ВойтиРегистрация


О проекте|Связаться с нами

PRяники с перцем| PRяники печатные| PRяники виртуальные| Фольклор| Кто есть ху| Тульская PRовинция

Главная / PRяники с перцем « 19 января 2017 »


"Значительного увеличения совокупной платы не будет"

Обещал начальник областной жилищной инспекции Алексей Бирюлин. 

Вчера на пресс-конференции начальник государственной жилищной инспекции Тульской области Алексей Бирюлин разъяснил новый порядок оплаты жителями коммунальных ресурсов, потребляемых в целях содержания общего имущества многоквартирных домов.

Мы уже писали об этом новшестве, введенном правительством России, однако дать однозначную оценку этому решению пока затрудняемся. Со слов Алексея Бирюлина, “в квитанциях за январь сумма за "содержание жилья" вырастет на величину норматива ОДН. При этом из оплаты ресурсоснабжающим организациям этот платеж будет изъят. Фактически произойдет перераспределение платежей без значительного увеличения совокупной платы”.

Последнее предложение из приведенной цитаты Алексея Бирюлина, пожалуй, самое важное.

Ведь если сверхнормативное ОДН будет оплачивать управляющая компания, а за потребителями останется всего лишь норматив, откуда УК возьмет деньги? Вариантов немного, но точно не из своей прибыли.

Наконец, еще одна маленькая деталь. Появляется плата за ОДН по горячей воде и водоотведению, которой до сего времени не было. Для последнего Минстрой, правда, еще не разработал норматив, поэтому ОДН за водоотведение пока взимать не будут. Значит, вводится ОДН по горячей воде. Хотя он должен быть незначительным. 

В связи с этим Алексей Бирюлин озадачил тех собственников МКД, которые при заключении договора с УК принимали решение об оплате всего объема коммунального ресурса. Им предложено на собраниях отказываться от этого положения.

 

Комментарии к статье

Сообщение отправляется через зашифрованный канал связи, анонимность гарантирована

Четверг, 08:50 - 19 янв 17
гость — «Селянин» пишет:

Я конечно не представитель американских субкультур, и на экономических форумах телеги не толкаю в утеплённом ватой шлеме, но хотелось бы всё же уточнить: нефть вроде по шестьдесят в сельмаге сегодня брал, хорошая, кстати, прямо вот с пенками такими вкусными, целый бидончик нацедили и ещё две кружки прямо пред прилавком жахнул. Люблю, знаете ли, поддать с морозца то! Доллар с еврой - тоже, как ни странно, примерно по шестьдесят продавали нынче в автолавке. Из города к нам каждую среду и пятницу приезжает, так там тоже - свежее всё, доллары так и хрустели, бабы нахваливали. Евра - так и вовсе - только-только из реки, свежепойманная, ещё шевелилась даже!
А какого тогда дiавола цены то не снижають вслед за колебаниями иностранных валют и ценных углеводородов - непонятно мне. И опять же - отчего с нового года свет-газ подорожал? Вроде ж у нас всё хорошо, стабильно, единение в опчестве и духовный рост на лицо. Зачем же повышать тогда то? Провода новые, крафтового плетения за праздники протянули повсеместно для течения тока или же, скажем, трубы в красивый цвет в Уренгое окрасили к праздникам?
От чего удорожание при всеобщем вроде как удешевление исконно вражеских средствов, и укреплении средствов исконно наших? Поясните за вот это всё более лучше, экономисты! хехе

Четверг, 08:59 - 19 янв 17
гость — «ничего не понятно» пишет:

Это что, теперь за ОДН нужно платить исходя из площади своего жилья, а не не площади лестничных пролетов и лестниц, которые являются общедомовым имуществом?

Четверг, 09:06 - 19 янв 17
гость — «туляк» пишет:

«ничего не понятно» -нет,на картинке обман.одн-это ещё и за тех кто не платит или забыл вовремя заплатить

Четверг, 09:20 - 19 янв 17
гость — «вопрос» пишет:

А чё кто-то сомневается, что лично для Бирюлина увеличение совокупной платы произойдет - "без значительного увеличения"?...при его-то доходах этого совсем незаметно будет...

Четверг, 09:21 - 19 янв 17
гость — «Не буду платить за фиктивный ОДН» пишет:

Я не плачу за придуманное ОДН, т.к. по воде нет в нашем доме никаких водоразборников на ОДН.
Считаю данное решение противоправным ..., имеющее главную преступную цель - узаконить противоправные поборы за ОДН: сделать платежи размытыми и непрозрачными (если ты не платишь за ОДН, то якобы не платишь за техническое обслуживание!!!) Такое решение противоречит многим законам и Конституции РФ! По которым граждане имеют право не оплачивать не оказанные услуги или услуги не надлежащего качества!
Власть в очередной раз доказывает, что она - преступна и антинародна! И Бирюлин - самый настоящий преступник!

Четверг, 09:25 - 19 янв 17
гость — «НЕСОГЛАСНЫЙ» пишет:

"Значительного увеличения совокупной платы не будет" - ЕСЛИ БЫ У МЕНЯ БЫЛА БЫ ХОТЯ БЫ ЗАРПЛАТА БИРЮЛИНА - Я БЫ С ЭТИМ СОГЛАСИЛСЯ - А ТАК НЕ СОГЛАСЕН!

Четверг, 09:28 - 19 янв 17
гость — «экономист тому кого хехекнуло» пишет:

Инфляция. Поримаешь?

Четверг, 09:31 - 19 янв 17
гость — «Devic» пишет:

гость — «туляк» пишет:
на картинке обман.одн-это ещё и за тех кто не платит или забыл вовремя заплатить

Гостю:
Вранье. Жители платят только за потребленные ВСЕМ ДОМОМ ресурсы. Ваш дом общий. Общие и расходы!

Четверг, 09:39 - 19 янв 17
гость — «ДеЖаВю» пишет:

Почитайте "Про бирюлинские отписки": https://www.pryaniki.org/view/article/1016216
Даже фотографии почти одинаковые!
Бирюлин просто на туляков забил...

Четверг, 09:51 - 19 янв 17
гость — «Devicу» пишет:

гость — «Devic» пишет:

гость — «туляк» пишет:
на картинке обман.одн-это ещё и за тех кто не платит или забыл вовремя заплатить

Гостю:
Вранье. Жители платят только за потребленные ВСЕМ ДОМОМ ресурсы. Ваш дом общий. Общие и расходы!
-------------------------------------
А то что на картинке, это неправильный расчет ОДН? Насколько я понимаю, в расчет взята площадь квартиры собственника, а не площадь общего имущества.

Четверг, 10:00 - 19 янв 17
гость — «Панночка» пишет:

Каждый год одно и тоже: рост тарифов ограничивают, а нормативы увеличивают... Безграничный простор для творчества.Причем все на законодательном уровне свои доходы увеличивают. Мне бы так выручку увеличить!

Четверг, 10:10 - 19 янв 17
гость — «Бардак в ГЖИ Бирюлина» пишет:

ОБРАЩАЮ ВСЕХ ТУЛЯКОВ ВНИМАНИЕ НА ВТОРОЕ ФОТО - ГДЕ КРАСНЫМ НАПИСАНО: ОПЛАТЫ ЗА ОДН НЕТ!!!
А ниже мелким шрифтом написано: кроме домов где собственниками принято решение...

Даже здесь у Бирюлина Бардак - полное не соответствие с тем, что Бирюлин говорит и делает...
Во многих домах жильцы дома по этому поводу не принимали никаких решений, не было никаких общедомовых собраний - а платежки с ОДН будут!!!!!!!!!!!!!

Даже здесь Бирюлин в очередной раз обосрался, полное не соответствие действительности (!)- опубликованного официального документа (ГЖИ) и того, что будут делать управляющие компании!!!

Четверг, 10:39 - 19 янв 17
гость — «Русский» пишет:

Бирюлин точно из наших?

Четверг, 10:47 - 19 янв 17
гость — «Простой туляк» пишет:

Власть преступна, т.к. пытается узаконить воровские поборы за ОДН(необоснованные и не подтвержденные)вместо наведения элементарного законного и справедливого порядка!

РАНЬШЕ ЛЮДИ ПРОСТО НЕ ОПЛАЧИВАЛИ ТО, ЧТО СЧИТАЛИ ПРИПИСКАМИ (ПРОТИВОПРАВНЫИ)! Что бы снизить не оплату жильцами не оказаных услуг - жуликоватая власть придумала вот такой фокус!!!

Теперь придумали (так преступная власть считает и поступает) - такой механизм оплаты в ЖКХ, при котором будет широкий простор для жуликов и воров - и полная безысходность и не защищенность простых граждан от воров и жуликов в ЖКХ!

Если в большинстве жилых домов просто нет разборников ХВС и ГВС на ОДН - откуда берутся такие ОДН: счётчики показывают разные значения, имеются утечки - так разве честные жильцы виноваты в этом: разве они обязаны платить за "дядю", за "воровство", за плохое техобслуживание - разве это законно и справедливо? А поборы за ЭЭ - ОДН: отдельная песня воров и жуликов - сколько можно про это писать и говорить? Скоро за ОДН ЭЭ - тграждане вынуждены будут платить больше, чем за расходы в квартире!

Удивительно другое - если власть не способна и не хочет навести порядок в ЖКХ: то таких чиновников надо просто с "волчьим" билетом изгонять из власти - такую преступную власть надо менять! Бирюлина надо увольнять - как минимум!

Четверг, 10:49 - 19 янв 17
гость — «ну вот, и слава богу» пишет:

Мы думали, что о нас забыли. А нас уже трахают! Все просто замечательно!

Четверг, 11:00 - 19 янв 17
гость — «туляк» пишет:

Спасение утопающих - дело рук самих утопающих!!!!!

Четверг, 11:02 - 19 янв 17
гость — «Селянин» пишет:

гость — «экономист тому кого хехекнуло» пишет:
Инфляция. Поримаешь?
________
Не понимаю. Как так-то импортазамещение, с колен встали, Обама-чмо ушел, Трамп-молодец пришел. А василию квартплату поднимают. встали с колен....

Четверг, 11:04 - 19 янв 17
гость — «Ну нифига себе!!!!» пишет:

У меня оплата за ОДН по электроэнергии была в пределах 30-32 руб в месяц, а теперь с какого хрена я должна буду согдасно приведенной формуле платить ежемесячно по 100 руб.? Что изменилось в моем доме? Дом пятиэтажка, лифты в подъезды не ставили, насосы для накачки воды на 4-5 этажи тоже?

Четверг, 11:20 - 19 янв 17
гость — «Мимокрокодил» пишет:

"Средний чек жителя России за один поход в магазин в декабре 2016 года составил 591 рубль. В декабре 2015 года было 643 рубля, в декабре 2014 года средний чек составлял 670 рублей".
Т.е. с учётом инфляции процентов на 20-25 упал уровень жизни в России за это время. Это уже не "застой", как раньше казалось, это уже перманентный кризис (ну а в целом кризису уже 8 лет, с 2008-го).
И чем хуже жизнь, тем больше поиска врагов на Западе и внутри страны. Всё как всегда в России.

В начале прошлого года подсчитали, что зарплаты в России уже на уровне развитых стран Африки (типа Алжира или ЮАР). Конечно, никакой потребительской экономики, малого бизнеса, среднего класса, гражданского общества (и тем более запроса на демократию) при зарплатах $300-400 быть не может.
(Ещё хуже дела на Украине, та уже близка к оскотиниванию).

Россию, в отличие от стран Третьего мира, спасает (от оскотинивания и дальнейшего падения в нищету) пока только одно - европейский тип семьи: с работающими женщинами и малодетностью, а также советская всеобщая грамотность и советская же инфраструктура. Но со всеми этими факторами Ресурсная Федерация успешно борется.

хехе

Четверг, 11:40 - 19 янв 17
гость — «антибиотик» пишет:

Ох, доиграется этот сученок в бирюльки...

Четверг, 11:42 - 19 янв 17
гость — «Что делать?!» пишет:

Выход у граждан один единственный (самый эффективный против воров и жуликов) - не платить: если ОДН противоправно увеличивали, завышали или такую услугу не оказывали (или граждане никого не просили о такой "услуге") - то бороться с откровенным воровством и жульничеством можно только одним единственным способом - не оплачивать такие ОДН - вычеркивать строку ОДН (где бы такая строка не находилась). Пусть жулики и воры из власти в суде доказывают, что оказали услугу на такую-то сумму - и им видите ли не заплатили! Чем больше будет не плательщиков воровских поборов в ЖКХ, тем скорее это бля...ство в ЖКХ закончится!

Четверг, 11:48 - 19 янв 17
гость — «гостю в 11:42» пишет:

Интересно как вы эти ОДН вычеркните, если они уже в общую сумму ремонта и содержания жилья за 1 кв. м вашей квартиры будут входить?

Четверг, 11:58 - 19 янв 17
гость — «Что делать?!» пишет:

Вычёркивать надо ручкой. Если сумма увеличилась (в конкретной строке) значит надо платить меньше на эту разницу (как получить разницу знает каждый школьник)! Итоговую сумму не оплачивать (зачёркивать), а писать и оплачивать надо ту сумму, которая у Вас получилась! Не стесняйтесь писать на квитанции пометки и комментарии - пусть суд их потом изучает! Заварили воры и жулики кашу - пусть потом и расхлёбывают! Граждане имеют право по действующему законодательству не оплачивать не оказанные услуги или услуги не надлежащего качества!

Четверг, 12:05 - 19 янв 17
гость — «"тоже хе-хе"» пишет:

Чесать языки по этому поводу бессмысленно -из одной строки переместили в другую, при этом ни там, ни там концов не найти. Как в гареме -не известно как, но обязательно.
И не ввязывайтесь в перепалку со злобной тёткой Devic -на её поле казуистики указивок с ней не справитесь, а со здравым смыслом с этим тролем говорить бесполезно.

Четверг, 12:10 - 19 янв 17
гость — «гостю в 11:58 » пишет:

Как такой трюк проделать при оплате через банкомат, личный кабинет или терминал?

Четверг, 12:14 - 19 янв 17
гость — ««Что делать?!»» пишет:

Ради справедливости и законности: не пользуйтесь банкоматом, потратьте на благе дело - несколько лишних минут! На руках будет одна квитанция - с отметкой об оплате, а корешок с комментариями уйдёт "поставщику" услуг: всем будет хорошо - у всех на руках будут объяснения по сути проблемы!

Четверг, 12:30 - 19 янв 17
гость — «Devic» пишет:

гость — «Простой туляк» пишет:
Власть преступна, т.к. пытается узаконить воровские поборы за ОДН(необоснованные и не подтвержденные)вместо наведения элементарного законного и справедливого порядка!

РАНЬШЕ ЛЮДИ ПРОСТО НЕ ОПЛАЧИВАЛИ ТО, ЧТО СЧИТАЛИ ПРИПИСКАМИ (ПРОТИВОПРАВНЫИ)! Что бы снизить не оплату жильцами не оказаных услуг - жуликоватая власть придумала вот такой фокус!!!

Теперь придумали (так преступная власть считает и поступает) - такой механизм оплаты в ЖКХ, при котором будет широкий простор для жуликов и воров - и полная безысходность и не защищенность простых граждан от воров и жуликов в ЖКХ!

Если в большинстве жилых домов просто нет разборников ХВС и ГВС на ОДН - откуда берутся такие ОДН: счётчики показывают разные значения, имеются утечки - так разве честные жильцы виноваты в этом: разве они обязаны платить за "дядю", за "воровство", за плохое техобслуживание - разве это законно и справедливо? А поборы за ЭЭ - ОДН: отдельная песня воров и жуликов - сколько можно про это писать и говорить? Скоро за ОДН ЭЭ - тграждане вынуждены будут платить больше, чем за расходы в квартире!

Удивительно другое - если власть не способна и не хочет навести порядок в ЖКХ: то таких чиновников надо просто с "волчьим" билетом изгонять из власти - такую преступную власть надо менять! Бирюлина надо увольнять - как минимум!

Гостю:
Как раз наоборот! Порядок наведен. Излишки (сверх норматива) теперь будут оплачивать УК. Тем самым у них должно появиться желание уменьшить эти платежи, выявляя воров в МКД.

Раньше за не оплату УК подавали в суд и ни один неплательщик не смог подтвердить свои слова о "неподтвержденных начислениях по ОДН".

Честные граждане обязаны платить большой ОДН потому, что они не желают следить за своим имуществом - общим МКД! Они не желают контролировать исполнение договорных обязательств УК. Они просто желают "сидеть на попе ровно" и чтобы другие за них работали! Значит - простые и честные граждане ВИНОВНЫ.

Если собственники квартир не способны и не желают навести порядок в своих домах, то надо отбирать квартиры как у нерадивых собственников. Может быть этот шаг чему-нибудь да научит туляков.

Четверг, 12:42 - 19 янв 17
гость — «Devic-у» пишет:

В коррумпированной России так было, есть и будет: "Хотели как лучше, а получилось как всегда!"
Хотели навести с ОДН в ЖКХ порядок - а в итоге будут драть за ОДН ещё больше (даже не скрывают - граждане будут платить больше!!!!!) Какое (к чёрту) это улучшение - скорее наоборот: ухудшение!
А по законам РФ - никто не имеет права ухудшать условия проживания!
Власть однозначно преступна - т.к. принимает (как минимум) непродуманные и необоснованные решения, а (по большому счёту) занимается узаконенными воровством и поборами!!!

Четверг, 12:45 - 19 янв 17
гость — «Devic» пишет:

гость — «Ну нифига себе!!!!» пишет:
У меня оплата за ОДН по электроэнергии была в пределах 30-32 руб в месяц, а теперь с какого хрена я должна буду согдасно приведенной формуле платить ежемесячно по 100 руб.? Что изменилось в моем доме? Дом пятиэтажка, лифты в подъезды не ставили, насосы для накачки воды на 4-5 этажи тоже?

Гостю:
Повысили норматив потому, что наконец смогли замерить реальные потери ресурсов в МКД. Раньше были приблизительные нормативы. Сейчас уточнили. Только и всего.

Четверг, 12:46 - 19 янв 17
гость — «Мимокрокодил» пишет:

Четверг, 12:30 - 19 янв 17
.....
Если собственники квартир не способны и не желают навести порядок в своих домах, то надо отбирать квартиры как у нерадивых собственников. Может быть этот шаг чему-нибудь да научит туляков.
________________

Тетя проговаривается о влажных мечтах чинуш. Василии - готовьтесь закон уже принят. хехе

Четверг, 12:47 - 19 янв 17
гость — «Все просто» пишет:

В России, п/п "Единая Россия" проводиться политика геноцида русской нации.

Четверг, 12:50 - 19 янв 17
гость — «Devic» пишет:

гость — «Что делать?!» пишет:
Выход у граждан один единственный (самый эффективный против воров и жуликов) - не платить: если ОДН противоправно увеличивали, завышали или такую услугу не оказывали (или граждане никого не просили о такой "услуге") - то бороться с откровенным воровством и жульничеством можно только одним единственным способом - не оплачивать такие ОДН - вычеркивать строку ОДН (где бы такая строка не находилась). Пусть жулики и воры из власти в суде доказывают, что оказали услугу на такую-то сумму - и им видите ли не заплатили! Чем больше будет не плательщиков воровских поборов в ЖКХ, тем скорее это бля...ство в ЖКХ закончится!

Гостю:
Не платить - это противоправно. В любом суде, любого государства неплательщик - преступник. Тем более, что советчик не платить сам не понимает разницу между неоказанной услугой (коей не является вода, электроэнергия и тепло) и коммунальным ресурсом.
А с воровством бороться очень просто - выявляйте соседа вора и, если хотите, подавайте на него сведения в прокуратуру и суды.

И да, чем больше вы будете покрывать вороватых соседей, тем больше будете платить и "бля...ство в ЖКХ закончится" никогда ...

Четверг, 12:51 - 19 янв 17
гость — «просто так» пишет:

пенсия 12 тыс. обязательные платежи 5. Свободен.

Четверг, 12:52 - 19 янв 17
гость — «Devic» пишет:

гость — «Что делать?!» пишет:
Вычёркивать надо ручкой. Если сумма увеличилась (в конкретной строке) значит надо платить меньше на эту разницу (как получить разницу знает каждый школьник)! Итоговую сумму не оплачивать (зачёркивать), а писать и оплачивать надо ту сумму, которая у Вас получилась! Не стесняйтесь писать на квитанции пометки и комментарии - пусть суд их потом изучает! Заварили воры и жулики кашу - пусть потом и расхлёбывают! Граждане имеют право по действующему законодательству не оплачивать не оказанные услуги или услуги не надлежащего качества!

Гостю:
Можете хоть фломастером зачеркивать, но знайте, что законодательство запрещает подобные художества и долг по неоплате будут начислять в полном объеме.

Четверг, 12:54 - 19 янв 17
гость — «Совсем заболтались» пишет:

Сказали бы просто - за ОДН будете платить по другой квитанции и делать вид, что его нет. Платить придется больше, потому что если раньше ОДН могло и не быть, то теперь придется раскошелиться в любом случае, есть он на самом деле или его нет. Все остальное - от лукавого.

Четверг, 12:54 - 19 янв 17
гость — «Devicu» пишет:

Выявили воров- Сердюков, Васильва, Чубайс..... Кто сидит? Выполнять приказы воровской власти - это законно? Твой прадед выполнял приказы оккупационной гитлеровской власти?

Четверг, 12:55 - 19 янв 17
гость — «Иван Петрович» пишет:

Зашёл в магазин купил 1 кг колбасы, заплатил за 1 кг колбасы: всё чётко, ясно и понятно!
Почему я должен платить за ОДН, которого даже нет в жизни (нет в нашем доме водоразборников на ОДН по холодной и горячей воде!)? Мне по "ушам начинают ездить" и рассказывать тупые сказки, что есть ОДН: мне не понятно, не ясно, ни вижу ничего реального по данной теме - вижу чётко: меня дурят!
Дураков нет и дурацкий такой ОДН оплачивать не буду, хоть все чиновники разом тресните!
Что Бирюлин негодяй и подлец - для меня вполне очевидная вещь! Проблема по ОДН есть, она проста и очевидна - а вот честных чиновников, способных решить эту проблему в Росси нет!
Бирюлину надо газодинамическими импульсными установками заниматься (по профилю своего высшего образования), а не ЖКХ - Бирюлин урод (из-за таких вся власть уродлива и антинародна)!

Четверг, 13:01 - 19 янв 17
гость — «Devicу» пишет:

А при чем тут потери в МКД? Уже несколько дней в разных СМИ все представители из министерств по ЖКХ говорят о том, что новый расчет ОДН введен лишь для того, чтобы собственники оплачивали лишь потребление ЭЭ на общие нужды: освещение лестниц, работу лифта, работу насосов в высотках. И в платежках подстрочно будет указываться сколько именно ЭЭ пошло на эти цели. Да и Бирюлин на пресс-конференции разъяснял новый порядок оплаты жителями коммунальных ресурсов, потребляемых В ЦЕЛЯХ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ. А вы почему то делаете упор на общее потребление ЭЭ в целом по МКД.

Четверг, 13:11 - 19 янв 17
гость — «Николай В.» пишет:

По электричеству, если установить счётчик на ОДН и на "Потребителя" - проблема станет очевидной и будет разрешена просто: платить по счётчикам! А вот, когда в жилом доме стоит один общедомовой счётчик, то тут сразу начинаются чудеса!
Самое интересное: если установить счётчик на ОДН по электричеству, то сразу расходы на ОДН реально упадут в несколько раз!
Таковы жизненные факты!
Кто жильцам компенсирует ранее осуществленные воровские поборы за ОДН? Никто!
В масштабах Тулы можно отследить: сколько Тула потребила электричества, можно подсчитать сколько потребили предприятия, городская власть, жильцы домов - можно подсчитать (по квитанциям) сколько пошло на ОДН в жилых домах!
И сразу можно вскрыть громадное (масштабное) воровство за ОДН - реальная сумма за ОДН (по квитанциям) оплачена в разы больше отпущенного на ОДН электричества!
Власти и "ТНС энерго" скрывают масштабы узаконенного воровства за ОДН по электричеству!

Четверг, 13:22 - 19 янв 17
гость — «Мимокрокодил» пишет:

гость — «Все просто» пишет:
В России, п/п "Единая Россия" проводиться политика геноцида русской нации.
___________

Тоже мне новость. Она тут уже 100 лет скоро как проводится. хехе

Цитатник

Я вам здесь не палач, я здесь вам не кто-то.

В. Савощенко, заместитель губернатора Тульской области

Реклама


Наш опрос

Готовы ли вы отказаться от перемещения по городу на личном автомобиле?









Последние комментарии

Топ обсуждаемых за 10 дней

Рекомендуем
© Copyright © Тульские PRяники. Все права защищены 2003-2017
При использовании любого материала с данного сайта гиперссылка https://www.pryaniki.org/ обязательна.
 Яндекс.Метрика