение к культурному наследию просто шокирует. Общекультурный уровень зашкаливает. А для журналиста новостной программы, которая и должна просто знакомить с событием и разными его оценками просто не допустим. Журналисты официального канала за долгое годы отражения официальной позиции и т. ч. совсем разучились думать и иметь свою позицию Их "позицией" стало просто отражение точки зрения власти. Стоит ли после этого удивляться крайне не объективному и одностороннему отражению событий, отказу от отражения всякого иного мнения. Также становится понятным, почему на тульском ТТРК не практикуются ни ток -шоу, ни дискуссии. С такими "журналистами" нам не по пути”.

На мой взгляд, губернатор должен читать все петиции и даже высказывать отношение к ним. Общественная дискуссия по такому общественно значимому вопросу, как благоустройство и сохранение памятников в Туле необходима и полезна. С другой стороны, у Полины Ермолаевой может быть и свое мнение, и она имеет право его высказать.

В поддержку дискуссии и инициативы я подписал петицию Сергея Демидова.

 
Редактор 

 

Комментарии к статье

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Понедельник, 15:21 - 16 янв 17
гость — «журналист» пишет:

То есть, если я против сохранения старинных развалин в центре города, то это уже ОДНОЗНАЧНО отсутствие собственного мнения?
Вот если бы я согласился с Демидовым, то это было бы свое мнение, а если нет - то у меня нет своей позиции...
Совсем г-н Демидов забыл что такое журналистика. А заодно и то, что не все мнения должны совпадать с его мнением.
Вывод очень прост - Ермолаева-то права...

Понедельник, 15:41 - 16 янв 17
гость — «Демидову» пишет:

Нашёл на кого обижаться, у ней как лет 15 назад мозг фен скушал.

Понедельник, 15:56 - 16 янв 17
гость — «Тоже журналист - Может, и права, но....» пишет:

Полина может иметь свое мнение! Но в таком случае почему она пишет Демидову - Вы бредите.
Следуя логике Полины, тогда я, имеющая свое мнение, могу написать Полине - А может, бредите Вы, Полина?
Имея свое мнение, каждый из нас должен уважать мнение другого. Не хотела подписывать - так и не надо. Зачем же писать - Вы бредите. Зачем писать - Надеюсь, что глава региона тоже не потратит на нее ни минуты. Не слишком ли Ермолаева самоуверенна?
Давайте, господа журналисты, научимся уважать чужое мнение.
То же самое адресую и Демидову - не все с Вами согласны. И они, имея свое мнение по этому вопросу, правы.
А вот я бы подписала Ваше обращение, хоть я и не за то чтобы лачуги продолжали свой век. Но я за то, чтобы наша Тула имела свое ЛИЦО, на котором не надо рисовать морду! Чтобы наша Тула была не ущербной в плане архитектуры, чтобы в ней по соседству с частным сектором строили , как избушки на курьих ножка, 9-этажки, загораживая людям естественное солнечное освещение.
В Туле, по-видимому забыли о самом понятии Архитектура. Поэтому Демидов 100 раз прав, написав такое обращение к Дюмину.
И если Алексей Геннадьевич не обратит на него внимание, тогда ему Тула по барабану...

Понедельник, 17:01 - 16 янв 17
гость — «Тоже журналисту» пишет:

Целиком вас поддерживаю. Тула значительно пострадала, потеряв свой архитектурный облик. Новые перестройщики и застройщики. а также те, кто принимает решения, ни секунды не задумываются о том, каким они оставят город после себя, как не чувствуется уважения к жителям Тулы, живущим сегодня.

Понедельник, 17:09 - 16 янв 17
гость — «Тула» пишет:

Архитектурный облик Тулы? Что это такое??? Ветхие и деревянные дома в центре? Да пусть они горят синим пламенем!

Понедельник, 17:28 - 16 янв 17
гость — «Гость» пишет:

Мы тоже обратились к журналисту Анастасии Жуковой но она обосралась выступить против оборотней полицейских фабрикующих уголовные дела и пытавших задержанных. Позор таким журналистам.

Понедельник, 17:58 - 16 янв 17
гость — « Саша» пишет:

Хотел почитать рассказы, статьи, исторические материалы, написанные краеведом С.Демидовым и не могу отыскать.
Подскажите где можно ознакомится ?.

Понедельник, 18:14 - 16 янв 17
гость — «ку» пишет:

Про фен смешно!

Понедельник, 18:57 - 16 янв 17
гость — «Алёша 77» пишет:

А журналист прав.Эти гнилые и полуразрушенные хибары позорят наш город.Не зря-же Тула с гордостью носит звание столица ветхого и аварийного жилья.

Понедельник, 19:13 - 16 янв 17
гость — «Леди » пишет:

Крайне удивлена такой реакцией П.Ермолаевой. Журналистка,как никто другой должна беречь архитектуру и традиции своего края. На поверку оказывается, что все показуха, т.к.в студии сидит одна личность (причесанная/напомаженная), а по факту-промолчу.
Тексты пишут одни, читают другие...Жаль...
Интересно,какое у нее отношение к пожилым людям? Тоже, только на вынос?

Понедельник, 19:54 - 16 янв 17
гость — «Духпердух идейный» пишет:

Ну щаз посмотрим кто себя отождествляет с идеей кормилки от халуп. Список клакеров в зале этого театра пока возглавляет Редактор. Ну этпонятно, кормилка и многоходовка штука такая, заодно и антагонистам поднасрать, дело не чуждое и нужное. Но имейте совесть, с этой идеей, губера на этом этапе не впутывать в это дело, ему и так бедолаге с таким окружением сейчас трудно. Или это основная идея - засветиться, глядишь на какой совет призовёт, а там видно будет?

Понедельник, 19:55 - 16 янв 17
гость — «Ермолаева)» пишет:

Друзья, я уже извинилась за резкость и однозначность своего высказывания перед Сергеем Димидовым. Мы не раз встречались с этим несомненно увлеченным и уважаемым человеком. Но у меня есть желание, чтобы мой любимый город (и это действительно так, я никогда не желала покинуть Тулу), развивался. Мне дороги объекты культурного наследия, которые имеют шанс на восстановление. Более того, я очень проникновенно отношусь к старинным домикам с историей в центре нашего города. Но, к сожалению, большинство из них сегодня находятся в таком состоянии, что говорить об их реставрации не приходится. Так почему же не дать возможность появляться чему-то новому и достойному? Я так же против бесконечных торговых центров...Не совсем понятно сколько еще их требуется?! Кажется, что достаточно... Но законсервировать исторический центр, просто основываясь на том, что полуразрушенные дома, которые так и будут еще чернеть и гнить десятилетиями, должны быть сохранены любой ценой - мне кажется не разумным. И пусть Тула не самый красивый город земли, но в последние годы он существенно преобразился. И это не может не радовать.
А еще, я думаю, что журналисты, которые не представляясь, вольно пишут гадости о коллегах, не слишком умны, открыты и смелы...))) Я всегда готова к диалогу с вами напрямую)))) Ежедневно я делаю сюжеты, которые помогают людям. И в этом сложно усомниться. Если вы можете это опровергнуть - вы Боги)))

Понедельник, 20:10 - 16 янв 17
гость — « Взгляд со стороны» пишет:

Тула - столица ветхого и аварийного жилья. Практически весь исторический центр, а он не ограничивается ул Металлистов и Менделеевской, а идет от кремля захватывая огромную территорию до ул. Л. Толстого, Колетвинова, Оборонная, Староникитская, Дзержинского Епифанская, Коминтерна со всеми небольшими улицами и переулками. Как можно сохранить, реконструировать и поддерживать в нормальном состоянии то, что прогнило, истлело, рассыпается на части, грозя обрушиться на головы людей там живущих или работающих? Неужели недостаточно тех старых домов, которые стоят на центральных улицах: пр Ленина, Советской, Менделеевской,Октябрьской, на жуткой, как в фильме ужасов, ул. Металлистов?

Неужели нельзя сделать в Кремле или на Металлистов мультимедийную выставку, посвященную истории Тулы? Фотографий и картин старой Тулы предостаточно, и такая выставка намного наглядней и интересней покажет старую Тулу, чем там и сям разбросанные ветхие дома на Свободе, Пионерской Колетвинова, Жуковского, Тимирязева, Каминского, Пирогова, Коминтерна и многих - многих других улицах и переулках, дойти до которых вряд ли захочет турист, решивший посмотреть наш город. Дома на этих улицах надо сносить целыми кварталами и строить там Многоэтажки, чтобы не загонять жителей Тулы ехать на житье в новые микрорайоны,Большой Тулы и тянуть к ним все коммуникации, удораживая в несколько раз себестоимость жилья.

Демидов - музейный работник. Ну так обяжите его сделать эскизы макетов для выставки "Старая Тула", подобрать соответствующий материал, курировать создание этой выставки. Он же ничем не занят, не востребован, дайте этому мужику возможность проявить себя, и строго спросите, если не сделает! Иначе от этого "плача Ярославны" нам не будет покоя.

Понедельник, 20:34 - 16 янв 17
гость — « демидов С.И.» пишет:

Господин Мигалин! Убедительная просьба снять данный материал по просьбе хотя той же П.Ермолаевой. Вообще публиковать чвастную переписку и мусолить ее -не есть журналистика. Это вообще занятие не достойное нормального человека с нормальными этическими нормами. Я с Полиной обо всем договорился.Мы больше не имеем друг к другу претензий.И нет более смысла мусолить данную тему.

Понедельник, 21:42 - 16 янв 17
гость — «Прокурор Тульской области не увидел в сносе памятника архитектуры сноса» пишет:

http://xn--b1add4aelsk.xn--p1ai/article/3686/prokuror-tulskoi-oblasti-ne-uvidel-v-snose-pamyatnika-arkhitektury-snosa


Прокурор Тульской области не увидел в сносе памятника архитектуры сноса

Автор: Андрей Новичков

Прокурор Тульской области Александр Козлов заявил о законности сноса объекта культурного наследия - усадьбы Федора Яковлева на Октябрьской улице в центре Тулы.
Получил на днях от Прокурора Тульской области Александра Козлова письмо, которое фактически рассказывает о законности сноса объекта культурного наследия регионального значения на Октябрьской улице в городе Тула.
Еще раз проанализируйте эти слова: Законности. Сноса. Объекта культурного наследия.
Напомню, что в ночь на 4 апреля в Туле произошел скоропостижный снос памятника архитектуры – дома купца Федора Яковлева (постройки конца XVIII века) на Октябрьской улице, 35. Объект состоял на госохране с 1989 года.
Официальная версия происшествия с домом из уст органов государственной власти такова: ночью фрагмент здания обрушился в связи с просадкой фундамента, после чего его огородили и перекрыли автомобильное движение. В администрации Тулы вскоре состоялось совещание, на котором было незамедлительно принято решение об “оперативном демонтаже, с целью предотвращения аварийного обрушения и недопущения причинения вреда жизни и здоровью граждан, а также причинения повреждений проезжающему автотранспорту”. В тот же день приговор этого представительного сообщества был приведен в исполнение.
Менее чем за час дом был разгромлен, скажем прямо - вдребезги, ковшом экскаватора.
Информационное агентство "Тульские новости" даже опубликовало на своем сайте видео, как объект культурного наследия ломают в ускоренном режиме - всего 3 минуты. Реальная же продолжительность развертывающихся на экране событий - примерно 45 минут.
В связи со сносом усадьбы, в конце мая, по просьбе местных краеведов и правозащитников, я приехал в Тулу вместе с программой "Наступление на наследие" для проверки состояния памятников архитектуры города в целом. Во время разговора с начальником инспекции Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия Денисом Горецким выяснилось, что груда обломков на месте памятника вовсе не свидетельствует о его уничтожении. Это просто оптический обман. Меня уверяли, что в ходе работ по разборке аварийных частей произошло полное обрушение. И я в это готов поверить, так как если "разбирать" аварийные части экскаватором, иного результата не будет.
В мае, по приезде в Москву из Тулы, я направил обращение в Прокуратуру Тульской области в связи с фактом уничтожения исторического здания. И наконец, 20 октября пришел ответ лично за подписью Прокурора области Александра Козлова.
В ответе сообщается, что по адресу: ул. Октябрьская, 35, была проведена прокурорская проверка. Если кратко, то выяснилось, что... сноса не было! Мнение начальника инспекции Тульской области по госохране объектов культурного наследия Горецкого, утверждавшего, что груда обломков на месте здания - это не снос, подтвердилось! Нарушений не выявлено. В отношении собственников здания Т.И.Федосеевой и С.И.Хофизовой дела прекращены в связи с отсутствием состава административного (либо уголовного) правонарушения. И в настоящий момент им выдано задание на проведение работ "по сохранению объекта культурного наследия". Это того самого, которого уже нет...
Дальше прокурор области пишет: "Оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется".

Если честно, то от того, как у нас работает Прокуратура, порой становится страшно. В своем письме областной Прокурор неоднократно обращает мое внимание на то, что органом по охране памятников Тульской области были приняты все меры для сохранения объекта. Только я не могу понять одного: как можно было "в целях спасения" разбирать аварийную часть - экскаватором? Разве не очевидно, что усадьба рухнет? Ощущение, что уже с историей нашей играют.
Нет слов.

Понедельник, 21:42 - 16 янв 17
гость — «Разве такой, как прокурор Козлов будет расследовать?» пишет:

http://izvestia.ru/news/499431

… зампрокурора Москвы Александр Козлов владеет незадекларированным роскошным особняком в Тверской области.
… соседом прокурора по участку является земляк Козлова — замглавы администрации подмосковного Клина Владимир Калинин, который недавно стал фигурантом «игорного дела».

http://www.compromat.ru/page_33250.htm
Жена фигуранта "игорного дела" зампрокурора Москвы Козлова

http://lifenews.ru/news/59962

Новый «игорный» прокурор найден в Москве


В уголовных делах о крышевании казино рядом с именами игорного короля Назарова и прокурора Игнатенко может появиться еще одно.
Заместитель прокурора Москвы Александр Козлов и уволенный Александр Игнатенко

Но Казаков владел участком Козлова недолго. 1 августа 2008 года его убили прямо на пороге пушкинской прокуратуры. Коммерсанта сначала расстреляли, а затем перерезали горло.
Делу по статье «Взятка» против Козлова тогда не дали ход. Напротив, его перевели с повышением в Москву. Однако похоже, что избежать ответственности ему не удастся.
По информации источников Life News, заместителя столичного прокурора уже вызвали для дачи объяснений в Следственный комитет. Но на допрос он не явился. Вместо этого поехал в Генеральную прокуратуру - судя по всему, за инструкциями.

Понедельник, 21:49 - 16 янв 17
гость — «Новогодние пиры чиновников» пишет:

Голодный чиновник
http://blagomirie.ru/wp-content/uploads/2016/04/zernaj-svinyj.jpg

Конкурс на замещение вакантной чиновничьей должности
https://www.cardcow.com/images/set249/card00271_fr.jpg

От бюджетного корыта ни одного чиновника не оттащить даже за хвост!
http://ic.pics.livejournal.com/skif_tag/19770500/4210399/4210399_original.jpg

Новогодние пиры чиновников
http://img-fotki.yandex.ru/get/3009/196374393.4c/0_13a7ac_cb9373af_orig

Дележка новогодних подарков
http://i042.radikal.ru/1201/7b/7c3045dd65b7.jpg

Понедельник, 21:59 - 16 янв 17
гость — «Пряники писали, что в Ясной поляне у жителей деревни были какие-то проблемы с реконструкци» пишет:

Прокурору области Козлову следует вмешаться, чтобы жители деревни Ясная Поляна могли реализовать свои законные права на строительство и реконструкцию домов и хоз.построек ВНЕ зависимости от бремени наличия музея Ясная Поляна, из-за близости которого нарушаются права граждан на строительство и реконструкцию домов и хоз.построек, предоставленные Конституцией, ФЗ, ГК, Зем.кодексом и другими нормативно-правовыми актами!

Пряники писали, что в Ясной поляне у жителей деревни были какие-то проблемы с реконструкцией или строительством домов?

Ветеран из Ясной Поляны не может зарегистрировать свой дом
https://www.youtube.com/watch?v=eY9CbbPiIes

Оказалось, что есть такой приказ:

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ от 8 июля 2015 г. N 1941
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ
РЕГЛАМЕНТАМ В ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОЕ МЕСТО,
СВЯЗАННОЕ С ЖИЗНЬЮ И ТВОРЧЕСТВОМ Л.Н. ТОЛСТОГО - УСАДЬБА ЯСНАЯ ПОЛЯНА И ЕЕ ОКРЕСТНОСТИ, П. П. XIX - НАЧ. XX ВВ.",
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЩЕКИНСКИЙ РАЙОН, ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН, ГОРОД ТУЛА

Именно "благодаря" приказу жизнь людей регламентирована так, что их права могут быть нарушены (они не могут ни строить, ни реконструировать),несмотря на имеющееся у них право собственности на до и из этого права возникающие еще другие смежные с ним права и права свободных граждан демократической России)?

Получается, что жители деревни, которым ограничили права, как ветерану из Ясной Поляны не может зарегистрировать свой дом https://www.youtube.com/watch?v=eY9CbbPiIes , стали снова "крепостными"?

Понедельник, 22:00 - 16 янв 17
гость — «гость» пишет:

Это он со своей женой отношения в пряниках выясняет?

Понедельник, 22:02 - 16 янв 17
гость — «о Лигае написано тут https://www.pryaniki.org/view/article/1016741» пишет:

о Лигае написано тут https://www.pryaniki.org/view/article/1016741

Понедельник, 22:46 - 16 янв 17
гость — «VIP-GIGIT» пишет:

Но она абсолютно права. И по сути и по форме. Эта петиция - развлечение местечковых шизов и только так она и должна восприниматься. Вести диалог можно только со вменяемыми людьми. Люди, которые считают, что кривобокие коробки, построенные пару сотен лет назад толстобрюхими купчишками или местечковыми дворянчиками, демонстрирующими полное отсутствие вкуса и эстетики, - глупы и опасны.
Всё старое говно надо посжигать и снести. И понастроить красивых малоэтажных новоделов.

Вторник, 01:08 - 17 янв 17
гость — «SCHWAB» пишет:

Дедушка Демидов наверно испытывает кайф от исторических полусгнивших трущёб и хижин в центре Тулы.Они для него как наркотик.

Цитатник

Мы никогда ни с кем ни о чем не договариваемся.

Б.Зубицкий, депутат Государственной Думы

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