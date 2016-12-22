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Главная / Фольклор « 22 декабря 2016 »


Тульский сказ про Чинушу и Бывалого

Творчество нашего постоянного автора.

Великий немецкий философ Г. Гегель писал: “Правителям, государственным людям и народам с важностью советуют извлекать поучения из опыта истории. Но опыт и история учат, что народы и правительства никогда ничему не научились из истории и не действовали согласно поучениям, которые можно было бы извлечь из нее”, а посему начну свой рассказ с истории.

Год 2012. Молодой и энергичный губернатор Груздев всё лето активно закатывал разбитые и не очень улицы города-героя Тулы в асфальт, все спешили, как это у нас водится, к дате – Дню города! И все бы ничего: шум, гам, ночные работы, если бы 1 октября того же года  после праздников новый асфальт не стали резать, и его порезали вдоль всего дома № 1 по улице Демонстрации в самом центре славного города, в шестистах метрах от тульского "белого или серого дома". К чему  эту столь давнюю историю вспоминаю, спросит меня читатель, и я отвечу: непонятная та канава, штроба, яма, мать её, жива и процветает до сих пор, мешая автомобилям въезжать во двор дома № 1 по улице Демонстрации, а гражданам – парковаться на ПЛАТНОЙ парковке зона (других слов, видимо, в русском языке нет) #2041 (10 рублей/час).

Год 2015. В Туле начали  вводить  платное тульское парковочное пространство, а дворы, соответственно, отделяться от улиц и соседних дворов шлагбаумами и ограждениями

Вот здесь и начинается та самая история, которую я хочу dам рассказать. Благодаря Виталию Прилепскому мы имеем фото исторического момента: дом № 1 по ул. Демонстрации устанавливает, я бы сказал, границу своего суверенитета с домом № 1а по той же улице, при этом всё происходит в рамках действующего законодательства и муниципальных разрешений. Также прошу обратить внимание: на данном фото мы можем видеть состояние асфальтового покрытия во дворе дома в 2015 году. Уверяю вас, что в 2016 году оно не улучшилось, что видно из другого фотографического изображения.

Зато в 2015 году из резерва управленческих кадров явился он, Чинуша, занимавшейся до этого ЭКСПЕРТНОЙ работой, и назначили его курировать те самые дома по улице Демонстрации, где как дождь или оттепель, так потоп, а через арку дома № 1 прямо по "миргородской" луже  родители водят своих чад в школу, и не только жители домов 1 и 1а, а все, кому по пути.

Посему Чинуша с радостью взялся за эту работу и даже включил битый-перебитый двор дома № 1 в программу асфальтирования дворовых территорий на 2017 год, хотя программа составлена на 201719 годы, но тут появляется второй герой моего повествования – Бывалый, бывалый генеральным директором, депутатом, членом КПСС и ЕР и т. д. Бывалому не понравилась суверенная граница дома № 1, разделившая некогда дружные дворы, и граница при помощи оперативных сил МЧС исчезла…

"Как так? Что за чёрт?" – воскликнули жители дома № 1, а им МЧС в ответ: "Нам Чинуша повелел". Какое отношение муниципальный Чинуша имеет к федеральному МЧС – это вопрос к полковнику Кийю и, похоже, история для другого рассказа про российскую вертикаль власти. А вот Бывалый к Чинуше отношение имеет: он ему и экспертизы заказывал, и недоросля на работенку непыльную пристроил, да и в состав резерва управленческих кадров направил. Как ни крути, а Чинуша Бывалому обязан. Поэтому когда с ведома полиции граница была доблестно восстановлена, то возомнил себя Чинуша, махнув рюмку одну-другую, выше сити-менеджера, то бишь градоначальника, выше губернатора и суда тульского, а может быть, и выше Самого! Поэтому ограждение, не просуществовав и двух дней, снова кануло в Лету, а дом № 1 исчез из Программы асфальтирования дворовых территорий.


Да ещё и по какой причине: асфальтовое покрытие в проходной арке в удовлетворительном состоянии, а посему ПРИДОМОВАЯ территория в ремонте не нуждается! То, что между уровнем асфальта арки и "асфальта" дворовой территории перепад порядка 20–30 мм комиссия не увидела! Не увидела "миргородскую" лужу – практически символ бандеровского режима в Украине в шестистах метрах от кабинета российского губернатора, не увидела комиссия ям, не соответствующих ГОСТ 50597-93! А что взять с комиссии, если письмо подписывает человек, окончивший ВЗФИ, а занимающийся благоустройством города. Вы не хотите попасть к врачу скорой помощи, который окончил ВЗФИ или в самолет к летчику с образованием педагога?

На этом сказу бы и конец, но есть одно НО. Живем мы, дорогие мои, в 21 веке, надеюсь, в правовом государстве, а посему во избежание публичной огласки настоящих имён Чинуши и Бывалого, а также недопущения отвлечения судебных органов и господина губернатора от дел насущных, ибо челобитную ему жильцы дома № 1 по улице Демонстрации подпишут дружно и едино, а заодно составят интернет-петицию, предлагаю:

1. Ограждение за муниципальный счёт между домами № 1 и № 1а восстановить и впредь на целостность его не покушаться.

2. Придомовую территорию дома № 1 в программу вернуть и на том стоять.

Андрей Обнорский

 

Комментарии к статье

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Четверг, 11:34 - 22 дек 16
гость — «-=-» пишет:

Хаха! Путин наш президент! Бугага!

Четверг, 11:35 - 22 дек 16
гость — «гость» пишет:

весьма литературно, что и спасает в общем идиотскую проблему жителей по улице Демонстрации 1 и 1а.
живите, граждане, спокойно. сделают вам ваш сраный шлагбаум, зальют асфальтом дорожку.
вот только надеюсь сделают это на сухую, по весне. а то сейчас каааак подорувтся городские власти и завалят асфальт прямо на снег.
итог: челобитную надо подавать вовремя. сейчас - не время.

Четверг, 11:46 - 22 дек 16
гость — «Без имени» пишет:

А вывод?
Лучше жить в частном доме! Ведь соседи - всегда говно!
Много соседей - много говна!
Мало соседей - мало говна!
:-)

Четверг, 11:50 - 22 дек 16
гость — «Без имени» пишет:

Ну, не томи :-)
Оглашай имена!
А может тотализатор?
На кого (какие ФИО) ставки делаем?

Четверг, 12:28 - 22 дек 16
гость — «андрею обноскому» пишет:

В психушке есть свободные места, там можешь самореализоваться. Брысь с портала!

Четверг, 12:36 - 22 дек 16
гость — «За правду» пишет:

Какая интересная "статейка".Вот только не упомянул "автор",что правоуставливающих документов на забивание колов,столбов и виселиц у активной группы граждан дома 1 нет,и не было,т.к. земля не в собственности.И умолчал "автор" о том,что вбиванием искусственных преград "активисты" нарушают права жителей дома 1-а.Да и сильно удивилось большинство жителей дома 1,когда узнало,что поставило свои подписи под решением собрания по выбору этой "гиперактивной" кучки старшими по дому.

Четверг, 13:02 - 22 дек 16
гость — «Заправдовцу» пишет:

А земля у дома 1A вообще имеется? Обратитесь в администрацию, бедолаги, вас Соколовский как лохов развёл, круть вы наша безземельная:)

Четверг, 13:49 - 22 дек 16
гость — «гость» пишет:

"Синдром швейцара" и желание нас...ть себе в карман, чтоб соседу воняло :-((.

Четверг, 14:23 - 22 дек 16
гость — «ваши проблемы» пишет:

начало зимы ) графоманы - виртуальные лесковы - испытают обострение)) заплакал купец бабкин... жалко и обидно бабкину)

Четверг, 17:26 - 22 дек 16
гость — «кукусики» пишет:

А что он должен был закончить?
Ямометрический всеросийский институт ?

Четверг, 18:39 - 22 дек 16
озерцающий пишет:

Спасибо Андрею, острою тему поднял. Живу в соседнем доме.Сам ходил в школу №4 через арку,теперь вожу ребенка. После дождя несколько дней пройти через арку к школе невозможно, воды по колено. Всегда думал : куда смотрят жители дома №1 по ул.Демонстрации ведь пройти к подьездам через "миргородскую лужу" не возможно. А тут оказывается Чинуша и Бывалый руку прикладывают. Кстати, когда стояли столбы, закрывающие проезд через двор Демонстрации д.1, ходить было безопасно и спокойно и детям, и взрослым. Теперь же машины жителей Демонстрации д.1А несутся с горы со скоростью, разворачиваются перед аркой и опять в гору, им ,жителям Демонстрации д.1А, так удобно ! Чинуша и Бывалый, вы узнали себя ? Сделайте
асфальт на ул. Демонстрации д.1 и верните назад столбы !

Четверг, 19:18 - 22 дек 16
гость — «Гостю» пишет:

Галина Михайловна,завидовать чужому достатку не хорошо ) А вам,за ваши "заслуги",бессеребренница вы наша),жители вашего же дома,ещё долго вам в спину будут плевать ) Бумага-то ещё на кляузы не закончилась ?

Четверг, 19:43 - 22 дек 16
гость — «Знающий» пишет:

ЖИТЕЛИ ГОРОДА ТУЛЫ.
ХАЛЯВА ЗАКОНЧИЛАСЬ. СОБСТВЕННИКИ МКД САМИ В ПРАВЕ РЕШАТЬ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ, ЗА СЧЕТ ОПЛАТЫ КОММУНАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ. ДОРОГИ, РЕМОНТ КОММУНИКАЦИЙ И Т.П. САМИ ОПРЕДЕЛИТИСЬ. Плати и асфальтируй. Андрюшь, а проблема тухлая, судя по комментариям. Кто герой, кто обиженный? Не понятно, хоть от себя коммы напишите. Воняет бытовухой и неудовлетворенностей. Фу.

Четверг, 19:53 - 22 дек 16
гость — «NO COMMENT» пишет:

Я тоже ничего не понял: если жители дома 1А хотят общий двор, то почему им все-равно до придомовой территории, где логика? Они через арку не ходят? Если не ходят, то почему против ограждения, зачем им паршивый двор?

Цитатник

А Тимаков народ взбаламутил, поднял и убежал. Человек безответственный, баламут.

С. Куприянов, депутат Тульской областной думы

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