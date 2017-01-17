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Главная / Тульская PRовинция « 17 января 2017 »


По фактам, изложенным в статье "Мертвые души "Лазарево" начата служебная проверка

Глава администрации Щекинского района Олег Федосов сообщил о реакции власти на нашу публикацию.

 Добрый день!

По обращению граждан, связанному с функционированием детского сада п.Лазарево, сообщаю Вам, что 12.01.17 г. начата служебная проверка доводов изложенных в заявлении. Результаты проверки будут доведены до СМИ после ее окончания. Так же сообщаю, что данная информация была направлена 12.01.17 г. Вам через форму обратной связи, размещенную на портале "Тульские Пряники".

 С уважением, О.А. Федосов

 Мы созвонились с Олегом Анатольевичем и договорились о взаимодействии. Спасибо!

 

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Цитатник

Нужно сделать так, чтобы интеллект туляков был востребован и в элите и во всех иных аспектах.

С. Харитонов, главный федеральный инспектор в Тульской области

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