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Главная / Тульская PRовинция « 27 января 2017 »


Бородинское сражение и прокурорское реагирование

 Киреевская прокуратура нашла конфликт интересов в поселке Бородинском. 

Редакция получила текст ответа  Тульской областной прокуратуры, из которого следует, что имеет место конфликт интересов в деятельности депутата собрания депутатов МО “Бородинское” единоросса Валерия Пятова, который, являясь гендиректором ООО “ВоCток-Сервис”, зарабатывал на муниципальных контрактах. Однако это не является поводом для сложения последним депутатских полномочий. 

Вместе с тем еще летом прошлого года глава МО Бородинское Александра Шенберг была привлечена к административной ответственности в виде штрафа в 2000 рублей, в связи с тем что в муниципальном образовании отсутствовал нормативный акт, который предусматривал порядок уведомления о конфликте интересов со стороны муниципальных служащих и лиц муниципальной службы.

Кроме того, в ходе проверки прокуратура выявила, что ООО “ВоСток -Cервис” предоставлялось муниципальное имущество в обход конкурсных процедур. Также муниципальная власть не принимала меры по взиманию арендной платы с компании, возглавляемой депутатом Валерием Пятовым.
  


 

В предыдущей публикации  мы высказали мысль о том, что “формально Валерий Пятов совмещать бизнес и депутатство на непостоянной основе имеет право”.

 

 

Комментарии к статье

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Пятница, 13:15 - 27 янв 17
гость — «Фобос» пишет:

Да в Туле больше половины депутатов совмещают бизнес с депутатством - Нуждихин, Иванцов, Федотов, Суханов...Может прокуратуре пора всем депутатским корпусом плотно заняться ?

Пятница, 14:01 - 27 янв 17
гость — «гость» пишет:

Это ответ Тульской областной прокуратуры

Пятница, 14:52 - 27 янв 17
гость — «Житель» пишет:

А где посадки? Посадки где? Где конфискация имущество с мошенников и воров? Где общественное порицание тварей и публичные казни на площади с четвертованием? Где порядок и достаток.

Пятница, 16:24 - 27 янв 17
гость — «гость» пишет:

по-прежнему продолжается семейственность в прокуратуре мать-начальник и дочь-подчиненная?

Пятница, 16:55 - 27 янв 17
гость — «Жителю» пишет:

Дороги иде?

Пятница, 18:44 - 27 янв 17
гость — «-=-» пишет:

Guardian: Маккейн признал, что США не могут справиться с кибероружием Москвы
Как пишет The Guardian, на съезде республиканцев сенатор Джон Маккейн заявил, что Америка не располагает стратегией для борьбы с российским кибервооружением. По словам политика, это один из аспектов, в котором Россия опережает США. Администрация Дональда Трампа не готова иметь дело с попытками России «повлиять на приближающиеся выборы во Франции и в друг...

Как отмечает издание, отношения Маккейна и нового президента США нельзя назвать дружескими. Во время предвыборной гонки Трамп высмеял сенатора: «Он стал героем войны, потому что попал в плен? Мне нравятся люди, которых не брали в плен».

Пятница, 19:17 - 27 янв 17
гость — «Гражданин Ру » пишет:

А,чито же вы хотите от этой бл..й власти. Когда,что Русь великая заработала всеми веками в миг обокрали, всех, живущих россиян.Расплата то все равно придет и будет. Россия не та страна,которую можно обокрасть,нагло цинично и уйти безнаказанно! Будет волна возмущения и революций! Созреет ситуация когда уже эти мрази верхи не смогут и низы и не захотят. Но это будет не та революция как век назад. Это будет законный бунт неимущих,обездоленных,умирающих в нищете и замерзающих от бессердечия власти имущих. Во всех странах взовьется флаг знамени трудящихся! И это будет последний бой! И взовьется на голгофе флаг справедливости и благоденствия! Да и воззреет стяг нашего лучшего времени.

Пятница, 20:36 - 27 янв 17
гость — «-=-» пишет:

Хорошая новость о наших либералах. Очень хорошая
Я вам скажу одну хорошую новость про демшизу.Очень хорошую новость.Каждый раз, когда мы слушаем их разговоры про «генетическое рабство русского народа», про то, что «Россия должна просить прощения у цивилизованного мира», что «министром иностранных дел Канады назначили украинку — ух, она вам покажет», что «в Киеве каштаны, а в Москве больно и стыдно», и про Гаагский т...

Клинок Сегодня 19:46
Я вам тоже скажу "про шизу". Это , знаете ли шиза , видеть в России "либералов" , таких "самостоятельных" и "грандоедов". На деле , нет в России их и никогда не было! Все "либералы" , это специально нанятые властью актёры, играющие свою роль "пятой колонны" , "врагов народа" , "диссидентов" , на фоне которых , режим становится патриотичней и белее ликом.

Но всех , что "либералов" , что власть , объединяет одно - пейсы.

Пятница, 22:39 - 27 янв 17
гость — «-=-» пишет:

Дело «банды монашек»
«Монахини закрытого Успенского женского монастыря организовали преступную группировку, которая действовала на территории Тулы с 1922 по 1931 годы» — это цитата из одного из самых удивительных уголовных дел эпохи СССР.42 «невесты Христовы» были признаны бандформированием. Ровно 85 лет спустя Генеральная прокуратура РФ реабилитировала этих женщин. Мы узнали подробности ..

Bereg3163 Сегодня 13:39
Какие мужественные женщины! Какой пример несгибаемой веры!

duh1 Сегодня 14:45
В этом монастыре мою маму (тогда ей было 8 лет) монашки научили шить.
(Её туда водила её мать).
Позднее, после ВОВ, эти знания помогли ей выжить.

Otto Ivanov Сегодня 15:59
350 лет назад никонианцы сами изменили "веру своих отцов" и тех кто отказался принять их бесовские реформы убивали, вешали, сжигали. Мне вот интересно, когда же церковь покается за всех невинноубиенных старообрядцев?

Вердикт - абсолютно невиновных нет...

Пятница, 23:10 - 27 янв 17
гость — «-=-» пишет:

трамп будет звонить государю и спрашивать у него как ему трампу отменить санкции без внутреннего обострения путин волшебник все знает и все разумеет ну чудны дела творятся в миру весь мир недееспособен.

Цитатник

В принципе, в мире всё продается и покупается.

Б. Зубицкий, депутат Государственной думы

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