Главная / Кто есть кто « 27 января 2017 »

Начальнику областного ГИБДД вновь трамвай мешает

На сегодняшней пресс-конференции начальник областного ГИБДД Михаил Есаков вновь позволил себе высказать мнение о нецелесообразности использования в Туле трамваев.

“В некоторой части города нужно прекратить движение трамваев. Где светофор для трамваев? Трамваи должны быть выделены отдельно, чтобы транспорту не мешали", — цитирует его ТСН 24.

По мнению Есакова, именно трамваи провоцируют в городе пробки: “Зелёный свет горит, но все стоят, потому что трамвай пассажиров сажает. Посадил — и красный загорается. Плюс сейчас водитель обилечивает. Это очень долго. Трамваям нужны кондукторы”.

Михаил Есаков добавил, что причинами ликвидации трамвайного движения в Туле является пассажиропоток. Кроме того, по его мнению, этот вид транспорта наносит ущерб зданиям, расположенным на улице, по которой проходит маршрут.

Думается, Михаилу Владимировичу особенно мешает трамвай на Советской, 110, где расположен офис ГИБДД Тульской области. Помнится, не так давно тульским гаишникам предлагалось переехать на улицу Оборонную, где электротранспорта нет. Жаль, что эти планы не осуществились...