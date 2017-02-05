Реплика нашего читателя на публикацию “Начальнику областного ГИБДД вновь трамвай мешает”
На сегодняшней пресс-конференции начальник областного ГИБДД Михаил Есаков вновь "позволил себе" высказать мнение о нецелесообразности использования в Туле трамваев.
Нашелся вольнодумец – позволил себе.
Автор поста в блоге – корреспондент (или сотрудник) Пряников похоже слабовато построил фразу. Следовало «…позволил себе замахнуться на одну из тульских “святынь” - трамвай, чем оскорбил чувства верующих в тульский трамвай”.
Хорошо, что еще сохранились верующие в тульский трамвай. Вот если останутся одни верующие в тульские маршрутки, то в нашем городе-герое движение будет таким, как например, в Пхукете ...
Кстати, "начальник областного транспортного цеха" Родион Дудник заявил на недавней пресс-конференции: "В ближайшее время все приведём в порядок маршрутную сеть. Сейчас большое количество транспорта мешает работе сетей. Проведём исследование, если выясним, что машин слишком много, то урежем количество. В настоящее время мы ведём оптимизацию маршрутов".
Начальники приходят и уходят, а жители живут всегда в городе. Начальник ГАИ очередной клоун который мнит себя самым умным, он что готов если из его затеи не чего не выдет застрелиться, конечно нет и денег с него не вернёшь потом на востонавление транспортной инфраструктуры которую он хочет сломать. Трамвай это экологически чистый вид транспорта, за ними будущее в мегаполисах. Если мы хотим догнать Китай по загазованности, то давайте уберём не только трамвай, но и троллейбус, а если серьёзно, то нужно ограничивать движение авто. Построить пару парковок на въезде в город, что бы приехавший с области мог оставить автомобиль и вперёд на общественный транспорт по городу, поверьте мне к этому мы всё равно придём, только потом придётся восстанавливать всё что разрушим, хотя у нас в стране всё разваливаем по своей не дальновидности, а потом героически востонавливаем с громкими отчётами о достигнутом.