Главная / PRяники с перцем « 19 января 2017 »

"Значительного увеличения совокупной платы не будет"

Обещал начальник областной жилищной инспекции Алексей Бирюлин.

Вчера на пресс-конференции начальник государственной жилищной инспекции Тульской области Алексей Бирюлин разъяснил новый порядок оплаты жителями коммунальных ресурсов, потребляемых в целях содержания общего имущества многоквартирных домов.

Мы уже писали об этом новшестве, введенном правительством России, однако дать однозначную оценку этому решению пока затрудняемся. Со слов Алексея Бирюлина, “в квитанциях за январь сумма за "содержание жилья" вырастет на величину норматива ОДН. При этом из оплаты ресурсоснабжающим организациям этот платеж будет изъят. Фактически произойдет перераспределение платежей без значительного увеличения совокупной платы”.

Последнее предложение из приведенной цитаты Алексея Бирюлина, пожалуй, самое важное.

Ведь если сверхнормативное ОДН будет оплачивать управляющая компания, а за потребителями останется всего лишь норматив, откуда УК возьмет деньги? Вариантов немного, но точно не из своей прибыли.

Наконец, еще одна маленькая деталь. Появляется плата за ОДН по горячей воде и водоотведению, которой до сего времени не было. Для последнего Минстрой, правда, еще не разработал норматив, поэтому ОДН за водоотведение пока взимать не будут. Значит, вводится ОДН по горячей воде. Хотя он должен быть незначительным.

В связи с этим Алексей Бирюлин озадачил тех собственников МКД, которые при заключении договора с УК принимали решение об оплате всего объема коммунального ресурса. Им предложено на собраниях отказываться от этого положения.