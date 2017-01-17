Главная / Тульская PRовинция « 17 января 2017 »

По фактам, изложенным в статье "Мертвые души "Лазарево" начата служебная проверка

Глава администрации Щекинского района Олег Федосов сообщил о реакции власти на нашу публикацию.

Добрый день!

По обращению граждан, связанному с функционированием детского сада п.Лазарево, сообщаю Вам, что 12.01.17 г. начата служебная проверка доводов изложенных в заявлении. Результаты проверки будут доведены до СМИ после ее окончания. Так же сообщаю, что данная информация была направлена 12.01.17 г. Вам через форму обратной связи, размещенную на портале "Тульские Пряники".

С уважением, О.А. Федосов

Мы созвонились с Олегом Анатольевичем и договорились о взаимодействии. Спасибо!