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Главная / PRяники виртуальные « 31 января 2017 »


О правильных вопросах

Фото Алексея Пирязева  "Слобода" 
Алексей Дюмин потребовал найти и наказать виновных в аварии на водоводе. 

Как мы и писали, Алексей Дюмин собрал совещание в связи с аварией на Медвенско-Осетровском водоводе. Правда, мы ошиблись в тематике совещания. Вместо того чтобы анализировать ситуацию, чтобы она не повторялась хотя бы дважды в месяц, губернатор призвал искать виновных. В целом выбор невелик. Либо надо наказывать застройщиков ЖК “Молодежный”, либо “Тулгорводоканал”. Правда, еще есть третий вариант – наказывать чиновников, отвечающих за эту сферу, поскольку именно они должны разрабатывать меры, чтобы подобных аварий было меньше. “Прокуратура должна установить, кто виноват. Виновный должен быть наказан”, – твердо сказал губернатор, которого цитируют ИА “Тульские новости”.

Мы с самого начала утверждали (хотя не претендуем на профессиональную оценку), что главная причина аварий – в изношенности коммуникаций. Сдвижка грунта – это скорее то, что ускорило процесс (тогда уж виновата нынешняя зима, из-за которой земля так и не промерзла).

Главный вопрос на совещании Дюминым, по-видимому, так и не был задан: что делать?

Может быть, потому, что, задав этот вопрос, надо искать варианты или деньги на замену наиболее сложных участков водовода. А так как в казне все расписано, значит, деньги найдутся в карманах туляков.

А поскольку от этих вопросов волосы встанут дыбом, их лучше не задавать вообще. Так что Алексей Геннадьевич выбрал правильную очередность вопросов. Авось следующая авария будет не скоро…

 

 

Комментарии к статье

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Вторник, 19:03 - 31 янв 17
гость — «Машинист» пишет:

Стрелочника уже ищут и найдут! Только искать нужно не стрелочника и не здесь! А искать надо смотрящего и в Кремле!

Вторник, 19:47 - 31 янв 17
гость — «**» пишет:

Можно наказать кого угодно, только трубы от этого новыми не станут.

Вторник, 20:21 - 31 янв 17
гость — «ДуМА» пишет:

Извечно Русский принцип, кто виноват и что делать. Виноват министр, а что делать - планово заниматься ремонтом, а не демагогией и ненужной писаниной.

Вторник, 20:26 - 31 янв 17
гость — «Алёша 77» пишет:

В Тульских новостях пишут что там произошла подвижка грунта из-за того,что там ездят и стоят большегрузные машины.

Вторник, 20:28 - 31 янв 17
гость — «На выбор!» пишет:

Мороз Воевода, Любой брат из 12 месяцев, Дядюшка АУ ...

Вторник, 21:13 - 31 янв 17
гость — «ДеПУТАТ ДуМЫ» пишет:

Во всем виноват злобный гном Галкин

Вторник, 21:29 - 31 янв 17
гость — «ПлохойХорошийЗлой» пишет:

Кругом обман! 640 домов и чуть более 20000 жителей остались без воды... ВКЛЮЧИТЕ МОЗГ!!! Это что, в каждом указанном доме живет чуть более 30 человек? Сколько можно нести ересь? Подвижка грунта при таких погодных условиях? У нас что, землятресение было??? Или сейчас весна и талые воды размыли грунт? Что за чушь? Ну не смешно же!!!!! Хотя, первый заместитель главы администрации у нас кондитер, а заместитель по ЖКХ юрист, так же как и главный архитектор, то хочу Вас поздравить, господа!!!!! У нас светлое будущее. Очень светлое - всё РЕХАН будет гореть в огне!

Вторник, 21:34 - 31 янв 17
гость — «SCHWAB» пишет:

Очень смешно,но и в то-же время грустно слушать весь бред от чинуш про подвижку грунта,тем более в зимнее время в мороз.

Вторник, 21:45 - 31 янв 17
гость — «"полная чушь"» пишет:

Ещё один сказочник нашёлся -зима тёплая якобы, хотя морозы пошли с середины ноября и ни одной оттепели. В 2015 году травка зеленела почти до нового года и ничего, мудаки с тяжёлой техникой не приехали.
Да, трубы изношены на 80% -накажем всех причастных к эксплуатации за прошедшие 30 лет (пенсионеров тоже), а за одно и Обаму, только лучше не станет, замена труб грандиозная работа и не на один год при правильной организации. А вот чтобы оставшихся 20% на это время хватило, надо дать по ушам ездокам.

Вторник, 22:03 - 31 янв 17
гость — «новости» пишет:

в новостях пишут завтра не будет воды в пролетарском опять ремонт, правда?

Вторник, 22:22 - 31 янв 17
гость — «Сергей» пишет:

Дюмин вместо того что бы заниматься профанацией с раскраской управляющих компаний лучше бы занялся реальными делами. Отдал в концессию нормальным инвесторам сети ВОДОКАНАЛА и ТЕПЛОСЕТИ. Ан нет летом на совещаниях посвященных подготовке к отопительному сезону и зиме Дюмин рассуждал о цветных картинках БЮРИЛИНА и НАсти ДЕМЕНТЬЕВОЙ то есть занимался детсадовскими вопросами, а вопрсом готовности к зиме сетей Водоканала и Теплосети не занимался. Вот резултат его работы. И еще Дюмин побежал как маленький мальчик рассказывать Президенту про нарисованные Бирюлиным и Дементьевой веселые картинки под названием рейтинг УК. У меня кроме недоумения и ощущения умственной неполноценности Дюмина эта его идея с детскими цветными рейтингами не вызвало. То есть человек полный профан в управлении областью и команды у него никакой нет. Опирается на недоучку Дементьеву и УО Бирюлина. Короче это только начало. Слава богу пока ничего не взорвалось, но люди от угарного газа четко гибнут и без воды сидят. Ну как говорится самое главное в раскраски поиграть.

Вторник, 22:22 - 31 янв 17
гость — «Мимокрокодил» пишет:

Меня порой обвиняют в излишнем пессимизме, говорят, что для меня стакан всегда на половину пуст (ну, естественно, блядь, потому что я уже из него отхлебнул, пока вы свою нахуй никому не нужную позитивную энергию в космос слали). Но это не совсем так, просто о хорошем незачем писать, хорошее сразу видно, а вот плохое часто под хорошее мимикрирует, и поэтому его надо нещадно пиздить, например: говорят, что будут защищать детей, хорошее дело? Хорошее. А что делают? Блокируют сайты с цитатами известных писателей, сажают за репосты, а самих детей как водили учителя в баню так и водят. Но сейчас я напишу, как говорят школьницы и 43-летние менеджеры, взявшие в кредит форд фокус и теперь мыслящие без негатива, чтобы их не выпиздили с работы, в позитивном ключе. Российские ученые вновь обогнали своих заокеанских коллег! Пока американцы делают робкие попытки скрестить человека и свинью, наши давно уже этот опыт проделали. Многие из этих экспериментальных существ не только выжили, но и, как принято считать, состоялись в обществе! Обзавелись внушительными удостоверениями, деньгами и любовницами. А вы думали, кто декриминализовал семейное насилие? Кто считает, что бить ребёнка или жену нужно? Кто уверен, что не личным примером, а отличными пиздюлями необходимо воспитывать своих детей? Слава российской науке!

Хехе

Вторник, 22:44 - 31 янв 17
гость — «Александр Шелехин» пишет:

Стакан на половину пуст,
На половину полон.
В словах, срывающихся с уст,
Осадок часто солон.
Одни твердят, что ты умен,
Другие – глуп как пробка.
Среди неназванных имен
Лежит в известность тропка.
Увидеть трудно что внутри
Скрывается под лаком,
Ты накипь времени сотри,
Узнай, что там под знаком.
Ответ дели напополам
С погрешностью в обмане,
Поправка, равная ста грамм,
Останется в стакане.

Вторник, 23:02 - 31 янв 17
гость — «Сергею» пишет:

"Опирается на недоучку Дементьеву и УО Бирюлина." В данном случае аббревиатура УО - умственно отсталый?

Вторник, 23:10 - 31 янв 17
гость — «Сергею» пишет:

Похоже ты прав,да и прежний был таким же хозяйственником,только еще думал только о себе!

Вторник, 23:12 - 31 янв 17
гость — «Патриот.» пишет:

Обама ушел, а трубы продолжают прорываться! У меня подозрение, что Трамп в этом как-то замешан!

Цитатник

У некоторых нервы не выдерживают: раньше времени выпрыгивают из определённой одежды.

В. Стародубцев

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