Главная / Тульская PRовинция « 30 января 2017 »

Призраки прошлого: "Суворовская птицефабрика"

Поговорим о Суворовской птицефабрике. В недалёком 2013 году Суворовская птицефабрика оказалась на грани банкротства, а 180 тысячам кур-несушек угрожала гибель от голода, поскольку у инвесторов не было средств на корм. К тому же она была в долгах как в шелках перед банками. Если верить цифрам, которые звучали тогда в СМИ, на корм птице нужно было всего 5 миллионов рублей. В связи с крайне тяжёлой ситуации на птицефабрике тогда в правительстве Тульской области было проведено экстренное совещание под председательством первого заместителя губернатора – председателя правительства Тульской области Юрия Андрианова. В работе совещания приняли участие министр сельского хозяйства Тульской области Сергей Красный, председатель комитета Тульской области по ветеринарии Сергей Кожевников, генеральный директор ОАО СПП "Ефремовское" Виктор Лебедев, представляющий интересы ООО "Суворовская птицефабрика".

По итогам совещания Сергей Красный и Юрий Андрианов сообщили:

Министерство сельского хозяйства Тульской области поможет обеспечить фабрику зерном, но при этом руководство предприятия и его акционеры должны принять все меры к тому, чтобы не допустить падежа птицы, а при отсутствии заинтересованности продолжать хозяйственную деятельность – реализовать птицу или ускорить поиски инвесторов, готовых развивать фабрику. "Подводя итог, правительство региона готово вам помогать, но стремление решить проблему должно быть обоюдным", – подчеркнул председатель регионального правительства.

Заинтересованности в сохранении фабрики, руководство, к сожалению, так и не проявило... В результате производство всё же разорилось (с более чем 300 млн долгом за плечами), малую часть полуживых кур удалось распродать, но основная часть погибла мучительной смертью от голода. Можно долго объяснять, что рынок виноват, что Суворовская птицефабрика не выдержала конкуренции, что бизнес – это риск и выживает сильнейший и т. д.

Спустя несколько лет начались разговоры о перезапуске производства! С февраля 2015 года фабрику начали восстанавливать после массовой гибели кур, снова была получена поддержка от государства на развитие производства. И что же происходит, как вы думаете? История повторяется, по состоянию на 30.03.2016, на фабрике опять массово умирают куры из за нехватки корма, горы мёртвой птицы источающей зловонный запах, заполонили цех. Полудохлых истощенных кур продают по 60 рублей за штуку. Кстати, каким образом и где именно происходило захоронение кур, для всех до сих пор остаётся загадкой.

По факту это дежавю, история повторяется: снова получили поддержку от государства, полученные деньги присвоили, списав всё на кризис, и начали процедуру банкротства. Как говорится, убили двух зайцев одним выстрелом, ограбили государство и пополнили ряды безработных в городе...

Сегодня, жителя Суворовского района вынуждены покупать курятину, напичканную гормонами, и яйца непонятного свойства и вкуса. А ведь когда-то в Суворове стояла палатка, где торговали продукцией местной птицефабрики (великолепными яйцами и курами, выращенными без гормонов). Так почему же птицефабрика была закрыта, ведь спрос на яйцо в Тульской области весьма высок, а цены сравнимы с европейскими. Если копнуть поглубже, то проявляется еще одна потенциальная причина закрытия производства, не столь очевидная, но всё же.

Из анонимных источников:

"Я работал на птицефабрике много лет и прекрасно знаю все её поэтапные разорения. Но это в прошлом, а вот сегодняшние реалии действительно наводят на размышления. Пытались восстановить фабрику якобы, а на самом-то деле специально морили кур голодом, что бы провалить запуск производства. А всё потому, что рядом с убойным цехом находится ЗК "Владимир", куда при работающей фабрике вонь будет идти невыносимая. И вообще, как можно строить было клуб отдыха и развлечений на промышленной зоне птицефабрики, да ещё возле убойного цеха? Налицо коррупция! Кому от этого выгода, кроме владельцев, – думайте сами... Сердце кровью обливается, когда слушаешь такие истории от работников некогда процветающей птицефабрики. Фактически наш город поставлен на грань выживания благодаря таким вот горе-руководителям".

Деловой Суворов

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