Главная / Кто есть кто « 7 февраля 2017 »

Тульский карточный домик: после Сергея Кузнецова – Марина Панова?

Сегодня ИА REGNUM опубликовало статью: “Тульские СМИ ждёт административная концентрация? А затем...”.

Главным героем оказалась председатель комитета по печати и массовым коммуникациям Марина Панова. Правда, речь в статье в основном про новосибирскую историю ее деятельности в качестве руководителя департамента массовых коммуникаций этого региона. В упрек ей ставилось попытка создания в Новосибирске областного медиахолдинга, в который должны были войти многие областные, городские, районные газеты и электронные СМИ.

Как известно, в Тульской области подобная реформа была проведена до прихода Марины Пановой в комитет по печати и массовым коммуникациям. Но в статье это остается за скобками (да и полного текста, присланного в редакцию ИА REGNUM, судя по всему, руководство агентства выложить не решилось).

Любопытно, что как раз куратором по ЦФО ИА REGNUM в настоящее время работает Александр Лучин, бывший заместитель министра внутренней политики. После выхода статьи он, кстати, выразил опасение, что его, по-видимому, намеренно втягивают в конфликт с нынешней областной властью и губернатором.

Однако цель публикации – вовсе не Лучин и, рискнем предположить, даже не Марина Панова, а губернатор.

Стоит упомянуть нашу недавнюю публикацию, где мы высказали предположение, что Алексей Дюмин недостаточно владеет ситуацией внутри правительства, поскольку сосредоточен на стратегических вопросах.

Похоже, эта ситуация волнует не только нас, но и людей, которые наблюдают за ней не только со стороны, но и изнутри.

Речь, конечно, пока не идет о внутриэлитных конфликтах в регионе, которые, как правило, становятся причиной неприятностей для губернаторов. Но и аппаратные войны могут иметь негативные последствия.

Если Владимир Груздев предельно жестко контролировал аппарат правительства, то Алексей Дюмин склонен думать, что то доверие, которое он оказал прежнему его составу, переназначив на руководящие должности, должно быть оправдано его слаженной работой.

Но, к сожалению, в очередной раз мы вынуждены констатировать, что у Алексея Дюмина нет не только своей команды, но и преданных ему лично людей, способных следить за порядком внутри правительства.

В результате там формируются группировки, идет борьба за влияние на первое лицо региона. Процесс закономерный, но ровно до тех пор, пока он не вредит имиджу самого Алексея Дюмина, за работой которого в регионе пристально наблюдают в Кремле…