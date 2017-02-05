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Главная / Фольклор « 5 февраля 2017 »


“Оскорбил чувства верующих в тульский трамвай”

Реплика нашего читателя на публикацию “Начальнику областного ГИБДД вновь трамвай мешает

 На сегодняшней пресс-конференции начальник областного ГИБДД Михаил Есаков вновь "позволил себе" высказать мнение о нецелесообразности использования в Туле трамваев.

Нашелся вольнодумец – позволил себе.

Автор поста в блоге – корреспондент (или сотрудник) Пряников похоже слабовато построил фразу. Следовало «…позволил себе замахнуться на одну из тульских “святынь” - трамвай, чем оскорбил чувства верующих в тульский трамвай”.


Хорошо, что еще сохранились верующие в тульский трамвай. Вот если останутся одни верующие в тульские маршрутки, то в нашем городе-герое движение будет таким, как например, в Пхукете ...





 Кстати, "начальник областного транспортного цеха" Родион Дудник заявил на недавней пресс-конференции: "В ближайшее время все приведём в порядок маршрутную сеть. Сейчас большое количество транспорта мешает работе сетей. Проведём исследование, если выясним, что машин слишком много, то урежем количество. В настоящее время мы ведём оптимизацию маршрутов". 

Комментарии к статье

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Воскресенье, 10:10 - 5 фев 17
гость — «ДуМА» пишет:

Начальники приходят и уходят, а жители живут всегда в городе. Начальник ГАИ очередной клоун который мнит себя самым умным, он что готов если из его затеи не чего не выдет застрелиться, конечно нет и денег с него не вернёшь потом на востонавление транспортной инфраструктуры которую он хочет сломать. Трамвай это экологически чистый вид транспорта, за ними будущее в мегаполисах. Если мы хотим догнать Китай по загазованности, то давайте уберём не только трамвай, но и троллейбус, а если серьёзно, то нужно ограничивать движение авто. Построить пару парковок на въезде в город, что бы приехавший с области мог оставить автомобиль и вперёд на общественный транспорт по городу, поверьте мне к этому мы всё равно придём, только потом придётся восстанавливать всё что разрушим, хотя у нас в стране всё разваливаем по своей не дальновидности, а потом героически востонавливаем с громкими отчётами о достигнутом.

Воскресенье, 10:18 - 5 фев 17
гость — «Николай» пишет:

Пришлось написать небольшую статью. Рекомендую к прочтению. http://nikolayboriso11.livejournal.com/852.html

Воскресенье, 10:28 - 5 фев 17
гость — «А?» пишет:

Аэропорт в Туле не нужен,трамваи в Туле не нужны,так как дорог нет.

Вывод-ворье у власти.


Может уже раскулачивать депутатов дзюб?

Воскресенье, 10:54 - 5 фев 17
гость — «Начали» пишет:

Началась настоящая война против трамваев.
Уже появляются пиар-компании, явно проплаченные, с призывами убрать трамваи.
Видимо, всем нормальным тулякам придется остаивать этот вид транспорта, который мещает чужакам и не только.
Как? Поживем-увидим

Цитатник

Ну вы же знаете мою фамилию?

Дмитрий Дудка

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