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Главная / Кто есть кто « 31 января 2017 »


И снова об уголовном деле Максима Семиохина

Адвокаты обвиняемого в педофилии чиновника связали своего подзащитного с Артуром Контрабаевым.

Как нам сообщил источник, адвокатскую версию проверяют сейчас следователи. Итак, на Максима Семиохина, по-видимому, вышли через социальную сеть, где была обнаружена страничка с запрещенным законом контентом. Эта страничка якобы была зарегистрирована на мобильный номер Максима Семиохина, но не личный, а служебный, который он получил, еще будучи министром транспорта в правительстве области. 

Как известно, выдачи этих номеров курировал министр по информатизации Артур Контрабаев. По адвокатской версии, конфликт между Максимом Семиохиным и Артуром Контрабаевым возник из-за того, что министр транспорта и дорожного хозяйства не согласился с предложением коллеги по правительству выделить 20 миллионов на информатизацию дорожной отрасли. 

Якобы это стало причиной изощренной мести бывшего главного тульского айтишника. 

Косвенно эту версию подтверждают обыски во время ареста Максима Семиохина в его служебном кабинете в правительстве Ярославской области, куда он был назначен директором департамента транспорта. Если их результаты ничего не дали, это позволило стороне защиты выдвинуть версию, которая, возможно, снимет с Максима Семиохина подозрения в педофилии.

Правда, следователи, проверяющие эту версию, столкнулись с тем, что Артура Контрабаева в настоящее время нет в России. По домашнему адресу он не живет, а находится за пределами страны.

И вновь о Максиме Семиохине и его аресте 

Комментарии к статье

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Вторник, 10:16 - 31 янв 17
гость — «Туляк» пишет:

Контрабаев специально удрал из России. К нему огромное количество вопросов. Он "определил" в никуда миллиарды на информатизацию медицины. Так же наверное хотел определить и эти 20 млн.рублей. Кого не возьми из команды прежнего губера, все в чем-то замешаны, а то и дела на них заведены.

Вторник, 12:25 - 31 янв 17
гость — «СУ СК» пишет:

Понятно теперь почему сбежал заграницу.

Вторник, 17:11 - 31 янв 17
гость — «Суд идет» пишет:

В Ярославле он был пять минут а вот в Туле у него явно были коллеги.

Вторник, 17:58 - 31 янв 17
гость — «редактору сайта » пишет:

Пряники, смотрю, встали на защиту Семиохина. В правительство пришел запрос из Архангельска по делу Семиохина. Так вот в запросе указана конкретная статья, и это не хранение,не распространение и такого рода лабуда. Статья - насильственные действия в отношении несовершеннолетнего лица. Ребята, за переписку на сайте такую статью никак не притянуть...его адвокаты лапшу на уши окружающим вешают, а вы ведетесь...

Вторник, 20:37 - 31 янв 17
гость — «Kuzen» пишет:

Суд идёт
Кто знает Проскокова В.? он не не в курсе? Нет не вкурсе?

Цитатник

Может быть, кому-то покажется, что сушильное отделение дрожжевого завода - это вовсе не огромный мост, не мощное сталелитейное производство и не крупный автомобильный завод, которыми стоило бы гордиться.

Вячеслав Дудка, губернатор Тульской области.

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