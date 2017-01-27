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Главная / PRяники печатные « 27 января 2017 »


Кремль набирает преемников?

В президентской кампании 2018 года могут принять участие неожиданные фигуры.

На прошлой неделе я осторожно высказался, что борьба преемников на будущих президентских выборах в России выглядит весьма привлекательно. Во всяком случае, ситуация в России может в таком случае значительно оздоровиться.

На днях мой источник сообщил, что в Кремле действительно этим вопросом озабочены и поручили лидерам парламентских партий представить в месячный срок новые кандидатуры в президенты для участия в избирательной кампании. Очевидно, что их раскрутке до выборов будут помогать.

Правда, сам Владимир Путин, похоже, уже не рассматривает возможность своего неучастия в президентской кампании 2018 года. 

Но чтобы подогреть интерес к президентским выборам, ему нужны относительно новые, более молодые противники. Кандидатуру Навального Кремль не рассматривает в качестве соперника действующему главе государства. В подтверждение тому является возобновившийся процесс по “Кировлесу”.

Между тем вчерашние дебаты на “Дожде” между Алексеем Навальным и Артемием Лебедевым и их обсуждение в социальных сетях подтвердили, что поддержка среди либерально настроенной части публики кандидата от оппозиции не так уж и однозначна.

Артемий Лебедев, отстаивающий свою правоту именно как бизнесмен, был, по мнению думающей  публики, более убедителен, нежели его оппонент, использующий теледебаты именно как часть своей предвыборной кампании. 

Ситуация вокруг Алексея Дюмина, как вероятного преемника Владимира Путина пока не ясна. Моя мысль о том, что шумиха в СМИ по поводу его политического будущего ему только мешает, подтверждается разговорами, которые ведут чиновники на Старой площади о тульском губернаторе. 

Однако это обстоятельство, очевидно, не помешает Алексею Дюмину отметить годовщину работы в должности тульского губернатора фильмом Сергея Брилева на телеканале “Россия 1”.


Тульский провинциальный политолог Андрей Туманов

 

Комментарии к статье

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Пятница, 11:02 - 27 янв 17
гость — «гость» пишет:

Политологи у нас конечно оставляют желать лучшего... Да, и Дюмина никуда не надо провожать, пусть работает у нас, глядишь заживем наконец-то!

Пятница, 11:06 - 27 янв 17
гость — «Ок?» пишет:

Давайте не будем пока торопить событий, эти выборы принесут не мало сюрпризов - это очевидно и без мнения политологов, которые вылазиют сейчас пиариться, как черви после дождя.

Пятница, 11:39 - 27 янв 17
гость — «Обыватель» пишет:

Все правильно, если тащить старых пердунов Зю, Жирика и Выхухоля, то никакого интереса к выборам не будет. А вот Дюмина походу забросили к нам надолго и вряд ли заберут в преемники.

Пятница, 14:39 - 27 янв 17
гость — «Зашел.» пишет:

Пусть почаще общается с народом.

Пятница, 15:43 - 27 янв 17
гость — «думающая публика» пишет:

Не надо передергивать,господин провинциальный политолог и выдавать свое мнение за мнение общественности.Чет у Вас все в куче-пчелы,мед,дерьмо и гвозди.

Пятница, 16:16 - 27 янв 17
гость — «Житель» пишет:

Дюмин в Туле! А я при всем уважении к Дюмину вспоминаю Груздева с хорошими дорогами, с прекрасным парком. а что сейчас яма на яме, как при Дудке. Чем это правление хорошо,все разваливается,правильно в президенты его пусть там на всей стране потренируется.

Пятница, 17:26 - 27 янв 17
гость — «Ёлку бы всё же надо вынести» пишет:

А для чего это чтиво, не несущее ничего?

Пятница, 18:03 - 27 янв 17
гость — «Очередная хрень» пишет:

Астрологи утверждают, что среди кандидатов, а их будет очень мало, будет женщина преклонного возраста. Пересмотрев гороскопы всех известных женщин, они предполагают, что это будет старуха Клинтон, которая уже скоро приедет в РФ на постоянное место жительства с прицелом занять тот пост, который не удалось занять на родине.

Пятница, 18:34 - 27 янв 17
гость — «Хе-хе» пишет:

Ну ты и ХРЕНЬ выдал!!!

Пятница, 21:31 - 27 янв 17
гость — «любопытный» пишет:

Надо писать точно: не в президентской, а в лжепрезидентской кампании.

Пятница, 22:30 - 27 янв 17
гость — «SCHWAB» пишет:

Ещё Путин своё слово не сказал пойдёт он или не пойдёт на президенские выборы в 2018 году.А политологи уже преемников стали подыскивать.Бегут впереди паровоза.

Цитатник

Нас и так уже полощут в газетах в течение двух недель за то, что себе подняли зарплаты.

В. Абакумов, депутат Тульской областной думы

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