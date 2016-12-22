Главная / Фольклор « 22 декабря 2016 »

Тульский сказ про Чинушу и Бывалого

Творчество нашего постоянного автора.

Великий немецкий философ Г. Гегель писал: “Правителям, государственным людям и народам с важностью советуют извлекать поучения из опыта истории. Но опыт и история учат, что народы и правительства никогда ничему не научились из истории и не действовали согласно поучениям, которые можно было бы извлечь из нее”, а посему начну свой рассказ с истории.

Год 2012. Молодой и энергичный губернатор Груздев всё лето активно закатывал разбитые и не очень улицы города-героя Тулы в асфальт, все спешили, как это у нас водится, к дате – Дню города! И все бы ничего: шум, гам, ночные работы, если бы 1 октября того же года после праздников новый асфальт не стали резать, и его порезали вдоль всего дома № 1 по улице Демонстрации в самом центре славного города, в шестистах метрах от тульского "белого или серого дома". К чему эту столь давнюю историю вспоминаю, спросит меня читатель, и я отвечу: непонятная та канава, штроба, яма, мать её, жива и процветает до сих пор, мешая автомобилям въезжать во двор дома № 1 по улице Демонстрации, а гражданам – парковаться на ПЛАТНОЙ парковке зона (других слов, видимо, в русском языке нет) #2041 (10 рублей/час).

Год 2015. В Туле начали вводить платное тульское парковочное пространство, а дворы, соответственно, отделяться от улиц и соседних дворов шлагбаумами и ограждениями.

Вот здесь и начинается та самая история, которую я хочу dам рассказать. Благодаря Виталию Прилепскому мы имеем фото исторического момента: дом № 1 по ул. Демонстрации устанавливает, я бы сказал, границу своего суверенитета с домом № 1а по той же улице, при этом всё происходит в рамках действующего законодательства и муниципальных разрешений. Также прошу обратить внимание: на данном фото мы можем видеть состояние асфальтового покрытия во дворе дома в 2015 году. Уверяю вас, что в 2016 году оно не улучшилось, что видно из другого фотографического изображения.





Зато в 2015 году из резерва управленческих кадров явился он, Чинуша, занимавшейся до этого ЭКСПЕРТНОЙ работой, и назначили его курировать те самые дома по улице Демонстрации, где как дождь или оттепель, так потоп, а через арку дома № 1 прямо по "миргородской" луже родители водят своих чад в школу, и не только жители домов 1 и 1а, а все, кому по пути.



Посему Чинуша с радостью взялся за эту работу и даже включил битый-перебитый двор дома № 1 в программу асфальтирования дворовых территорий на 2017 год, хотя программа составлена на 2017–19 годы, но тут появляется второй герой моего повествования – Бывалый, бывалый генеральным директором, депутатом, членом КПСС и ЕР и т. д. Бывалому не понравилась суверенная граница дома № 1, разделившая некогда дружные дворы, и граница при помощи оперативных сил МЧС исчезла…





"Как так? Что за чёрт?" – воскликнули жители дома № 1, а им МЧС в ответ: "Нам Чинуша повелел". Какое отношение муниципальный Чинуша имеет к федеральному МЧС – это вопрос к полковнику Кийю и, похоже, история для другого рассказа про российскую вертикаль власти. А вот Бывалый к Чинуше отношение имеет: он ему и экспертизы заказывал, и недоросля на работенку непыльную пристроил, да и в состав резерва управленческих кадров направил. Как ни крути, а Чинуша Бывалому обязан. Поэтому когда с ведома полиции граница была доблестно восстановлена, то возомнил себя Чинуша, махнув рюмку одну-другую, выше сити-менеджера, то бишь градоначальника, выше губернатора и суда тульского, а может быть, и выше Самого! Поэтому ограждение, не просуществовав и двух дней, снова кануло в Лету, а дом № 1 исчез из Программы асфальтирования дворовых территорий.





Да ещё и по какой причине: асфальтовое покрытие в проходной арке в удовлетворительном состоянии, а посему ПРИДОМОВАЯ территория в ремонте не нуждается! То, что между уровнем асфальта арки и "асфальта" дворовой территории перепад порядка 20–30 мм комиссия не увидела! Не увидела "миргородскую" лужу – практически символ бандеровского режима в Украине в шестистах метрах от кабинета российского губернатора, не увидела комиссия ям, не соответствующих ГОСТ 50597-93! А что взять с комиссии, если письмо подписывает человек, окончивший ВЗФИ, а занимающийся благоустройством города. Вы не хотите попасть к врачу скорой помощи, который окончил ВЗФИ или в самолет к летчику с образованием педагога?

На этом сказу бы и конец, но есть одно НО. Живем мы, дорогие мои, в 21 веке, надеюсь, в правовом государстве, а посему во избежание публичной огласки настоящих имён Чинуши и Бывалого, а также недопущения отвлечения судебных органов и господина губернатора от дел насущных, ибо челобитную ему жильцы дома № 1 по улице Демонстрации подпишут дружно и едино, а заодно составят интернет-петицию, предлагаю:

1. Ограждение за муниципальный счёт между домами № 1 и № 1а восстановить и впредь на целостность его не покушаться.

2. Придомовую территорию дома № 1 в программу вернуть и на том стоять.

Андрей Обнорский