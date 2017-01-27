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Начальнику областного ГИБДД вновь трамвай мешает

Михаил Есаков усомнился в необходимости этого вида городского транспорта.

На сегодняшней пресс-конференции начальник областного ГИБДД Михаил Есаков вновь позволил себе высказать мнение о нецелесообразности использования в Туле трамваев.

“В некоторой части города нужно прекратить движение трамваев. Где светофор для трамваев? Трамваи должны быть выделены отдельно, чтобы транспорту не мешали", — цитирует его ТСН 24.

По мнению Есакова, именно трамваи провоцируют в городе пробки: “Зелёный свет горит, но все стоят, потому что трамвай пассажиров сажает. Посадил — и красный загорается. Плюс сейчас водитель обилечивает. Это очень долго. Трамваям нужны кондукторы”.

Михаил Есаков добавил, что причинами ликвидации трамвайного движения в Туле является пассажиропоток. Кроме того, по его мнению, этот вид транспорта наносит ущерб зданиям, расположенным на улице, по которой проходит маршрут.

Думается, Михаилу Владимировичу особенно мешает трамвай на Советской, 110, где расположен офис ГИБДД Тульской области. Помнится, не так давно тульским гаишникам предлагалось переехать на улицу Оборонную, где электротранспорта нет. Жаль, что эти планы не осуществились... 

Комментарии к статье

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Пятница, 19:22 - 27 янв 17
гость — «Гость» пишет:

Трамваям нужны кондукторы - наконец-то и до властей дошло. А автобусам?

Пятница, 19:25 - 27 янв 17
гость — « Саша» пишет:

Начальник, займитесь обучением личного состава, повысьте требовательность к исполнению обязанностей по службе, а трамвай не трогайте, в Европе нет проблем с этим экологически чистым видом транспорта, камеры видеонаблдения освободили сотрудников от мздоимства найдите им работу

Пятница, 19:26 - 27 янв 17
гость — «Пдд» пишет:

Давно пора их убрать . Одни проблемы и недостатки.

Пятница, 19:33 - 27 янв 17
гость — «Гражданин РФ» пишет:

Уполномоченного государством М. Есикова к ответу и суду! Нет им на земле нашей места! Есикова к народному суду!

Пятница, 19:42 - 27 янв 17
гость — «Shiserg» пишет:

На Оборонной нет электротранспорта? Ну-ну))

Пятница, 19:43 - 27 янв 17
гость — «Есаков - БЕЗДЕЛЬНИК» пишет:

Есакова надо привлечь к ответственности за безделье, даже около ГИБДД на глазах у гаишников водители авто нагло нарушают, мешая трамваям, и никаких мер не принимается.

Есаков, работать надо добросовестно!

Пятница, 19:46 - 27 янв 17
гость — «Сидят они в РЭУ» пишет:

Туда и всех их переправить, чтобы транвай не мешал. Вместе с начальником. Может голова проветрится там, что-нибудь дельное в ней появится.

Пятница, 19:49 - 27 янв 17
гость — «Около 3 млн руб. составлял ежемесячный доход от незаконной деятельности начальника УГИБДД » пишет:

http://o001oo.ru/index.php?showtopic=77414

Около 3 млн руб. составлял ежемесячный доход от незаконной деятельности начальника УГИБДД Тульской области и его подчиненного


Борцы с коррупцией зафиксировали более 20 эпизодов получения взяток начальником тульской областной госавтоинспекции и его подчиненным, сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре МВД России.

"Сотрудниками главного управления собственной безопасности совместно с коллегами из Тульской области зафиксировано более 20 эпизодов получения взяток начальником отдела технадзора и регистрационно-экзаменационной работы управления ГИБДД по Тульской области, а также его руководителем - начальником УГИБДД региона", - сказал сотрудник пресс-центра.

Там пояснили, что в ходе обыска в служебном кабинете здания областного управления ГИБДД были задокументированы факты передачи должностным лицам подчиненными сотрудниками и обычными гражданами денег за покровительство и получение номерных знаков с "престижным" набором цифр и букв.
Также, по данным МВД, руководство тульской госавтоинспекции получало деньги за выдачу водительских удостоверений без обучения в автошколе.

"Ежемесячный доход от подобной незаконной деятельности составлял около 3 млн руб.", - отметили в МВД.

Пятница, 19:49 - 27 янв 17
гость — «О начальнике УГИБДД: » пишет:

Читайте тут обо всех их делах http://new-rus.info/publ/korrupcioner_andrej_valerevich_stepanenko_nachalnik_ugibdd/1-1-0-7

Мое обращение в Департамент Службы Собственной Безопасности МВД РФ,остался без внимания - отправили мое заявление в Тульское управление,где не стали разбираться в сути проблемы. Неоднократные обращения в межрайонную прокуратуру города Ефремова тоже результатов не дало.

Директор ООО Автотехбезопасность Тохман Юрий Давидович от своей безнаказанности обнаглел совсем и теперь регулярно посещает совещания проводимые в УГИБДД с районными подразделениями ГИБДД,что бы их руководители знали,чьи интересы нужно лобировать у себя в районах.

Тохман так же всё в том же 2010 году возглавил Фонд Безопасности Дорожного Движения Тульской области.

Фонд был создан якобы для помощи ветеранам,а на самом деле занимается мздоимством районных руководителей регистрационных подразделений,которые должны платить ежемесячную мзду,за возможность оставаться на своей должности.

Хочешь быть начальником МРЭО,плати. Суммы варьируется в зависимости от размера района. Со слов руководителей МРЭО от 25-30 до 40-50 тысяч рублей с одного подразделения!

Начальник УГИБДД УМВД по Тульской области обзавёлся покровителями в центральном аппарате МВД РФ и чувствует себя абсолютно безнаказанно,о чём заявлял неоднократно на совещаниях в УГИБДД.

Тохман в наглую,давая интервью Тульской газете Молодой Коммунар рассказывал,что его фирма Автотехбезопасность,оказывает финансовую помощь УГИБДД по Тульской области.

ООО оказывает финансовую поддержку УГИБДД области!

Тохман от безнаказанности,открыто говорит о даче взяток руководству областного УГИБДД в лице его руководителя! Это интервью Тохман давал в январе 2012 года!


Если есть еще люди пострадавшие от действий этого человека,прошу писать мне на почту belov8181@gmail.com

Мы сейчас отдали юристам написать нам устав фонда противодействия коррупции в Тульской области,который мы решили учредить.

Уже есть офис,а самое главное дикое желание бороться с этой нечистью.Так что если мы чем можем быть полезны Вам,то с удовольствием объединили бы наши усилия.

Если у Вас есть какие дополнительные инструменты противодействия коррупционерам,по возможности поделитесь с нами.Мы новички,но мы будем добросовестно действовать,поскольку нас сплотила одна общая идея!

Пятница, 20:14 - 27 янв 17
гость — «Житель Тулы» пишет:

Есаков, последнее время если где то не работает светофор, твоих гайцов не видать. Если авария на центральной улице и перекрыто все движение твои в лучшем случаи через полчаса появляются. Стоянки платные организовали так, что припаркованные авто провоцируют аварийные ситуации. Зеленой волны в городе нет, режим работы светофоров от балды. Знаком запрещающих парковку до жопы, а знаков приоритета не хватат. Тебе еще подсказать чем заняться?

Пятница, 20:16 - 27 янв 17
гость — «Галкину, Есакову, Дюмину не указ Постановление Правительства России?» пишет:

Галкину, Есакову, Дюмину не указ Постановление Правительства России?

Е911КХ71
https://www.pryaniki.org/view/article/1015515/


https://www.pryaniki.org/view/article/1015644/

Понедельник, 18:52 - 4 апр 16
гость — «Лена» пишет:
Говорят этот генерал в ковычках из кабинета даже боится выходить а вы про встречи с народом , что вы хотите от сторожа? Заставил взвод сопровождения гибдд носить кожаные куртки вот что в голове у этого дезайнера !

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C 8 января 2013 года губернаторам запрещено использовать сопровождение ГИБДД, кроме если едут на встречу с президентом или премьером!
Читайте Постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. N 1375 г. Москва "Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"
http://rg.ru/2012/12/31/migalki-site-dok.html


Губернаторы других регионов это требование (запрет на использование сопровождения ДПС) соблюдают.

Губернатор теперь ездит без сопровождения ГИБДД

В феврале на коллегии Министерства внутренних дел России принято решение лишить губернаторов, полпредов президента, а также руководителей думских фракций сопровождения машин ГИБДД

В постановлении правительства от 22 декабря 2012 года за номером 1375 "Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов правительства РФ", которым уточняется, когда и кого могут сопровождать автомобили ГИБДД и военной автомобильной инспекции.

Документ вступил в силу 8 января 2013 года.

В соответствии с постановлением включить в свой кортеж автомобили инспекции губернаторам разрешается лишь в том случае, если едут на встречу с президентом или премьером.

Пятница, 20:16 - 27 янв 17
гость — «Трамваи никому не мешают, они в Европе и США по-прежнему есть.» пишет:

Начальнику ГИБДД трамвай мешает https://www.pryaniki.org/view/article/1012251

Вместо них из бюджета города и области купить пассажирские автобусы типа ЛИАЗ.

Трамваи никому не мешают, они в Европе и США по-прежнему есть.

Но вот новому, но престарелому начальнику УГИБДД УМВД Тульской области, почему-то помешали. Займись делом, старик!

Во всей России начальники УМВД и УГИБДД заняты делом.
Если возникает необходимость, то выставляются регулировщики дорожного движения.
Наводят порядок с обладателями блатных номеров на автомобилях(штрафуют, невзирая на блатные номера).
В других регионах России начальники заняты пресечением продвижения по службе за "вознаграждение" и борьбой с "сборами по плану вышестоящего начальства" и борются с поборами подчиненных на дорогах. С трамваями не борются.

Пятница, 20:16 - 27 янв 17
гость — «Избирательно-поголовное сокращение УМВД» пишет:

http://mediacfo.ru/article/2015-08-10-izbiratel-no-pogolovnoe-sokrashenie-umvd

Избирательно-поголовное сокращение УМВД

В Тульской области сотрудникам органов внутренних дел начали выдавать уведомления о сокращении.
Через свой официальный сайт региональное полицейское руководство на эту тему предпочитает не распространятся, вполне возможно оттого, что сами до конца не понимают к каким последствиям может привести очередная «чистка рядов».

Офицерам предлагают стать водителями
В УМВД России по Тульской области массово штампуют уведомления о сокращении. Раздавать сотрудникам их начали примерно неделю назад. Суть бумажки предельно простая — через два месяца получателю рекомендуется отправиться с вещами на выход. Основание — организационно-штатные мероприятия, проводимые во исполнении приказа № 295 УМВД по Тульской области от 31 июля 2015 года. Надо сказать, сами полицейские о грядущем сокращении слышали, начальники из министерства посредством телеканалов и газет говорили, что оно коснется лишь сотрудников аппарата. На самом деле, все оказалось, мягко скажем, не совсем так.
Наш источник, 30-летний сотрудник полиции с высшим юридическим образованием примерно так пояснил ситуацию: «Я получил уведомление о сокращении несколько дней назад, подписано оно начальником управления по работе с личным составом Олегом Петриком и начальником УМВД по Тульской области Сергеем Галкиным.

В подразделении, в котором я прохожу службу, все сотрудники, а их у нас их немало, получили уведомления — и штабные, и те кто работает на «земле».

Я попадаю в категорию последних. Как и положено по закону, дали возможность выбрать из списка вакансий должность, которая бы меня устраивала. Список на четырех страницах, выбирай — не хочу. Мне предложили стать участковым, полицейским-водителем или полицейским-мотористом. Последнее предложение, я так понимаю, — ни что иное, как оценка руководством регионального УМВД моего образования и опыта. Естественно, с этим заманчивым предложением я не согласился, тем более, что ни одна из этих вакансий не имеет ничего общего с моими сегодняшними должностными обязанностями».

Батальонам приказано разойтись
Почти все сотрудники 2-го и 3-го отдельных батальонов дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД Тульской области получили уведомления о сокращении. Что будет дальше с подразделениями, которые контролируют движение на федеральных трассах «Крым» и «Дон» инспекторы не знают, а начальство не спешит внести в ситуацию ясность. Так же не понятно, какое отношение простые гаишники имеют к аппарату управления, которого вроде и должны были коснуться сокращения.
Надо сказать, что оптимизация в полиции процесс перманентный — здесь уже давно распрощались с пенсионерами и подозрительными, с точки зрения начальства, элементами, в то же время набор новых сотрудников был остановлен. И вот — очередной этап сокращений, последствия от которого могут быть очень и очень печальными.

Кто будет выезжать на ДТП, кто будет ловить пьяниц-водителей? Может, начальник госавтоинспекции лично?

Сейчас плохо, а будет еще хуже?
То, что сейчас происходит в региональных органах внутренних дел, наилучшим образом отражает статистика, только не полицейская, а прокурорская. Накануне в стенах областного надзорного ведомства прошла коллегия, посвященная итогам работы за истекшие полгода. В итоге, количество зарегистрированных преступлений увеличилось, рост отмечен по тяжким и особо тяжким делам. Более полутора тысяч преступлений остались нераскрытыми. Прокуроры проанализировали нарушения в работе правоохранительных и признали наличие негативных тенденций.
Выступая на коллегии, губернатор Владимир Груздев заявил, что в этом году в регионе планируется сократить почти тысячу сотрудников органов внутренних дел. Можем лишь предположить, что вряд ли такая кадровая политика УМВД позволит полицейским улучшить свои показатели. Впрочем, простому человеку, вероятно, трудно понять истинные причины не слишком удачной работы полиции.

А вдруг курс на стопроцентное укомплектование штатов водителями и мотористами и даст как раз ошеломительные результаты, столь необходимые сейчас региональному управлению внутренних дел.

Пятница, 20:17 - 27 янв 17
гость — «Генеральская парковка» пишет:

Зачем Петрик "заглядывал" в автомобиль начальника УМВД Галкина?
Чтобы "жучка" установить/снять, или чтобы бабки положить?


http://mediacfo.ru/article/2015-09-07-general-skaya-parkovka

Генеральская парковка

Около здания УМВД Тульской области есть огромная парковка, и пока, бесплатная автостоянка.
Внимание нашей редакции привлек внедорожник • Land Cruiser Prado, который чуть ли не ежедневно «отдыхает» прямо под окнами главного полицейского управления.

К слову сказать, припаркована машина, аккурат на стоп-линии около светофора. Любой автолюбитель знает, что такое деяние, особенно в центре города чревато штрафом и эвакуацией. Однако водителя этой машины суровое наказание, кажется, не волнует.



По нашей информации черный Land Cruiser Prado с государственным регистрационным знаком р261вм71 стоит на балансе регионального УМВД и обслуживает начальника управления Сергея Александровича Галкина. Несколько раз прохожие видели, как в эту же машину «заглядывал» заместитель главного тульского полицейского господин Петрик.



Уважаемые полицейские, власти города, а мы грешным делом думали, что правила у нас написаны для всех...
Кстати, столице уже штрафуют не глядя на звезды в небе и на погонах.

Пятница, 20:17 - 27 янв 17
гость — «http://newstula.ru/print_112675.html» пишет:

http://newstula.ru/print_112675.html

Начальник УГИБДД УМВД России по Тульской области Михаил Есаков подписал рапорт о согласии с предложенной должностью майору Васильчикову, проверяющему начальника МОТОРЭР УГИБДД УМВД России по Тульской области, полковника полиции Александра Ульянова (сын экс-зам.начальника УВД Тульской области Ульянова)!

В Центральном районном суде города Тулы прошло рассмотрение гражданского дела по иску заместителя начальника МОТОРЭР УГИБДД УМВД России по Тульской области, полковника полиции Александра Ульянова.
Александр Ульянов судился с УМВД России по Тульской области из-за результатов служебной проверки и просил признать результаты проверки не соответствующими действительности, а также выплатить ему невыплаченную премию и компенсировать моральный вред.
В ходе заседаний Александр Ульянов предоставил суду доказательства незаконности проверки.
В частности, проверяющий не просто претендовал на его место, но и подписал рапорт о согласии с предложенной должностью, а также согласовал его с начальником регионального УГИБДД Михаилом Есаковым.
Причем сделано это было еще до того, как на Ульянова наложили взыскание!
По закону, в проведении служебной проверки не может участвовать сотрудник органов внутренних дел, прямо или косвенно заинтересованный в ее результатах.
При нарушении этого условия она автоматически признается недействительной. Единственное, что мог и был обязан сделать майор Васильчиков при назначении его поверяющим – подать руководству рапорт об освобождении от проверки. Почему он этого не сделал – большой вопрос...
Александр Ульянов и его правозащитник решили идти до конца в установлении истины и написали заявление о возможной намеренной фальсификации результатов служебной проверки. Сейчас изложенные в заявлении факты проверяются Следственным отделом по Центральному району г. Тулы СУ СКР по Тульской области.

Пятница, 20:18 - 27 янв 17
гость — «гаишников отбуксировали к прокурору» пишет:

гаишников отбуксировали к прокурору
http://www.gazeta.ru/auto/2014/02/28_a_5930713.shtml

http://www.tulapressa.ru/2013/08/novyj-nachalnik-tulskogo-ugibdd-ostalsya-vne-podozrenij-v-korrupcionnom-skandale-v-gai-ryazani/

сергей
19:16 16.08.2013
Всю кашу в Рязани заварил он думал стать начальником.а не вышло.
Сначала командовал отдельной Скопинской ротой на волглградской трассе-не за красивые глазки стал замом Гибдд.
Москва-прикормленна.Трасса -трафик чёрной икры

Только Есаков остался на свободе и назначен начальником ГИБДД Тульской области!

http://ria.ru/incidents/20120420/630546946.html

Чем можно объяснить, что Михаил Есаков, который был одним из заместителей начальника УГИБДД Рязанской области был спешно переведен в Тулу? Почему остальные, кроме Есакова, были замечены?

цитата http://www.gazeta.ru/auto/2014/02/28_a_5930713.shtml:

При этом следственные действия проводились на территории сразу трех субъектов РФ – предполагается, что помимо Рязани коррупционная деятельность подозреваемых распространялась, в частности, на Москву, Московскую область и Екатеринбург.



А вторая странность заключается в том, что недавно рулить тульской автоинспекцией назначили Михаила Есакова, ранее занимавшего пост заместителя начальника ГИБДД Рязанской области. Главная задача, которую поставило ему руководство, — наведение порядка в подразделениях ГИБДД. Однако рязанская ГАИ хорошо известна по скандалу двухлетней давности, когда была арестована вся ее верхушка во главе с начальником Александром Алфосовым. Фигурантам «рязанского дела» грозит до 12 лет тюрьмы, и суд над ними должен начаться со дня на день...

подробнее читайте тут: http://www.avtovzglyad.ru/article/2013/09/09/610033-gibdd-stranyi-pod-sudom-i-sledstviem.html


Начальник рязанского ГАИ собирал деньги на покупку генеральской должности:
http://stringer-news.com/publication.mhtml?Part=48&PubID=20874


Главный рязанский гаишник обложил данью всю область, собирая деньги на генеральскую должность?
http://ryazan.kp.ru/daily/25881.5/2844954/


https://auto.mail.ru/article/60410-glavnogo_gaishnika_ryazani_nakazali_za_pressing_avtomobilistov/

Главного гаишника Рязани наказали за «прессинг» автомобилистов
Главу ГИБДД Рязани привлекли к ответственности за преследование активистов, решивших обозначить опасные дорожные ямы

Пятница, 20:19 - 27 янв 17
гость — «Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Юрия Есакова» пишет:

http://www.mosproc.ru/news/prokuratura_goroda_napravila_v_sud_ugolovnoe_delo_v_otnoshenii_rukovodyashchego_rabotnika_operativno/

Прокуратура города направила в суд уголовное дело в отношении руководящего работника оперативно-поискового бюро МВД России, обвиняемого в присвоении денег

Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника 22 отдела Управления «А» Оперативно-поискового бюро МВД России 52-летнего Юрия Есакова.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).
По версии следствия, с апреля по май 2012 года Есаков изготовил поддельные документы: товарную накладную, счет-фактуру, квитанцию к приходному кассовому ордеру и кассовый чек и указал заведомо недостоверные сведения о расходовании денежных средств в авансовом отчете. Таким образом, он присвоил деньги в сумме 35 тыс. рублей, из общей суммы, выданной ему на закупку 4 печатных устройств для нужд подразделений ОПБ МВД России, и распорядился ими по своему усмотрению.
Уголовное дело направлено в Мещанский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В оперативно-поисковое бюро был переведен бывший начальник УМВД Тульской области Матвеев, при котором Степаненко развил бурную деятельность.

Пятница, 20:20 - 27 янв 17
гость — «В Тульском ГИБДД будет новый начальник?» пишет:

Сначала разместили одно:

http://mediacfo.ru/article/2015-09-28-v-tul-skom-gibdd-budet-novyj-nachal-nik

Знает ли Михаил Есаков о том, что происходит на Советской, 110?

В Тульском ГИБДД будет новый начальник?

Пока Михаил Есаков в очередном отпуске, сотрудники службы собственной безопасности опечатали его кабинет. Сигнал неприятный. Что это может значить?
В стане сотрудников правоохранительных органов заговорили о возможной скорой отставке главного тульского дорожного полицейского Михаила Есакова. Надо сказать, что с точки зрения морали последний, особенно на фоне своих предшественников, просто эталон чести и порядочности. Однако тучи, похоже, над ним сгустились. Опечатанный служебный кабинет… Сотрудники службы собственной безопасности никогда без ведома начальника УВД такой шаг бы не сделали.
Есть несколько версий относительно сложившейся ситуации.
1. «Не наш человек».
Михаил Есаков был назначен на должность начальника УГИБДД Тульской области в 2013-м. Поговаривают, что его повышение (раньше он трудился в должности заместителя начальника УГИБДД Рязанской области) состоялось благодаря серьезным просителям. Не смог отказать начальник УВД Тульской области Сергей Галкин людям, которые хлопотали за Есакова. Иными словами последний не может считаться «человеком» Галкина, а потому относительно существенная провинность может привести к отставке.
2. «Плохие показатели в работе ГИБДД».
Идем дальше, главный полицейский нашего региона прилично поработал в службе собственной безопасности, поэтому прекрасно знает в каком подразделении полиции больше всего нечистых на руку сотрудников. За вотчиной Есакова следят достаточно пристально, а, самое главное, «косяки» всплывают. Только недавно сотрудник УГИБДД Тульской области, будучи крепко выпивши, сел за руль, и стал виновником дорожно-транспортного происшествия. И этот случай, далеко не единичный. Галкину, за такое поведение проверенных-перепроверенных подчиненных отвечать, надо думать, совсем нет желания. Более того, в Тульской области в рядах полиции оптимизация (читай масштабные сокращения) до конца не проведена, а ДТП с погибшими случаются чуть ли не каждый день. За эту печальную статистику тоже кто-то должен ответить.
Вот какие задачи обозначил начальник УМВД по Тульской области Сергей Галкин два года назад, когда представлял коллективу Михаила Есакова:


Задачи, которые перед ним поставлены, это в первую очередь, профилактика ДТП, потому что почти каждый день на дорогах области гибнут люди. Решение cерьёзной задачи по наведению порядка на дорогах невозможно без наведения порядка в подразделениях ГИБДД. Необходимо устранить такие позорные явления как поборы на дорогах. Думаю, это ему по силам

Еще одна важная деталь. Перед тем, как опечатать, служебные владения Есакова сотрудники УСБ «законсервировали» кабинет Геннадия Шумелева, старшего инспектора по особым поручениям отдела технического надзора. И все это, скорее всего, звенья одной цепи. Осталось только понять предмет и серьезность претензий к одному и другому.


И, наконец, самое главное, на Советской 110 сотрудники управления уже активно обсуждают потенциальных кандидатов на должность начальника. Пока ставки делают на Игоря Пекулова, заместителя Михаила Есакова.



Потом по этой же ссылке появился совсем другой текст:


http://mediacfo.ru/article/2015-09-28-v-tul-skom-gibdd-budet-novyj-nachal-nik

Зачем в Тульском ГИБДД опечатывают кабинеты?

Автор: Медиа ЦФО

В отделе технадзора областной ГИБДД обосновались сотрудники собственной безопасности.
Пока главный тульский дорожный полицейский Михаил Есаков был в отпуске, к нему в ведомство нагрянули с проверкой. И не кто-нибудь, а сотрудники Управления собственной безопасности УМВД. Да-да, те самые, что по чистке рядов.
Результатом оказался опечатанный служебный кабинет Геннадия Шумелева, старшего инспектора по особым поручениям отдела технического надзора. В рядах ГИБДД он служит давно, но, видимо, допустил оплошность. По некоторым данным, его заподозрили по ст. 285 УК РФ - превышение должностных полномочий. Уточним: неправомерные действия сюда подпадают многие, а чаще всего служивым людям такую статью вменяют «для разгона», чтобы потом переквалифицировать ее на что-то более конкретное: взятки, пытки, не дай Бог...

Пока же дело на Геннадия Шумелева не возбуждено, есть только материалы предварительной проверки. Ждем-с результатов.





Почему он "оппозиционный" этот МедиаЦФО?

Сначала разместили одно:

http://mediacfo.ru/article/2015-09-28-v-tul-skom-gibdd-budet-novyj-nachal-nik

Знает ли Михаил Есаков о том, что происходит на Советской, 110?
В Тульском ГИБДД будет новый начальник?
372 10:11, 28 сентября
Автор: Медиа ЦФО
Пока Михаил Есаков в очередном отпуске, сотрудники службы собственной безопасности опечатали его кабинет. Сигнал неприятный. Что это может значить?
В стане сотрудников правоохранительных органов заговорили о возможной скорой отставке главного тульского дорожного полицейского Михаила Есакова. Надо сказать, что с точки зрения морали последний, особенно на фоне своих предшественников, просто эталон чести и порядочности. Однако тучи, похоже, над ним сгустились. Опечатанный служебный кабинет… Сотрудники службы собственной безопасности никогда без ведома начальника УВД такой шаг бы не сделали.
Есть несколько версий относительно сложившейся ситуации.
1. «Не наш человек».
Михаил Есаков был назначен на должность начальника УГИБДД Тульской области в 2013-м. Поговаривают, что его повышение (раньше он трудился в должности заместителя начальника УГИБДД Рязанской области) состоялось благодаря серьезным просителям. Не смог отказать начальник УВД Тульской области Сергей Галкин людям, которые хлопотали за Есакова. Иными словами последний не может считаться «человеком» Галкина, а потому относительно существенная провинность может привести к отставке.
2. «Плохие показатели в работе ГИБДД».
Идем дальше, главный полицейский нашего региона прилично поработал в службе собственной безопасности, поэтому прекрасно знает в каком подразделении полиции больше всего нечистых на руку сотрудников. За вотчиной Есакова следят достаточно пристально, а, самое главное, «косяки» всплывают. Только недавно сотрудник УГИБДД Тульской области, будучи крепко выпивши, сел за руль, и стал виновником дорожно-транспортного происшествия. И этот случай, далеко не единичный. Галкину, за такое поведение проверенных-перепроверенных подчиненных отвечать, надо думать, совсем нет желания. Более того, в Тульской области в рядах полиции оптимизация (читай масштабные сокращения) до конца не проведена, а ДТП с погибшими случаются чуть ли не каждый день. За эту печальную статистику тоже кто-то должен ответить.
Вот какие задачи обозначил начальник УМВД по Тульской области Сергей Галкин два года назад, когда представлял коллективу Михаила Есакова:


Задачи, которые перед ним поставлены, это в первую очередь, профилактика ДТП, потому что почти каждый день на дорогах области гибнут люди. Решение cерьёзной задачи по наведению порядка на дорогах невозможно без наведения порядка в подразделениях ГИБДД. Необходимо устранить такие позорные явления как поборы на дорогах. Думаю, это ему по силам

Еще одна важная деталь. Перед тем, как опечатать, служебные владения Есакова сотрудники УСБ «законсервировали» кабинет Геннадия Шумелева, старшего инспектора по особым поручениям отдела технического надзора. И все это, скорее всего, звенья одной цепи. Осталось только понять предмет и серьезность претензий к одному и другому.


И, наконец, самое главное, на Советской 110 сотрудники управления уже активно обсуждают потенциальных кандидатов на должность начальника. Пока ставки делают на Игоря Пекулова, заместителя Михаила Есакова.



Потом по этой же ссылке появился совсем другой текст:

http://mediacfo.ru/article/2015-09-28-v-tul-skom-gibdd-budet-novyj-nachal-nik

Зачем в Тульском ГИБДД опечатывают кабинеты?
519 10:11, 28 сентября
Автор: Медиа ЦФО
В отделе технадзора областной ГИБДД обосновались сотрудники собственной безопасности.
Пока главный тульский дорожный полицейский Михаил Есаков был в отпуске, к нему в ведомство нагрянули с проверкой. И не кто-нибудь, а сотрудники Управления собственной безопасности УМВД. Да-да, те самые, что по чистке рядов.
Результатом оказался опечатанный служебный кабинет Геннадия Шумелева, старшего инспектора по особым поручениям отдела технического надзора. В рядах ГИБДД он служит давно, но, видимо, допустил оплошность. По некоторым данным, его заподозрили по ст. 285 УК РФ - превышение должностных полномочий. Уточним: неправомерные действия сюда подпадают многие, а чаще всего служивым людям такую статью вменяют «для разгона», чтобы потом переквалифицировать ее на что-то более конкретное: взятки, пытки, не дай Бог...
Пока же дело на Геннадия Шумелева не возбуждено, есть только материалы предварительной проверки. Ждем-с результатов.

Пятница, 20:21 - 27 янв 17
гость — «https://www.pryaniki.org/view/article/1015735» пишет:

Забор как форма поддержки малого бизнеса
https://www.pryaniki.org/view/article/1015735

Пятница, 20:25 - 27 янв 17
гость — «Гречанин» пишет:

И почему чмо какое то должен решать быть ли транспорту рельсовому в г. Герое Туле.! До каких пор всякие проходимцы будут решать судьбу транспорта в Туле! Где на них падл.й управу найти#! Скоты

Пятница, 20:33 - 27 янв 17
гость — «Гречанину» пишет:

Любые чиновники, сотрудники полиции и ГИБДД боятся огласки их противоправной деятельности и боятся широкой огласки их бездействия.

Поэтому можно выложить факты, подтверждающие их противоправную деятельность или бездействие в Интернет, ролики на https://www.youtube.com

Тогда у начальства в Москве или регионе может сработать принцип, который начальство озвучит провинившемуся подчиненному: "Сам испачкался - сам отмывайся, не пачкай других! Ты уволен!"


Запишите номера жетонов полицейских, прибывших к Вам по вызову, борт.номер автомобиля, а также потребуйте (это Ваше право!) предъявить служебное удостоверение. Полицейские обязаны предъявить в развернутом виде, и не просто "мелькнуть", а обязаны предоставить Вам возможность ознакомится с данными удостоверения, Запишите эти данные, полицейский обязан разрешить и это, таков закон. также поступайте, общаясь с чиновниками и прокурорскими и т.д.

Если после звонка по 02 нет реакции, звоните на телефон доверия УВД 32-22-85

Если после телефона доверия нет реакции, звоните в Главное управление собственной безопасности МВД России
115054, г. Москва, ул. Б. Пионерская, д.6/8 Контактные телефоны ГУСБ МВД России:
(495) 667-07-30 - дежурный офицер ГУСБ

Подготовьте и направьте заявление о бездействии полиции и ГИБДД в ГУСБ МВД России: https://mvd.ru/request_main

Если Вам нужная справочная информация, телефон МВД России для справок (495) 667-02-99

Если полиция и ГИБДД продолжают бездействие, и Вы уверены, что даже эти заявления с приложением фото- виде- доказательств они могут "замылить", то можно параллельно с заявлением в полицию, обратится в прокуратуру Тульской области. Там есть дежурный прокурор, он примет заявление, на 2-м экземпляре заявления поставит отметку о принятии.

Пятница, 20:34 - 27 янв 17
гость — «достали» пишет:

Правда говорят об таких служаках, одна извилина и то прямая.

Пятница, 20:49 - 27 янв 17
гость — «JACQUES» пишет:

Есаков! Езжай ты обратно в свою Рязань.А трамвай Тульский оставь в покое.

Пятница, 20:58 - 27 янв 17
гость — «Рвс» пишет:

Судя по всему, очень недалекий человек.
А ещё и бестолково упрямый - дважды на одни грабли!
Для второго раза хотя бы реальные аргументы подготовил, а то как примитивный Водитель рассуждает.

Пятница, 21:04 - 27 янв 17
гость — «Гость» пишет:

В Рязани трамвай ликвидировали. Теперь на Тулу покушаются. Не пробовали подумать над выделенными полосами для трамвая, как это делается в Москве. В других городах как в Туле разве ликвидируют выделенные трамвайные полосы? Тимирязево закатали в асфальт, теперь куча простоев трамвая. Давно пора этот вопрос отдать на откуп специалистам. Существуют наконец профильные НИИ, разрабатывающие проекты транспортного обслуживания на основании анализа дорожно-транспортной обстановки в городе и поток пассажиров, транспортных потоков. А у нас каждый советует в той области, где ни..хера не понимает. Предоставьте принимать решение специалистам, а не кухаркам. Кухарки конечно знают как строить дороги, как исправить движение транспорта. Только за свои "кухарные" ответы они ответственности не несут, только советы дают, исходя из своих ощущений. Наймите специалистов, пусть это потребует затрат. Но советы будут научно обоснованными, а не советы исходя из ощущений кухарки. Видно в Европе все по другому, гда экологичный транспорт живет и развивается.

Пятница, 21:13 - 27 янв 17
гость — «Гость» пишет:

Указанный начальник пытается подмять ситуацию под себя, чтобы ГИБДД работалось спокойней, околесицу всякую несет. В Туле во всю борются с маршрутками, которых в туле ежедневно ездит порядка 1250 единиц. В Рязани уже побороли трамвай, его там нет. Знаете сколько там маршруток? Отвечу. В Рязани ежедневно на линии 1500 маршруток. Проверьте если не верите. На центральных улицах ездят только муниципальные троллейбусы и 1500 коммерческих маршруток. Муниципальные автобусы в виде еще допотопных Икарусов гармошек ходят по окраинам. Их стыдно на центральные улицы выпускать, вот они по окраинам Рязани и ходят, доживая свой век. Мы в Туле тоже так хотим?

Пятница, 21:16 - 27 янв 17
гость — «ГОСТЬ» пишет:

Пробки не от трамваев.Пробки в Туле от того,что у нас понатыкали где нужно и ненужно светофоров да ещё с допсекцией для пешеходов.А какой мудак изуродовал режим работы светофора на перекрёстке проспекта Ленина,Станиславского,Болдина.На хера его надо было переводить в трёхрежимную фазу работы.Едим 20 секунд,стоим полторы минуты.Теперь там пробки охуительн.е.Стоит и проспект Ленина в обе стороны и Болдина и Станиславского.Сами пробки создаёте.

Пятница, 21:20 - 27 янв 17
гость — «Гость» пишет:

Тулгорэлектротранс за уши вытаскивали из долгов, накопленных в 2014 году, в том числе и благодаря сокращению численности оных . Вытащили наконец. Хвалят сейчас директора за финансовую стабильность. На кондукторах и их зарплате денег кучу с экономили. В Москве, кстати, их тоже нет. И ГИБДД ничего не мешает. Предлагаю из бюджета ГИБДД добавить денег на кондукторов.

Пятница, 21:54 - 27 янв 17
гость — «» пишет:

Странно, что он молчит насчёт колличества маршруток. Сдаётся мне, что казачёк засланный.

Пятница, 22:06 - 27 янв 17
М.Н. пишет:

Возможно,со стороны чиновников и водителей трамвай кажется отжившим видом транспорта. Я не считаю,что убранные трамваи решат проблемы,которые они не создают. Пробки в Туле от перегрузки дорог,нерасчитананных на такое количество машин,от некорректного поведения водителей,особенно маршруток,коих на улицах как раз больше,чем нужно. И ,конечно,работа светофоров,которая совершенно неудобна,нелогична и неправильна организованна тоже подливает масла в огонь. Я считаю трамвай - транспортом,нуждающемся в усовершенствовании и увеличении его единиц. Экология в нашем городе вообще такова,что нужно только на трамваях и велосипедах ездить. Отдельно выделенные линии,не по центру проспектов,современные кабины- когда не торопишься проехать в тоамвае одно удовольствие. У нас любят все наотмашь рубить,а потом думать. А то и не думать.Какая ерунда все аргументы,сказанные в статье .

Пятница, 22:31 - 27 янв 17
гость — «Театральный критик» пишет:

Херовый танцор и добавить тут нечего.

Пятница, 22:35 - 27 янв 17
гость — «дед» пишет:

на лицо всего лишь неумелое управление городским транспотом и нежелание считать его экономику. А в ГИБДД пусть считают тех кто создает проблемы, а не тех кто прогнозируем и законопослушен.

Пятница, 22:48 - 27 янв 17
гость — «SCHWAB» пишет:

Лучше-бы с автохамами и злостными нарушителями ПДД боролся-бы господин начальник Тульского ГИБДД Есаков.

Пятница, 23:09 - 27 янв 17
гость — «Полностью поддерживаю!» пишет:

Трамвай - отживший свой век вид транспорта. Только недалёкие ретрограды могут этого не понимать.

Пятница, 23:13 - 27 янв 17
гость — «Александр_К» пишет:

Н-да! Обсуждение из серии «у самой муж пьяница». Он про трамвай – ему вывалили кучу вопросов не обсудили разве только, что любовницу, которой может и нет, я не знаю.
Кроме Рязани на белом свете есть и другие города, где нет трамваев, например, Нью-Йорк или Чебоксары. По оценкам специалистов эксплуатация трамваев процентов на 20-30 дороже троллейбуса. С точки зрения эффективности использования выделенной трамвайной полосы в терминах число перевезённых пассажиров в час (день, сутки) трамвай самый неэффективный вид транспорта, уступает дорожной полосе для авто и троллейбусов раз в 10 если не в 100. На Косую гору заменили на троллейбус и нормально. В Горелки и на Пузакова ходит троллейбус – это нормально, а вот на М.Горького без трамвая прямо никак. Неплохо было бы поинтересоваться у водителей, в том числе и общественного транспорта – их мнение о пересечениях трамвайных путей в городе и как эти пересечения влияют на скорость транспортного потока. Но волноваться не стоит. Трамвайное лобби сильнО, да и реформаторов по части реализации долгосрочной программы по решению транспортных проблем в Туле как не было, так и нет. Обозначают по мелочам. У нас мост на выезде на Веневское шоссе стоит только что не Брестская крепость для чиновников. Этот трамвайный вопрос на Пряниках уже звучал и не раз, думаю и будет звучать по схеме «у попа была собака…»

Цитатник

Мы никогда ни с кем ни о чем не договариваемся.

Б.Зубицкий, депутат Государственной Думы

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