Главная / PRяники печатные « 27 января 2017 »

Кремль набирает преемников?

В президентской кампании 2018 года могут принять участие неожиданные фигуры.

На прошлой неделе я осторожно высказался, что борьба преемников на будущих президентских выборах в России выглядит весьма привлекательно. Во всяком случае, ситуация в России может в таком случае значительно оздоровиться.

На днях мой источник сообщил, что в Кремле действительно этим вопросом озабочены и поручили лидерам парламентских партий представить в месячный срок новые кандидатуры в президенты для участия в избирательной кампании. Очевидно, что их раскрутке до выборов будут помогать.

Правда, сам Владимир Путин, похоже, уже не рассматривает возможность своего неучастия в президентской кампании 2018 года.

Но чтобы подогреть интерес к президентским выборам, ему нужны относительно новые, более молодые противники. Кандидатуру Навального Кремль не рассматривает в качестве соперника действующему главе государства. В подтверждение тому является возобновившийся процесс по “Кировлесу”.

Между тем вчерашние дебаты на “Дожде” между Алексеем Навальным и Артемием Лебедевым и их обсуждение в социальных сетях подтвердили, что поддержка среди либерально настроенной части публики кандидата от оппозиции не так уж и однозначна.

Артемий Лебедев, отстаивающий свою правоту именно как бизнесмен, был, по мнению думающей публики, более убедителен, нежели его оппонент, использующий теледебаты именно как часть своей предвыборной кампании.

Ситуация вокруг Алексея Дюмина, как вероятного преемника Владимира Путина пока не ясна. Моя мысль о том, что шумиха в СМИ по поводу его политического будущего ему только мешает, подтверждается разговорами, которые ведут чиновники на Старой площади о тульском губернаторе.

Однако это обстоятельство, очевидно, не помешает Алексею Дюмину отметить годовщину работы в должности тульского губернатора фильмом Сергея Брилева на телеканале “Россия 1”.



Тульский провинциальный политолог Андрей Туманов