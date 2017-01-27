Главная / Тульская PRовинция « 27 января 2017 »

Бородинское сражение и прокурорское реагирование

Киреевская прокуратура нашла конфликт интересов в поселке Бородинском.

Редакция получила текст ответа Тульской областной прокуратуры, из которого следует, что имеет место конфликт интересов в деятельности депутата собрания депутатов МО “Бородинское” единоросса Валерия Пятова, который, являясь гендиректором ООО “ВоCток-Сервис”, зарабатывал на муниципальных контрактах. Однако это не является поводом для сложения последним депутатских полномочий.

Вместе с тем еще летом прошлого года глава МО Бородинское Александра Шенберг была привлечена к административной ответственности в виде штрафа в 2000 рублей, в связи с тем что в муниципальном образовании отсутствовал нормативный акт, который предусматривал порядок уведомления о конфликте интересов со стороны муниципальных служащих и лиц муниципальной службы.

Кроме того, в ходе проверки прокуратура выявила, что ООО “ВоСток -Cервис” предоставлялось муниципальное имущество в обход конкурсных процедур. Также муниципальная власть не принимала меры по взиманию арендной платы с компании, возглавляемой депутатом Валерием Пятовым.









В предыдущей публикации мы высказали мысль о том, что “формально Валерий Пятов совмещать бизнес и депутатство на непостоянной основе имеет право”.