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Главная / Кто есть кто « 7 февраля 2017 »


Тульский карточный домик: после Сергея Кузнецова – Марина Панова?

Аппаратные интриги в сером доме выплескиваются на федеральные СМИ.

Сегодня  ИА REGNUM опубликовало статью: “Тульские СМИ ждёт административная концентрация? А затем...”. 

Главным героем оказалась председатель комитета по печати и массовым коммуникациям Марина Панова. Правда, речь в статье в основном про новосибирскую историю ее деятельности в качестве руководителя департамента массовых коммуникаций этого региона. В упрек ей ставилось попытка создания в Новосибирске областного медиахолдинга, в который должны были войти многие областные, городские, районные газеты и электронные СМИ.  

Как известно, в Тульской области подобная реформа была проведена до прихода Марины Пановой в комитет по печати и массовым коммуникациям. Но в статье это остается за скобками (да и полного текста, присланного в редакцию ИА REGNUM, судя по всему, руководство агентства выложить не решилось).

Любопытно, что как раз куратором по ЦФО ИА REGNUM в настоящее время работает Александр Лучин, бывший заместитель министра внутренней политики. После выхода статьи он, кстати, выразил опасение, что его, по-видимому, намеренно втягивают в конфликт с нынешней областной властью и губернатором. 

Однако цель публикации – вовсе не Лучин и, рискнем предположить, даже не Марина Панова, а губернатор.

Стоит упомянуть нашу недавнюю публикацию, где мы высказали предположение, что Алексей Дюмин недостаточно владеет ситуацией внутри правительства, поскольку сосредоточен на стратегических вопросах. 

Похоже, эта ситуация волнует не только нас, но и людей, которые наблюдают за ней не только со стороны, но и изнутри.

Речь, конечно, пока не идет о внутриэлитных конфликтах в регионе, которые, как правило, становятся причиной неприятностей для  губернаторов. Но и аппаратные войны могут иметь негативные последствия.

Если Владимир Груздев предельно жестко контролировал аппарат правительства, то Алексей Дюмин склонен думать, что то доверие, которое он оказал прежнему его составу, переназначив на руководящие должности, должно быть оправдано его слаженной  работой. 

Но, к сожалению, в очередной раз мы вынуждены констатировать, что у Алексея Дюмина нет не только своей команды, но и преданных ему лично людей, способных следить за порядком внутри правительства.

В результате там формируются группировки, идет борьба за влияние на первое лицо региона. Процесс закономерный, но ровно до тех пор, пока он не вредит имиджу самого Алексея Дюмина, за работой которого в регионе пристально наблюдают в Кремле…   

 

Комментарии к статье

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Вторник, 14:05 - 7 фев 17
гость — «кстати» пишет:

Второй год наблюдаем.. а ямы по колено уже(

Вторник, 14:14 - 7 фев 17
гость — «Обыватель» пишет:

Привыкли загребать жар чужими руками. Сами то свои лисьи мордочки показывать не хотят и пальцем на других тычут. Думается Дюмин разумный человек и сам разберется.

Вторник, 14:23 - 7 фев 17
гость — «гость» пишет:

Галю Якушкину давно пора менять, у нее, не смотря на взлет на высокую должность, остался уровень развития специалиста администрации Зареченского района и это теперь не прокатит. На занимаемой ею должности должен работать человек не только преданный губернатору, но и блюдущий интересы региона, и хорошо разбирающийся в людях, т.е. это должна быть правая рука А.Дюмина. Что-то типа князя-«кесаря» Фёдора Ромода́новского при Петре I или Надежды Скачковой при В. Стародубцеве.

Вторник, 14:56 - 7 фев 17
гость — «Как то так» пишет:

Да где он таких возьмет, одни лизоблюды кругом и только играются в интриги. Создать врага - поиграть с ним в войнушку - запросить еще патронов - отчитаться о победе и получить благодарность. А то что Дюмину все это не нужно, никто не думает....

Вторник, 14:57 - 7 фев 17
гость — «гость» пишет:

да это новосибирцы гадят. панова там кое-кому зубы пообломала. тайга.инфо например.
может в туле наведет порядок. прижмет слободу, которая кстати через подставное лицо груздеву принадлежит. через некую виноградову. а на самом деле это груздев контролирует.
так что чем больше в тулу придет новых людей, тем лучше. надо местную камарилью уже подчистить. думаю к президентским выборам дюмин даст им просраться

Вторник, 14:59 - 7 фев 17
гость — «гость» пишет:

ДАаааа Михалыч Молодец окрутил царя!!!!!!!!!!!!!!!!

Вторник, 15:01 - 7 фев 17
гость — «гость гостившему Вторник, 14:57 - 7 фев 17» пишет:

Слобода то газетка хорошая, но туалетная бумага гораздо мягче

Вторник, 16:11 - 7 фев 17
гость — «Незыгрь???» пишет:

Незыгарь, ты что ли на пряники пришел?))) А вообще зачем сувать нос на их кухню? Сами разберутся.

Вторник, 16:34 - 7 фев 17
гость — «Читатель» пишет:

Так порекомендуйте профессионала то? Сейчас из Москвы кого-нибудь приведет, опять все разговнятся.

Вторник, 18:53 - 7 фев 17
гость — «Странно» пишет:

Много кулуарных данных из Новосибирска, туляки такую статью не смогут написать.

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Одна из главных задач - сохранение трудового коллектива, скота и урожая

Вячеслав Дудка - губернатор Тульской области

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