Главная / PRяники виртуальные « 31 января 2017 »

О правильных вопросах

Фото Алексея Пирязева "Слобода"

Алексей Дюмин потребовал найти и наказать виновных в аварии на водоводе.

Как мы и писали, Алексей Дюмин собрал совещание в связи с аварией на Медвенско-Осетровском водоводе. Правда, мы ошиблись в тематике совещания. Вместо того чтобы анализировать ситуацию, чтобы она не повторялась хотя бы дважды в месяц, губернатор призвал искать виновных. В целом выбор невелик. Либо надо наказывать застройщиков ЖК “Молодежный”, либо “Тулгорводоканал”. Правда, еще есть третий вариант – наказывать чиновников, отвечающих за эту сферу, поскольку именно они должны разрабатывать меры, чтобы подобных аварий было меньше. “Прокуратура должна установить, кто виноват. Виновный должен быть наказан”, – твердо сказал губернатор, которого цитируют ИА “Тульские новости”.

Мы с самого начала утверждали (хотя не претендуем на профессиональную оценку), что главная причина аварий – в изношенности коммуникаций. Сдвижка грунта – это скорее то, что ускорило процесс (тогда уж виновата нынешняя зима, из-за которой земля так и не промерзла).

Главный вопрос на совещании Дюминым, по-видимому, так и не был задан: что делать?

Может быть, потому, что, задав этот вопрос, надо искать варианты или деньги на замену наиболее сложных участков водовода. А так как в казне все расписано, значит, деньги найдутся в карманах туляков.



А поскольку от этих вопросов волосы встанут дыбом, их лучше не задавать вообще. Так что Алексей Геннадьевич выбрал правильную очередность вопросов. Авось следующая авария будет не скоро…