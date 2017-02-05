Главная / Фольклор « 5 февраля 2017 »

“Оскорбил чувства верующих в тульский трамвай”

Реплика нашего читателя на публикацию “Начальнику областного ГИБДД вновь трамвай мешает”

На сегодняшней пресс-конференции начальник областного ГИБДД Михаил Есаков вновь "позволил себе" высказать мнение о нецелесообразности использования в Туле трамваев.

Нашелся вольнодумец – позволил себе.

Автор поста в блоге – корреспондент (или сотрудник) Пряников похоже слабовато построил фразу. Следовало «…позволил себе замахнуться на одну из тульских “святынь” - трамвай, чем оскорбил чувства верующих в тульский трамвай”.



Хорошо, что еще сохранились верующие в тульский трамвай. Вот если останутся одни верующие в тульские маршрутки, то в нашем городе-герое движение будет таким, как например, в Пхукете ...









Кстати, "начальник областного транспортного цеха" Родион Дудник заявил на недавней пресс-конференции: "В ближайшее время все приведём в порядок маршрутную сеть. Сейчас большое количество транспорта мешает работе сетей. Проведём исследование, если выясним, что машин слишком много, то урежем количество. В настоящее время мы ведём оптимизацию маршрутов".